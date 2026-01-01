Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2 : Rouen vs Amiens 1 - 2 (1-1 0-0 0-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 14/03/2026 Rouen - L'île Lacroix [ Rouen ] [ Amiens ] Amiens réveille les vieux démons rouennais Second match de cette série de quarts de finale de Ligue Magnus entre les Dragons de Rouen et les Gothiques d'Amiens. Après leur large victoire de la veille, les Normands veulent faire le break avant de se rendre en Picardie mardi. Côté amiénois, l'enjeu va consister à se montrer plus dangereux devant la cage. Pas de changement dans les compositions d'équipe : Lemay (Amiens) et Chakiachvili (Rouen) ne sont notamment toujours pas alignés. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 15/03/2026 à 18:41 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Rauline assistés de MM. Cady et Simon Buts :

Rouen : ; 04.24 Tomas Simonsen (ass Simon Lafrance et Gutav Bouramman)

Amiens : 03.39 Janis Svanenbergs ; 70.00 Virgile Gauffriau Pénalités 16 minutes contre Rouen 41 minutes dont 5+20 à Craig contre Amiens



Le hockey se fait attendre.



La soirée commence par un premier coup de théâtre alors que les deux équipes se présentent sur la glace de l'île Lacroix devant des gradins copieusement garnis, que la Marseillaise a déjà retenti et que le coup d'envoi fictif est en passe d'être donné... L'alarme incendie résonne alors dans la patinoire et s'en suit une confusion de plusieurs minutes avant que la patinoire soit entièrement évacuée et les joueurs de retour au vestiaire. Une vingtaine de minutes plus tard, il est annoncé un coup d'envoi à 20h45 lorsque les tribunes commençaient à se remplir de nouveau.

Photographe : Marine Romain Mais à nouveau l'alarme incendie renvoie tout le monde dehors pour encore quelques minutes. On apprend alors qu'un départ de feu a eu lieu dans un local désaffecté de la chaufferie de l’ancien centre aquatique Océade situé à proximité de la patinoire et que les pompiers ont dû procéder à une levée de doute avant que le match ne puisse commencer.

Après un bref échauffement, le coup d'envoi est finalement donné à 21h15. Dès la mise au jeu initiale, c'est déjà le "feu" sur la glace entre les deux équipes et l'attaquant amiénois Kieran Craig, déjà particulièrement virulent vendredi soir, prend une méconduite de match (5'+20') après seulement 17 secondes suite à une crosse haute et une explication musclée avec James Phelan.

C'est l'occasion rêvée pour Rouen de prendre les devants et s'assurer une soirée tranquille, mais les locaux peinent à installer leur jeu de puissance et le contexte du début de rencontre perturbe probablement les acteurs lors de ces premières minutes. Après seulement une minute trente d'avantage numérique, Phelan est coupable d'un faire trébucher qui engendre un 4 contre 4. Lafrance s'offre une première occasion mais bute sur le portier amiénois Kozun. La réponse des Gothiques est létale. Suite à une récupération du palet en zone neutre, le centre letton Janis Svanenbergs s'infiltre sur la droite et trompe Carruth d'un tir croisé (03'38 / 0-1 / Svanenbergs).

De retour ensuite en supériorité, les Dragons ne perdent pas de temps avant de réagir.

Simonsen, trouvé devant la cage, loge le palet en plein dans la lucarne droite du but pour remettre les deux équipes à égalité (4'24 / 1-1 / Simonsen ass. Lafrance et Bouramman, supériorité numérique).



On pense alors que le match est lancé et que le spectacle va être au rendez-vous, mais le climat sur la glace s'envenime de minute en minute. Un accrochage oppose Nesa et Lavigne, le rouennais étant pénalisé pour charge avec la crosse et l'amiénois pour obstruction. Dans les instants qui suivent, les Gothiques se montrent dangereux sur un tir de Cepon arrêté par Carruth avec un rebond bien nettoyé par la défense normande. Mony et Magovac tentent également leur chance sans succès. Après un peu plus de douze minutes de jeu, le défenseur amiénois Justin Bergeron est envoyé en prison pour obstruction. Rouen a l'occasion de faire encore la différence avec l'avantage d'un homme, mais cette fois aucune situation de but n'est à signaler. La fin de ce premier tiers est même plutôt fade avec seulement des occasions pour Lavoie et Simonsen.



Un tiers médian médiocre...



Que retenir de ce second tiers ? Essentiellement des embrouilles entre les deux équipes et un total de 6 pénalités appelées par les arbitres.

La première à l'encontre du jeune amiénois Virgile Gauffriau pour crosse haute au bout de deux minutes de jeu. Rouen tente de marquer par l'intermédiaire de Regush, Simonsen et surtout Yeo en fin de pénalité qui envoie un gros tir bien repoussé par Kozun.

Photographe : Marine Romain Juste après le retour à cinq contre cinq, ce sont cette fois les Dragons qui sont pénalisés avec d'abord Yeo pour dureté, puis dix secondes plus tard Phelan pour cinglage. Alors qu'il reste encore un peu plus d'une minute à jouer à cinq contre trois pour les Gothiques, l'entraîneur amiénois Kévin Bergin prend son temps mort.

Celui-ci n'aura pas été de grande utilité car même si Amiens s'est installé rapidement en zone rouennaise, les visiteurs ne se sont pas montrés très dangereux. Il faut toutefois donner du crédit à la défense rouennaise qui a bien bloqué les tirs adverses. En sortie de prison, Phelan se retrouve en face à face avec Kozun mais rate sa chance.

Peu après la mi-match, Colomban est pénalisé pour dureté et offre une nouvelle supériorité à Amiens qui durera... 2 secondes (Beauchamp commettant un retard de jeu sur l'engagement qui suit). Le jeu est beaucoup trop haché et seulement dix secondes après que les deux équipes se retrouvent à forces égales c'est Bergeron qui retourne au cachot pour faire trébucher.

L'avantage numérique derrière sera anecdotique, tout comme la fin de la période où les deux gardiens stoppent les tentatives de Colomban puis de Beauchamp.



Peu de jeu car trop d'enjeu ?



Le résumé de cette troisième période est quasi identique à celui de la seconde : des pénalités et c'est à peu près tout.

Photographe : Marine Romain Yeo retourne au cachot trente secondes après la mise au jeu initiale suite à un cinglage. Svanenbergs trouve la base du poteau droit mais Carruth couvrait bien sa cage.

Quelques minutes plus tard, Regush et Cepon se chamaillent et prennent chacun deux minutes pour dureté. Dans cette répétition incessante de coups de sifflet, ce sont plutôt les Amiénois qui se procurent des occasions.

Mac Carruth s'illustre à plusieurs reprises et Bouramman sauve Rouen en dégageant un palet qui traînait devant la cage. Schmitt et Regush tentent leur chance côté rouennais, puis Beauchamp côté amiénois.

Une dernière pénalité sera sifflée contre Larose pour dureté alors qu'il reste moins de 8 minutes à jouer.

A l'inverse de la veille, les Dragons ne parviennent pas (plus ?) à profiter de leurs supériorités numériques. On voit en effet assez peu de trafic devant la cage, ce qui facilite le travail de Kozun qui en plus est dans un bon soir.

La décision ne se fera pas dans le temps réglementaire.



Ils nous entraînent au bout de la nuit...



On est partis pour dix minutes de prolongation à trois contre trois, situation vue fréquemment lors des derniers Jeux Olympiques de Milan. Sans manquer de respect aux acteurs de ce soir, disons qu'il a été plus compliqué de bien maîtriser le palet pour faire la différence et donner la victoire à son équipe.

Il y a tout de même quelques situations dangereuses à signaler avec en premier lieu par l'intermédiaire du duo rouennais Simonsen-Roy. Ensuite, Rech semble accroché en zone neutre mais les arbitres laissent le jeu se poursuivre et Gibert filer en échappée.

L'attaquant amiénois manque sa chance dans cette situation qui aurait pu faire couler beaucoup d'encre si le palet avait fini au fond. La plus grosse occasion de cette prolongation sera pourtant rouennaise. Alors que Phelan file en échapée, Kozun sort à sa rencontre en délaissant complètement sa cage pour dévier le palet de sa crosse.

Le palet revient sur Lafrance à gauche du but, celui-ci croît donner la victoire à son équipe dans une cage vide mais c'est sans compter un retour miraculeux de Maïa qui dévie le palet en dehors du but. Avec 1'55 encore à jouer, Beauchamp est pénalisé pour accrocher et offre un 4 contre 3 à Rouen.

Malgré un siège de la cage de Kozun, les Dragons n'y arrivent pas avec notamment Bouramman qui tire un peu trop à droite.

Photographe : Marine Romain

La décision se fera donc en tirs de barrage, les Gothiques étant les premiers à s'élancer.

Maïa rate d'abord sa feinte face à Carruth.

Rech bute sur Kozun.

Svanenbergs marque d'une feinte depuis le côté droit (0-1).

Regush tire trop à droite.

Djemel tire également à côté..

Lafrance tente (comme souvent) un tir entre les jambes du gardien mais ne trompe pas Kozun.

Magovac termine sa feinte dans la botte de Carruth.

Gresock égalise d'une belle feinte en logeant le palet dans le petit filet droit (1-1).

Gauffriau remet Amiens devant d'une très jolie feinte depuis le côté gauche (1-2).

Lavoie bute sur Kozun depuis le côté gauche.



Alors que minuit est passé, ce sont les Gothiques d'Amiens qui exultent sur la glace de l'île Lacroix en s'imposant, comme l'an dernier au même stade, lors de ce match 2 pour recoller à 1-1 dans la série. Ce quart de finale se poursuivra donc a minima jusqu'au week-end prochain. Les prochaines rencontres à Amiens mardi et mercredi s'annoncent encore explosives entre deux équipes au lourd passif. Rouen reste favori mais devra proposer plus de jeu pour inquiéter une équipe d'Amiens qui ne compte pas terminer sa saison sans tout donner. La soirée commence par un premier coup de théâtre alors que les deux équipes se présentent sur la glace de l'île Lacroix devant des gradins copieusement garnis, que la Marseillaise a déjà retenti et que le coup d'envoi fictif est en passe d'être donné... L'alarme incendie résonne alors dans la patinoire et s'en suit une confusion de plusieurs minutes avant que la patinoire soit entièrement évacuée et les joueurs de retour au vestiaire. Une vingtaine de minutes plus tard, il est annoncé un coup d'envoi à 20h45 lorsque les tribunes commençaient à se remplir de nouveau.Mais à nouveau l'alarme incendie renvoie tout le monde dehors pour encore quelques minutes. On apprend alors qu'un départ de feu a eu lieu dans un local désaffecté de la chaufferie de l’ancien centre aquatique Océade situé à proximité de la patinoire et que les pompiers ont dû procéder à une levée de doute avant que le match ne puisse commencer.Après un bref échauffement, le coup d'envoi est finalement donné à 21h15. Dès la mise au jeu initiale, c'est déjà le "feu" sur la glace entre les deux équipes et l'attaquant amiénois Kieran Craig, déjà particulièrement virulent vendredi soir, prend une méconduite de match (5'+20') après seulement 17 secondes suite à une crosse haute et une explication musclée avec James Phelan.C'est l'occasion rêvée pour Rouen de prendre les devants et s'assurer une soirée tranquille, mais les locaux peinent à installer leur jeu de puissance et le contexte du début de rencontre perturbe probablement les acteurs lors de ces premières minutes. Après seulement une minute trente d'avantage numérique, Phelan est coupable d'un faire trébucher qui engendre un 4 contre 4. Lafrance s'offre une première occasion mais bute sur le portier amiénois Kozun. La réponse des Gothiques est létale.De retour ensuite en supériorité, les Dragons ne perdent pas de temps avant de réagir.On pense alors que le match est lancé et que le spectacle va être au rendez-vous, mais le climat sur la glace s'envenime de minute en minute. Un accrochage oppose Nesa et Lavigne, le rouennais étant pénalisé pour charge avec la crosse et l'amiénois pour obstruction. Dans les instants qui suivent, les Gothiques se montrent dangereux sur un tir de Cepon arrêté par Carruth avec un rebond bien nettoyé par la défense normande. Mony et Magovac tentent également leur chance sans succès. Après un peu plus de douze minutes de jeu, le défenseur amiénois Justin Bergeron est envoyé en prison pour obstruction. Rouen a l'occasion de faire encore la différence avec l'avantage d'un homme, mais cette fois aucune situation de but n'est à signaler. La fin de ce premier tiers est même plutôt fade avec seulement des occasions pour Lavoie et Simonsen.Que retenir de ce second tiers ? Essentiellement des embrouilles entre les deux équipes et un total de 6 pénalités appelées par les arbitres.La première à l'encontre du jeune amiénois Virgile Gauffriau pour crosse haute au bout de deux minutes de jeu. Rouen tente de marquer par l'intermédiaire de Regush, Simonsen et surtout Yeo en fin de pénalité qui envoie un gros tir bien repoussé par Kozun.Juste après le retour à cinq contre cinq, ce sont cette fois les Dragons qui sont pénalisés avec d'abord Yeo pour dureté, puis dix secondes plus tard Phelan pour cinglage. Alors qu'il reste encore un peu plus d'une minute à jouer à cinq contre trois pour les Gothiques, l'entraîneur amiénois Kévin Bergin prend son temps mort.Celui-ci n'aura pas été de grande utilité car même si Amiens s'est installé rapidement en zone rouennaise, les visiteurs ne se sont pas montrés très dangereux. Il faut toutefois donner du crédit à la défense rouennaise qui a bien bloqué les tirs adverses. En sortie de prison, Phelan se retrouve en face à face avec Kozun mais rate sa chance.Peu après la mi-match, Colomban est pénalisé pour dureté et offre une nouvelle supériorité à Amiens qui durera... 2 secondes (Beauchamp commettant un retard de jeu sur l'engagement qui suit). Le jeu est beaucoup trop haché et seulement dix secondes après que les deux équipes se retrouvent à forces égales c'est Bergeron qui retourne au cachot pour faire trébucher.L'avantage numérique derrière sera anecdotique, tout comme la fin de la période où les deux gardiens stoppent les tentatives de Colomban puis de Beauchamp.Le résumé de cette troisième période est quasi identique à celui de la seconde : des pénalités et c'est à peu près tout.Yeo retourne au cachot trente secondes après la mise au jeu initiale suite à un cinglage. Svanenbergs trouve la base du poteau droit mais Carruth couvrait bien sa cage.Quelques minutes plus tard, Regush et Cepon se chamaillent et prennent chacun deux minutes pour dureté. Dans cette répétition incessante de coups de sifflet, ce sont plutôt les Amiénois qui se procurent des occasions.Mac Carruth s'illustre à plusieurs reprises et Bouramman sauve Rouen en dégageant un palet qui traînait devant la cage. Schmitt et Regush tentent leur chance côté rouennais, puis Beauchamp côté amiénois.Une dernière pénalité sera sifflée contre Larose pour dureté alors qu'il reste moins de 8 minutes à jouer.A l'inverse de la veille, les Dragons ne parviennent pas (plus ?) à profiter de leurs supériorités numériques. On voit en effet assez peu de trafic devant la cage, ce qui facilite le travail de Kozun qui en plus est dans un bon soir.La décision ne se fera pas dans le temps réglementaire.On est partis pour dix minutes de prolongation à trois contre trois, situation vue fréquemment lors des derniers Jeux Olympiques de Milan. Sans manquer de respect aux acteurs de ce soir, disons qu'il a été plus compliqué de bien maîtriser le palet pour faire la différence et donner la victoire à son équipe.Il y a tout de même quelques situations dangereuses à signaler avec en premier lieu par l'intermédiaire du duo rouennais Simonsen-Roy. Ensuite, Rech semble accroché en zone neutre mais les arbitres laissent le jeu se poursuivre et Gibert filer en échappée.L'attaquant amiénois manque sa chance dans cette situation qui aurait pu faire couler beaucoup d'encre si le palet avait fini au fond. La plus grosse occasion de cette prolongation sera pourtant rouennaise. Alors que Phelan file en échapée, Kozun sort à sa rencontre en délaissant complètement sa cage pour dévier le palet de sa crosse.Le palet revient sur Lafrance à gauche du but, celui-ci croît donner la victoire à son équipe dans une cage vide mais c'est sans compter un retour miraculeux de Maïa qui dévie le palet en dehors du but. Avec 1'55 encore à jouer, Beauchamp est pénalisé pour accrocher et offre un 4 contre 3 à Rouen.Malgré un siège de la cage de Kozun, les Dragons n'y arrivent pas avec notamment Bouramman qui tire un peu trop à droite.La décision se fera donc en tirs de barrage, les Gothiques étant les premiers à s'élancer.Maïa rate d'abord sa feinte face à Carruth.Rech bute sur Kozun.Svanenbergs marque d'une feinte depuis le côté droit (0-1).Regush tire trop à droite.Djemel tire également à côté..Lafrance tente (comme souvent) un tir entre les jambes du gardien mais ne trompe pas Kozun.Magovac termine sa feinte dans la botte de Carruth.Gresock égalise d'une belle feinte en logeant le palet dans le petit filet droit (1-1).Gauffriau remet Amiens devant d'une très jolie feinte depuis le côté gauche (1-2).Lavoie bute sur Kozun depuis le côté gauche. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. 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