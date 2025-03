Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 4 : Amiens vs Rouen 0 - 2 (0-0 0-1 0-1) Le 05/03/2025 Coliseum Amiens [ Amiens ] [ Rouen ] Rouen prend une option dans la série. Les dragons de Rouen et les gothiques se retrouve pour le match 4 de cette série. Le match 3 a laissé des traces de chaque côté en effet Tommila est absent pour protocole commotion et côté amiénois Lepage et Britain sont absents. Pour Britain il s’agit d’une suspension à titre conservatoire suite à un incident en cours de jeu la veille. Il s’agit d’un match important dans la série puisque Rouen peu menée 3-1 ou se faire rejoindre à 2-2. La tension entre les deux équipes suite à la victoire Rouennaise la veille est à son comble dans cette série éliminatoire. Le coliséum affiche complet pour cette affiche. Coliseum Amiens , Hockey Hebdo Hayes Jean-charles le 07/03/2025 à 16:05 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3116 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Ernecq assistés de MM. Cady et Mercier-Landry Buts :

Amiens :

Rouen : 23.47 Loïc Lamperier (ass Jared Dmytriw) ; 48.14 Tomas Simonsen (ass Guillaume Naud) Pénalités 8 minutes contre Amiens 10 minutes contre Rouen



Score neutre en fin de premier tiers.



Pas de phase d’observation dans cette quatrième manche, les deux équipes se connaissent bien.

Les Amiénois produisent du beau jeu dans les premières minutes et Cepon met rapidement le palet à la cage mais Lackovic ne laisse pas de rebond.

Photographe : Nicolas Leleu Après avoir laissé le palet aux Gothiques, les Dragons reprennent la main sur le puck et Perret lance Rech dans la profondeur qui se trouve en face à face avec Kozun qui réalise un bel arrêt.

Les Rouennais imposent leur jeu petit à petit dans ce tiers et se montre insistant sur la cage de Kozun. D’abord par Glad d’un lancer puissant après avoir remporté l’engagement en zone offensive puis Lampérier est proche de trouver la déviation sur une passe de Dmytriw.

Les Dragons sont omniprésents en zone offensive et mettent une grosse pression sur la cage du portier Amiénois.

Les gothiques réagissent en fin de tiers après avoir laissé passer l’orage sans prendre de but . Lavigne très en vue depuis le début de la série force Lackovic à bloquer un palet après une entrée en zone rapide.

Les Amiénois poussent fort dans cette fin de tiers et imposent de nouveau un jeu plus musclé ce qui engendre une exclusion pour 2 minutes pour dureté à Nesa et Plagnat. Puis quelques instants plus tard Rouen se retrouve en infériorité suite à une crosse haute de Dmytriw.

Les gothiques poussent pour prendre l’avantage dans ce match à l’image d’un gros tir de Bergeron mais le portier Rouennais est très présent et ne laisse pas de rebond.

Le tiers se termine sur un score de parité bien que les deux équipes aient eu laz possibilité de scorer.



Rouen ouvre le score.



Après un premier tiers plutôt maitrisé par les Rouennais tout reste à faire. Le retour des vestiaires est de nouveau à l’avantage des Rouennais avec Lindelof qui reste sur un coup du chapeau la veille et Bengtsson qui force Kozun à réaliser des arrêts importants.

Les deux derniers cités vont échanger quelques amabilités après un tir de Bengtsson et se retrouvent exclus pour 2 minutes.

Photographe : Nicolas Leleu Les amiénois profitent de ce petit moment de tension pour prendre le jeu à leur compte mais ne trouvent pas de position de tir intéressante pour tromper Lackovic, pire même, c’est sur un palet mal négocié derrière leur but que Lampérier ouvre le score pour les Rouennais.

Le palet est mal dégagé derrière le but de Kozun et revient en plein centre de la zone offensive, Lampérier ne demandé pas un si beau cadeau pour tromper Kozun et ouvrir le score. (23.47 / 0-1 / Lampérier ass. Dmytriw)

Ce but met fin à une bonne période des amiénois.

Les Gothiques sont proches de recoller au score sur une perte de palet des Dragons en zone offensive. Lavigne part seul en contre mais but sur Lackovic qui réalise une belle prestation ce soir.

Les erreurs offensives se répètent du côté des Rouennais, Lackovic est contraint de réaliser des arrêts de grandes classes pour garder le score à l’avantage des Dragons.

Les Gothiques vont disposer d’une supériorité numérique suite à l’exclusion de Glad mais une fois de plus Lackovic ferme la boutique sur des tirs de Magovac et Besson.

Le score n’évolue pas malgré de bons enchainements du côté Amiénois mais un manque de réalisme dans le dernier geste les laisse à une longueur de Rouen dans cette fin de tiers malgré un plus grand nombre de tir.



Simonsen met au supplice ces anciens partenaires.



Photographe : Nicolas Leleu Les dragons sont en position de se mettre à l’abri dès le retour des vestiaires avec l’exclusion de Tocquin pour 2 minutes.

Bengtsson et Lindelof réalisent deux bons lancés repoussés par Kozun, puis Rech envoi un lancer puissant qui s’écrase sur le poteau.

La supériorité ne donne rien mais les Dragons montrent qu’ils veulent doubler la mise.

La fatigue se fait sentir du côté des gothiques, il faut dire que le jeu très musclé imposé par l’équipe demande une débauche d’énergie importante et cela commence à se faire sentir.

Sur une récupération de palet anodine de Naud en zone neutre, Simonsen s’offre un zig zag dans la défense Amiénoise sur la droite du but et se retrouve dans une position de lancer qu’il apprécie et trompe Kozun au premier poteau.

Un lancer tendu sui trouve la lucarne de Kozun, plutôt discret depuis le début de la série face à son ancienne équipe, Simonsen délivre le Kop Rouennais présent en nombre dans l’enceinte du Coliseum. (48.14 / 0-2 / Simonsen ass. Naud).

Les Amiénois sont proches d’encaisser un troisième but sur l’action qui suit avec une passe lumineuse de Lindelof pour Bengtsson seul devant le portier qui parvient à geler le palet.

Photographe : Nicolas Leleu Après cette situation les gothiques vont reprendre le contrôle du palet et s’offrent de nombreuses situations très tendues devant le but de Lackovic mais le portier de Rouen est dans un état de grâce ce soir et parvient à garder sa cage inviolée.

Les gothiques finissent par sortir le gardien et jouent à 6 contre 5 mais Lackovic à le dernier mot sur chaque tir malgré la présence d’un trafic parfois important devant lui notamment sur le dernier tir de Bergeron ou encore Magovac.



Les dragons prennent donc un double avantage dans cette série et réalisent une belle opération en vue de la qualification. Lackovic réalise une grosse partie avec 30 arrêts.





Rendez vous samedi soir dans en terre Rouennaise pour le match 5.





