3029 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Ernecq assistés de MM. Simon et Ugolini Buts :

Rouen : 08.31 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et Francis Perron) ; 10.21 Alexandre Mallet ; 17.00 Joris Bedin (ass Marcel Hascak et Tommy Perret) ; 24.54 Marcel Hascak (ass Joris Bedin et Tommy Perret) ; 50.47 Francis Perron (ass Marcel Hascak et Dylan Yeo)

Cergy-Pontoise : ; 31.31 Emils Gegeris (ass Patrick Coulombe et Aleksi Hamalainen) ; 57.44 Gage Torrel (ass Aleksi Hamalainen et Alex Barber) Pénalités 6 minutes contre Rouen 2 minutes contre Cergy-Pontoise



Rouen ne laisse pas d’espoir aux Jokers



Les Jokers sont les premiers à attaquer le but dans les premières minutes de ce tiers mais sont rapidement sanctionné par Dorey pour retenir. Le power play s’installe et met à contribution Ylonen qui ne cède pas.

Photographe : Marine Romain Les Dragons ne parviennent pas à ouvrir le score sur ce premier power play du match.

Les Jokers semblent avoir laisser beaucoup d’énergie dans la bataille de la veille et n’arrive pas à garder le palet, les Dragons mettent beaucoup de pression sur la cage de Ylonen notamment une action très dangereuse de Bedin servit par Perret.

Les Dragons poussent et finissent par trouver la faille sur une action collective du trio très en forme Boivin, Mallet et Perron.

Boivin sert Mallet à gauche du but qui remet aussi vite d’une passe dans le dos à l’opposé et trouve Boivin seul à droite du but (08.31 / 1-0 / Boivin ass Mallet et Perron).

Rouen domine cette première période mais commet une faute, Lampérier est exclu pour cinglage ce qui offre une première occasion de supériorité aux Jokers. C’est aussi l’un des premières fois du match que les jokers arrivent à s’installer en zone offensive. Coulombe puis Barber lance à la cage mais Pintaric est bien placé. Photographe : Marine Romain Les Jokers arrivent à imposer leur jeu de puissance mais ne parviennent pas à revenir au score.

A l’inverse, les Dragons en infériorité numérique vont prendre 2 longueurs d’avance

A la suite d’une récupération du puck de Mallet le long de la bande en zone offensive qui remet en retrait le palet vers le but de Ylonen qui ne voit pas le palet arriver dans ces patins et inscrit un but gag (10.21 / 2-0/ Mallet).

Les Rouennais continuent de pousser pour inscrire un troisième but, Vigners et Lampérier sont proches de réussir mais c’est finalement Bedin qui marque sur un palet repoussé par Ylonen.

Hascak récupère le palet en zone neutre et lance au but d’un tir puissant repoussé par Ylonen mais Bedin a bien suivi l’action et reprend le palet pour tromper Ylonen (17.01 / 3-0 / Bedin ass Hascak et Perret)



Les joueurs de Rouen réalisent un premier tiers de bel qualité, l’engagement offensif et défensif montre que l’équipe est belle et bien entrée en mode play-off. Les Jokers semblent fatigués par la joute de la veille et la série précédente.



Les Jokers font jeu égale avec les Dragons.



Les Dragons ressortent des vestiaires avec les mêmes intentions que lors du premier tiers. L’intensité est toujours présente dans les premières minutes de ce second tiers. Les Dragons vont être rapidement récompensés.

Suite à une récupération d'Hascak en zone neutre, il lance Bedin sur la droite qui fixe son défenseur et remet au centre à Hascak qui a suivi l’action. Hascak trompe le portier d’un tir du poignet puissant (24.54 / 4-0 / Hascak ass Bedin et Perret).

Photographe : Marine Romain Ylonen cède sa place dans les cages à la suite de ce nouveau but, Olivier Richard prends son relais.

L’écart est fait, on voit mal les Jokers revenir dans ce match tellement les Dragons sont appliqués dans ce match.

Les Jokers bénéficient de 4 minutes de supériorité numérique à la suite de l’exclusion de Perron pour crosse haute. Les Dragons vont réussir à tuer les premières 2 minutes.

Les Jokers vont finir par être récompensé de leur bon travail en power play par Gegeris qui trouve le petit filet d’un tir du poignet à la droite du but. Pintaric ne peut s’interposer (31.31/ 4-1 / Gegeris ass Coulombe et Hamalainen).

Les Rouennais vont diminuer l’intensité de jeu et commence à gérer le match, ce qui offre des situations de tirs dangereuses pour Pintaric, d’abord pour Gegeris top scorer du soir et Limtong.



Le score n’évoluera pas dans ce tiers, les Dragons imposent leur rythme de jeu et continuent à priver Cergy du palet sans pour autant inscrire de but.



Rouen gère la fin de match.



Tout comme le tiers précédent le rythme du jeu est nettement moins important que sur le premier tiers de ce match. Les Dragons vont gérer de bout en bout ce tiers et vont faire la différence dès qu’ils vont accélèrer le jeu.

Une récupération en zone neutre de palet Hascak entre en zone offensive par la droite et remet à gauche sur Perron qui s’empresse de lancer et trompe Richard (50.47 / 5-1 / Perron ass Hascak et Yeo).

Photographe : Marine Romain La suite du tiers offre peu d’occasion aux Rouennais qui tirs seulement à 9 reprises dans ce tiers.

Les Jokers vont s’offrir un dernier but dans ce match par suite d’un relâchement défensif de l’équipe des Dragons, Hamalainen sert Torrel sur la gauche qui repique au centre sans être géné et vient tromper Pinntaric devant le slot. (57.44 / 5-2 / Torrel ass Barber et Hamalainen)

Les Jokers repartent de Rouen avec deux défaites, tandis que les Rouennais continuent sur la série de victoire. Les deux de repos avant le match 3 vont permettre aux joueurs de Cergy de récupérer après deux premiers matchs intenses.



Les Dragons ont réalisé 30 premières minutes de grande qualité avant de relâcher la pression et gérer le match.



