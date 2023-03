Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 finale match 2 : Rouen vs Angers 1 - 2 (1-0 0-1 0-0 0-1) Après prolongation Le 22/03/2023 Rouen - L'île Lacroix [ Rouen ] [ Angers ] LM : Angers relance les débats Seconde manche à l'île Lacroix entre Dragons et Ducs, après la large victoire des locaux mardi soir. Les jaune et noir souhaitent capitaliser pour se rendre en Anjou avec deux victoires au compteur, tandis que les visiteurs ont à cœur de se reprendre et de vraiment lancer leur série. Alignements identiques de chaque côté, place au jeu. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 23/03/2023 à 20:12 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Peyre assistés de MM. Douchy et Thorrignac Buts :

Rouen : 01.09 Rolands Vigners

Angers : ; 26.55 Gints Meija ; 61.47 Jonathan Charbonneau (ass Neil Manning et Tommy Giroux) Pénalités 2 minutes contre Rouen 33 minutes dont 25 à Dusseau contre Angers



Alignements :

Rouen :

L1 : Boivin - Beauchemin - Mallet / Guimond - Dodero

L2 : Lampérier - Tessier - Vigners / Chakiachvili - Elorinne

L3 : Tomasino - Claireaux - Lucenius / Yeo - Cantagallo

L4 : Bedin - Leborgne - Nesa (puis Maïa en milieu de premier tiers)

GB : Pintaric



Angers :

L1 : Di Dio Balsamo - Ritz - Gaborit / Ross - Prapavessis

L2 : Giroux - Halley - Harms / Manning - Manavian

L3 : Meija - Torquato - Charbonneau / Dusseau - Llorca

L4 : Serer - Bouvet - Sarliève

GB : Cowley



Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire ce mercredi... A peine une minute après le début de la rencontre, Vigners envoie un tir en apparence anodin mais Cowley se troue complètement sur l'action (1-0 / 1'09 / Vigners).

Photographe : Marine Romain On se dit alors que ce second match risque de ressembler au premier.

Mais c'est sans compter sur la capacité de réaction des Ducs d'Angers qui vont se reprendre progressivement dans cette première période et mettre à contribution Matija Pintaric par l'intermédiaire de Ritz, Llorca, Gaborit ou encore Harms. Rien de très dangereux pour l'instant toutefois.

En face, Rouen ne se procure pas beaucoup de situations de but non plus. Le score aurait pu s'alourdir sur un tir de Dodero à la 12e minute pour lequel Cowley laisse échapper un rebond, le palet glissant alors lentement vers la ligne de but sans la franchir.

Rouen accélère en fin de période tandis qu'Angers se retrouve pénalisé pour surnombre.

Lors de ce premier jeu de puissance, les hommes de Fabrice Lhenry tiennent bien le palet, mais peinent à trouver l'ouverture. La période se conclut sur ce score de un but à zéro.



Angers redémarre fort dans le tiers médian et Halley sollicite immédiatement Pintaric depuis la gauche de la cage. Malheureusement pour les Ducs, l'euphorie est stoppée par une prison à l'encontre de Nicolas Ritz pour faire trébucher.

Photographe : Marine Romain Alors que les Normands s'installent et tentent de doubler la mise, les Angevins mettent beaucoup plus d'agressivité que la veille pour récupérer le palet.

Avec moins de trente secondes à faire dans la pénalité, l'attaquant letton Gints Meija intercepte le palet que détenait Boivin pour partir seul en contre-attaque et fusiller la cage de Pintaric (1-1 / 26'55 / Meija).

Tout est donc à refaire pour Rouen, qui encaisse à nouveau un but en avantage numérique dans cette série. L'attaque des Dragons tente de réagir, mais ni Bedin, ni Leborgne, ni Tomasino, ni Boivin ne parviennent à véritablement inquiéter Evan Cowley.

La pression rouennaise s'accentue véritablement en fin de tiers alors que les jaune et noir campent dans la zone offensive face à des Ducs regroupés devant leur cage. Juste avant la sirène, Manning écope de deux minutes de pénalité pour charge avec la crosse.

Malheureusement pour les Dragons, l'engagement qui suit la pénalité sera perdu, ce qui permet à Angers de se dégager et de conclure la période sans encaisser de but.



