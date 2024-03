Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 Finale match 4 : Cergy-Pontoise vs Rouen 1 - 5 (0-3 0-1 1-1) Le 27/03/2024 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Rouen ] PO demi finale, M4 : Rouen défendra son titre en finale ! Ce match n°4 de la série de la demi-finale du championnat de France élite de hockey sur glace opposant les Jokers de Cergy-pontoise aux Dragons de Rouen était celui de la dernière chance pour les franciliens. Menés 3 manches à 0 dans la série, les Jokers étaient dos au mur. Malgré la meilleure volonté du monde et le fait de jouer dans leur antre, encore pleine comme un œuf, la marche est restée trop haute face aux Dragons. Vainqueurs (5-1) les rouennais peuvent tranquillement se préparer pour défendre leur titre en finale alors que pour les cergypontains l’heure des vacances a sonné. Auteurs, une nouvelle fois, d’une saison et d’un parcours que personne n’avait imaginé pour eux, les franciliens peuvent être fiers de leur saison et profiter de vacances amplement méritées. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 30/03/2024 à 06:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2997 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Bliek assistés de MM. Constantineau et Yssembourg Buts :

Cergy-Pontoise : ; 46.50 Sayam Limtong (ass Tristan Crozier et Daniels Gorsanovs)

Rouen : 09.10 Rolands Vigners (ass Alexandre Mallet et Christophe Boivin) ; 11.18 Francis Perron ; 17.13 Loïc Lamperier (ass Quentin Tomasino et Francis Perron) ; 26.22 Kristaps Sotnieks (ass Quentin Tomasino et Rob Flick) ; 46.02 Vincent Nesa (ass Florian Chakiachvili) Pénalités 13 minutes dont 5 à Brites contre Cergy-Pontoise 13 minutes dont 5 à Perret contre Rouen



Pourtant très combatifs, les Jokers tendent le bâton pour se faire battre.





Avertissement sans frais pour les Jokers qui continuent à aller de l’avant mais ils sont prévenus, Rouen ne leur lâchera rien. Les Dragons, tout en puissance et en maitrise, ont de belles séquences de possessions et pressent très fort en zone offensive dès la perte du palet. C’est presque payant aux alentours de la 5ème minute de jeu quand Enzo Cantagallo qui s’infiltre et s’extirpe du cercle gauche dans le dos de la défense ne cadre pas. Les 2 équipes se livrent à un joli bras de fer et les mises en échec sont bien appuyées de part et d’autre.



A la 6ème minute, Aleksi Hämäläinen, excentré sur la gauche, oblige Pintaric à rejouer de la jambière mais, de leur côté, les Dragons ne sont pas en reste puisque Flick bute sur Ylönen avant que Christophe Boivin, quasiment en cage ouverte, ne soit à un rien de conclure. L’attaquant canadien récidive sur un engagement offensif mais le rebond laissé ne trouve preneur. L’organisation rouennaise ne laisse pas beaucoup de lancements de jeu rapides aux franciliens. Pourtant sur une sortie de zone conduite par Tristan Crozier sur le flanc gauche, celui-ci peut remettre en retrait pour Emils Gegeris qui balance un très gros tir que la crosse de Florian Chakiachvili détourne du cadre.



Photographe : Instagram © Jeff Fotoloco

Finalement, dans ce début de match engagé, ce sont les val-d’oisiens qui offrent une première cartouche aux normands. Sur une bataille pour le puck au pied du banc rouennais Louis Petit subit une grosse mise en échec. Qu’il ait été provoqué ou pas par le banc adverse, l’attaquant vert à le mauvais réflexe de répondre et se voit chassé en prison pour dureté. Petit excès d’humeur, grosse conséquence ! La boite défensive verte travaille plutôt bien et pense avoir complètement jugulé les unités spéciales jaunes quand elle cède, à 11 secondes de la fin de punition, sur un splendide jeu en triangle. Boivin, de la gauche, trouve une diagonale vers le second poteau pour Alexandre Mallet lequel remise un caviar au premier poteau pour Rolands Vigners. Le letton contrôle et ramène le disque dans la cage avant que Ylönen n’ait pu la refermer (0-1, 09.10).



Les franciliens tentent de repartir et Nikita Shalei allume un pétard que bloque Pintaric. Ils restent cependant à la merci des combinaisons millimétrées des Dragons comme lorsque Vincent Nesa, lancé dans le slot d’une petite passe, vient échouer sur Ylönen. Peu après, les cergypontains jouent vraiment de malchance et encaissent un but un peu casquette. Sur un joli mouvement de Rouen, Fiorenzo Villard qui est monté aux avant-postes sur la droite, a le temps de faire une remise en retrait dans la petite glace avant d’être coincé par les défenseurs. Cette passe surprend Sayam Limtong, redescendu plein gaz en défense, lequel perd ses appuis, tombe, entrave son propre gardien dans l’élan et offre par la même occasion le but à Francis Perron tout heureux de se retrouver face à une cage ouverte (0-2, 11.18).



Un peu sonnés, les verts subissent une nouvelle grosse occasion de Joris Bedin mais le portier stoppe la tentative. Une fois leurs esprits retrouvés, les Jokers repartent de l’avant et tentent de recoller au score mais ni Alex Barber, en angle, ni Gorsanovs qui déborde et s’offre un duel avec Pintaric, ne parviennent à faire mouche.



