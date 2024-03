Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 1 : Rouen vs Nice 5 - 1 (2-0 2-0 1-1) Le 08/03/2024 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Nice ] Rouen s’octroie le premier point. Premier match de ses play-off avec la réception des aigles de Nice qui ont fini 8ème de la saison régulière. L’objectif des normands est d’une simplicité… gagner, alors que pour les aigles c’est d’essayé de prendre au moins une manche et voir après. Pour cette rencontre les niçois seront toujours privés de l’attaquant Elo et dernièrement de Cip. Côté normand Kristensen, Sotnieks, Bedin et Kytnar manque à l’appel. Une nouvelle l’enceinte rouennaise affiche guichet fermé. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 09/03/2024 à 19:52 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Furet assistés de Mm. Simon et Ugolini Buts :

Rouen : 01.08 Christophe Boivin (ass Francis Perron et Noa Goncalves-Nivelais) ; 09.04 Alexandre Mallet (ass Sacha Guimond et Christophe Boivin) ; 29.41 Loïc Lamperier (ass Rolands Vigners et Noa Goncalves-Nivelais) ; 39.30 Enzo Cantagallo (ass Vincent Nesa et Tommy Perret) ; 42.59 Marcel Hascak (ass Vincent Nesa et Tommy Perret)

Nice : ; 43.48 Andrei Rytchagov (ass Jesper Larinmaa et Mikael Kuronen) Pénalités 8 minutes contre Rouen 0 minute contre Nice



Rouen d’entrée.



Dès le jeté de palet, Rouen se rue dans la zone défensive des aigles afin de montrer qui est le patron. Ils ne vont pas mettre longtemps pour satisfaire leurs supporters car il faut un peu plus d’un tour d’horloge pour que le filet de Molder ne tremble.

Le palet est de la crosse de Perron légèrement sur la droite, son tir est repoussé par le gardien mais dans la crosse de Boivin qui ne manque pas l’offrande (01.08 / 1-0 / Boivin ass. Perron et Goncalves).

Photographe : Marine Romain Dans ce genre de rencontre il est toujours bon de marquer les premiers et rapidement. Bien que dominateur, Rouen se met à la faute. Le jeu de puissance des azuréens s’installe qui offre des opportunités à Kopta (03.28) et Belisle (03.38) de faire briller Pintaric. Revenu en nombre, les dragons reprennent leur marche en avant et Mallet (06.06 et 06.16) met Molder en évidence.

Le palet est quasi en permanence dans les crosses des locaux qui vont finir par doubler la mise.

Guimond sur la gauche tire vers la cage et Mallet sur la trajectoire dévie le puck hors de portée du gardien (09.04 / 2-0 / Mallet ass. Guimond et Boivin).

Nice a de nouveau une supériorité mais Pintaric ne sera pratiquement pas en difficulté, sauf en toute fin de power play ou dos à la cage et en se retournant rapidement Rychagov oblige Pintaric à dévier la rondelle avec sa crosse (11.11).

Par la suite le jeu s’équilibre mais c’est en majorité toujours les normands qui sont en possession de la rondelle. Dès qu’ils le peuvent, les aigles se montrent comme cette échappée de Kopta plein axe qui échoue sur la botte du gardien rouennais (13.41). Cette alerte aura don de réveiller les normands mais Molder se montrera intransigeant.



Les dragons s’en retournent aux vestiaires avec un avantage de deux buts sommes toute des plus logique tant la domination fut intense. De son côté les niçois auront lutté avec les armes qu’ils disposent.



Les dragons accentuent leur capital.



Les intentions des rouennais ne sont pas restés dans le vestiaire et Boivin plein axe se présente face à Molder mais le gardien à le dernier mot (20.47). Dans la même situation Herve ne sera pas plus heureux (21.58). Acculé mais nullement résigné, Nice pense revenir au score par Kalan seul devant Pintaric, voit le gardien faire un arrêt venu d’ailleurs (22.51).

