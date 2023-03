Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 finale match 5 : Rouen vs Angers 4 - 3 (2-2 0-1 1-0 1-0) Après prolongation Le 29/03/2023 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Angers ] LM : Rouen reprend la main. C’est dans une patinoire une nouvelle entièrement remplie que ce cinquième match de la série entre dragons et ducs va se dérouler. Les deux équipes étant à égalité (2 à 2), le vainqueur de ce soir prendrait une belle option. Si Angers se présente au complet, à Rouen Claireaux et Mallet feront défaut. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 30/03/2023 à 14:59 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Rauline assistés de MM. Debuche et Goncalves Buts :

Rouen : 02.21 Sacha Guimond (ass Quentin Tomasino et Tommy Perret) ; 08.00 Sacha Guimond (ass Kelsey Tessier et Christophe Boivin) ; 54.14 François Beauchemin (ass Florian Chakiachvili et Niclas Lucenius) ; 61.04 Florian Chakiachvili (ass Loïc Lamperier et Kelsey Tessier)

Angers : ; 04.49 Nicolas Ritz (ass Cédric Di Dio Balsamo) ; 19.11 Marius Serer (ass Téo Sarliève et Vincent Llorca) ; 33.35 Matt Prapavessis (ass Nick Ross et Zack Torquato) Pénalités 4 minutes contre Rouen 33 minutes dont 25 à Gaborit contre Angers



Dos à Dos.



La rencontre part sur un bon rythme, chaque équipe voulant nul doute s’imposer à l’autre. Si le premier tir est l’œuvre de Prapavessis que Pintaric dévie (00.31) et une échappée de Manning côté droit qui sert Gaborit seul dans l’axe qui trouve encore le gardien rouennais (01.48), le premier filet sera pour Rouen.

Perret sort le puck de sa zone défensive, un relais dans la neutre avec Tomasino qui dévie parfaitement pour Guimond sur la gauche qui expédie une mine qui propulse le palet dans la lucarne droite (02.21 / 1-0 / Guimond ass. Tomasino et Perret).

Photographe : Marine Romain Dans la foulée Giroux trouve le poteau gauche sur un service de Halley (03.00).

Angers n’abdique pas et sur une nouvelle incursion en zone offensive Di Dio Balsamo envoie sur la cage et Ritz dans le slot dévie astucieusement la trajectoire ce qui trompe Pintaric (04.49 / 1-1 / Ritz ass. Di Dio Balsamo).

C’est par un jeu de puissance que Rouen va reprendre l’avantage au score.

Rouen est installé et Tessier sur la gaude feinte la reprise directe pour servir Guimond dans l’axe à la bleue qui, par encore un gros slap, envoie le palet sous la barre (08.00 / 2-1 / Guimond ass. Tessier et Boivin).

Par la suite chaque formation aura l’occasion de faire évoluer le score mais ni Pintaric pour Rouen et Cowley pour Angers ne veulent voir leur filet trembler.

On arrive dans la dernière minute du tiers moment que choisit les ducs pour recoller au score.

Une ultime attaque d’Angers amorcée par Sarliève côté gauche qui d’une passe du revers trouve Serrer dans l’axe qui frappe et la rondelle passe entre les jambières de Pintaric (19.11 / 2-2 / Serrer ass. Sarliève).



Un bon premier, digne de play-off, des deux équipes qui ne lâchent rien. Si Rouen dans un premier temps et par deux fois avait pensé faire le plus dur en menant au score, Angers aura eu les ressources pour revenir à hauteur. Il reste 40 minutes pour prendre le troisième point.



Angers passe devant.



Comme au premier tiers c’est Angers qui est le premier en action et Ross sur la droite oblige déjà Pintaric à s’employer (20.15). L’action se poursuit et Boivin met Cowley à contribution (20.22). Les deux équipes sont de suite en action.

Rouen va avoir une superbe occasion lorsque Gaborit sera chasser du glaçon avec une charge à la tête. Résultat 25 minutes. Pénalité majeur et jeu de puissance pour Rouen.

Photographe : Marine Romain Si les dragons assiègent la zone défensive angevine, ils ne trouveront jamais la faille, les ducs étant impressionnant défensivement. Angers après avoir tué la pénalité majeure sera de nouveau pris par la patrouille sans que pour autant le score ne change.

