Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 5 : Rouen vs Amiens 8 - 1 (1-1 4-0 3-0) Le 21/03/2026 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Amiens ] Les dragons en maitre. Match 5 de la série entre gothiques et dragons et le vainqueur de cette confrontation reprendra l’avantage dans la série. Après avoir soufflé le chaud et le froid, les rouennais se doivent de montrer qu’ils n’ont pas fini en tête de la saison régulière par hasard. Rouen sera privé de Tessier et pour Amiens Cepon et Djemel font défaut. C’est une nouvelle fois une patinoire à guichet fermé que les acteurs vont en découdre. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo La redaction / sl le 22/03/2026 à 19:55 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Buts :

Rouen : ; 18.49 Tommy Perret (ass Anthony Rech et James Phelan) ; 20.33 Florian Chakiachvili (ass Anthony Rech et Loïc Lamperier) ; 21.43 Pier-Olivier Roy (ass Gutav Bouramman et Loïc Lamperier) ; 27.08 Gutav Bouramman (ass Anthony Rech et Pier-Olivier Roy) ; 39.34 Simon Lafrance (ass Michael Regush) ; 49.20 Chase Gresock (ass Alexandre Lavoie et Loïc Lamperier) ; 54.18 Chase Gresock (ass Tomas Simonsen et Michael Regush) ; 55.35 Tomas Simonsen (ass Simon Lafrance et Michael Regush)

Amiens : 17.01 Bastien Maia Pénalités 12 minutes contre Rouen 28 minutes dont 10 à Maia contre Amiens



Un tiers haché.



Dès le jet de palet on sent bien que les protagonistes ne vont pas faire dans la dentelle et que même si ce n’est plus trop la période il reste encore des marrons en réserve. La tension est palpable, donc pas de round d’observation et en ce début de tiers les balustrades sont très sollicitées.

Photographe : Marine Romain Rouen veut s’imposer physiquement. Chaque arrêt de jeu est l’occasion d’échanger quelques amabilités. Du coup il faut attendre pratiquement deux minutes avant qu’un gardien soit mis en évidence et c’est Carruth qui bloque tranquillement la tentative de Plagnat (01.54) ce qui permet à Bergeron et Roy d’en découdre.

Ce tiers sent la poudre et c’est au tour de Lavigne et Lafrance d’un côté et Mony et Lavoie de l’autre de s’échanger leur respect. Rouen obtient un jeu de puissance mais seul Rech bien placé voir son tir passé à côté de la cage (03.46).

Puis c’est Amiens d’être en supériorité mais là encore rien de bien intéressant seul le tir de Craig sera stopper par la mitaine de Carruth (06.38). On termine les dix premières minutes et enfin on voit du jeu.

Photographe : Marine Romain C’est Rouen qui en sera à l’origine avec Rech qui trouve idéalement Simonsen plein axe qui face au gardien voit Kozun dévié le palet de la plaque (09.49).

Mais chasser les démons par la porte ils reviennent par la fenêtre. Puisque Larose et Nesa ne partiront pas en vacance ensemble (10.48). Rouen enfin montre prend le dessus dans le jeu et Chakiachvili dans l’axe voit son tir bloqué par Kozun pourtant masqué par 4 joueurs (12.45). Amiens obtient un nouveau de puissance qui va faire mouche.

Maia hérite du palet sur la droite, lance à la cage et le palet dévié par une jambe rouennaise et finit sa course hors de portée de Carruth (17.01 / 0-1 / Maia).

Les dragons ne vont avoir le temps de trop douté, puisqu’il faut moins de deux minutes pour remettre les pendules à l’heure.

Phelan et Rech s’active derrière la cage, Rech sert Perret dans l’axe légèrement sur la gauche son tir est détourné par Kozun et c’est Perret qui reprend son rebond pour trompé Kozun (18.51 / 1-1 / Perret ass. Rech et Phelan).



Les deux équipes rentrent enfin aux vestiaires sur le score de parité et qui aura duré montre en main 55 minutes tant ce tiers fut haché par les divers pugilats.



Carton plein pour les dragons.



Rouen débute ce tiers en avantage numérique et les dragons ne vont pas s’éterniser, juste 32 secondes.

Le palet circule bien, Lamperier tape à la porte de Kozun au poteau droit qui repousse, Rech en hérite sur la gauche et trouve Chakiachvili dans l’axe qui bonifie l’offrande (20.33 / 2-1 / Chakiachvili ass. Rech et Lamperier).

La fête continue un peu plus d’une minute plus tard.

Grosse bagarre pour la conquête du palet sur la droite et c’est Bouramman qui dans l’axe adresse un gros tir que Kozun repousse de la botte sur la gauche dans la palette de Roy qui marque cage grande ouverte (21.43 / 3-1 / Roy ass. Bouramman et Lamperier).

Photographe : Marine Romain Amiens est sonné. Lemay et Beauchamp tente bien de réveiller leur partenaire mais Carruth veille (22.21). Rouen ne faiblit pas dans son pressing et va encore faire parler la poudre.

Rech récupère un palet derrière la ligne de but côté droit, contourne par l’extérieur le rond de mise en jeu arrive plein axe, sa feinte de frappe trompe tout le monde et sert Bouramman sur la gauche qui propulse le palet au fond du filet (27.08 / 4-1 / Bouramman ass. Rech et Roy).

Le calvaire de Kozun n’est pas fini puisque 2 minutes 30 plus tard il s’inclinera de nouveau.

Le palet est envoyé au fond sur la gauche, Regush fait l’effort et sort vainqueur qui lui permet de servir oublier dans l’axe Lafrance qui punit les gothiques (29.34 / 5-1 / Lafrance ass. Regush).

