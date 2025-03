Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2 : Rouen vs Amiens 3 - 4 (1-1 1-2 1-1) Le 01/03/2025 Rouen - L'île Lacroix [ Rouen ] [ Amiens ] Des Gothiques plus réalistes. Dragons de Rouen et Gothiques d'Amiens se retrouvent à nouveau pour le match 2 de ces quarts de finale de Synerglace Ligue Magnus 2025 dans une patinoire normande toujours à guichets fermés. Pour combler les absences de Chakiachivili et Cantagallo, blessés vendredi, Fabrice Lhenry aligne le jeune défenseur Mattéo Perdrix. Côté amiénois, le forfait du défenseur Jordan Lepage, lui aussi touché la veille, fait le bonheur de l'attaquant finlandais Jesper Larinmaa qui réintègre l'alignement. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 02/03/2025 à 21:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Rauline assistés de MM. Simon et Yssembourg Buts :

Rouen : ; 16.43 Alexander Lindelof (ass Sébastian Bengtsson et Anthony Rech) ; 22.56 Jared Dmytriw (ass Sébastian Bengtsson et Anthony Rech) ; 45.32 Alexander Lindelof (ass Milan Kytnar et Anthony Rech)

Amiens : 10.12 James Phelan (ass Zachary Lavigne et Ilies Djemel) ; 23.13 Julien Tessier (ass Josh Brittain) ; 34.00 Julien Tessier (ass Aleksandar Magovac et Kristjan Cepon) ; 54.14 Julien Tessier (ass Josh Brittain et Bastien Maia) Pénalités 6 minutes contre Rouen 12 minutes contre Amiens



Une entame disputée



Pour ce second match de playoffs à l'île Lacroix, les Dragons veulent tout de suite prendre les devants et Vigners sollicite Kozun dès la vingtième seconde de jeu. Jared Dmytriw voit ensuite son tir passer à côté du but amiénois.

Du côté de l'intensité physique, les tensions entre les deux équipes ne se sont pas appaisées depuis vendredi soir et on assiste à une première échauffourée au bout de seulement quatre minutes lorsque Phelan s'embrouille avec Naud devant la cage de Lackovic. Quelques secondes plus tard, Yeo est puni pour dureté et offre une première situation en avantage numérique pour les Gothiques.

Photographe : Marine Romain Les hommes de Mario Richer s'installent immédiatement en zone offensive et sollicitent le portier rouennais Lackovic, notamment sur un tir de Plagnat. Rouen parvient à revenir à cinq contre conq sans encaisser de but.

Alors que les jaune et noir commençaient à reprendre le contrôle du jeu et s'étaient procurés une belle occasion avec un tir de Glad trop à gauche, c'est Amiens qui va finalement ouvrir le score.

Le capitaine Zachary Lavigne lance à la cage et Phelan tente un tir sur le rebond qui revient sur Lackovic avant de finir au fond des filets (0-1 / 10'12 / Phelan ass. Lavigne et Djemel).

Les Gothiques prennent les devants au score pour la première fois de la série. Le public rouennais pousse son équipe pour revenir au score et les Dragons vont obtenir une première supériorité numérique après un cinglage de Roussel en zone offensive. En à peine trente secondes, les Normands se montrent efficaces grâce à leurs joueurs suédois.

Bengtsson remet le palet à Lindelöf à la ligne bleue, le tir puissant du défenseur fait mouche et ramène les deux équipes dos à dos (1-1 / 16'43 / Lindelöf ass. Bengtsson et Rech). La fin de première période est ensuite plutôt calme, mis à part du côté de la prison que visitent Perdrix, puis Larinmaa une minute plus tard pour accrocher.



Une avance éphémère pour Rouen



Pour rester dans la lignée de la fin de première période, on assiste à une nouvelle pénalité picarde au bout de deux minutes lorsque Mony fait trébucher Vigners devant la cage. L'efficacité normande en avantage numérique n'est plus à prouver et les champions de France en titre en profitent pour reprendre l'avantage au score par l'intermédiaire de Jared Dmytriw, qui se montre le plus prompt au rebond (2-1 / 22'56 / Dmytriw ass. Bengtsson et Rech).

Photographe : Marine Romain Cette avance sera néanmoins de très courte durée car sur l'engagement, Yeo est coupable d'une erreur défensive qui laisse Tessier filer au but après une feinte sur le côté gauche.

Le lancer puissant de l'attaquant québécois ne laisse aucune chance à Lackovic (2-2 / 23'13 / Tessier ass. Brittain).

Vers la mi-match, on assiste à une grosse phase de domination des jaune et noir qui conservent la possession du palet pendant plusieurs minutes mais peinent à trouver la faille dans la défense picarde bien organisée. Les tirs de Lindelöf et Tommila ne sont pas assez dangereux pour tromper la vigilance d'un Taran Kozun bien dans son match.