Ce que Rouen n’a pas réussi, Angers va le faire et punir les dragons. Rouen pénalisé pour un soit disant plongeon de Yéo MDR. Petite cause grande conséquence, Angers profite de l’aubaine.

Le jeu bien installé, Ross côté droit trouve à l’opposé Papravessis qui reprend instantanément et ne laisse aucune chance à Pintaric (33.35 / 2-3 / Papravessis ass. Ross et Torquato).

Rouen obtient une nouvelle supériorité mais comme beaucoup d’autres celle-ci ne sera pas ponctué d’un but malgré les bonnes volontés démontrées. Elle sera vite effacée par une faute rouennaise.

A 4 contre 4 Rouen va marquer par Vigners mais il sera refusé sans même que les arbitres ne veulent visionner les images (34.33). Rien ne va changer durant les minutes suivantes.



Angers grâce à son power play, bien plus efficace que celui des dragons, aura pris l’avantage dans un tiers encore extrêmement disputer. Si les ducs sont devant rien n’est encore fait et celui qui marquera en premier dans le futur tiers prendra une belle option psychologique.



Rouen n’a rien lâché.



Plus le choix pour les dragons, avec ce déficit d’un but, il faut aller de l’avant. Mais comme sur les deux premiers tiers c’est Angers qui démarre mieux mettant à plusieurs reprises Pintaric en difficulté.

Angers ne voulant pas se voir rejoindre est très entreprenant, la meilleure défense n’est-elle pas l’attaque ! Chaque formation connait l’importance du prochain but. On est entre la volonté d’aller de l’avant et la peur de s’en prendre un.

Photographe : Marine Romain Angers exerce un gros pressing gênant fortement les dragons de sortir de leur zone défensive. Comme souvent dans ce genre de match serré, l’indiscipline fait la différence. Et c’est Angers qui va être pris par le corps arbitral.

Il faut une minute de supériorité pour que Rouen trouve la faille et fasse chavirer l’ile Lacroix.

Après que le palet est mainte fois circuler dans la zone offensive, celui arrive côté gauche dans la palette de Beauchemin, pas sérieusement attaqué, il s’avance et ajuste Cowley impuissant (54.14 / 3-3 / Beauchemin ass. Chiakachvili et Lucenius).

C’est le feu dans les travées de la patinoire. Les cinq dernières minutes sont stressantes et haletantes. Tour à tour Pintaric et Cowley laissent leur partenaire croire que le gain de la rencontre est possible.

Rien ne changera au tableau d’affichage et on va jouer une prolongation mode mort subite de 10 minutes à 3 contre 3.



Rouen à force d'abnégation et de volonté aura enfin trouver la faille pour recoller au score et arracher une prolongation synonyme d'espoir pour le gain de la rencontre.



Et à la fin c’est Rouen qui gagne.



Photographe : Marine Romain C’est une nouvelle fois Angers qui entame mieux cette prolongation et Ritz titille Pintaric sans dommage (60.27) puis Ross (60.32). Beauchemin ira aussi de son tir que Cowley détourne de sa jambière sans trop de difficulté (60.49)

Puis arrive la délivrance.

Le trio Lamperier, Tessier et Chiakachvili entre en action.

Le défenseur Français hérite de la rondelle côté gauche, traverse le glaçon dans sa largeur et du revers expédie le palet à la cage qui trompe un Cowley surpris et offre une précieuse victoire aux normands (61.04 / 4-3 / Chiakachvili ass. Lamperier et Tessier).

C’est du délire dans l’enceinte rouennaise.



Rouen remporte ce match 5 dans cette série et prend l’avantage 3 à 2 dans la série. Une victoire dans la douleur tant cette formation angevine aura rendu une belle copie. La prestation rouennaise n’aura pas été totalement aboutie et peut nettement mieux faire. Le succès des dragons ce soir met les hommes de Lhenry dans une excellente position étant à une victoire de la qualification. Qualification qu’il faudra aller chercher dès vendredi à Angers dans une enceinte là aussi à guichet fermé et toute acquise à la cause des ducs.



La prestation rouennaise n'aura pas été totalement aboutie et peut nettement mieux faire. Le succès des dragons ce soir met les hommes de Lhenry dans une excellente position étant à une victoire de la qualification. Qualification qu'il faudra aller chercher dès vendredi à Angers dans une enceinte là aussi à guichet fermé et toute acquise à la cause des ducs.







