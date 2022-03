Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 finale match 4 : Cergy-Pontoise vs Grenoble 0 - 0 (0-0) Le 27/03/2022 Aren'ice Cergy-Pointoise [ Cergy-Pontoise ] [ Grenoble ] Héroïques, les Jokers renversent les Brûleurs de loups Alors qu'ils ne les avaient jamais battus en saison régulière et qu'ils étaient menés 2 manches à 0 dans la série, les Jokers de Cergy-Pontoise ont su encaisser la terrible pression imposée par les Brûleurs de loups de Grenoble, pour les coiffer en fin de partie et remporter le match 4 buts à 2. La série qui semblait facilement promise aux grenoblois est relancée et il leur faudra se méfier de franciliens qui sont loin d’avoir abdiqué et vendront cher leur peau. Aren'ice Cergy-Pointoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 27/03/2022 à 15:43 Tweeter FICHE TECHNIQUE



photo: Bruno Gouvazé Les Brûleurs de loups récitent leur hockey mais ne creusent pas l’écart

Le moins que l’on puisse dire c’est que les Brûleurs de loups ne sont pas venus en dilettantes à l’Aren’ice. Dès l’engagement, ils s’accaparent le palet et Damien Fleury oblige Sebastian Ylönen à un arrêt du gant d’attrape. Sur l’action suivante, Jani Tuppurainen et Dylan Fabre gagnent le puck en zone neutre et décalent Sacha Treille lequel, à mi-distance dans l’axe, allume le portier vert (0-1, 00.57). L’égalité est brisée après moins d’une minute de jeu, Ylönen non masqué n’a pu que constater les dégâts tant le missile était puissant et hors de portée.

Le début de rencontre est délicat pour des franciliens sous pression. Après la mitaine c’est le plastron de Ylönen que teste Fleury. A ce rythme-là, tout l‘équipement du gardien va y passer ! Les Jokers peinent à sortir de leur zone et, sur une des premières attaques, Aku Kestilä dans sa tentative de drible met involontairement sa crosse dans le visage de Maxim Lamarche qui était à son marquage. Bilan des opérations : 2 fois 2 minutes de supériorité numérique offertes aux grenoblois qui n’avaient pas besoin de cela pour dominer le début de rencontre. Les Jokers tentent néanmoins une sortie en contre sur un break away de Tuukka Rajamäki mais sans inquiéter Jakub Stepanek. De leur côté, les isérois déroulent. Nicolas Deschamps transperce la défense verte dans l’axe et oblige Ylönen à un double arrêt. Peu après, c’est un pétard de Sébastien Bisaillon qui est allumé de loin mais bien stoppé par le gardien international tricolore. Les franciliens tuent malgré tout la pénalité.

Les grenoblois continuent à rouler sur la défense verte et Deschamps puis, Pierre Crinon, y vont chacun de leur tentative sur la cage cergypontaine. Toujours à la poursuite d’un palet qui leur échappe, les Jokers sont, à 6 minutes de la pause, à nouveau sanctionnés pour une « crosse haute » de Brayden Sherbinin. Avec beaucoup de courage, les franciliens déjouent encore les unités spéciales grenobloises et réussissent leur penalty kill.

Ce premier tiers à sens unique s’achève sur le plus petit score possible en faveur des visiteurs.

Le premier vingt vit les Brûleurs de loups très rapidement ouvrir la marque puis confisquer le puck. Cette ultra domination ne fut pas si bien optimisée que cela par les grenoblois bien tenus en échec sur leurs supériorités numériques par une très valeureuse défense cergypontaine. Il est vrai celle celle-ci pu s’appuyer sur son quasi infranchissable gardien. Mais la tâche ne fut pas simple tant le forecheck grenoblois était en place et efficace. La zone neutre fut complètement quadrillée et contrôlée par des isérois, plus vifs plus rapides et puissants.

photo: Bruno Gouvazé

Grenoble relâche la pression en fin de tiers

Le début du deuxième acte est totalement de la même veine que le premier. Les Brûleurs de loups prennent à la gorge les Jokers et vont les chasser très haut ce qui rend quasi impossible les sorties de zones en maitrise de la rondelle. Obligés de tenter des passes délicates les cergypontains s’exposent ainsi aux revirements comme ce break away de Deschamps qui, malheureusement pour les siens, ne cadre pas. Sevrés de pucks, les cergypontains serrent autant qu’ils peuvent la défense. Ylönen doit toujours multiplier les arrêts comme sur un tir lointain de de Janne Jalasvaara. Il est également tout heureux de voir une tentative de Kyle Shearer Hardy passer juste à côté peu après.

Sur une sortie de zone en possession et une des rares attaques cergypontaines, Louis Petit perd le puck le long de la balustrade et fait trébucher un adversaire. Dans le prolongement de l’action Dennis Kearney commet de son côté un cinglage. Voilà donc les Jokers à 3 contre 5 après moins de 4 minutes de jeu dans la période. Cette fois les isérois bonifient le powerplay sans coup férir. Après un magnifique jeu en triangle entre Peter Valier, Fleury et Treille, ce dernier, dans le bas du slot, en profite pour inscrire son doublé (0-2,24.35). Grenoble fait le break et Cergy-Pontoise ne récupère qu’un joueur, la seconde pénalité restant à purger.