C’est dommage pour eux car ensuite ils sont à nouveau en difficulté. Sur un contact avec Dylan Yeo à l’issu duquel il se retrouve au sol, Barber est jugé coupable d’un « retenir la crosse » pas forcément évident vu des tribunes. Sévère ou pas, la faute est sifflée et les rouennais qui ne tergiversent pas mettent à profit leur avantage numérique. Boivin tente un tir soudain pleine lucarne mais Ylönen repousse du gant d’attrape. Ce n’est que reculer pour mieux sauter. Peu après, de la droite, Perron trouve Quentin Tomasino à l’opposé dont la remise plein fer sur la cage profite à Loïc Lamperier, ce dernier, en limite d’enclave, soulevant le disque en lucarne (0-3, 17.13).



Le réalisme des Dragons fait merveille même si les Jokers n’ont pas rendu les armes pour autant. Malheureusement pour eux, les ultimes tentatives franciliennes de Raphaël Brites ou la grosse minasse de Gegeris rencontrent toutes le même écueil : l’infranchissable gardien jaune. La dernière occasion de la période sera même à l’actif des visiteurs avec Anthony Rech qui contraint Ylönen à un arrêt en 2 temps.



Dans un tiers plus fermé et tendu, les Dragons marquent encore une fois





Les deux équipes continuent à se bousculer et, sur un gros tir, Brites répond à la tentative de Kristaps Sotnieks mais les deux gardiens sont vigilants. Bien servi en plein slot, Jordan Herve le constate quand Ylönen sort vainqueur du duel obtenu. Mais Rouen, cela reste du solide et du costaud et, à force de planter des banderilles cela finit encore par trouver la faille. Cette fois c’est Flick qui met sur orbite Tomasino. Le jeune espoir tire et sur le rebond trouve le moyen de pousser le disque en retrait pour Sotnieks qui fait filoche (0-4, 26.22).



Les Jokers sont probablement déçus et frustrés de ne pas être récompensés de leurs efforts alors quand, peu après la remise en jeu, Chakiachvili lâche un gros lancer que bloque Ylönen mais que, juste après l’arrêt, les Dragons chatouillent un peu le gardien, tout explose et part en cacahouètes. Bilan des courses, une période de surpopulation carcérale. Perret et Brites écopent respectivement de 5 minutes de prison pour bagarre alors que Flick (dureté) et Hämäläinen (retenir la crosse) sont bons pour 2 minutes de cachot chacun. L’Aren’ice en liesse et à l’unisson pousse alors son équipe et l’importante délégation rouennaise, si sonore tout le reste du match, est alors provisoirement inaudible.



Photographe : © Bruno Gouvazé

Maintenus à 5 contre 5 le temps des pénalités simultanées, les esprits se calment et le jeu retrouve sa place et les occasions se multiplient : par Crozier et Barber pour les locaux et par Tomasino et Rech, par deux fois, pour les visiteurs. A 7 minutes de la pause les Jokers, se voient néanmoins offrir une sacrée opportunité dont ils ne profitent pas quand Flick charge dans le dos Tomas Pardo avec la crosse, imité 20 secondes plus tard par Mallet sur Petit. A 5 contre 3, les unités spéciales franciliennes s’installent mais restent muettes malgré 2 missiles sol-air de Gegeris. Si le premier est non cadré, sur le second Pintaric ne bronche pas. Il ne craque pas non plus sur les petits tirs de près et permet de tuer la double pénalité.



Une fois au complet les deux équipes vont encore avoir de bonnes opportunités, d’abord par Colin Delatour pour Cergy mais Boivin dévie son tir puis Lampérier et Flick pour Rouen.



Les Jokers se battent jusqu’au bout, finissent fort et sauvent l’honneur

Sa passe acrobatique, la crosse entre les jambes, est interceptée par Chakiachivili. L’international tricolore ne se pose pas de question, file le long de la balustrade avant de servir Nesa dans le slot lequel ajuste Ylönen (0-5, 46.02).



Photographe © Jeff Fotoloco Voilà une nouvelle bosse sur les têtes cergypontaines et, dès l’action suivante, Rouen qui est toujours en infériorité oblige le gardien vert à un nouvel arrêt de la botte. Finalement, il y aura une justice et les efforts franciliens finiront par payer. Suite à une nouvelle bataille dans le coin droit pour le gain du palet, les verts le ressortent pour Gorsanovs qui retrouve Crozier du même côté. Le canadien voit Limtong démarqué au centre et le sert, le jeune attaquant finissant le travail d’un joli lancer (1-5, 46.50).



Ayant enfin réussi à faire sauter le verrou jaune, les verts finissent le match en trombe. Vigners répond bien à une tentative de Faure mais ce sont bien les pensionnaires de l’Aren’ice qui veulent finir en apothéose. Certes ils ne marqueront pas et ne reverseront pas le match mais Gegeris, Faure, Pardo, Limtong, Barber, Gorsanovs et Philéas Perrenoud ont tous permis à Pintaric de faire étalage de son talent.



Crédités de 12 tirs cadré contre 9 pour Rouen, Cergy a tout tenté pour finir en beauté devant son public.





Photographe : © Bruno Gouvazé

Avec cette victoire les Dragons bouclent donc leur demi-finale sans trembler et sans partage. La marche était certes trop haute sur l’ensemble de la série pour les Jokers mais la différence aura sans doute résidé dans la performance des unités spéciales et la gestion des temps faibles. Le powerplay comme le jeu de Penalty Killing aura été plus performant chez les normands. C’est un dur apprentissage pour des Jokers qui peuvent néanmoins être vraiment fiers de leur saison. Peu de personnes les voyaient accrocher la 7ème place (virtuellement la 5ème sans les 6 points de pénalités) et surtout encore moins ne les voyait sortir les Ducs d’Angers en quart de finale. Ils quittent donc la compétition la tête haute malgré l’ampleur des scores de la série, pas obligatoirement toujours le reflet de la qualité de leur travail.



Meilleurs joueurs du match :



Quentin Tomasino pour Rouen



Sayam Limtong pour Cergy-Pontoise

