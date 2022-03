Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 finale match 3 : Rouen vs Angers 1 - 2 (0-1 1-0 0-1) Le 26/03/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Angers ] LM : Angers reprend la main. Match n°3 dans cette série de demi-finale entre dragons et ducs avec un retour dans l’enceinte des dragons. Les deux équipes étant à égalité dans la série une formation prendra les devants ce soir. Angers se présente quasi au complet seul absent Serer alors que coté Guimond et Nesa font défaut mais enregistre les retours de Yéo et Suoranta. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 27/03/2022 à 12:53 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Peyre assistés de MM. Ugolini et Constantineau Buts :

Rouen : ; 38.34 Andrew Johnston (ass Mark Flood et Joël Caron)

Angers : 16.46 Danick Bouchard (ass Tommy Giroux et Patrick Coulombe) ; 49.53 Connor Hardowa (ass Neil Manning et Nicolas Ritz) Pénalités 6 minutes contre Rouen 10 minutes contre Angers



Le premier tiers pour les Ducs.



Les deux formations se connaissant par cœur il n’y a pas de round d’observation et les plus prompt à entrer dans le match se sont les angevins qui par Bouvet à la bleue s’essaye mais Pintaric est bien présent (01.37). Photographe : Marine Romain Par la suite si les occasions de marquer sont aussi importantes d’un côté que de l’autre c’est grâce à la bonne prestation des gardiens que le score reste vierge.

La maitrise du palet dans ce début de rencontre est à l’avantage des visiteurs qui exerce un pressing haut gênant fortement la relance et la sortie de zone défensive normande. C’est par un jeu de puissance pour les dragons que ceux-ci vont être très entreprenant et dangereux mais Cowley et ses boys vont s’en tirer sans dommage.

Si la maitrise de la rondelle est à l’avantage des ducs, les occasions les plus incisifs sont côté dragons mais le cerbère des ducs répond présent. En play-off se sont les petits détails qui font souvent la différence. Si Rouen n’a pas su profiter de son avantage numérique, Angers dans le même exercice sera bien plus performant.

Bien décalé sur le côté gauche, Bouchard s’avance vers Pintaric, le fixe et d’un bon slap loge la rondelle au ras du poteau hors de porter de Pintaric pour l’ouverture du score (16.47 / 0-1 / Bouchard ass. Giroux et Coulombe).

Avantage pas illogique tant les ducs s’adjugeaient le puck. Malgré d’autres franches occasions de deux côtés le score ne changera pas à la sirène.



La domination sur la glace d’Angers a été récompensé par ce but même si les occasions les plus nettes ont été rouennaises, mais l’important c’est de glisser la rondelle au fond. Les deux formations se connaissant par cœur il n’y a pas de round d’observation et les plus prompt à entrer dans le match se sont les angevins qui par Bouvet à la bleue s’essaye mais Pintaric est bien présent (01.37).Par la suite si les occasions de marquer sont aussi importantes d’un côté que de l’autre c’est grâce à la bonne prestation des gardiens que le score reste vierge.La maitrise du palet dans ce début de rencontre est à l’avantage des visiteurs qui exerce un pressing haut gênant fortement la relance et la sortie de zone défensive normande. C’est par un jeu de puissance pour les dragons que ceux-ci vont être très entreprenant et dangereux mais Cowley et ses boys vont s’en tirer sans dommage.Si la maitrise de la rondelle est à l’avantage des ducs, les occasions les plus incisifs sont côté dragons mais le cerbère des ducs répond présent. En play-off se sont les petits détails qui font souvent la différence. Si Rouen n’a pas su profiter de son avantage numérique, Angers dans le même exercice sera bien plus performant.Avantage pas illogique tant les ducs s’adjugeaient le puck. Malgré d’autres franches occasions de deux côtés le score ne changera pas à la sirène.La domination sur la glace d’Angers a été récompensé par ce but même si les occasions les plus nettes ont été rouennaises, mais l’important c’est de glisser la rondelle au fond.

Réaction rouennaise.



Mené sur son glaçon, Rouen se doit de réagir mais la première occasion est pour Angers par Llorca qui de loin fait chauffer la mitaine de Pintaric. Ce début de second tiers en l’inverse du premier avec cette fois ci une maitrise du puck pour les normands mais les actions les plus percutantes pour les angevins.

Photographe : Marine Romain Le palet va d’un but à l’autre et les gardiens sont mis à rude épreuve mais ni Pintaric, ni Cowley ne veulent céder. Pourtant dans les deux camps on dénombre une grande quantité et qualité d’artificier.

Petit à petit Rouen le dessus sur ce tiers et Cowley est bien plus sollicité.

Suoranta, Salve, Flood, Vigners, Chakiachvili ou autre Bedin se casseront tous les crosses sur le dernier rempart des Ducs.

De l’autre côté, Pintaric n’est pas réduit au chômage technique mais presque. A force de pousser, Angers va se mettre à la faute et Rouen va en profiter.

Sur le jeu de puissance Flood à la bleue décale Johnston sur le côté gauche, fixe Cowley et lui loge la rondelle dans la lucarne opposée (38.34 / 1-1 / Johnston ass. Flood et Caron).

Ce but est la copie conforme dans sa conception de celui d’Angers.



Rouen aura réussi à égaliser dans ce tiers qu’il aura dominé. Les unités spéciales auront eu raison des portiers. Reste encore un tiers pour faire la différence et s’adjuger le gain de cette manche.



A Angers le dernier mot.



Photographe : Marine Romain Comme à chaque début de tiers, c’est Angers qui s’illustre mais ni Smith, ni bouchard ne trouveront grâce. Pintaric réalisera encore un arrêt venu d’ailleurs sur un missile de Halley qu’il dévie de la crosse avant de le reprendre de voler avec sa mitaine.

Comme lors du premier tiers, Rouen peine à bien sortir de sa zone, subissant le pressing haut des angevins. De rares contres sont quand même à noter mais le gardien des ducs reste imperméable.

A force de subir, Rouen va être pris par la patrouille. Lors de cet avantage numérique la déferlante visiteuse va mettre à mal la défensive normande mais, Pintaric restera vigilant et fera front.

On est à mi tiers et chaque formation à un de ses membres au cachot. Le 4 contre 4 qui s’en suit est à l’avantage d’Angers.

Dans la zone défensive rouennaise le palet est mal dégagé, la récupération du puck leur sera fatale.

Hardowa dans le rôle du finisseur là encore sur le côté gauche mettra le palet hors de portée du gardien local (49.54 / 1-2 / Hardowa ass. Manning et Ritz).

Rouen tentera bien de pousser mais en vain, Angers contrôle le match et logiquement ne prend plus trop de risque.

Photographe : Marine Romain En play-off seule la victoire compte et peu importe la grandeur du score. Dans les derniers instant coach Lhenry prendra un temps mort et sortira son gardien mais Angers ne pliera pas cette fois et fera front jusqu’à la sirène.



Angers remporte se deuxième point tout à fait logiquement avec deux tiers sur trois à son avantage. Les ducs ont été solides sur l’intégralité de la rencontre, tandis que du côté de Rouen il y eu trop d’imperfection, un jeu de puissance pas assez efficace et aussi des retours de joueurs blessés en manque de rythme. Certes la série n’est pas encore fini et un match de play-off ne ressemble pas à un autre, rien n’est encore fait même si avec ce succès les hommes du président Juret sont position de force. Réponse ce dimanche en fin d’après-midi pour le match n°4.



© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo