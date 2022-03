Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 finale match 5 : Angers vs Rouen 3 - 4 (1-0 1-2 1-1 0-1) Le 29/03/2022 IcePark Angers [ Angers ] [ Rouen ] P.offs LM : Rouen prend l'avantage Reportage PHOTOS du match 5 des play offs de ce mardi 29 mars 2022 du championnat élite français de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Rouen s'imposer à Angers. IcePark Angers, Hockey Hebdo Jérémy Gorget le 30/03/2022 à 15:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Dehaen assistés de MM. Goncalves et Yssembourg Buts :

Angers : 18.24 Vincent Llorca (ass Zack Torquato et Neil Manning) ; 20.34 Nicolas Ritz (ass Zack Torquato et Maurin Bouvet) ; 46.45 Zack Torquato

Rouen : ; 24.58 David Gilbert (ass Joël Caron et Simon Suoranta) ; 26.03 Enzo Cantagallo (ass Kaylian Leborgne et Joran Reynaud) ; 58.33 Joël Caron (ass Mark Flood et Rolands Vigners) ; 63.37 Joël Caron (ass Rolands Vigners) Pénalités 14 minutes contre Angers 6 minutes contre Rouen