En commençant la troisième période avec un homme de plus sur la glace pendant plus d'une minute trente, Rouen a vraiment l'occasion de reprendre le match en main. Le jeu de puissance rouennais s'avère au final inoffensif. Le palet circule, mais pas assez vite pour inquiéter Angers.

Après seulement quatre minutes de jeu dans ce troisième tiers, Dusseau écope d'une pénalité de match (5+20) pour une charge au niveau de la tête que les arbitres ont décidé de revoir à la vidéo. Voici donc cinq minutes complètes de supériorité pour Rouen.

Photographe : Marine Romain De quoi enfin concrétiser ? Pas du tout. Le temps avance lentement mais on sent que Rouen n'arriverait pas à marquer même avec dix ou quinze minutes de plus. Les unités spéciales rouennaises tergiversent beaucoup trop pour se montrer efficaces.

L'un des symboles de cette séquence est la crosse cassée de Tessier sur l'un des rares tirs sur réception dont Rouen aura pu se créer... Rien pendant cinq minutes de suite ?

Pas de soucis, une nouvelle pénalité angevine arrive (une charge avec la crosse de Manavian). A part sur un décalage plein axe pour Boivin qui n'a pas trompé la vigilance de Cowley, Rouen peine une nouvelle fois. C'est encore Angers qui se montre dangereux par l'intermédiaire du duo Harms-Meija, bien plus en jambes que la veille.

A moins de quatre minutes de la fin, c'est cette fois Cantagallo qui s'en va sur les banc des pénalités pour projection contre la bande. Une action là encore examinée à la vidéo par les arbitres, qui décident cette fois de ne pas transformer la décision en pénalité de match.

Enfin un jeu de puissance pour Angers, au meilleur moment possible. Les Ducs jouent crânement leur chance et Manning bute sur Pintaric. Un décalage pour Halley offre une très belle opportunité aux visiteurs, mais l'attaquant canadien tire trop à gauche. Rouen s'en sort difficilement mais peut continuer à rêver d'un second succès.

Le sort semble même du côté normand quand le poteau empêche Ross d'offrir la victoire à son équipe à quelques secondes de la fin. La décision se fera donc en prolongation, voire aux tirs de barrage.



A trois contre trois, les espaces se multiplient et cela offre beaucoup de place aux meilleurs patineurs de chaque équipe. Di Dio Balsamo fait parler sa vitesse et Angers se procure la première occasion ensuite sur un tir à côté de Ross.

Photographe : Marine Romain Alors que Rouen aligne un trio Lampérier-Tessier-Yeo, qui peut être émoussé par toutes ses minutes passées en supériorité, Angers en profite pour accélérer.

Jonathan Charbonneau fonce à la cage depuis le côté gauche, effectue un demi-tour qui efface littéralement Yeo, et ajuste Pintaric pour s'offrir le costume de héros de son équipe (1-2 / 61'47 / Charbonneau ass. Manning et Giroux).



