Premier match de cette série de play off sur l'ile lacroix, Rouen retrouve son voisin et rival amiénois, un derby des plaines en quart de finale cela annonce une belle bagarre pour une place en demi-finale. Les Rouennais retrouvent Chakiachvili en défense qui était absent depuis quelque match et Avonde fait son retour avec l'absence de Colomban et Hervé. Lackovic garde les cages rouennaises pour ce premier match, et fait face à Kozun pour les gothiques. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jea-charles le 02/03/2025 à 13:54



3029 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Rauline assistés de MM. Simon et Yssembourg Buts :

Rouen : 31.47 Sébastian Bengtsson (ass Daniel Glad et Rolands Vigners) ; 49.32 Rolands Vigners (ass Sébastian Bengtsson et Francis Perron) ; 51.31 Milan Kytnar (ass Jared Dmytriw et Sébastian Bengtsson)

Amiens : ; 38.12 Gauthier Gibert (ass Bastien Maia et Josh Brittain) Pénalités 20 minutes dont 5 à Yeo et Dmytriw contre Rouen 22 minutes dont 5 à Lavigne et Phelan contre Amiens



Un premier tiers très animé mais avec peu de jeu.



Les play off ont toujours une saveur particulière pour l’ensemble des acteurs sur la glace mais cette fois le ton est rapidement monté entre les deux formations.

Rouen prend le contrôle du jeu avec Vigners et Tomasino qui tentent par deux fois de tromper le gardien dans les premières minutes de jeu.

Photographe : Marine Romain Le jeu est décousu, les Gothiques ne parviennent pas à garder le contrôle du palet mais exerce un gros pressing et mettent de gros impact sur les rouennais lorsqu’ils récupèrent le palet.

Djemel est le premier à se mettre à la faute et offre une situation de supériorité aux Dragons.

Les Rouennais s’installent en zone offensive, Yeo, Vigners et Lindelof lance à la cage mais ne trouvent pas l’ouverture.

Les Gothiques tuent cette pénalité et réussissent à mettre en difficulté Lackovic avec d’abord un tir de Maia repoussé puis un tir à bout portant bien bloqué par le portier.

La tension monte entre les deux équipes devant la cage.

Tommila offre à son tour une supériorité aux gothiques suite à un cinglage, mais les visiteurs du soir ne parviennent pas à installer leur jeu en zone offensive et ne prendront aucun tir sur cette opportunité.

Les Dragons reprennent le jeu à leur compte et Bengtsson puis Glad son tout proche de faire trembler les filets avec une barre transversale pour ce dernier.

Les Rouennais se mettent de nouveau à la faute par Glad mais la défensive Rouennaise est très bien en place et ne laisse pas les gothiques prendre de tir.

Les Dragons sortent de cette infériorité galvanisés et Vigners puis Perron imposent une grosse pression sur la cage de Kozun qui ne cède pas.

La tension monte énormément entre les deux équipes Roussel est exclue pour accrocher. Les dragons ne parviennent pas à scorer et vont débuter le second tiers en supériorité.



Un second tiers sous haute tension.



Photographe : Marine Romain Les dragons sont en supériorité durant les 37 premières seconde de ce tiers, Lindelof lance rapidement à la cage mais le portier est bien revenu dans son match puis Bengtsson réalise un run solitaire dans la défense amiénoise avant de se heurter à Kozun une fois de plus solide dans son but.

Les Rouennais tentent d’accélérer le jeu dans ce début de tiers avec notamment une belle action entre Dmytriw et Rech dont la déviation passe au-dessus du but. La tension remonte d’un cran dans ce tiers avec des charges toujours plus puissantes et des échauffourées dès que le gardien réalise un arrêt, les deux équipes tente de marquer leur territoire.

Amiens se met le premier à la faute dans ce tiers et offre une nouvelle supériorité aux Rouennais. Bengtsson très en jambes depuis plusieurs matchs est proche de trouver l’ouverture mais Kozun a bien lu la passe et la trajectoire du palet sur le one timer.

Les gothiques bien qu’en infériorité son tout proche de tromper Lackovic sur une récupération haute du palet.

Photographe : Marine Romain Les dragons ne parviennent pas à ouvrir le score sur cette supériorité.

Nesa et Roussel sont chassés suite un échange de coup. Les chocs sont de plus en plus violent à l’image du face à face de Cantagallo avec un joueur amiénois qui reste au sol avec le nez en sang.

La frustration de chaque équipe et la tension monte encore d’un cran suite à ce face à face donnant lieu quelques secondes plus tard à une bagarre entre Yeo et Lavigne.

Le jeu reprend et les Dragons réussissent une très belle sortie de zone à 3 face à 2 défenseurs, Vigners à droite fixe son défenseur remet à Glad au centre qui feinte le tir pour offrir une magnifique passe à Bengtsson qui à la cage grande ouverture pour l’ouverture du score. (31 :47 ; 1-0 ; Bengtsson ass Glad et Vigners).

Les Dragons délivre leur public suite à ce but et les supporters les poussent encore plus dans cette fin de tiers.

Les Gothiques vont profiter d’une faute de Rech en Zone offensive pour disposer d’une supériorité numérique. Cette fois ils s’installent bien en zone offensive, le palet circule bien et sur un jeu en triangle Maia trouve Gibert dans le slot qui dévie le palet dans le but. Lackovic ne peut s’interposer. (38 :12 ; 1-1 ; Gibert ass Maia et Brittain).



Les Deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de parité.



Rouen impose son jeu.



Tout est à refaire pour les Dragons qui avaient ouvert le score les premier. Les esprits semblent plus calmes dans ce dernier tiers et le jeu est plus propre de part et d’autre. Les Dragons essayent de s’installer en Zone offensive pour mettre en place leur jeu tandis que les Gothiques privilégient le jeu en contre.

Les Dragons mettent une grosse pression sur la cage de Kozun, d’abord par Dmytriw qui tente de glisser le palet entre les jambières du gardien puis par Perron et Bengtsson.

Photographe : Marine Romain C’est au finale Vigners qui parvient à faire trembler les filets de Kozun sur une longue action en zone offensive et plusieurs tirs repoussés par le portier, le palet traine au centre de la zone offensive, Vigners saisi l’opportunité d’envoyer le palet en lucarne (49 :32 ; 2-1 ; Vigners ass Perron et Bengtsson).

Les Dragons prennent les devants dans ce tiers et vont rapidement se mettre à l’abri d’un but des gothiques. Mony est chassé pour une projection contre la bande sur Dmytriw et les Rouennais disposent donc d’une nouvelle supériorité.

Bengtsson récupère le palet en zone neutre et le transmet à Kytnar qui se projette en zone offensive sur la gauche du but. Kytnar cherche une solution au centre de la glace mais fini par tirer dans un angle fermer et trouve le chemin des filets. Le puck fini sa course entre le casque de Kozun qui avait anticipé son déplacement et la barre (51 :31 ; 3-1 ; Kytnar ass Bengtsson et Dmytriw).

Les Dragons ont pris l’ascendant sur le match en jouant un jeu propre et efficace dans ce dernier tiers.

Les Gothiques font sortir leur gardien pour les dernières minutes du match, Bergeron et Svanenbergs ont deux opportunités de réduire l’écart mais Lackovic auteur d’une belle prestation bloque les palets.



Les Dragons remportent donc le premier round de cette série sur le score de 3-1.

A noter la sortie prématurée de Cantagallo et Chakiachvili. 