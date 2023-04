Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 finale match 6 : Angers vs Rouen 0 - 3 (0-1 0-0 0-2) Le 31/03/2023 Iceparc d'Angers [ Angers ] [ Rouen ] Rouen en finale Plus qu'une victoire à engranger du côté des Dragons pour rejoindre Grenoble en finale face à des Ducs qui donneront tout à domicile pour prolonger leur saison. Iceparc d'Angers, Hockey Hebdo Jérémy Gorget le 01/04/2023 à 13:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Cregut assistés de MM. Constantineau et Ugolini Buts :

Angers :

Rouen : 07.20 Dylan Yeo (ass Alexandre Mallet) ; 58.18 Dylan Yeo ; 58.59 Florian Chakiachvili Pénalités 2 minutes contre Angers 2 minutes contre Rouen



photo: Guillaume Munin

Début de match digne d’une demi-finale de playoff ! Angers se projette rapidement en zone offensive. A peine 1’30’’ de jouer et déjà 2 parades de Pintaric. Fraîcheur et vitesse sont Angevines en ce début de joute. Cowley doit rester attentif mais les opportunités sont maigres grâce à un gros travail défensif. Sur un lancer plein axe, Manavian bloque le palet de la mâchoire. A 6’36’’, Giroux se présente devant Pintaric qui sort une magnifique mitaine pour garder sa cage inviolée. A 7’20’’, sur un palet arrivé par le côté, le cerbère Angevin est trompé par Yeo qui donne l’avantage à Rouen, 0-1. Cette ouverture du score des Dragons a revigoré les jaunes et noires qui sont plus en contrôle des phases de jeu. D’une mitaine solide, Cowley vient stopper la chance de Boivin d’accentuer l’avance des siens avec moins de 7 minutes à faire. Lancé par Bouvet sur une récupération mi-glace, DiDio Balsamo manque le cadre. Angers reste dangereux mais trop imprécis. Beauchemin se fait punir pour avoir bataillé de manière illégale contre la bande. Moins de 2 minutes et supériorité pour les Ducs. Rien n’y feras, les locaux ne recollent pas, 0-1 pour Rouen. A noter pour M. Lhenry et M. Guttig que le coaching doit se faire auprès de leurs joueurs et pas auprès des arbitres !

photo: Guillaume Munin



Une fois passé le temps de M. Lhenry et son amour des discussions avec les officiels, même pendant la pause… Les 2 équipes se retrouvaient rapidement à 5 contre 5 pour 20 nouvelles minutes. Chez les Ducs, on est dans le dur. Les passes n’arrivent pas, les sorties de zones sont compliquées et Pintaric n’a pas été inquiété après 4 minutes jouées. Il faut une étincelle de Ritz qui monte seul la rondelle jusqu’en zone offensive et déclenche un shoot éclair sur Pinta’. Direction la prison pour Harms qui fait trébucher laissant les collègues en mauvaise posture. Cowley s’interpose d’une mitaine en extension devant Beauchemin qui se présentait seul après une accélération ayant laissé les quatre Angevins dans le vent. La moitié du temps réglementaire passé, les débats s’équilibrent. Llorca, de la bleue, lance un missile dévié sur la cage par un Rouennais et le palet est bataillé devant le cerbère des Dragons qui se couche pour sécuriser sa zone. Sur un contre joué en solo, Boivin trouve le gardien Angevin sur sa route alors que Tessier était seul côté ouvert. Une fin de tiers qui tourne à l’avantage de Rouen avec la monopolisation de la rondelle. Légère occasion pour Torquato de dévier la passe de Charbonneau devant Pintaric mais cela ne donne rien. Toujours 0-1 après 40 minutes. Pour un grand match de hockey, il faut 2 équipes à leur meilleur niveau mais aussi des officiels au sommet de leur art. Espérons que tous les protagonistes de ce soir continueront de répondre présent, notamment au niveau du quatuor.

photo: Guillaume Munin



Reprise et O’Leary fait le choix de réunir « Air Canada » avec Halley Giroux Charbonneau sur son 1er trio. On retrouve un schéma qui a fait ses preuves pour les Ducs dans la saison, les lancers de la bleue. Dusseau puis Llorca obligent Pintaric à faire les arrêts et concéder les remises au jeu dans sa zone. Même chose pour Chakiachvili, mais sans trafic devant lui, Cowley sort la mitaine. Impossible pour Angers de proposer quoique ce soit tellement les passes ont du mal à arriver. Boostés par 2 occasions franches, Ritz et les siens retrouvent quelques couleurs mais la cage Rouennaise reste bien gardée. Au rebond sur un lancer de Manavian, Manning n’arrive pas à tromper le gardien mais la révolte a sonné. Une grosse minute en zone offensive met l’Iceparc en ébullition devant ses protégés. Le niveau monte et malheureusement les lacunes de l’arbitrage français refont surface ! Qui dit débauche d’énergie à l’offensive dit aussi exposition aux contres des Dragons pour les Ducs. Cowley reste sur ses gardes et fait rempart pour laisser son équipe dans le rythme. Moins de 6 minutes pour renverser la situation, l’engagement est total chez les locaux parce que les vacances pourraient arriver plus vite que voulu. A 3 minutes de la fin, c’est Meija qui a un caviar devant Pintaric mais il échoue à glisser le palet entre ses bottes. Temps mort pour Angers qui sort Cowley à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Yeo profite d’un palet récupérer en fond de zone défensive pour dégager plein axe et accentuer la marque, 0-2. Et le 3e but pour Chakiachvili en cage vide avec une minute encore à faire, 0-3.



Ce sont donc les Rouennais qui passent cette année. Une série de qualité comme toujours entre ces 2 équipes. Bonne chance à Rouen face à Grenoble et bonne intersaison aux Ducs.

photo: Guillaume Munin







