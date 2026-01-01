Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 1 : Rouen vs Amiens 5 - 0 (2-0 1-0 2-0) Le 13/03/2026 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Amiens ] Les Dragons prennent le premier point ! Premier match des séries ce soir sur l’île Lacroix dans une patinoire à guichets fermés, Rouen reçoit Amiens pour 2 matchs. En saison régulière les Dragons ont largement pris l’avantage sur les Gothiques mais une nouvelle série démarre ce soir et tout est possible. Rouen est privé de Chakiachvili et Tessier pour ce premier match. Rouen qui avait été éliminé par Amiens la saison passée doit prendre sa revanche dès ce soir. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 14/03/2026 à 11:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Rauline assistés de MM. Cady et Simon Buts :

Rouen : 10.32 Anthony Rech (ass Chase Gresock et Patrick Holway) ; 19.27 Loïc Lamperier (ass Alexandre Lavoie et James Phelan) ; 32.03 Tomas Simonsen (ass Pier-Olivier Roy et Alexandre Lavoie) ; 45.35 Alexandre Lavoie (ass Tomas Simonsen et Simon Lafrance) ; 54.56 Michael Regush (ass Patrick Holway et Dylan Yeo)

Amiens : Pénalités 8 minutes contre Rouen 18 minutes dont 10 à Craig contre Amiens



Rouen prend les devants en power play



Photographe : Marine Romain Les amiénois fidèle à leur jeu physique rentre très fort dans la partie avec de grosses mises en échec et une volonté de marqué l’adversaire pour prendre l’ascendant.

Dès l’entame du match il mette Carruth à contribution mais celui-ci est bien concentré et ne laisse pas de rebond. Les premières minutes sont assez intenses avec une rondelle qui brule les crosses des deux côtés. Le jeu rouennais est plutôt brouillon en début de match.

Les Amiénois sont proches de prendre l’avantage sur une perte de palet derrière le but par Holway, récupéré par Gilbert qui trouve le poteau de Carruth.

Après ce premier avertissement les Dragons prennent le jeu à leur compte avec un super deux contre un de Lavoie avec Lafrance remporté par Kozun.

Djemel leur répond avec un lancé compliqué à capter pour Carruth. L’engagement mis par les Amiénois leur coute une première pénalité pour dureté à l’encontre de Lavigne.

Le power play Rouennais fait bien circuler le palet mais ne parvient pas à trouver une situation franche de tir.

Photographe : Marine Romain Sur un palet ressorti de la zone offensive, Gresock trouve parfaitement Rech à l’opposé qui trompe Kozun d’un tir puissant en lucarne au second poteau imparable (10.32 / 1-0 / Rech ass. Gresock et Holway).

Le match est lancé les Dragons ouvre le score sur une fin de power play. Les Gothiques réagissent avec une belle incursion en zone offensive mais une fois de plus Carruth est décisif.

Sur une ralnce rouennaise, Richards commet une faute sur Lavoie qui offre une supériorité aux Dragons pour la fin du tiers.

Le power play Rouennais s’installe en zone offensive, Phelan à la bataille le long de la bande sert Lavoie qui trouve Lampérier seul dans l’enclave qui trompe Kozun pour le second but de la soirée. (19.27 / 2-0 / Lampérier ass. Lavoie et Phelan).



Les Dragons scorent sur les deux power play de ce premier tiers et rentrent aux vestiaires avec un avantage de 2 buts.

Les amiénois fidèle à leur jeu physique rentre très fort dans la partie avec de grosses mises en échec et une volonté de marqué l’adversaire pour prendre l’ascendant.Dès l’entame du match il mette Carruth à contribution mais celui-ci est bien concentré et ne laisse pas de rebond. Les premières minutes sont assez intenses avec une rondelle qui brule les crosses des deux côtés. Le jeu rouennais est plutôt brouillon en début de match.Les Amiénois sont proches de prendre l’avantage sur une perte de palet derrière le but par Holway, récupéré par Gilbert qui trouve le poteau de Carruth.Après ce premier avertissement les Dragons prennent le jeu à leur compte avec un super deux contre un de Lavoie avec Lafrance remporté par Kozun.Djemel leur répond avec un lancé compliqué à capter pour Carruth. L’engagement mis par les Amiénois leur coute une première pénalité pour dureté à l’encontre de Lavigne.Le power play Rouennais fait bien circuler le palet mais ne parvient pas à trouver une situation franche de tir.Le match est lancé les Dragons ouvre le score sur une fin de power play. Les Gothiques réagissent avec une belle incursion en zone offensive mais une fois de plus Carruth est décisif.Sur une ralnce rouennaise, Richards commet une faute sur Lavoie qui offre une supériorité aux Dragons pour la fin du tiers.Les Dragons scorent sur les deux power play de ce premier tiers et rentrent aux vestiaires avec un avantage de 2 buts.

Rouen enfonce le clou.



