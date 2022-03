Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 finale match 4 : Rouen vs Angers 2 - 0 (1-0 0-0 1-0) Le 27/03/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Angers ] LM : Le réveil du dragon. Quatrième rencontre de la série entre Rouen et Angers avec un petit avantage pour les angevins suite à leur victoire de la veille. La victoire pour les dragons est donc impérative pour rester dans le game et se rendre mardi à Angers avec le même nombre de points. Les deux formations se présentent dans la même configuration d’effectif que la veille. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 28/03/2022 à 21:47 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2976 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Hauchart assistés de MM. Douchy et Goncalves Buts :

Rouen : 00.31 Rolands Vigners (ass Loïc Lamperier et Dylan Yeo) ; 54.22 Simon Suoranta (ass Andrew Johnston et Quentin Tomasino)

Angers : Pénalités 12 minutes contre Rouen 16 minutes contre Angers



Rouen d’entrée.



Avec une manche de retard sur leur adversaire, Rouen n’a pas le choix que d’attaquer. C’est ce qu’ils font sitôt le palet jeter par le corps arbitral. Il ne faudra qu’un peu plus d’un demi-tour d’horloge pour que le tableau d’affichage ne soit plus vierge.

La mise en jeu gagnée, Rouen entre dans la zone offensive, Lamperier travaille fort dans le coin droit pour servir Vigners oublié au poteau droit et dans un trou de souris trompe Cowley (00.31 / 1-0 / Vigners ass. Lamperier).

Photographe : Marine Romain Cela ne pouvait pas mieux commencer pour les normands. Pris à froid, Angers accuse le coup un moment mais ne tarde pas à réagir mettant Pintaric à la tâche à plusieurs reprises. Le pressing très haut d’Angers gène terriblement les sorties de zone rouennaise.

Le match est vif et rapide et le palet se balade rapidement d’un camp à l’autre. Rouen va bien faire trembler les filets une seconde fois grâce à Tessier, mais après visionnage vidéo il sera justement refusé car marqué du avec l'aide du patin (11.13).

Lors du reste du tiers, les deux gardiens réaliseront les arrêts qui permettront à leur formation respective de rentrer dans leur vestiaire sur le même score, malgré une supériorité normande.



Grace à une superbe entame de match et d'une ouverture rapide du score, les dragons virent en tête à l'aube du second tiers. La rencontre est jouée sur un gros rythme et chaque formation ne ménage pas leurs efforts.

Dos à dos.

Le repos, bien mérité, entre les deux tiers n’a pas refroidi les ardeurs des deux formations qui d’entrée sont pieds au plancher. Les premiers en action sont les locaux qui oblige Cowley à nous faire valoir son talent.

Son homologue ne sera pas en reste et devra aussi s’employer à plusieurs reprises pour éviter l’égalisation des Ducs.

Photographe : Marine Romain Tour à tour chaque équipe bénéficiera d’un avantage numérique qui malgré de multitudes occasions ne fera pas changer le tableau d’affichage.

Les secondes et les minutes s’égrènent et si le temps baisse, ce n’est pas le cas dans l’intensité, chaque ligne sur la glace se donne à fond et le repos du banc fait du bien.

Les jeux de puissance s’accumulent de chaque côté, mais aussi bien Pintaric que Cowley, ont tout verrouillé à double tour.

Rouen finira le tiers avec un joueur de plus sur le glaçon mais là encore n’en tirera pas profit.



Un tiers vierge de buts mais pas d’occasions. Il est normal que lorsque deux grands gardiens s’opposent il est toujours difficile de marquer et pourtant les artificiers redoublent d’efforts. Rouen rentre au vestiaire avec toujours son petit but d’avance qu’il défend bec et ongle.



Le dernier mot pour les dragons.





Photographe : Marine Romain Rouen débute le dernier opus en avantage numérique sans pour autant pouvoir s’approcher du but de Cowley. Les ducs vont avoir une occasion en or de recoller au score grâce à un double avantage puis qu’une double faute en simultané est infligée aux normands.

Mais tel le roseau, Pintaric et ses trois coéquipiers pliera mais jamais ne cassa. Héroïque dragons qui seront bien poussés par un public chaud bouillant. L’intensité ne faiblit pas et Rouen à trois reprises sera en jeu de puissance mais si Rouen fut héroïque auparavant, les ducs n’ont rien à leur envier se jetant sur tous les palets.

On arrive tout doucement dans les dernier quant du tiers, moment que choisi les dragons pour planter l’estocade.

Un premier tir de Dorion met Cowley en difficulté, le palet va alors derrière la cage le duo Tomasino, Johnston font l’effort et c’est Suoranta toujours derrière le but qui récupère le palet et va glisser la rondelle entre les jambières de Cowley (54.22 / 2-0 / Suoranta ass. Johnston et Tomasino).

Du délire dans les gradins de l’île Lacroix.

Photographe : Marine Romain Angers va réagir dans la foulée par un gros slap de Manavian côté droit en trouvant la première lucarne et le but sera refusé pour cage légèrement déplacer sur l’appui de Pintaric.

En fin de rencontre Angers sortira son gardien mais peine perdu Pintaric motivé pour garder sa cage inviolée.



Rouen par ce succès recolle aux angevins au nombre de victoire. Un succès mérité sur l'ensemble de la rencontre. Certes tout ne fut pas parfait comme les supériorités numériques mais la débauche d'énergie, la force de caractère ont permis à ces rouennais de venir à bout d'une remarquable équipe des ducs d'Angers. Bien sûr, beaucoup auront remarqué une nouvelle fois la belle prestation de Pintaric mais ce sont tous ses coéquipiers qui ont fait un gros match. Quant au Ducs, il n'aura pas manqué grand-chose pour que ce soit eux remporte la rencontre. Une équipe complète qui patine vite et fort bref un adversaire difficile à déstabiliser. Après un déplacement ce mardi à Angers pour le match 5, nous aurons le plaisir de revoir ces deux belles équipes pour un match 6 vendredi 1er Avril à l'Ile Lacroix.







