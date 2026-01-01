Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 1 : Angers vs Nice 3 - 2 (2-1 0-1 1-0) Le 13/03/2026 Angers (Iceparc) [ Angers ] [ Nice ] Bon début pour Angers Pour l’ouverture de la série du premier tour des play-offs de Ligue Magnus, les Ducs d’Angers ont pris l’avantage face aux Aigles de Nice (3-2) à l’IceParc. Dans une rencontre disputée et rythmée, les Angevins ont su faire la différence dès l’entame du troisième tiers pour sécuriser ce premier succès dans la série. Angers (Iceparc), Hockey Hebdo Gaëtan Boucheret / © Munin Photographie le 14/03/2026 à 21:05 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Herrault assistés de MM. Maillard et Constantineau Buts :

Angers : 06.52 Romain Gutierrez (ass Olivier Archambault) ; 11.34 Nicolas Ritz (ass Olivier Archambault et Cody Donaghey) ; 40.23 Philippe Halley (ass Orrin Centazzo et Robin Gaborit)

Nice : ; 14.34 Samuel Regis (ass Henrik Rommel et Nicolas Ruel) ; 34.56 Mathieu Desgagnés (ass Nicholas Cherkowski et Robin Johansson) Pénalités 6 minutes contre Angers 12 minutes contre Nice



© Munin Photographie (Hockey Hebdo Archives)



Premier tiers : Angers frappe vite

Le début de match est animé avec plusieurs pénalités distribuées de part et d’autre, mais les deux équipes évoluent souvent à forces égales. Angers ouvre finalement la marque à 6:52 lorsque Romain Gutierrez trouve la faille, bien servi par Olivier Archambault. Les Ducs poursuivent leur pressing et doublent la mise à 11:34 grâce à Nicolas Ritz, encore sur une action initiée par Archambault. Nice ne se laisse cependant pas distancer et réduit l’écart à 14:34 par Samuel Régis, qui conclut une offensive bien construite. Après vingt minutes engagées, Angers mène 2-1.



Deuxième tiers : Nice revient dans la partie

Le deuxième tiers est plus fermé mais voit Nice prendre l’ascendant territorial. Les Aigles multiplient les tirs et mettent la défense angevine sous pression. Leur persévérance est récompensée à 34:56 lorsque Mathieu Desgagnés égalise, assisté de Nicholas Cherkowski et Robin Johansson. Avec 24 tirs dans cette période, Nice domine largement les débats mais Jacob Smith maintient les Ducs à flot. Les deux équipes rentrent aux vestiaires à égalité (2-2).



Troisième tiers : Halley fait la différence

Angers frappe immédiatement au retour de la pause. Après seulement 23 secondes dans le troisième tiers, Philippe Halley redonne l’avantage aux locaux sur une passe d’Orrin Centazzo et Robin Gaborit. Le match reste ensuite très disputé, Nice poussant pour revenir. Les Aigles tentent le tout pour le tout en sortant leur gardien en fin de rencontre, mais la défense angevine tient bon malgré la pression finale. Les Ducs s’imposent finalement 3-2.



Conclusion

Au terme d’un match intense et équilibré, Angers remporte la première manche de cette série face à Nice. Les Angevins ont su se montrer efficaces dans les moments clés tandis que leur gardien Jacob Smith a réalisé une performance déterminante pour préserver l’avantage.



Analyse

Cette rencontre illustre parfaitement l’équilibre entre les deux formations. Angers a fait preuve d’une grande efficacité offensive, inscrivant trois buts sur 37 tirs et profitant de ses temps forts dans le premier et le troisième tiers. Le duo Archambault–Ritz s’est notamment montré très influent dans la construction offensive.

Nice peut toutefois nourrir des regrets. Avec 42 tirs au total et une domination nette dans le deuxième tiers, les Aigles ont produit du jeu et mis la pression sur la cage angevine. Alexis Shank a également livré une solide prestation devant son filet. Devant 3586 spectateurs réunis à l’IceParc vendredi soir, Angers a pris une courte mais précieuse victoire face à Nice lors du premier match de la série. Les Angevins ont rapidement pris les devants dans le premier tiers grâce à Gutierrez puis Ritz. Nice est toutefois resté dans le match et a su revenir au score au fil de la rencontre. Après l’égalisation niçoise au deuxième tiers, Philippe Halley a redonné l’avantage aux Ducs dès la reprise du dernier acte. Malgré une pression constante et un total de 42 tirs, les Aigles se sont heurtés à un solide Jacob Smith dans la cage angevine. Angers conserve son avance jusqu’au terme de la rencontre et ouvre la série avec une victoire serrée.Le début de match est animé avec plusieurs pénalités distribuées de part et d’autre, mais les deux équipes évoluent souvent à forces égales. Angers ouvre finalement la marque à 6:52 lorsque Romain Gutierrez trouve la faille, bien servi par Olivier Archambault. Les Ducs poursuivent leur pressing et doublent la mise à 11:34 grâce à Nicolas Ritz, encore sur une action initiée par Archambault. Nice ne se laisse cependant pas distancer et réduit l’écart à 14:34 par Samuel Régis, qui conclut une offensive bien construite. Après vingt minutes engagées, Angers mène 2-1.Le deuxième tiers est plus fermé mais voit Nice prendre l’ascendant territorial. Les Aigles multiplient les tirs et mettent la défense angevine sous pression. Leur persévérance est récompensée à 34:56 lorsque Mathieu Desgagnés égalise, assisté de Nicholas Cherkowski et Robin Johansson. Avec 24 tirs dans cette période, Nice domine largement les débats mais Jacob Smith maintient les Ducs à flot. Les deux équipes rentrent aux vestiaires à égalité (2-2).Angers frappe immédiatement au retour de la pause. Après seulement 23 secondes dans le troisième tiers, Philippe Halley redonne l’avantage aux locaux sur une passe d’Orrin Centazzo et Robin Gaborit. Le match reste ensuite très disputé, Nice poussant pour revenir. Les Aigles tentent le tout pour le tout en sortant leur gardien en fin de rencontre, mais la défense angevine tient bon malgré la pression finale. Les Ducs s’imposent finalement 3-2.Au terme d’un match intense et équilibré, Angers remporte la première manche de cette série face à Nice. Les Angevins ont su se montrer efficaces dans les moments clés tandis que leur gardien Jacob Smith a réalisé une performance déterminante pour préserver l’avantage.Cette rencontre illustre parfaitement l’équilibre entre les deux formations. Angers a fait preuve d’une grande efficacité offensive, inscrivant trois buts sur 37 tirs et profitant de ses temps forts dans le premier et le troisième tiers. Le duo Archambault–Ritz s’est notamment montré très influent dans la construction offensive.Nice peut toutefois nourrir des regrets. Avec 42 tirs au total et une domination nette dans le deuxième tiers, les Aigles ont produit du jeu et mis la pression sur la cage angevine. Alexis Shank a également livré une solide prestation devant son filet. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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