Après cette longue séquence, Amiens reprend de l'énergie et manque de peu de reprendre l'avantage. Lackovic sort deux jolis arrêts, notamment face à Larinmaa. Sur cette séquence, l'attaquant finlandais se chamaille avec Dylan Yeo et les deux hommes finissent au cachot pour dureté.

Sur la mise au jeu en zone défensive rouennaise qui suit, Tessier envoie un puissant tir sur réception depuis la ligne bleue et permet aux Gothiques de repasser devant (2-3 / 34'00 / Tessier ass. Magovac et Cepon).

Ce but semble complètement assommer les rouennais qui ne trouvent plus la solution à cinq contre cinq face à la défense amiénoise. Perron et Vigners manqueront d'égaliser en fin de période.



Les Picards glacent l'île Lacroix



Pour finir cette rencontre, le staff technique rouennais décide de procéder à des ajustements. Les Dragons n'évoluent plus qu'à trois lignes d'attaque et cinq défenseurs. Perret prend la place d'un Simonsen décevant depuis le début de la série à la droite du second trio.

Sur la troisième ligne, Dmytriw passe au centre à la place de Nesa et Tomasino se retrouve sur l'aile droite. Photographe : Marine Romain Malheureusement pour les Normands, ces changements ont relativement peu d'impact. On assiste à de nombreuses pertes de palet de rouennais qui tentent peut-être des jeux trop compliqués face à une équipe d'Amiens bien organisée qui bloque de nombreux lancers.

A nouveau, c'est l'indiscipline amiénoise qui offre l'occasion à Rouen de recoller.

Mony est puni pour crosse haute et à peine dix secondes plus tard Lindelöf parvient à trouver un trou de souris dans la défense par un nouveau lancer de la ligne bleue (3-3 / 45'32 / Lindelöf ass. Kytnar et Rech).

Cela fait donc trois buts en avantage numérique pour les Dragons contre aucun à cinq contre cinq.

On rentre bientôt dans le "money time" et les occasions rouennaises commencent à se multiplier. Perron et Rech ne parviennent pas à trouver la faille. Une charge violente de Brittain sur Rech au niveau de la tête donne une nouvelle occasion en or pour les Dragons de repasser devant à treize minutes de la fin. Simonsen retrouve la glace en supériorité numérique et sollicite Kozun après un décalage de Perron.

Le public pousse fort pour aider son équipe à faire la différence. Vigners se procure lui aussi une belle occasion mais les Gothiques font bloc et parviennent à écouler cette pénalité cruciale pour revenir à forces égales.

Amiens reprend progressivement de la confiance offensive, notamment grâce à des tirs du défenseur slovène Magovac qui font briller Lackovic. A six minutes de la fin, Rech est gêné par la crosse de Plagnat qui est bloquée au niveau de sa visière.

Photographe : Marine Romain Grosse incompréhension sur les bancs des deux équipes alors que Plagnat file tout seul en prison mais que les arbitres annoncent une mise au jeu à cinq contre cinq.

L'engagement est à nouveau remporté par les Picards et le palet revient sur Brittain qui lance de la ligne bleue et trouve une déviation de Tessier qui conclut le tour du chapeau (3-4 / 54'14 / Tessier ass. Brittain et Maïa).

Une séquence qui glace complètement la patinoire Nathalie Péchalat et un public rouennais qui se met alors à conspuer les arbitres. Il reste moins de cinq minutes à disputer pour des Dragons sonnés qui perdent complètement leur hockey.

Aucune situation dangereuse à signaler sur la cage de Kozun, même lorsque Lackovic quitte sa cage dans les deux dernières minutes. Fabrice Lhenry et Anthony Guttig prennent un temps mort à quarante secondes de la fin pour tenter d'offrir une dernière séquence offensive.

Malheureusement pour les locaux, les mises au jeu sont bien trop souvent remportées par les Gothiques ce soir et cela permet aux amiénois de ne rien concéder et de s'offrir un premier succès dans ces playoffs 2025.



A l'issue de ces deux premières rencontres de la série, les deux équipes se retrouvent dos à dos avec une victoire chacune. Toutefois, ce sont les Dragons de Rouen qui doivent nourrir le plus de regrets car ils n'ont pas su convertir le succès de vendredi. A l'image de leur saison, les jaune et noir ont été trop inconstants et ont commis trop d'erreurs pour faire la différence, malgré un jeu en avantage numérique toujours aussi létal. Du côté des Gothiques, on repart en Picardie avec le sourire et l'opportunité de prendre les commandes au Coliseum mardi et mercredi. En plus d'un jeu toujours aussi physique, les amiénois ont su se montrer réalistes et plus dangereux en attaque, tout en limitant les situations dangereuses en défense. La série risque de tenir toutes ses promesses et se prolongera au minimum jusqu'à samedi prochain. 