Photographe : Marine Romain Rouen domine mais ne parvient à aggraver le score, pourtant les snippers rouennais s’en donnent à cœur joie. On arrive à mi match et Nice, dans une bonne période de jeu se montre pressant sur Pintaric par Larinmaa, et Sautureau (29.30). Sur la remise en jeu en zone défensive rouennaise et gagné par Rouen, l’attaque s’amorce et fini dans les filets.

Vigners est servi sur le côté droit, il file plein gaz puis trouve seul dans le slot Lamperier qui d’une pichenette met le palet au-dessus de Molder (29.40 / 3-0 / Lamperier ass. Vigners et Goncalves).

Toujours soucieux de marquer, les jaunes et noirs poursuivent leur domination avec une maitrise du palet sans pour autant être très dangereux. Mais Nice ne tient pas à mourir sans combattre et Larinmaa (33.55) puis Kalan (34.12) et enfin Belisle (34.43) mettront Pintaric en difficulté sans pour autant le tromper. Les gardiens se repondent à tour de rôle dans des arrêts de toutes sortes.

On se dirige vers la fin de tiers quand Nesa entre en zone offensive plein axe, son tir est mal contrôlé par Molder (sa seule erreur du match) et c’est Cantagallo le plus prompt qui pousse le palet derrière la ligne fatidique (39.30 / 4-0 / Cantagallo ass. Nesa et Perret).



Rouen aura bien fructifié son capital but sans en concéder. Si la domination fut constante comme dans le premier tiers, les Niçois se seront bien plus montrés en mettant à plusieurs reprises Pintaric en difficulté.



Pas de blanchissage pour Pintaric. Dès le jeté de palet, Rouen se rue dans la zone défensive des aigles afin de montrer qui est le patron. Ils ne vont pas mettre longtemps pour satisfaire leurs supporters car il faut un peu plus d’un tour d’horloge pour que le filet de Molder ne tremble.Dans ce genre de rencontre il est toujours bon de marquer les premiers et rapidement. Bien que dominateur, Rouen se met à la faute. Le jeu de puissance des azuréens s’installe qui offre des opportunités à Kopta (03.28) et Belisle (03.38) de faire briller Pintaric. Revenu en nombre, les dragons reprennent leur marche en avant et Mallet (06.06 et 06.16) met Molder en évidence.Le palet est quasi en permanence dans les crosses des locaux qui vont finir par doubler la mise.Nice a de nouveau une supériorité mais Pintaric ne sera pratiquement pas en difficulté, sauf en toute fin de power play ou dos à la cage et en se retournant rapidement Rychagov oblige Pintaric à dévier la rondelle avec sa crosse (11.11).Par la suite le jeu s’équilibre mais c’est en majorité toujours les normands qui sont en possession de la rondelle. Dès qu’ils le peuvent, les aigles se montrent comme cette échappée de Kopta plein axe qui échoue sur la botte du gardien rouennais (13.41). Cette alerte aura don de réveiller les normands mais Molder se montrera intransigeant.Les dragons s’en retournent aux vestiaires avec un avantage de deux buts sommes toute des plus logique tant la domination fut intense. De son côté les niçois auront lutté avec les armes qu’ils disposent.Les intentions des rouennais ne sont pas restés dans le vestiaire et Boivin plein axe se présente face à Molder mais le gardien à le dernier mot (20.47). Dans la même situation Herve ne sera pas plus heureux (21.58). Acculé mais nullement résigné, Nice pense revenir au score par Kalan seul devant Pintaric, voit le gardien faire un arrêt venu d’ailleurs (22.51).Rouen domine mais ne parvient à aggraver le score, pourtant les snippers rouennais s’en donnent à cœur joie. On arrive à mi match et Nice, dans une bonne période de jeu se montre pressant sur Pintaric par Larinmaa, et Sautureau (29.30). Sur la remise en jeu en zone défensive rouennaise et gagné par Rouen, l’attaque s’amorce et fini dans les filets.Toujours soucieux de marquer, les jaunes et noirs poursuivent leur domination avec une maitrise du palet sans pour autant être très dangereux. Mais Nice ne tient pas à mourir sans combattre et Larinmaa (33.55) puis Kalan (34.12) et enfin Belisle (34.43) mettront Pintaric en difficulté sans pour autant le tromper. Les gardiens se repondent à tour de rôle dans des arrêts de toutes sortes.Rouen aura bien fructifié son capital but sans en concéder. Si la domination fut constante comme dans le premier tiers, les Niçois se seront bien plus montrés en mettant à plusieurs reprises Pintaric en difficulté.

