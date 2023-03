Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 finale match 1 : Rouen vs Angers 4 - 1 (2-0 0-0 2-1) Le 21/03/2023 Rouen - L'île Lacroix [ Rouen ] [ Angers ] LM : Première pierre pour Rouen Dragons de Rouen et Ducs d'Angers se retouvent face à face dans cette demi-finale, comme l'an dernier. Les Normands ont soif de revanche et comptent profiter des deux premiers matches de cette série sur leur glace de l'île Lacroix. Les deux équipes présentent des effectifs au complet et sont toujours invancues en playoffs après avoir remporté leur quart de finale par quatre victoires à zéro. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 22/03/2023 à 16:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Furet assistés de MM. Debuche et Goncalves Buts :

Rouen : 04.08 François Beauchemin (ass Christophe Boivin et Alexandre Mallet) ; 16.14 Loïc Lamperier (ass Florian Chakiachvili et François Beauchemin) ; 45.07 Christophe Boivin (ass Enzo Cantagallo) ; 49.37 Valentin Claireaux (ass Aleksi Elorinne et Florian Chakiachvili)

Angers : ; 55.40 Cédric Di Dio Balsamo Pénalités 13 minutes dont 5 à Yeo contre Rouen 15 minutes dont 5 à Meija contre Angers



Alignements :

Rouen :

L1 : Boivin - Beauchemin - Mallet / Guimond - Dodero

L2 : Lampérier - Tessier - Vigners / Chakiachvili - Elorinne

L3 : Tomasino - Claireaux - Lucenius / Yeo - Cantagallo

L4 : Bedin - Leborgne - Nesa

GB : Pintaric



Angers :

L1 : Di Dio Balsamo - Ritz - Gaborit / Ross - Prapavessis

L2 : Giroux - Halley - Harms / Manning - Manavian

L3 : Meija - Torquato - Charbonneau / Dusseau - Llorca

L4 : Serer - Bouvet - Sarliève

GB : Cowley



Rouen démarre fort cette rencontre et se procure de premières occasions sur des entrées de zone de Bedin puis un face à face manqué par Boivin.

Sur cette seconde action, la ligne rouennaise 100% québécoise est parvenue à conserver le palet.

Boivin parvient à transmettre le palet à Beauchemin depuis le derrière de la cage et ce dernier trompe Cowley impuissant (4'08 / 1-0 / Beauchemin ass. Boivin et Mallet).

Photographe : Marine Romain Cette ouverture du score a le mérite de réveiller les Angevins qui vont mettre Matija Pintaric à contribution sur des tirs de Bouvet et de Sarliève.

A mi-chemin dans ce premier tiers, Beauchemin est envoyé en prison deux minutes pour cinglage, ce qui offre une belle opportunité aux Ducs pour recoller.

Là encore, Pintaric aura le dernier mot face à Charbonneau.

En fin de pénalité, une relance manquée pleine axe de la défense rouennaise a failli profiter à Di Dio Balsamo qui manque son face à face. Les Dragons vont ensuite à leur tour pouvoir évoluer en supériorité numérique après un cinglage de Bouvet.

Le jeu de puissance rouennais est bien installé et le palet circule bien.

Beauchemin réussit à trouver Chakiachvili pour un tri du poignet de la ligne bleue que dévie parfaitement Lampérier positionné devant la cage des Ducs pour permettre aux locaux de doubler la mise (16'14 / 2-0 / Lampérier ass. Chakiachvili et Beauchemin).

Efficacité maximale pour des Dragons qui infligent un second coup de griffe aux Ducs avant le retour aux vestiaires.

Peu de temps avant la sirène, Charbonneau rate un face à face contre Pintaric dont la solidité n'est plus à prouver dans les matches à enjeu.



De retour sur la glace, on se demande bien comment vont pouvoir faire les visiteurs pour revenir au score face à une équipe rouennaise jusque là parfaitement organisée et qui maîtrise son sujet.

Evan Cowley permet à son équipe de rester dans le match en stoppant des lancers de Lucenius et Dodero. Photographe : Marine Romain Le duel des gardiens reste cependant à l'avantage du cerbère slovène des jaune et noir, qui s'interpose une nouvelle fois face à la quatrième ligne angevine, puis face à Halley.

Après 26 minutes de jeu, on assiste à un moment clé lorsque Dodero et Tessier sont envoyés en prison à moins de trente secondes d'intervalle, offrant ainsi plus d'une minute trente de double avantage numérique à Angers.

