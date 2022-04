Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 finale match 6 : Rouen vs Angers 1 - 4 (1-0 0-1 0-3) Le 01/04/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Angers ] LM : Angers revient à hauteur. Match n°6 dans la série entre Rouen et Angers avec un léger avantage aux normands qui mènent par 3 victoires à deux. Avec un match à la maison, on peut dire que les rouennais sont en position de force pour la qualification. Une rencontre que les angevins n’ont pas l’intention de donner et aimeraient bien rendre la monnaie de leur pièce aux dragons. Si Angers est au complet, Rouen verra de nouveau Suoranta (cette fois définitivement) faire défaut ainsi que Nesa et Guimond. PS : compte-rendu fait à partir du visionnage internet et donc pas toujours facile de bien reconnaitre les joueurs. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 02/04/2022 à 22:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Barcelo assistés de MM. Douchy et Goncalves Buts :

Rouen : 16.05 Loïc Lamperier (ass Mark Flood et Kelsey Tessier)

Angers : ; 32.47 Tommy Giroux (ass Philippe Halley et Maurin Bouvet) ; 54.03 Zack Torquato (ass Vincent Llorca) ; 58.29 Neil Manning (ass Evan Cowley) ; 59.36 Zack Torquato (ass Philippe Halley) Pénalités 4 minutes contre Rouen 8 minutes contre Angers



Rouen vire en tête.



Rouen sur son glaçon prend la possession du puck afin de profiter de l’avantage psychologique pris lors du match 5 et c’est Tessier qui se montre dangereux mais Cowley est lui bien rentré dans la rencontre et ne se fait pas surprendre.

Rouen presse et met Angers à la faute par une erreur de relance à la bleue qui profite à Tomasino mais là encore Cowley enlève toute joie au jeune rouennais. La pression diminue et Angers sort la tête de l’eau et vient à son tour frapper avec insistance à la porte de Pintaric.

Photographe : Marine Romain Par des jeux de puissance successif les Ducs vont faire passer des sueurs froides aux supporters normands qui sont tout heureux de voir que le tableau d’affichage soit encore vierge. C’est au tour des dragons de se retrouver avec un jeu de puissance et il y en aura un second peu de temps après le premier.

Si le premier ne donna pas grand-chose de bon, Cowley étant très peu sollicité cela ne sera pas le cas pour le second. En effet les dragons vont ouvrir la marque.

Le palet circule bien dans les crosses rouennaises, Flood à la bleue dans l’axe tente sa chance, Cowley repousse et à l’affut Lamperier est plus prompt pour récupérer la rondelle et la loger au delà de la ligne fatidique (16.05 / 1-0 / Lamperier ass. Flood et Tessier).

Lors de la fin de se tiers les deux formations se sont neutralisées et les deux gardiens ont gardé la mitaine bien chaude.

Rouen sur son glaçon prend la possession du puck afin de profiter de l'avantage psychologique pris lors du match 5 et c'est Tessier qui se montre dangereux mais Cowley est lui bien rentré dans la rencontre et ne se fait pas surprendre.

Rouen presse et met Angers à la faute par une erreur de relance à la bleue qui profite à Tomasino mais là encore Cowley enlève toute joie au jeune rouennais. La pression diminue et Angers sort la tête de l'eau et vient à son tour frapper avec insistance à la porte de Pintaric.

Par des jeux de puissance successif les Ducs vont faire passer des sueurs froides aux supporters normands qui sont tout heureux de voir que le tableau d'affichage soit encore vierge. C'est au tour des dragons de se retrouver avec un jeu de puissance et il y en aura un second peu de temps après le premier.

Si le premier ne donna pas grand-chose de bon, Cowley étant très peu sollicité cela ne sera pas le cas pour le second. En effet les dragons vont ouvrir la marque.

Lors de la fin de se tiers les deux formations se sont neutralisées et les deux gardiens ont gardé la mitaine bien chaude.

Rouen aura réussi à trouver les chemins des filets grâce un jeu de puissance (ils furent trop rare pour ne pas le signaler). Là encore dans ce premier tiers, comme dans beaucoup d'autres tiers de cette série, fut très accrocher et disputer, chacune des deux formations défend bec et ongles son territoire. Rouen vire en tête mais le chemin est encore long et sans aucun doute semé d'embuche.

Retour d’Angers.



Menés à l’entame de ce tiers, les ducs se montrent pressants d’entrée et mettent Pintaric sur des charbons ardents. Il est bien connu que la meilleure défense c’est l’attaque, Rouen réplique dans la foulée obligeant aussi Cowley à s’employer.

Le match se joue sur un bon rythme et le palet circule vite d’un camp à l’autre mais les deux gardiens font bonne garde. Chaque équipe à de longues séquences de temps forts mais s’ils sont tour à tour dangereux, le tableau d’affichage ne varie que par le décompte du temps.

