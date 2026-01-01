Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2 : Angers vs Nice 2 - 0 (0-0 0-0 2-0) Le 14/03/2026 Angers (Iceparc) [ Angers ] [ Nice ] Et de deux pour Angers Longtemps bloqués par un solide gardien niçois, les Ducs d’Angers ont dû patienter plus de cinquante minutes avant de trouver la faille. Deux buts coup sur coup en troisième période permettent aux Angevins de s’imposer 2-0 face aux Aigles de Nice à l’IceParc et de prendre l’avantage dans la série. Angers (Iceparc), Hockey Hebdo Gaëtan Boucheret / © Munin Photographie le 16/03/2026 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Herrault assistés de MM. Maillard et Yssembourg Buts :

Angers : 51.34 Olivier Archambault (ass Kale Kerbashian et Ethan Cap) ; 52.47 Cody Donaghey (ass Olivier Archambault et Ethan Cap)

Nice : Pénalités 10 minutes contre Angers 26 minutes dont 10 à Loizeau contre Nice

Pendant plus de cinquante minutes, Jacob Smith et Alexis Shank ont multiplié les arrêts pour maintenir leurs équipes à flot. Les Angevins ont pourtant davantage tiré au but, mais la défense niçoise et son portier ont longtemps résisté.

La délivrance est finalement venue en troisième période : Olivier Archambault a ouvert la marque avant que Dakota Donaghey ne double rapidement la mise. Deux buts en un peu plus d’une minute qui ont suffi aux Ducs pour sécuriser une victoire précieuse et prendre le contrôle du match.



© Munin Photographie (Hockey Hebdo Archives)



Premier tiers : un round d’observation

Le début de rencontre est marqué par beaucoup d’engagement mais peu d’occasions franches. Les deux équipes se montrent prudentes et les gardiens entrent rapidement dans leur match.

Angers doit néanmoins gérer plusieurs situations d’infériorité numérique après les pénalités de Philippe Halley puis Dakota Donaghey. Les Aigles ne parviennent toutefois pas à profiter de ces opportunités, butant sur une défense angevine solide et un Jacob Smith vigilant.

Nice se retrouve aussi sanctionné en fin de période, sans conséquence au tableau d’affichage. Après vingt minutes équilibrées et neuf tirs de chaque côté, le score reste logiquement vierge.



© Munin Photographie (Hockey Hebdo Archives)



Deuxième tiers : Angers pousse, Shank résiste

Les Ducs prennent progressivement l’ascendant dans le jeu lors du deuxième tiers. Plus entreprenants offensivement, ils multiplient les tirs vers la cage d’Alexis Shank.

Nice se met régulièrement à la faute et doit défendre à plusieurs reprises en infériorité numérique. Malgré ces difficultés disciplinaires, les Azuréens tiennent bon grâce à leur gardien, auteur de plusieurs arrêts importants.

Les Niçois peinent en revanche à se montrer dangereux offensivement, ne cadrant que cinq tirs dans la période. Malgré la pression angevine, le score reste de 0-0 à l’issue du deuxième acte.



© Munin Photographie (Hockey Hebdo Archives)



Troisième tiers : la délivrance angevine

La tension monte encore d’un cran dans le dernier tiers. Une nouvelle pénalité niçoise en début de période met Angers en position d’attaquer, mais la défense des Aigles résiste toujours.

Il faut finalement attendre la 52e minute pour voir le verrou sauter. Servi par Kale Kerbashian et Ethan Cap, Olivier Archambault trouve l’ouverture et fait exploser l’IceParc (1-0, 51:34).

À peine le temps pour Nice de se remettre que Dakota Donaghey double la mise une minute plus tard, bien assisté par Archambault et Cap (2-0, 52:47).

Les Aigles tentent alors le tout pour le tout en sortant leur gardien en fin de match, mais la défense angevine tient bon jusqu’à la sirène finale.



© Munin Photographie (Hockey Hebdo Archives)



Conclusion

Grâce à ces deux buts inscrits coup sur coup dans le dernier tiers, Angers s’impose finalement 2-0 au terme d’un match longtemps indécis. Les Ducs ont su faire preuve de patience pour venir à bout d’une équipe niçoise combative et d’un Alexis Shank très performant.



Analyse

Cette rencontre illustre parfaitement l’intensité des play-offs : un match fermé, physique et dominé par les gardiens.

Angers a globalement contrôlé la partie avec 34 tirs contre 22 et une présence offensive plus constante, notamment lors du deuxième tiers. Les Ducs ont cependant longtemps manqué d’efficacité face à un Alexis Shank impeccable pendant plus de cinquante minutes.

