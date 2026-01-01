Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 4 : Amiens vs Rouen 4 - 2 (1-0 1-2 2-0) Le 18/03/2026 Amiens (Le Coliséum) [ Amiens ] [ Rouen ] " Ils l'ont fait " Les Gothiques renversent la pression et relancent la série Dos au mur après deux défaites,une victoire, les Gothiques d’Amiens ont répondu avec caractère en dominant les Dragons de Rouen (4-2) lors de ce match 4. Une victoire pleine de courage qui redistribue totalement les cartes dans ce quart de finale de Ligue Magnus. Amiens (Le Coliséum), Hockey Hebdo Gaëtan Boucheret / Photographe © Nicolas Leleu le 20/03/2026 à 08:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2865 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Peyre assistés de MM. Yssembourg et Mercier-Landry Buts :

Amiens : 02.05 Anthony Beauchamp ; 27.42 Mathieu Mony (ass Kieran Craig et Bastien Lemaitre) ; 41.41 Kieran Craig (ass Gauthier Gibert et Justin Bergeron) ; 52.12 Zachary Lavigne (ass Janis Svanenbergs et Kieran Craig)

Rouen : ; 27.53 Simon Lafrance (ass Tomas Simonsen et Patrick Holway) ; 29.31 Loïc Lamperier (ass Vincent Nesa et Robin Colomban) Pénalités 30 minutes dont 10 à Beauchamp et Mony contre Amiens 26 minutes dont 10 à Phelan et Vigners contre Rouen Amiens renverse la pression et relance la série

Au lendemain d’un lourd revers, Amiens a montré un tout autre visage devant son public du Coliseum. Portés par une entame idéale et un engagement constant, les Gothiques ont su résister aux temps forts rouennais avant de faire la différence dans le dernier tiers. Plus réalistes et héroïques en infériorité numérique, ils s’imposent logiquement et reviennent dans une série qu’ils semblaient pourtant condamnés à subir.



© Photographe Nicolas Leleu



1er tiers : Amiens frappe vite et résiste

La réaction amiénoise ne se fait pas attendre. Dès 2’05, Anthony Beauchamp concrétise une récupération haute et donne l’avantage aux siens. Un but précoce qui change immédiatement la physionomie du match. Derrière, Rouen pousse, monopolise le palet et met sous pression la défense picarde. Mais le gardien Taran Kozun se montre solide, notamment lors de deux infériorités numériques bien gérées. Sérieux et disciplinés, les Gothiques conservent leur avance au terme d’un premier acte engagé.



© Photographe Nicolas Leleu



2e tiers : le trou d’air amiénois

Amiens pense faire le plus dur lorsque Mathieu Mony double la mise à 27’42 sur une belle transition. Mais la réaction rouennaise est immédiate : Simon Lafrance réduit l’écart seulement 11 secondes plus tard. Le coup est rude, et les Gothiques vacillent. Dans la foulée, Loïc Lamperier égalise après une récupération opportuniste. En moins de deux minutes, Rouen efface tout. Malgré quelques occasions de part et d’autre, le score reste figé, laissant place à une troisième période décisive.



© Photographe Nicolas Leleu



3e tiers : caractère et efficacité

Les Amiénois repartent avec intensité et sont rapidement récompensés : Kieran Craig redonne l’avantage dès la 42e minute. Cette fois, les Gothiques ne craquent pas. Mieux, ils font preuve d’un courage remarquable en infériorité numérique, écopant de plusieurs pénalités sans céder. Puis, en supériorité, Zachary Lavigne fait le break à 52’12. Rouen tente le tout pour le tout en sortant son gardien, mais Amiens tient bon dans une fin de match tendue pour valider une victoire capitale.



© Photographe Nicolas Leleu



Conclusion :

Amiens signe un succès référence, tant dans l’état d’esprit que dans la gestion des moments clés. Cette victoire 4-2 relance complètement la série et garantit au moins un retour au Coliseum.



Analyse :

Ce match marque un tournant psychologique. Menés 2-1 dans la série, les Gothiques avaient tout à perdre, mais ils ont su inverser la dynamique grâce à trois éléments clés : Au lendemain d’un lourd revers, Amiens a montré un tout autre visage devant son public du Coliseum. Portés par une entame idéale et un engagement constant, les Gothiques ont su résister aux temps forts rouennais avant de faire la différence dans le dernier tiers. Plus réalistes et héroïques en infériorité numérique, ils s’imposent logiquement et reviennent dans une série qu’ils semblaient pourtant condamnés à subir.La réaction amiénoise ne se fait pas attendre. Dès 2’05, Anthony Beauchamp concrétise une récupération haute et donne l’avantage aux siens. Un but précoce qui change immédiatement la physionomie du match. Derrière, Rouen pousse, monopolise le palet et met sous pression la défense picarde. Mais le gardien Taran Kozun se montre solide, notamment lors de deux infériorités numériques bien gérées. Sérieux et disciplinés, les Gothiques conservent leur avance au terme d’un premier acte engagé.Amiens pense faire le plus dur lorsque Mathieu Mony double la mise à 27’42 sur une belle transition. Mais la réaction rouennaise est immédiate : Simon Lafrance réduit l’écart seulement 11 secondes plus tard. Le coup est rude, et les Gothiques vacillent. Dans la foulée, Loïc Lamperier égalise après une récupération opportuniste. En moins de deux minutes, Rouen efface tout. Malgré quelques occasions de part et d’autre, le score reste figé, laissant place à une troisième période décisive.Les Amiénois repartent avec intensité et sont rapidement récompensés : Kieran Craig redonne l’avantage dès la 42e minute. Cette fois, les Gothiques ne craquent pas. Mieux, ils font preuve d’un courage remarquable en infériorité numérique, écopant de plusieurs pénalités sans céder. Puis, en supériorité, Zachary Lavigne fait le break à 52’12. Rouen tente le tout pour le tout en sortant son gardien, mais Amiens tient bon dans une fin de match tendue pour valider une victoire capitale.Amiens signe un succès référence, tant dans l’état d’esprit que dans la gestion des moments clés. Cette victoire 4-2 relance complètement la série et garantit au moins un retour au Coliseum.Ce match marque un tournant psychologique. Menés 2-1 dans la série, les Gothiques avaient tout à perdre, mais ils ont su inverser la dynamique grâce à trois éléments clés : L’efficacité offensive retrouvée : après un manque cruel de réussite, Amiens a su concrétiser ses opportunités.

: après un manque cruel de réussite, Amiens a su concrétiser ses opportunités. La résilience mentale : malgré l’égalisation rapide de Rouen en deuxième période, l’équipe n’a pas sombré.

: malgré l’égalisation rapide de Rouen en deuxième période, l’équipe n’a pas sombré. Le sacrifice défensif : avec 30 minutes de pénalité, la capacité à tenir en infériorité a été déterminante. En face, les Dragons ont longtemps maîtrisé le tempo mais ont manqué de réalisme dans les moments clés, notamment face à un Kozun décisif.

Cette rencontre pourrait bien être le point de bascule de la série : Amiens a repris confiance, tandis que Rouen voit son avance fondre et devra réagir rapidement sous peine de voir ce quart de finale lui échapper. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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