Photographe : Marine Romain La mi match est atteint et Rouen est toujours devant, moment que choisi Angers pour être plus incisif par Torquato en break et Bouchard seul dans le slot, mais Pintaric fait des prouesses. Des prouesses Cowley en fera aussi face au duo Reynaud et Caron qui se voyait bien faire fructifier le score.

Le score va changer mais par pour les locaux.

Au départ une récupération de Bouvet qui sert Halley dons l’axe, sont tir est dévié et prend de la hauteur et de voler (à la limite du réglementaire) Giroux le reprend pour tromper Pintaric (32.46 / 1-1 / Giroux ass. Halley et Bouvet).

Après visionnage vidéo le but est accepté tout le monde pensait qu’il avait repris plus haut que la barre transversale. Suite à ce retour au tableau d’affichage, Angers dans la foulée continue de pousser mais sans succès.

La fin de tiers est normand mais le portier des ducs a fermé sa cage à double tour.



Menés à l'entame de ce tiers, les ducs se montrent pressants d'entrée et mettent Pintaric sur des charbons ardents. Il est bien connu que la meilleure défense c'est l'attaque, Rouen réplique dans la foulée obligeant aussi Cowley à s'employer.

Le match se joue sur un bon rythme et le palet circule vite d'un camp à l'autre mais les deux gardiens font bonne garde. Chaque équipe à de longues séquences de temps forts mais s'ils sont tour à tour dangereux, le tableau d'affichage ne varie que par le décompte du temps.

La mi match est atteint et Rouen est toujours devant, moment que choisi Angers pour être plus incisif par Torquato en break et Bouchard seul dans le slot, mais Pintaric fait des prouesses. Des prouesses Cowley en fera aussi face au duo Reynaud et Caron qui se voyait bien faire fructifier le score.

Le score va changer mais par pour les locaux.

Après visionnage vidéo le but est accepté tout le monde pensait qu'il avait repris plus haut que la barre transversale. Suite à ce retour au tableau d'affichage, Angers dans la foulée continue de pousser mais sans succès.

La fin de tiers est normand mais le portier des ducs a fermé sa cage à double tour.

Un tiers ou chacune des deux parties ont eu l'occasion de faire trembler les filets, mais seul Angers a réussi à y parvenir. Les temps forts de chaque équipe ont été nombreux mais l'opportuniste angevin a fait la différence.

Angers l'emporte sur la fin.

Photographe : Marine Romain Bien décidé à en finir ce soir dans cette série, Rouen se rue dès les premières minutes sur la cage de Cowley qui ne s’en laisse pas conter et fait échec à Vigners puis à Gilbert. Ces cinq minutes normandes sont suivies par la même période angevine et c’est au tour de Pintaric de se montrer intraitable devant Gaborit, Coulombe et Ritz.

Les temps fort d’Angers sont bien plus percutant et on sent que cela peut faire mouche à tout moment. Les minutes s’égrènent et on arrive dans les dix dernières minutes, ce qui implique que vu l’implication des deux formations, celle qui prendra l’avantage aura de très grosses chances de remporter le point.

Un match de play-off se joue à des détails ou du moins à celui qui fera le moins de faute. Et justement une faute Rouen va en faire une. Supériorité angevine que les hommes du président Juret vont mettre à profit.

Et c’est Torquato dans le role du snipper qui va donner l’avantage aux siens suite à un gros shoot plein axe à la bleue qui trompe Pintaric quelque masqué. (54.03 / 1-2 / Torquato ass. Llorca).

On ne peut pas dire que cette prise d’avantage n’est pas méritée. Si Rouen tente bien de réagir aussitôt, c’est bien Angers qui par Giroux trouvera le poteau droit de Pintaric qui semblait battu sur le coup.

Photographe : Marine Romain Dans les deux dernières minutes coach Lhenry tentera de refaire le même coup qu’à Angers en sortant son gardien.

Si cela avait formidablement bien réussit lors du match 5 il n’en sera pas de même au match 6 puisque tout à tour Manning (58.28 / 1-3 / Manning ass. Cowley) et Torquato (59.36 / 1-4 / Torquato ass. Halley) feront fructifié le score de façon bien anecdotique la victoire étant là.



Angers par ce succès égalise à trois manches partout et l'ultime match ce dimanche en terre angevine déterminera l'adversaire de Grenoble pour cette finale. Rouen aura bien essayé de tout tenter mais la supériorité d'Angers était manifeste lors de ce match. Les matchs à répétition depuis deux mois, les nombreuses blessures rouennaises, un power play très très inefficace sont des raisons à cette défaite normande. Coté Angers, avec quatre gros blocs bien homogène (défensif comme offensif), mieux armé physiquement, plus puissante et surtout rapide dans la transition défense – attaque ainsi qu'un très bon jeu de puissance auront eu raison des rouennais. Le match de dimanche est à l'avantage des Ducs qui d'abord joue chez eux, sont surement plus frais physiquement et on certainement un avantage psychologique. Mais la beauté du sport n'est-il pas que tout n'est pas joué d'avance ? Angers et Rouen vont tout donner nul doute pour cet ultime match de la série.