A trois contre cinq, Rouen défend bec et ongles sa cage. Les seules opportunités pour les Ducs passent à côté ou finissent dans la mitaine de Pintaric, dont le nom est scandé par la patinoire. L'efficacité rouennaise dans les mises au jeu permet de donner de l'air aux escouades d'infériorité numérique et d'ainsi terminer la double pénalité sans conséquence.

Peu après la mi-match, Tessier a l'occasion d'accentuer la marque sur un face à face mais Cowley a le dernier mot. Peu de temps après, Ross prend deux minutes de pénalité pour obstruction, mais cette fois Rouen se montre moins efficace.

La fin de tiers se déroule sans occasions particulières jusqu'à une nouvelle pénalité angevine contre Manning. En supériorité, les Dragons se montrent un peu trop joueurs et Di Dio Balsamo parvient à s'échapper tout seul plein axe avant de perdre son duel face à l'imperturbable Pintaric.



Encore vingt minutes à jouer, dont la première toujours en jeu de puissance pour Rouen. Un tir de la bleue de Tessier passe de peu à côté de la lucarne de Cowley. Les Ducs s'en sortent, mais plient de nouveau peu de temps après sur une sortie de zone manquée.

Photographe : Marine Romain Cantagallo récupère la palet en zone offensive sur la droite de la ligne bleue et décale en une touche Cristophe Boivin, tout seul face au but et qui envoie le palet dans le petit filet droit de la cage (45'07 / 3-0 / Boivin ass. Cantagallo).

Cela fait donc un treizième match d'affilée avec au moins un but pour l'attaquant de poche des Dragons qui affole les compteurs dans cette fin de saison.

Cette première rencontre semble ensuite définitivement pliée quand sur une passe anodine de Claireaux devant le but depuis le côté droit, Prapavessis dévie le palet dans sa propre cage... (49'37 / 4-0 / Claireaux ass. Elorinne et Chiakachvili).

Au vu de l'écart au tableau d'affichage, on se dit alors que les dix dernières minutes de jeu risquent d'être ennuyeuses.

Au final, les deux équipes vont plutôt commencer à rentrer dans le duel physique et les esprits vont commencer à s'échauffer à plusieurs reprises.

Photographe : Marine Romain Meija côté angevin et Dodero côté rouennais en sont les principaux protagonistes, en particulier après une action sur laquelle un léger contact sur Pintaric n'a pas du tout été apprécié par la défensive rouennaise.

Sur cette action, deux angevins sont envoyés en prison (Meija et Charbonneau) contre un seul rouennais (Dodero), ce qui offre un nouvel avantage numérique aux Normands avec moins de cinq minutes à jouer. C'est pourtant avec l'avantage d'un homme que les Dragons vont à nouveau perdre le palet et offrir un nouveau face à face à Di Dio Balsamo qui cette fois trouve la lucarne de Pintaric (55'40 / 4-1 / Di Dio Balsamo).

Dur pour "Pinta" qui voit le blanchissage lui filer entre les doigts sur cette contre attaque. Il n'y aura plus rien à signaler dans cette fin de rencontre, mise à part une séance de pugilat opposant Meija et Yeo du côté de la zone angevine alors que le jeu était à l'opposé.



Très sérieux, solide et réaliste, Rouen s'offre un premier succès dans cette série de demi-finale à l'issue d'un match vraiment abouti. Angers termine la rencontre sur une bonne note en profitant des erreurs rouennaises en supériorité. La route est encore longue et la fin de match a montré que l'impact physique est un aspect majeur du jeu en playoffs. Les acteurs se sont donnés rendez-vous pour l'acte 2 dès ce mercredi, même lieu, même heure.



Très sérieux, solide et réaliste, Rouen s'offre un premier succès dans cette série de demi-finale à l'issue d'un match vraiment abouti. Angers termine la rencontre sur une bonne note en profitant des erreurs rouennaises en supériorité. La route est encore longue et la fin de match a montré que l'impact physique est un aspect majeur du jeu en playoffs. Les acteurs se sont donnés rendez-vous pour l'acte 2 dès ce mercredi, même lieu, même heure.

PS : on recherche un rédacteur ou une rédactrice pour couvrir les matchs des dragons à domicile. Si vous êtes intéressés nous contacter sur la boite de rédaction.







