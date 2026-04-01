Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 4 : Bordeaux vs Rouen 4 - 3 (2-1 0-1 2-1) Le 01/04/2026 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Rouen ] Impériaux, les Boxers se qualifient pour la Finale en quatre matchs ! Après avoir remporté le troisième match la veille face aux Dragons de Rouen, à l'issue d'un match à grand suspense qui a duré jusqu'à la séance de tirs aux buts, les Boxers de Bordeaux avaient l'occasion de conclure la série dès ce mercredi soir, dans une patinoire Mériadeck à guichets fermés (3500 spectateurs) et en ébullition. Il ne faisait cependant aucun doute que les rouennais, 18 fois champions de France, dont la dernière fois en 2024, n'allaient pas rendre les armes sans se battre jusqu'au bout de cette demi-finale. Alors, conclusion de la série et deuxième finale de l'histoire des Boxers ? Ou alors une cinquième rencontre samedi dans l'antre des Dragons, à l'Ile Lacroix ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 02/04/2026 à 08:23 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3500 spectateurs Arbitres : MM. Herrault et Rauline assistés de MM. Fauvel et Maillard Buts :

Bordeaux : 00.43 Tommy Giroux (ass Baptiste Bruche et Loïk Poudrier) ; 13.15 Loïc Farnier (ass Aina Benjamin Rambelo et Jules Boscq) ; 44.37 William Pelletier (ass Mathieu Pompéi et Tommy Giroux) ; 49.47 Pierre-Olivier Morin (ass Quentin Tomasino et Tommy Giroux)

Rouen : ; 10.47 Tomas Simonsen (ass Michael Regush et Alexandre Lavoie) ; 21.03 Tomas Simonsen ; 56.48 Gutav Bouramman (ass Simon Lafrance et Florian Chakiachvili) Pénalités 8 minutes contre Bordeaux 10 minutes contre Rouen



Absents Bordeaux : Enzo Carry (blessé) – Ulysse Tournier – Alex Dubeau (?)

Absents Rouen : James Phelan (blessé) – Julien Tessier (?) - Rolands Vigners (blessé)





1ère période :

Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – MacMillan Carruth (Rouen)

Capitaines : Loik Poudrier (Bordeaux) – Loïc Lampérier (Rouen)



Le match démarre extrêmement bien pour les Boxers, déterminés et armés d'une réelle volonté de conclure devant leur public. Après un premier tir de Loik Poudrier bloqué par MacMillan Carruth (0'24), Tommy Giroux, héros de la veille, profite d'un cafouillage et d'un palet mal renvoyé par la défense rouennaise, pour ouvrir le score d'un superbe tir à mi-hauteur qui surprend le gardien américain des Dragons (1-0 à 0'43).



Si les joueurs d'Olivier Dimet se montrent efficaces en attaque rapidement, ils sont également bien en place défensivement au cours des premiers instants de la rencontre. La première véritable occasion des Dragons arrive sur une accélération et un bon tir de Tomas Simonsen bloqué par Quentin Papillon (5'49). Un peu plus tard, Tommy Perret tente de dévier une passe venue du côté gauche d'Anthony Rech mais Quentin Papillon s'interpose (8'12). Dans la minute qui suit, les Dragons bénéficient de la première supériorité numérique de la partie car Pierre-Olivier Morin, rappelé par la patrouille, se dirige en prison (9'25). Au cours de ce power-play, les vainqueurs de la saison régulière réagissent d'une très belle manière. Servi par Alexandre Lavoie, Tomas Simonsen envoie un tir d'une grande précision dans la lucarne de Quentin Papillon (1-1 à 10'47).



Photographes © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Les Boxers réenclenchent le mode offensif avec une récupération du palet et un tir de l'attaquant américain Craig Puffer repoussé par MacMillan Carruth (12'30). Lancé en profondeur sur la droite par Jules Boscq, Loïc Farnier se présente en solitaire face au gardien des Dragons et remporte aisément son duel en marquant à ras de glace (2-1 à 13'14).



L'équipe rouennaise demande la vidéo pour vérifier un éventuel hors-jeu mais n'obtient finalement pas gain de cause... Le but est bien validé, ce qui redonne l'avantage aux Boxers. En guise de réaction, Anthony Rech décale Tommy Perret pour une déviation qui manque de peu le cadre (14'54). En toute fin de premier tiers-temps, Dylan Yeo charge Quentin Papillon près de la cage bordelaise, ce qui n'échappe pas à William Pelletier. Une bagarre éclate entre les deux joueurs, sanctionnés de deux minutes (19'49). Un autre bordelais, Jakub Kindl, écope d'une sanction identique pour une charge avec la crosse. En tête au tableau d'affichage et dominateurs en nombre de tirs, les Boxers maîtrisent plutôt bien leur sujet jusqu'ici.