Nice peut regretter son indiscipline avec 26 minutes de pénalité qui ont cassé son rythme et empêché les Aigles d’installer leur jeu. Offensivement, les Azuréens se sont montrés trop discrets pour réellement inquiéter Jacob Smith, lui aussi impérial dans sa cage.

Au final, la différence s’est faite sur un court moment de relâchement niçois et sur la capacité des Angevins à convertir leurs occasions au moment clé. Une victoire précieuse qui confirme la solidité des Ducs dans cette série et met déjà la pression sur les Aigles pour la suite des play-offs. Pour ce deuxième match du premier tour des play-offs de Ligue Magnus, Angers retrouvait Nice devant 3586 spectateurs à l’IceParc. Après une première manche déjà disputée remportée par les Ducs (3-2), cette seconde confrontation a offert un duel très fermé, dominé par les gardiens.Pendant plus de cinquante minutes, Jacob Smith et Alexis Shank ont multiplié les arrêts pour maintenir leurs équipes à flot. Les Angevins ont pourtant davantage tiré au but, mais la défense niçoise et son portier ont longtemps résisté.La délivrance est finalement venue en troisième période : Olivier Archambault a ouvert la marque avant que Dakota Donaghey ne double rapidement la mise. Deux buts en un peu plus d’une minute qui ont suffi aux Ducs pour sécuriser une victoire précieuse et prendre le contrôle du match.Le début de rencontre est marqué par beaucoup d’engagement mais peu d’occasions franches. Les deux équipes se montrent prudentes et les gardiens entrent rapidement dans leur match.Angers doit néanmoins gérer plusieurs situations d’infériorité numérique après les pénalités de Philippe Halley puis Dakota Donaghey. Les Aigles ne parviennent toutefois pas à profiter de ces opportunités, butant sur une défense angevine solide et un Jacob Smith vigilant.Nice se retrouve aussi sanctionné en fin de période, sans conséquence au tableau d’affichage. Après vingt minutes équilibrées et neuf tirs de chaque côté, le score reste logiquement vierge.Les Ducs prennent progressivement l’ascendant dans le jeu lors du deuxième tiers. Plus entreprenants offensivement, ils multiplient les tirs vers la cage d’Alexis Shank.Nice se met régulièrement à la faute et doit défendre à plusieurs reprises en infériorité numérique. Malgré ces difficultés disciplinaires, les Azuréens tiennent bon grâce à leur gardien, auteur de plusieurs arrêts importants.Les Niçois peinent en revanche à se montrer dangereux offensivement, ne cadrant que cinq tirs dans la période. Malgré la pression angevine, le score reste de 0-0 à l’issue du deuxième acte.La tension monte encore d’un cran dans le dernier tiers. Une nouvelle pénalité niçoise en début de période met Angers en position d’attaquer, mais la défense des Aigles résiste toujours.Il faut finalement attendre la 52e minute pour voir le verrou sauter. Servi par Kale Kerbashian et Ethan Cap, Olivier Archambault trouve l’ouverture et fait exploser l’IceParc (1-0, 51:34).À peine le temps pour Nice de se remettre que Dakota Donaghey double la mise une minute plus tard, bien assisté par Archambault et Cap (2-0, 52:47).Les Aigles tentent alors le tout pour le tout en sortant leur gardien en fin de match, mais la défense angevine tient bon jusqu’à la sirène finale.Grâce à ces deux buts inscrits coup sur coup dans le dernier tiers, Angers s’impose finalement 2-0 au terme d’un match longtemps indécis. Les Ducs ont su faire preuve de patience pour venir à bout d’une équipe niçoise combative et d’un Alexis Shank très performant.Cette rencontre illustre parfaitement l’intensité des play-offs : un match fermé, physique et dominé par les gardiens.Angers a globalement contrôlé la partie avec 34 tirs contre 22 et une présence offensive plus constante, notamment lors du deuxième tiers. Les Ducs ont cependant longtemps manqué d’efficacité face à un Alexis Shank impeccable pendant plus de cinquante minutes.Nice peut regretter son indiscipline avec 26 minutes de pénalité qui ont cassé son rythme et empêché les Aigles d’installer leur jeu. Offensivement, les Azuréens se sont montrés trop discrets pour réellement inquiéter Jacob Smith, lui aussi impérial dans sa cage.Au final, la différence s’est faite sur un court moment de relâchement niçois et sur la capacité des Angevins à convertir leurs occasions au moment clé. Une victoire précieuse qui confirme la solidité des Ducs dans cette série et met déjà la pression sur les Aigles pour la suite des play-offs. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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