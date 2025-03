Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 5 : Rouen vs Amiens 6 - 7 (1-2 2-1 3-3 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 09/03/2025 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Amiens ] Rouen trébuche, Amiens revient. Avec une glace refaite et enfin praticable, le match 5 entre normand et picard va pouvoir se dérouler dans une patinoire pleine à craquer et dans une chaude ambiance. On prend donc les mêmes et on recommence ou on commence, à savoir toujours les mêmes absents côté gothique Brittain, Lepage et Fouquerel et Hervé, Chakiachvili, Tommila, Colomban, Nesa et Setanen pour les dragons. En cas de victoire des dragons la série se termine sinon un match 6 à Amiens se disputera ce lundi. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 10/03/2025 à 19:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Goncalves assistés de MM. Ugolini et Yssembourg Buts :

Rouen : ; 05.06 Enzo Cantagallo (ass Loïc Lamperier et Tomas Simonsen) ; 24.37 Tomas Simonsen (ass Alexander Lindelof et Daniel Glad) ; 35.32 Sébastian Bengtsson (ass Alexander Lindelof et Rolands Vigners) ; 40.53 Tomas Simonsen (ass Dylan Yeo et Francis Perron) ; 41.51 Dylan Yeo (ass Guillaume Naud) ; 48.57 Tommy Perret (ass Anthony Rech et Daniel Glad)

Amiens : 03.47 Gauthier Gibert (ass Justin Bergeron et Mathieu Mony ) ; 04.42 Aleksandar Magovac (ass Ilies Djemel et James Phelan) ; 38.12 Zachary Lavigne (ass Julien Tessier et Bastien Maia) ; 45.41 Rudy Matima (ass Gauthier Gibert et Guillaume Roussel) ; 53.24 Julien Tessier (ass Jesper Larinmaa) ; 57.05 Julien Tessier (ass Antonin Plagnat et Mathieu Mony ) ; 65.00 Jesper Larinmaa Pénalités 14 minutes contre Rouen 8 minutes contre Amiens



Départ rapide des gothiques.



Soucieux d’en finir ce soir, Rouen se rue sur la cage picarde de manière à ne pas les laisser espérer du sort de la rencontre. Tour à tour Simonsen (00.19) puis Vigners (00.53 et 01.19) mettent Kozun en action. La tempête passée, Amiens sort et fait mal. Si c’est le casque de Lackovic qui repousse le premier tir de Svanenbergs (01.31), le second sera au fond.

Avec un tir sur la cage de Bergeron, Lackovic ne fait que repousser de sa crosse dans celle de Gibert qui ne tremble pas (03.47 / 0-1 / Gibert ass. Bergeron et Svanenbergs).

Photographe : Marine Romain A peine le temps de se remettre de ce but que les gothiques vont de nouveau frapper.

Phelan récupère le puck dans le coin gauche sert Djemel derrière la cage poteau oppose qui remise dans la foulée à Magovac qui arrive lancer plein axe et trompe imparablement Lackovic (04.42 / 0-2 / Magovac ass. Djemel et Phelan).

Rouen se doit de réagir et le fait moins d’un demi-tour de pendule plus tard.

Lamperier extirpe le palet le long de la bande et donne à Simonsen, son tir est dévié par Kozun et le plus prompt c’est Cantagallo qui marque cage ouverte (05.06 / 1-2 / Cantagallo ass. Simonsen et Lamperier).

Trois buts en moins de deux minutes. Rouen par la suite imprime toujours une grosse pression mettant l’arrière garde gothique à rude épreuve mais sans rompre. Lorsqu’ils le peuvent, les amiénois sortent vite et fort sans parvenir à inquiéter Lackovic. Rouen domine mais ne trouve pas la faille. Si Rouen domine, Kozun n’est pas vraiment mis en danger mis à part ce tir de Perron qui fait tinter le poteau (15.31).



Au repos, Amiens rentre avec un petit avantage qu’il défende becs et ongles malgré les nombreuses vague roeunnaise. Amiens gère parfaitement les contres et les dragons devront se méfier



Rouen revient à hauteur.



Rouen revient à hauteur.

Pour le second tiers la physionomie ne change pas, Rouen attaque, Amiens subit et contre. Kozun intervient de la mitaine face à Perron (21.07) et de la botte sur le tir en one timer de Bengtsson (02.05). Gibert réplique mais la mitaine de Lackovic s’impose (23.54).

A force de pousser, Rouen va trouver.

Un superbe jeu à trois avec au départ Glad dans l’axe pour Lindelof sur la gauche qui fait le tour de la cage et trouve Simonsen dans le slot qui fructifie le cadeau (24.37 / 2-2 / Simonsen ass. Lindelof et Glad).

Photographe : Marine Romain Avec cette égalisation, Rouen ne se ménage pas à la tache mais Amiens fait preuve de vaillance et se porte à l’offensive dès que cela est possible. Le palet va vite la partie est agréable à suivre les actions nombreuses et les mises en échec bien présentes. Les gardiens sont bien présents. C’est un nouvel exploit personnel de Lindelof que Rouen va prendre le devant.

