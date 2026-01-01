Amiens renverse la pression et relance la série
Au lendemain d’un lourd revers, Amiens a montré un tout autre visage devant son public du Coliseum. Portés par une entame idéale et un engagement constant, les Gothiques ont su résister aux temps forts rouennais avant de faire la différence dans le dernier tiers. Plus réalistes et héroïques en infériorité numérique, ils s’imposent logiquement et reviennent dans une série qu’ils semblaient pourtant condamnés à subir.
1er tiers : Amiens frappe vite et résiste
|© Photographe Nicolas Leleu
La réaction amiénoise ne se fait pas attendre. Dès 2’05, Anthony Beauchamp concrétise une récupération haute et donne l’avantage aux siens. Un but précoce qui change immédiatement la physionomie du match. Derrière, Rouen pousse, monopolise le palet et met sous pression la défense picarde. Mais le gardien Taran Kozun se montre solide, notamment lors de deux infériorités numériques bien gérées. Sérieux et disciplinés, les Gothiques conservent leur avance au terme d’un premier acte engagé.
2e tiers : le trou d’air amiénois
|© Photographe Nicolas Leleu
Amiens pense faire le plus dur lorsque Mathieu Mony double la mise à 27’42 sur une belle transition. Mais la réaction rouennaise est immédiate : Simon Lafrance réduit l’écart seulement 11 secondes plus tard. Le coup est rude, et les Gothiques vacillent. Dans la foulée, Loïc Lamperier égalise après une récupération opportuniste. En moins de deux minutes, Rouen efface tout. Malgré quelques occasions de part et d’autre, le score reste figé, laissant place à une troisième période décisive.
3e tiers : caractère et efficacité
|© Photographe Nicolas Leleu
Les Amiénois repartent avec intensité et sont rapidement récompensés : Kieran Craig redonne l’avantage dès la 42e minute. Cette fois, les Gothiques ne craquent pas. Mieux, ils font preuve d’un courage remarquable en infériorité numérique, écopant de plusieurs pénalités sans céder. Puis, en supériorité, Zachary Lavigne fait le break à 52’12. Rouen tente le tout pour le tout en sortant son gardien, mais Amiens tient bon dans une fin de match tendue pour valider une victoire capitale.
Conclusion :
|© Photographe Nicolas Leleu
Amiens signe un succès référence, tant dans l’état d’esprit que dans la gestion des moments clés. Cette victoire 4-2 relance complètement la série et garantit au moins un retour au Coliseum.
Analyse :
Ce match marque un tournant psychologique. Menés 2-1 dans la série, les Gothiques avaient tout à perdre, mais ils ont su inverser la dynamique grâce à trois éléments clés :
En face, les Dragons ont longtemps maîtrisé le tempo mais ont manqué de réalisme dans les moments clés, notamment face à un Kozun décisif.
Cette rencontre pourrait bien être le point de bascule de la série : Amiens a repris confiance, tandis que Rouen voit son avance fondre et devra réagir rapidement sous peine de voir ce quart de finale lui échapper.