Les Dragons rentre dans ce second tiers plus libérés, Gresock très à l’aise prend un tir en angle fermé qui surprend Kozun mais réalise l’arrêt.

Photographe : Marine Romain Holway offre à son tour une pénalité aux Gothiques mais les unités spéciales des dragons vont réaliser un gros travail empêchant les amiénois de se mettre en position de tir.

Après un petit passage à vide les Rouennais repartent de l’avant avec Phelan qui met en joue le portier Amiénois.

Phelan qui met beaucoup d’envie et réponds parfaitement à l’engament des Amiénois notamment de Craig sur les mises au jeu.

Les Dragons jouent avec beaucoup plus de vitesse, d’abord par Lavoie puis Lafrance et enfin Rech qui se retrouve seul face au portier mais tir au-dessus.

Le momentum est côté Rouennais dans ce second tiers avec deux buts d’avance, Shmitt fait le Show tel un attaquant mais ne trompe pas Kozun.

Le palet reste libre en zone offensive, Roy est trouvé à la bleue et réalise la passe parfaite pour Simonsen qui attends au second poteau pour tromper Kozun et inscrire le troisième but. (32.03 / 3- 0 / Simonsen ass. Lavoie et Roy).



Les Dragons prennent le large avant le troisième tiers et se mettent à l’abris.

Les Dragons rentre dans ce second tiers plus libérés, Gresock très à l’aise prend un tir en angle fermé qui surprend Kozun mais réalise l’arrêt.Holway offre à son tour une pénalité aux Gothiques mais les unités spéciales des dragons vont réaliser un gros travail empêchant les amiénois de se mettre en position de tir.Après un petit passage à vide les Rouennais repartent de l’avant avec Phelan qui met en joue le portier Amiénois.Phelan qui met beaucoup d’envie et réponds parfaitement à l’engament des Amiénois notamment de Craig sur les mises au jeu.Les Dragons jouent avec beaucoup plus de vitesse, d’abord par Lavoie puis Lafrance et enfin Rech qui se retrouve seul face au portier mais tir au-dessus.Le momentum est côté Rouennais dans ce second tiers avec deux buts d’avance, Shmitt fait le Show tel un attaquant mais ne trompe pas Kozun.Les Dragons prennent le large avant le troisième tiers et se mettent à l’abris.

Les Dragons intraitable, blanchissage pour Carruth.



Après un second tiers bien maitrisé les Dragons reviennent sur la glace plein de confiance à l’image de Gresock de nouveau proche d’inscrire son premier but des play off mais annulé après revu vidéo.

Les Dragons poursuivent leur quête d’un nouveau but avec une magnifique passe de Regush pour Rech sui trouve la barre de kozun.

Photographe : Marine Romain Après une belle récupération de palet de Simonsen en zone neutre, il parvient à prendre un tir dangereux mais Kozun le repousse.

Lavoie bien présent au rebond s’offre son troisième point de la soirée pour ouvrir cette série (45.35 / 4-0 / Lavoie ass. Simonsen et Lafrance).

Les gothiques vont bénéficier de plusieurs opportunités de revenir au score avec deux supériorités numériques mais les unités spéciales et Carruth sont très bien en place ce qui permet aux Rouennais de terminer ce match sans encaisser de but.

Regush va clôturer le match de son but sur le même schéma que celui inscrit par Simonsen.

Holway à la bleue qui envoi une passe puissante à Regush au pied du second poteau qui s’offre le cinquième et dernier but de la partie (54.56 / 5-0 / Regush ass. Holway et Yeo).



La partie se termine sur le score de 5-0, les esprits Amiénois sont un peu tendus avec notamment un geste antisportif de Craig qui regagne le vestiaire à 9 secondes de la fin de la partie.

Les Dragons prennent l’avantage dans cette série, rendez vous demain soir pour le match 2. Après un second tiers bien maitrisé les Dragons reviennent sur la glace plein de confiance à l’image de Gresock de nouveau proche d’inscrire son premier but des play off mais annulé après revu vidéo.Les Dragons poursuivent leur quête d’un nouveau but avec une magnifique passe de Regush pour Rech sui trouve la barre de kozun.Après une belle récupération de palet de Simonsen en zone neutre, il parvient à prendre un tir dangereux mais Kozun le repousse.Les gothiques vont bénéficier de plusieurs opportunités de revenir au score avec deux supériorités numériques mais les unités spéciales et Carruth sont très bien en place ce qui permet aux Rouennais de terminer ce match sans encaisser de but.Regush va clôturer le match de son but sur le même schéma que celui inscrit par Simonsen.La partie se termine sur le score de 5-0, les esprits Amiénois sont un peu tendus avec notamment un geste antisportif de Craig qui regagne le vestiaire à 9 secondes de la fin de la partie.Les Dragons prennent l’avantage dans cette série, rendez vous demain soir pour le match 2. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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