Lindelof une nouvelle fois fait le tour de la cage par la gauche jusqu’au poteau droit et sert à l’opposée Bengtsson qui en one timer envoi un missile, Kozun étant impuissant (35.32 / 3-2 / Bengtsson ass. Lindelof et Vigners).

Par la suite Rouen va être doublement puni, moment idéal pour Amiens de revenir à hauteur. Coach Richer prend un temps mort pour mettre en place la tactique. Magovac s’y emploi mais Lackovic est bien présent (36.27).

Rouen vient de tuer la première pénalité et se retrouve à 5 contre 4 qui va être fatal.

Tessier sur la droite cherche la meilleure option et trouve Lavigne au second poteau dans le slot et marque dans une cage bien ouverte (38.12 / 3-3 / Lavigne ass. Tessier et Maia).



Normands et picards rentrent aux vestiaires dos à dos, Rouen aura été victime de son indiscipline. La rencontre n’a toujours pas trouvé son vainqueur.



Rouen retombe dans ses travers.



Rouen débute ce tiers avec un jeu de puissance.

Une fois installée, Perron sur le côté droit donne à Yeo dans l’axe et décale Simonsen sur la gauche là encore le tir en one timer fait mouche dans la lucarne gauche de Kozun (40.53 / 4-3 / Simonsen ass. Yeo et Perron).

A peine assis le public va se lever de nouveau. Après avoir été passeur Yeo va prendre le costume de buteur.

Naud s’infiltre côté droit et trouve Yeo légèrement sur la gauche, envoi une mine qui va se loger dans la lucarne droite de Kozun qui ne peut que constater les dégâts (41.51 / 5-3 / Yeo ass. Naud).

Photographe : Marine Romain Amiens accuse un peu le coup et on se dit que la partie à enfin tourner du coté normand. Perret en break manque le dernier geste (43.08) puis Cantagallo voit son tir repousser par le casque du gardien picard (43.45).

Amiens subit toujours mais sur un contre rondement mené va faire trembler le filet rouennais.

Magovac remonte la glace vitesse grand V, un relais avec Roussel sur la droite qui trouve Gibert sur la gauche son tir de voler est légèrement dévié par Matima dans le slot et trompe Lackovic (45.41 / 5-4 / Matima ass. Gibert et Roussel).

Rouen sentant le danger remet un coup de collier.

Glad dans sa zone défensive s’arrache sur la gauche pour Perret, le jeune normand laisse la rondelle à Rech qui déborde et retrouve Perret qui s’est replacé dans le slot qui ne laisse aucune chance à Kozun (48.57 / 6-4 / Perret ass. Rech et Glad).

Avec deux but d’avance à 10 minutes du terme Rouen pense tenir la rencontre, c’était sans compter sur la pugnacité des visiteurs. Si Rouen recule, Amiens presse haut.

Amiens est en zone offensive et la rondelle arrive sur la palette de Tessier sur la gauche, son tir est bloqué par Lackovic... enfin on le croit mais le palet finit sur son dos et entre dans le but (53.24 / 6-5 / Tessier ass. Larinmaa).

On entre dans les cinq dernières minutes et Rouen commence à déjouer, joue un peu avec la peur et quand on ne joue plus la catastrophe arrive.

Encore une fois c’est Tessier, le top scorer, qui va faire mouche. Il est en possession de la rondelle dans l’axe et à la bleue, il lance vers la cage et Lackovic masqué par le trafic s’incline (57.05 / 6-6 / Tessier ass. Plagnat et Mony).



Le score en reste là on va donc avoir le droit à une prolongation en mort subite de 10 minutes à 3 contre 3. Comment peut-on se mettre en danger et dans des situations impossibles alors que jusque-là Rouen avait le match en main.



Pas de but.



Photographe : Marine Romain C’est Amiens qui en premier s’est montré entreprenant par deux fois Lackovic s’impose devant Larinmaa (63.15 et 63.40).

La rondelle sera de nouveau brulante dans le slot de Lackovic sans qu’Amiens ne puisse conclure (65.07). C’est par la suite Rouen qui se montrera avec Vigners (66.18) et Rech, superbement servi par Kytnar, qui manque sa feinte (67.34).

Rien ne sera marqué on va donc avoir le droit aux tirs au but. Larinmaa sera le premier tireur et fera mouche puis se sont les échecs de Kytnar, Bengtsson, Simonsen et Perron pour Rouen Djemel et Svanenbergs pour Amiens avant que Tessier ne délivre les siens et offre le succès synonyme de match 6 en terre amiénoise. Une série de tir catastrophique pour les dragons



Rouen peut s’en vouloir d’avoir laissé le gain de cette rencontre à de vaillant gothiques. Il faudra donc remettre le couvert dès ce lundi soir avec une rencontre qui aura surement laisser des traces.