Les franciliens continuent à subir et Fleury continue à expérimenter toutes les configurations d’arrêt possibles pour Ylönen, cette fois il trouve sa jambière. Quoiqu’il en soit les franciliens tuent la pénalité mais continuent à souffrir. La moindre passe ratée met le feu sur la cage verte. Norbert Abramov se crée pourtant une occasion sur une action confuse devant la cage de Stepanek.

Le Jokers desserrent un peu l’étau grenoblois et poussent les brûleurs de loups à la faute. Crinon est appelé au banc des pénalités pour une charge incorrecte et Sherbinin, en pénalité différée, trouve la mitaine du portier isérois. Les unités spéciales cergypontaines ont cependant bien du mal à s’installer tant la défense grenobloise reste agressive sur le porteur du palet. Il faut attente la toute fin du powerplay pour voir les finlandais Rajamäki et Kestilä se créer coup sur coup des occasions. Grenoble réussit son penalty kill mais les Jokers sont mieux en cette deuxième moitié de tiers.

Pierre Charles Hordelalay se procure une bonne occasion puis peu après, à proximité de la bleue, est victime d’une faute, un peu inutile le palet étant hors de portée, de Julien Baylacq. Ce coup-ci les Jokers installent bien mieux leur jeu de puissance. C’est d’abord Kauppila qui oblige Stepanek à faire l’arrêt sur un tir de loin. Ce n’est que partie remise quand peu après il décale son compatriote Rajamäki qui de la gauche lance à la cage et y trouve Ryan Tait pour la déviation (1-2, 34.35). Les cergypontains ont trouvé la faille et reprennent du poil de la bête.

En toute fin de période, Kestilä est sanctionné pour un « retenir » en même temps que Treille pour une « crosse haute », la différence étant que l’international français sera condamné lui à 2 fois 2 minutes. Fort de cette supériorité, Steven Owre est donc le dernier à faire feu lors de cette période mais le gardien isérois fait toujours bonne garde.

Ce tiers médian fut encore marqué par la mainmise des grenoblois toujours aussi puissants, rapides et bien organisés. Cette suprématie leur permit de creuser l’écart mais un léger relâchement et quelques fautes en fin de période permirent aux Jokers de revenir à une longueur.

photo: Bruno Gouvazé

Les Jokers poussent et retournent la situation

Débutant en supériorité numérique les franciliens font le siège de la cage grenobloise et Charles Levesque se crée une première opportunité. Peu après, les Brûleurs de loups sont tous près de céder quand Brien Diffley lance à la cage et que sur le rebond Kearney bien placé reprend instantanément. Son tir malicieux et placé trouve le poteau et le puck traine devant la ligne avant d’être dégagé in extremis.

La machine de guerre iséroise connait alors quelques loupés et se met à la faute peu après avoir réussi miraculeusement à sortir indemne de cette infériorité. Les unités spéciales cergypontaines ont réglé la mire et, sur un travail mené conjointement par Hordelalay et Levesque, Owre excentré exploite le rebond qu’il catapulte au fond du but (2-2, 43.15). L’Aren’ice exulte, les verts sont revenus à hauteur.

Les franciliens ragaillardis surfent sur cette bonne dynamique et Levesque, encore lui, intercepte un palet à la rouge pour servir Thomas Suire dont le break away se conclut par un tir juste à côté. Grenoble réagit mais soit ne cadre plus, soit tombe sur Ylönen ou un défenseur.

Le match s’est rééquilibré et les Jokers entrent plus souvent en possession du palet dans leur zone d’attaque. Ils sont récompensés sur un joli travail de Kestilä derrière la cage qui profite à son compère Rajamäki lequel passe à Kearney, astucieusement démarqué près de l’enclave (3-2, 55.42). L’ex grenoblois permet aux Jokers de passer devant pour la première fois de la rencontre à presque 4 minutes du terme.

La réaction iséroise est immédiate mais les franciliens plient sans rompre. Le temps mort demandé par Jyrki Aho, le coach de Grenoble, et la fin de match jouée en cage vide sont insuffisants. Au contraire, comme parfois en pareille configuration, ils se font punir sur un palet perdu à 6 secondes de la sirène. La triplette finlandaise de Cergy-Pontoise scelle la victoire : Kauppila et Kestilä permettant à Rajamäki de marquer dans le but déserté (4-2, 59.54). La messe est dite et les brûleurs de loup l’ont bien compris la victoire a choisi son champion du soir.

Le 3ème vingt proposa un scénario plein d’émotions, les Jokers empêchant la machine grenobloise de faire ce qu’elle veut. Après être revenus à hauteur, les franciliens surent continuer à appuyer et à rendre coup pour coup. La seconde attaque de la saison régulière prouva que son classement n’était pas usurpé et trouva l’efficacité et le réalisme nécessaires pour remporter la période 3 à 0, s’adjugeant ainsi le gain du match.

Avec cette première victoire de la série, les Jokers empochent un point et s’offrent le droit de rêver. Ils poussent ainsi d’ores et déjà les Brûleurs de loups au minimum à une série en 5 manches. Les isérois peuvent avoir quelques regrets car leur mainmise sur la majeure partie de la rencontre ne leur a pas permis de tuer un match amplement à leur portée. Les 2 protagonistes se retrouveront dès le lendemain pour une 4ème manche qui risque d’être tendue avec d’un côté des Jokers revigorés qui n’ont rien à perdre et de l’autre des Brûleurs de loups probablement vexés de s’être faits surprendre de la sorte.



Les meilleurs joueurs du match :

SachaTreille pour les Brûleurs de loups

Tuukka Rajamäki pour les Jokers de Cergy-Pontoise