Angers s'offre une première victoire dans cette série et reprend espoir avant d'évoluer sur sa glace samedi et dimanche prochain. Scénario catastrophe pour Rouen, qui aura laissé filer ce match alors que les Dragons ont évolué en supériorité pendant treize minutes au total, dont sept consécutives. Un match qui risque de peser lourd si cette série vient à se prolonger dans le temps... Rouen :L1 : Boivin - Beauchemin - Mallet / Guimond - DoderoL2 : Lampérier - Tessier - Vigners / Chakiachvili - ElorinneL3 : Tomasino - Claireaux - Lucenius / Yeo - CantagalloL4 : Bedin - Leborgne - Nesa (puis Maïa en milieu de premier tiers)GB : PintaricAngers :L1 : Di Dio Balsamo - Ritz - Gaborit / Ross - PrapavessisL2 : Giroux - Halley - Harms / Manning - ManavianL3 : Meija - Torquato - Charbonneau / Dusseau - LlorcaL4 : Serer - Bouvet - SarlièveGB : CowleyIl ne fallait pas arriver en retard à la patinoire ce mercredi...On se dit alors que ce second match risque de ressembler au premier.Mais c'est sans compter sur la capacité de réaction des Ducs d'Angers qui vont se reprendre progressivement dans cette première période et mettre à contribution Matija Pintaric par l'intermédiaire de Ritz, Llorca, Gaborit ou encore Harms. Rien de très dangereux pour l'instant toutefois.En face, Rouen ne se procure pas beaucoup de situations de but non plus. Le score aurait pu s'alourdir sur un tir de Dodero à la 12e minute pour lequel Cowley laisse échapper un rebond, le palet glissant alors lentement vers la ligne de but sans la franchir.Rouen accélère en fin de période tandis qu'Angers se retrouve pénalisé pour surnombre.Lors de ce premier jeu de puissance, les hommes de Fabrice Lhenry tiennent bien le palet, mais peinent à trouver l'ouverture. La période se conclut sur ce score de un but à zéro.Angers redémarre fort dans le tiers médian et Halley sollicite immédiatement Pintaric depuis la gauche de la cage. Malheureusement pour les Ducs, l'euphorie est stoppée par une prison à l'encontre de Nicolas Ritz pour faire trébucher.Alors que les Normands s'installent et tentent de doubler la mise, les Angevins mettent beaucoup plus d'agressivité que la veille pour récupérer le palet.Tout est donc à refaire pour Rouen, qui encaisse à nouveau un but en avantage numérique dans cette série. L'attaque des Dragons tente de réagir, mais ni Bedin, ni Leborgne, ni Tomasino, ni Boivin ne parviennent à véritablement inquiéter Evan Cowley.La pression rouennaise s'accentue véritablement en fin de tiers alors que les jaune et noir campent dans la zone offensive face à des Ducs regroupés devant leur cage. Juste avant la sirène, Manning écope de deux minutes de pénalité pour charge avec la crosse.Malheureusement pour les Dragons, l'engagement qui suit la pénalité sera perdu, ce qui permet à Angers de se dégager et de conclure la période sans encaisser de but.En commençant la troisième période avec un homme de plus sur la glace pendant plus d'une minute trente, Rouen a vraiment l'occasion de reprendre le match en main. Le jeu de puissance rouennais s'avère au final inoffensif. Le palet circule, mais pas assez vite pour inquiéter Angers.Après seulement quatre minutes de jeu dans ce troisième tiers, Dusseau écope d'une pénalité de match (5+20) pour une charge au niveau de la tête que les arbitres ont décidé de revoir à la vidéo. Voici donc cinq minutes complètes de supériorité pour Rouen.De quoi enfin concrétiser ? Pas du tout. Le temps avance lentement mais on sent que Rouen n'arriverait pas à marquer même avec dix ou quinze minutes de plus. Les unités spéciales rouennaises tergiversent beaucoup trop pour se montrer efficaces.L'un des symboles de cette séquence est la crosse cassée de Tessier sur l'un des rares tirs sur réception dont Rouen aura pu se créer... Rien pendant cinq minutes de suite ?Pas de soucis, une nouvelle pénalité angevine arrive (une charge avec la crosse de Manavian). A part sur un décalage plein axe pour Boivin qui n'a pas trompé la vigilance de Cowley, Rouen peine une nouvelle fois. C'est encore Angers qui se montre dangereux par l'intermédiaire du duo Harms-Meija, bien plus en jambes que la veille.A moins de quatre minutes de la fin, c'est cette fois Cantagallo qui s'en va sur les banc des pénalités pour projection contre la bande. Une action là encore examinée à la vidéo par les arbitres, qui décident cette fois de ne pas transformer la décision en pénalité de match.Enfin un jeu de puissance pour Angers, au meilleur moment possible. Les Ducs jouent crânement leur chance et Manning bute sur Pintaric. Un décalage pour Halley offre une très belle opportunité aux visiteurs, mais l'attaquant canadien tire trop à gauche. Rouen s'en sort difficilement mais peut continuer à rêver d'un second succès.Le sort semble même du côté normand quand le poteau empêche Ross d'offrir la victoire à son équipe à quelques secondes de la fin. La décision se fera donc en prolongation, voire aux tirs de barrage.A trois contre trois, les espaces se multiplient et cela offre beaucoup de place aux meilleurs patineurs de chaque équipe. Di Dio Balsamo fait parler sa vitesse et Angers se procure la première occasion ensuite sur un tir à côté de Ross.Alors que Rouen aligne un trio Lampérier-Tessier-Yeo, qui peut être émoussé par toutes ses minutes passées en supériorité, Angers en profite pour accélérer. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo