2999 spectateurs Arbitres : MM. Rauline et Peyre assistés de MM. Cady et Debuche Buts :

Cergy-Pontoise : 28.00 Gage Torrel (ass Emils Gegeris et Patrick Coulombe) ; 41.33 Emils Gegeris ; 44.08 Raphaël Faure (ass Théo Gueurif et Gage Torrel)

Angers : Pénalités 15 minutes dont 5 à Gueurif contre Cergy-Pontoise 13 minutes dont 5 à Gaborit contre Angers Un joli bras de fer mais les goalies restent infranchissables





La domination des blancs se poursuit mais reste stérile. Vincent Llorca tente bien un lancer axial pour chercher une déviation mais rien n’y fait. De leur côté, bien en place, les Jokers continuent à jouer les trouble-fêtes et Daniels Gorsanovs, de loin, oblige le portier blanc à un nouvel arrêt.



Le match est intense et la tension monte un peu. Théo Gueurif et Robin Gaborit échangent quelques amabilités et se cherchent un peu depuis le début alors quand l’attaquant angevin vient délibérément accrocher Sebastian Ylönen, le gardien francilien, sur un replacement, cela met le feu aux poudres. Gueurif fait tomber les gants et joue le justicier. Bilan des courses il doit, tout comme Gaborit, purger une peine de 5 minutes pour bagarre.



Pendant que les deux belliqueux prennent le frais sur le banc des punis, le jeu se poursuit et, sur une nouvelle action de Crozier sur la gauche, le canadien prend appui sur Sayam Limtong qui remet instantanément en retrait pour Emils Gegeris lequel, en plein slot, contraint Cowley à jouer de la mitaine. Les Jokers sont assez incisifs et peu après c’est Patrick Coulombe, leur capitaine, qui lâche un missile sur le but d’un Cowley toujours aussi impérial.



Angers a beau pousser pour tenter d’étouffer Cergy, les occasions de marquer sont assez peu nombreuses. A noter, tout de même, sur une montée dans l’axe très volontaire de Braeden Shaw un gros tir que le portier vert stoppe avec difficulté.



Après la 13ème minute de jeu, les Ducs obtiennent leur premier jeu de puissance suite à une « crosse haute » de Alex Barber dans le visage de Peter Valier. Le powerplay angevin se met en place mais manque de peu de se faire surprendre quand Aleksi Hämäläinen intercepte une passe sur son forecheck et, à genou, parvient à trouver Gegeris dont le tir est repoussé de la jambière par Cowley. Les unités spéciales des Ducs ne sont pas totalement inoffensives pour autant. Cédric Di Dio Balsamo voit sa tentative arrêtée par Ylönen puis, sur l’action suivante, c’est Philippe Halley qui, cage ouverte, tire juste à côté. Une dernière tentative de Shaw ne sera pas plus couronnée de succès et la boite défensive verte réussit le penalty kill.



De nouveau au complet, les Jokers se créent une nouvelle occasion sur un beau lancer de Vincent Melin mais Cowley n’est pas le premier gardien venu. Bien en jambes, les cergypontains poussent les angevins à la faute à 2 minutes de la pause quand Llorca est puni pour avoir fait trébucher Perrenoud. Malheureusement pour les franciliens, ils n’ont pas l’occasion de mettre à profit cet avantage numérique car sur la remise en jeu, en disputant le puck à Olivier Leblanc derrière la cage, Gegeris est jugé coupable d’un « retenir ». Le tiers se termine donc à 4 contre 4 mais les cergypontains s’y procurent une belle situation chaude sur le but de Cowley puis obtiennent un dernier tir de Melin. A la sirène les esprits s’échauffent un peu et Antonin Manavian va distribuer quelques mornifles ce qui n’est pas sa meilleure initiative du match, surtout devant les arbitres.



Les Jokers brisent l’égalité





Le bras de fer reprend donc à 5 contre 5 mais l’indiscipline regagne les angevins une minute plus tard. Cette fois, c’est Nicolas Ritz qui file au cachot pour un « cinglage ». Les Ducs ont beau avoir une solide boite défensive et, à l’inverse, les Jokers ne pas avoir le powerplay le plus efficace de la ligue, à force de jouer avec le feu on finit immanquablement par se brûler. Le jeu de puissance francilien finit donc par être bonifié quand Coulombe, de la gauche, retrouve Gegeris dans l’axe. Le letton feinte le tir et se décale avant d’obliger Cowley à un presqu’arrêt. En effet, la rondelle n’est que freinée par le portier et lui file entre les bottes ce qui permet à Gage Torrel, présent au poteau, de la pousser au fond (1-0, 28.00).



Les Jokers prennent le score ce qui pique au vif les Ducs. Leur réaction est terrible et il faut un arrêt extraordinaire de Ylönen pour éviter l’égalisation. Sur une action de Scherbak, Matt Prapavessis est décalé sur la gauche du but d’où il lance face à une cage qui est ouverte. On ne sait pas encore comment le gardien est parvenu finalement à sortir le palet du cadre. Les angevins peuvent s’en morde les doigts car les verts sont bien près de doubler la mise plus tard. D’abord sur un tir de Raphaël Faure puis sur une filouterie de Torrel qui, près du poteau droit, cherche la lucarne et touche la ferraille.



Les Jokers réduisent les Ducs à l’impuissance

Gegeris intercepte une transmission dans sa zone défensive et profite de l’espace pour débouler plein gaz sur la droite. Il se recentre un peu avant lâcher un missile sol-air qui surprend Cowley (2-0, 41.33).

Voilà qui n’arrange pas les affaires des Ducs dont le jeu de puissance est parfaitement contenu. Aussi, une fois au complet les Jokers continuent à faire feu de tout bois pendant ce temps fort et, coup sur coup, Gorsanovs puis Gegeris obligent Cowley à faire l’arrêt. L’enthousiasme francilien est rapidement récompensé derrière. Les verts se jettent sur le palet comme des morts de faim et, après une farouche bataille contre la balustrade derrière le but angevin, Torrel ressort le disque sur la gauche pour Gueurif qui le décale à l’opposé pour Faure. Le défenseur se positionne dans le cercle droit d’où il ajuste Cowley (3-0, 44.08).



Le temps qui passe est en leur faveur mais les Jokers ne sont pour autant pas complétement tirés d’affaire car les Ducs sont clairement entrés dans un baroud d’honneur pour revenir à la marque. Une nouvelle munition leur est offerte quand Gorsanovs manque un dégagement qui part direct en tribune. La sanction est automatique, 2 minutes de prison pour retard de jeu. Les franciliens vont faire bloc autour de leur gardien et souffrir sans craquer. Ils sont même à deux doigts d’aggraver encore plus leur avance au score quand Barber, servi dans le dos de la défense, part en contre mais butte sur Cowley. Quoi qu’il en soit la pénalité est à nouveau tuée et les minutes s’égrènent à la faveur des Jokers.



Le temps mort demandé par Jason O’Leary, le coach angevin, et la fin de match jouée en cage vide n’y change rien. Malgré 13 tirs cadrés dans cette dernière période contre seulement 5 pour les franciliens, les Ducs ne peuvent éviter le blanchissage et laissent le gain de la 3ème manche de la série aux Jokers.



Meilleurs joueurs du match :



Brodie Reid pour Angers



Sebastian Ylönen pour Cergy-Pontoise