Photographe : Marine Romain Le début du troisième est copie conforme des deux premiers avec un pressing constant et tour à tour Mallet (41.40) et Herve (42.05) buteront sur Molder. La soif de but des dragons se pousuit.

Un palet est envoyé au fond sur la gauche, le premier arrivé c’est Nesa qui voit au second poteau Hascak qui profite d’une mésentente entre Molder et Alzon pour propulser la rondelle au fond de la cage (42.59 / 5-0 / Hascak ass. Nesa et Perret).

Mais Nice a du cœur et vas s’offrir un but qui prive Pintaric d’un blanchissage. Après plusieurs tentatives sans succès, Nice va faire trembler le filet.

Le palet est en fond de zone côté gauche dans la crosse de Larinmaa qui donne dans le slot à Rychagov plus prompt que Pintaric et Perron pour glisser le palet au premier poteau (43.48 / 5-1 / Rychagov ass. Larinmaa et Kuronen).

Les deux équipes auront d’autres occasions de faire évoluer le tableau d’affichage mais les gardiens seront au rendez-vous. Lors d’un jeu de puissance pour les méditerranéens, rien ne sera vraiment palpitant.

Revenu en nombre, Rouen se crée une nouvelle action dangereuse par Mallet mais la mitaine de Molder à le dernier mot (48.37).

Photographe : Marine Romain Vigners ne sera pas plus en verve mais sa feinte, un coup à gauche un coup à droite pour sortir Molder mais la rondelle à côté (52.33).

Par la suite, Nice ne s’approchera plus de la cage de Pintaric, le puck étant pratiquement que dans les crosses normandes mais le score restera inchangé.



Rouen s’octroie le premier point de la série sans réellement tremblé face à une équipe niçoise dominée dans tous les domaines. Le second opus de la série (ce samedi soir) devrait permettre aux dragons de capitaliser un second point et de voyager tranquille mardi et mercredi dans le sud. Mais en sport rien n’est acté d’avance. Le début du troisième est copie conforme des deux premiers avec un pressing constant et tour à tour Mallet (41.40) et Herve (42.05) buteront sur Molder. La soif de but des dragons se pousuit.Mais Nice a du cœur et vas s’offrir un but qui prive Pintaric d’un blanchissage. Après plusieurs tentatives sans succès, Nice va faire trembler le filet.Les deux équipes auront d’autres occasions de faire évoluer le tableau d’affichage mais les gardiens seront au rendez-vous. Lors d’un jeu de puissance pour les méditerranéens, rien ne sera vraiment palpitant.Revenu en nombre, Rouen se crée une nouvelle action dangereuse par Mallet mais la mitaine de Molder à le dernier mot (48.37).Vigners ne sera pas plus en verve mais sa feinte, un coup à gauche un coup à droite pour sortir Molder mais la rondelle à côté (52.33).Par la suite, Nice ne s’approchera plus de la cage de Pintaric, le puck étant pratiquement que dans les crosses normandes mais le score restera inchangé.Rouen s’octroie le premier point de la série sans réellement tremblé face à une équipe niçoise dominée dans tous les domaines. Le second opus de la série (ce samedi soir) devrait permettre aux dragons de capitaliser un second point et de voyager tranquille mardi et mercredi dans le sud. Mais en sport rien n’est acté d’avance. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo