3029 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Peyre assistés de MM. Debuche et Laboulais Buts :

Rouen : 10.32 Quentin Tomasino (ass Enzo Cantagallo et Florian Chakiachvili) ; 17.42 Rob Flick (ass Loïc Lamperier et Rolands Vigners) ; 22.55 Alexandre Mallet (ass Anthony Rech et Christophe Boivin) ; 25.45 Dylan Yeo (ass Marcel Hascak et Joris Bedin) ; 44.22 Anthony Rech ; 58.10 Quentin Tomasino (ass Marcel Hascak et Francis Perron) ; 58.40 Kristaps Sotnieks (ass Rolands Vigners et Matija Pintaric)

Cergy-Pontoise : ; 10.43 Louis Petit (ass Phileas Perrenoud et Théo Gueurif) ; 18.06 Patrick Coulombe (ass Tristan Crozier et Sayam Limtong) Pénalités 0 minute contre Rouen 6 minutes contre Cergy-Pontoise



Du tac au tac.



Une semaine après leur qualification pour les demi-finales face à Nice, les Dragons sont de retour à l'île Lacroix dans une patinoire Natalie Péchalat qui a activé son mode playoffs.

Photographe : Marine Romain Le match part sur des chapeaux de roue puisque les tentatives de chaque côté de la glace sont nombreuses dès les cinq premières minutes.

Limtong tente sa chance sur Pintaric qui laisse un rebond, mais la défense rouennaise récupère le palet. Hascak, bien servi par Perret, tente sa chance également, mais son tir est un peu trop à droite.

Peu après la première moitié de ce premier tiers, Cantagallo décale Tomasino dans le cercle gauche, l'attaquant rouennais tente sa chance et parvient à placer le palet entre les jambes d'Ylönen pour ouvrir le score (1-0 / 10'32 / Tomasino ass. Cantagallo et Chakiachvili).

Alors que le public normand finit à peine de célébrer ce premier but, Cergy réagit dès l'engagement sur une perte de palet rouennaise derrière la cage.

Perrenoud récupère le palet et sert Petit complètement seul dans le slot et dont la reprise ne laisse aucune chance à Pintaric (1-1 / 10'43 / Petit ass. Perrenoud et Gueurif).

Les Jokers se remettent immédiatement dans le match et continuent de jouer sans complexe. Barber, puis ensuite Hämäläinen échouent face à Pintaric. Rouen maintient également la pression.

Photographe : Marine Romain Sur une action consécutive à une mise au jeu remportée en zone offensive, Vigners travaille derrière la cage et sert Lampérier au niveau du poteau droit de la cage, le capitaine rouennais échoue face à Ylönen, mais Rob Flick pousse le palet au fond (2-1 / 17'42 / Flick ass. Lampérier et Vigners).

Mais encore une fois, les Dragons commettent une erreur peu après l'engagement.

Yeo manque une passe qui rebondit sur l'arrière du patin de Tomasino au niveau de la ligne bleue défensive, Limtong récupère et sert Crozier sur la gauche.

L'attaquant canadien décale Coulombe dans l'axe qui reprend immédiatement et envoie un missile dans les buts de Pintaric (2-2 / 18'06 / Coulombe ass. Crozier et Limtong).

Le défenseur québécois, ancien capitaine des Dragons passé ensuite par Angers et désormais capitaine des Jokers, se rappelle donc au bon souvenir du public de l'île Lacroix pour remettre son équipe à égalité. Ainsi s'achève un premier tiers très équilibré entre deux équipes joueuses qui offrent un beau spectacle sur la glace.



Rouen prend l'ascendant.



Peu après la reprise, Cergy concède la première pénalité de la rencontre lorsque Barber est envoyé en prison pour accrocher. Le power play rouennais met un peu de temps à s'installer. Perron, Rech puis Mallet butent sur Ylönen. En toute fin d'avantage numérique, Vigners travaille le long de la bande et sert Rech sur la gauche.

L'international français centre immédiatement devant la cage et Mallet jaillit pour reprendre le palet de volée et redonner l'avantage aux jaune et noir (3-2 / 22'54 / Mallet ass. Rech et Vigners, en supériorité numérique). Cette fois, pas de mauvaise surprise dans la minute qui suit l'engagement.

Cergy n'abandonne pas cependant. Gegeris, le meilleur compteur des Jokers dans ces playoffs, voit Pintaric lui barrer la route après une tentative dans l'axe.

Photographe : Marine Romain Les gardiens sont bien dans leur match.

Ylönen ferme également la porte devant Bedin, mais il est complètement masqué sur un lancer à la bleue d'Hascak dévié par Yeo qui double l'avance des Champions de France (4-2 / 25'45 / Yeo ass. Hascak et Bedin).

Les Dragons réalisent une excellente entame de deuxième période et parviennent à se détacher au score. Après une interception, Flick se présente seul face à Ylönen et envoie un lancer frappé parfaitement arrêté par le portier des rouge et vert. L'attaquant rouennais réalise un gros match et semble de plus en plus à l'aise sur la glace. Le reste de cette période verra Coulombe, puis Barber échouer devant Pintaric.

Boivin s'offre un face à face mais son tir passe trop à gauche de la cage. Pendant ce temps-là, Melin était écroulé sur la glace de l'autre côté de la patinoire après un choc avec Mallet. Le défenseur des Jokers, en sang, ne reviendra pas en jeu et est contraint de céder sa place.



Rouen conclue.



Cergy jette toutes ses forces dans la bataille à l'entame de la dernière période, mais on sent les Jokers un peu plus émoussés physiquement face à des Dragons qui ont un match de moins dans les jambes et jouent à quatre lignes d'attaque contre trois pour les Cergy-Pontains.

Photographe : Marine Romain Rouen met par ailleurs beaucoup d'implication défensive ce soir à l'image de Sotnieks, toujours bien placé pour gêner une passe ou un tir adverse.

Cergy se découvre et Anthony Rech en profite pour chiper un palet au niveau de la ligne bleue défensive pour s'offrir un face à face et catapulter le palet sous la barre d'Ylönen (5-2 / 44'22 / Rech). Premier but dans ces playoffs pour le meilleur attaquant de la saison régulière de Ligue Magnus.

Le jeu devient de plus en plus physique de chaque côté et, comme les charges des acteurs, le score commence lui aussi à s'alourdir. Pintaric maintient l'avance des locaux en arrêtant les lancers de Shalei et de Petit. Rouen défend avec implication. En fin de match, Faure est pénalisé pour retenir. Cette fois, il faudra moins d'une minute à l'avantage numérique rouennais pour concrétiser.

Hascak trouve Tomasino dans le cercle droit dont le tir, qui semble dévié par un défenseur, trompe Ylönen (6-2 / 58'10 / Tomasino ass. Hascak et Perron, en supériorité numérique).

Trente secondes plus tard, mais cette fois à cinq contre cinq, Rouen inscrit un autre but.

Sotnieks est trouvé dans l'axe par son compatriote Vigners et a le temps de s'avancer un peu avant de décocher un lancer qui termine au fond des filets (7-2 / 58'40 / Sotnieks ass. Vigners et Pintaric). L'addition devient lourde pour les Jokers qui montrent leur frustration avec Faure qui charge inutilement Rech à l'intérieur de la cage au terme d'une action. L'ancien défenseur des Dragons retourne ainsi en prison peu de temps après sa première visite. Rouen peut alors tranquillement gérer la fin de ce premier match.



Au terme d'un match plus équilibré que ce qu'indique le tableau d'affichage, les Dragons de Rouen mènent une victoire à zéro dans cette série de demi-finale. Les Jokers de Cergy ont réalisé une belle entame de partie et ont fait preuve de caractère pour recoller par deux fois au score en première période. Les Rouennais ont fini par prendre le dessus physiquement et concrétiser leur domination. Tout sera à refaire samedi pour doubler la mise avant le court déplacement dans le Val d'Oise mardi et mercredi prochain.