Tirs BORDEAUX 15 ROUEN 8



2ème période :



Au retour des vestiaires, les Dragons reviennent avec d'autres intentions et montrent un visage bien différent. Après un peu plus d'une minute, les visiteurs égalisent une seconde fois, à nouveau en power-play. Aux abords de la cage, Pier-Olivier Roy trouve Tomas Simonsen qui s'offre un doublé en trompant Quentin Papillon (2-2 à 21'03).



Dans leur power-play n°3 qui fait suite à une faute de Mathieu Pompei, Dylan Yeo décoche un tir puissant qui termine juste au-dessus (23'30) alors que le capitaine Loïc Lampérier, placé devant la cage, manque une déviation face à Quentin Papillon (25'22). Les occasions s'enchaînent une fois le jeu revenu à cinq contre cinq. MacMillan Carruth repousse une tentative de Jérémy Beaudry (25'41) puis, de l'autre côté, Simon Lafrance bute sur le gardien bordelais qui repousse son tir de l'épaule (27'33).



Photographes © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Quelques secondes avant la mi-match, Aina Rambelo se lance en direction de la cage mais sans connaître la même réussite que Loïc Farnier... MacMillan Carruth a le dernier mot (29'48). L'indiscipline frappe encore les joueurs de Carl Mallette lorsque Baptiste Bruche, après avoir dévié une passe de Tommy Giroux, est projeté volontairement par Gustav Bouramman, le défenseur suédois. Une nouvelle bagarre éclate (30'31). Dans les dernières minutes, Simon Lafrance, placé à droite, décoche un nouveau tir cadré sorti parfaitement par Quentin Papillon (37'44).



Les Boxers achèvent cette deuxième période plus équilibrée en supériorité numérique. Florian Chakiachvili effectue une charge avec la crosse et se dirige en prison jusqu'au tout début du T3 (38'04). Les joueurs d'Olivier Dimet concluent leur dernière phase offensive avec un tir précis de Maxim Lamarche bloqué par MacMillan Carruth (39'20). Le match reste totalement indécis à l'approche des vingt dernières minutes rêglementaires.



Tirs BORDEAUX 12 ROUEN 12



3ème période :



Ce dernier acte de la rencontre va marquer la meilleure partie de la partition bordelaise. Nick Pageau ouvre les hostilités avec un tir à la bleue bien arrêté par MacMillan Carruth (41'36). Gustav Bouramman écope d'une seconde pénalité pour avoir accroché un adversaire (42'19). En fin de supériorité numérique, les Boxers enchaînent plusieurs passes autour de la cage jusqu'au tir de Craig Puffer qui bute face au dernier rempart des Dragons (44'09). Moins de trente secondes plus tard, Mathieu Pompei décoche un tir sur réception d'une passe de Tommy Giroux qui travaille bien derrière la cage. William Pelletier, placé sur la droite, parvient à glisser une belle déviation vers le coin opposé (3-2 à 44'36).



Photographes © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Les Dragons réagissent d'abord par l'intermédiaire de Simon Lafrance, le Top Scoreur, qui trouve la mitaine de Quentin Papillon, puis sur une nouvelle occasion d'Anthony Rech, positionné à la bleue (47'53). À dix minutes de la fin, Quentin Tomasino se présente face à la cage et décale au dernier moment Pierre-Olivier Morin qui réussit à marquer du revers en angle fermé (4-2 à 49'47).



Dans les ultimes secondes, peu après la sortie du gardien MacMillan Carruth, les Dragons réduisent l'écart et remettent un coup de pression sur les Boxers. Gustav Bouramman récupère un service parfait de Florian Chakiachvili et trouve les filets bordelais (4-3 à 56'48).



Les deux équipes continuent de se projeter vers l'avant à tour de rôle jusqu'à la fin de la rencontre. Quentin Papillon et sa défense tiennent le choc face aux assauts rouennais. Bordeaux s'impose et élimine donc le vainqueur de la saison régulière au bout d'une perfornance exceptionnelle (4 à 0 au total de la série). Il faut certainement remonter longtemps en arrière pour revoir les Dragons subir une telle punition. En trois ans, les Boxers disputeront une deuxième finale. Reste à savoir face à quel adversaire... Ducs d'Angers ou Brûleurs de Loups de Grenoble ?



Tirs BORDEAUX 13 ROUEN 7



Gardiens

Quentin Papillon 24 arrêts (59'47)

MacMillan Carruth 36 arrêts (57'55)



ETOILES DU MATCH



ROUEN 21 Tomas Simonsen

BORDEAUX 73 Tommy Giroux



Prochain match

Angers ou Grenoble / Bordeaux (Vendredi 10 Avril – heure à confirmer Ligue Magnus Finale match 1)



Photographes © Laurent Robert Ice Hockey Pictures







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