Kozun n’en pouvant plus cède sa place à Fouquerel. Les dragons auront fait plier les gothiques en 10 minutes avec quatre réalisations. La seconde partie du tiers ne sera pas de plus intéressante, les amiénois quelque peu sonné et des dragons en mode gestion.

Amiens, bien que sonné, aura quelques occasions par Gibert (32.07) et Lemay (33.18) mais Carruth n’a pas l’intention de s’incliner. L’indiscipline amiénoise reprend le dessus avec deux infériorités coup sur coup (34.26 et 37.23) mais les artificiers normands n’avaient plus trop de cartouches.



Rouen rentre à la sirène avec un bon capital au tableau d’affichage. Ils auront su parfaitement gérer les gothiques et leur jeu ultra physique (à la limite du réglementaire) avec quatre réalisations en neuf minutes.



Rouen ne faiblit pas.



Amiens ne veut pas mourir sans combattre et attaque ce dernier tiers avec envie. Mony dans une montée rageuse voir son tir dévier de la crosse par Carruth (41.00). Rouen ne reste pas inactif, Colomban gratte un palet en zone offensive sert seul dans l’axe Perret mais Fouquerel à le dernier mot (41.52).

Photographe : Marine Romain Puis c’est au tour de Lemaitre de lancer vers la cage, Boisson sur la trajectoire dévie la rondelle et il faut toute la vigilance de Carruth pour dévier hors de la cage (44.02).

Amiens est de nouveau puni, et va le payer.

Le duo Lamperier - Lavoie travaille fort derrière la cage, afin de servir dans l’axe Gresock qui envoie un missile qui troue Fouquerel (49.20 / 6-1 / Gresock ass. Lavoie et Lamperier).

Amiens ne baisse pas les bras, Lavigne récupère un palet au poteau droit et il oblige Carruth à faire le grand écart (50.25). Carruth sera encore là face à Plagnat suite à un face-off gagné par Amiens (51.29). Ça sera tout pour les gothiques. Rouen va ajouter des filets dans sa besace.

Regush entre en zone offensive par la droite trouve dans l’axe Simonsen qui au lieu de frapper sert Gresock sur la gauche qui envoie le palet hors d’atteinte de Fouquerel (54.18 / 7-1 / Gresock ass. Simonsen et Regush).

La fête n’est pas finie puisqu’un peu plus d’un tour d’horloge que le public va encore festoyer.

Regush récupère son face off et file sur la droite et avant la bleue trouve sur la droit Lafrance qui entre en zone offensive pour donner à Simonsen plein axe qui ne fait pas cadeau et inscrit le huitième filet (55.35 / 8-1 / Simonsen ass. Lafrance et Regush).

Le calvaire des gothiques s’arrête enfin avec le coup de sirène.



Rouen s’adjuge un troisième point non sans mal pendant le premier tiers avant de dérouler. Amiens aura tenté un coup de poker en jouant très physique (parfois trop) et en payant le prix lors des jeux de puissance. Avec sept buteurs sur les huit réalisations, les dragons ont montré que le danger pouvait venir de partout. Rouen peut valider son billet pour les demi-finales ce lundi chez les gothiques pour le match 6.

Dès le jet de palet on sent bien que les protagonistes ne vont pas faire dans la dentelle et que même si ce n’est plus trop la période il reste encore des marrons en réserve. La tension est palpable, donc pas de round d’observation et en ce début de tiers les balustrades sont très sollicitées.Rouen veut s’imposer physiquement. Chaque arrêt de jeu est l’occasion d’échanger quelques amabilités. Du coup il faut attendre pratiquement deux minutes avant qu’un gardien soit mis en évidence et c’est Carruth qui bloque tranquillement la tentative de Plagnat (01.54) ce qui permet à Bergeron et Roy d’en découdre.Ce tiers sent la poudre et c’est au tour de Lavigne et Lafrance d’un côté et Mony et Lavoie de l’autre de s’échanger leur respect. Rouen obtient un jeu de puissance mais seul Rech bien placé voir son tir passé à côté de la cage (03.46).Puis c’est Amiens d’être en supériorité mais là encore rien de bien intéressant seul le tir de Craig sera stopper par la mitaine de Carruth (06.38). On termine les dix premières minutes et enfin on voit du jeu.C’est Rouen qui en sera à l’origine avec Rech qui trouve idéalement Simonsen plein axe qui face au gardien voit Kozun dévié le palet de la plaque (09.49).Mais chasser les démons par la porte ils reviennent par la fenêtre. Puisque Larose et Nesa ne partiront pas en vacance ensemble (10.48). Rouen enfin montre prend le dessus dans le jeu et Chakiachvili dans l’axe voit son tir bloqué par Kozun pourtant masqué par 4 joueurs (12.45). Amiens obtient un nouveau de puissance qui va faire mouche.Les dragons ne vont avoir le temps de trop douté, puisqu’il faut moins de deux minutes pour remettre les pendules à l’heure.Les deux équipes rentrent enfin aux vestiaires sur le score de parité et qui aura duré montre en main 55 minutes tant ce tiers fut haché par les divers pugilats.Rouen débute ce tiers en avantage numérique et les dragons ne vont pas s’éterniser, juste 32 secondes.La fête continue un peu plus d’une minute plus tard.Amiens est sonné. Lemay et Beauchamp tente bien de réveiller leur partenaire mais Carruth veille (22.21). Rouen ne faiblit pas dans son pressing et va encore faire parler la poudre.Le calvaire de Kozun n’est pas fini puisque 2 minutes 30 plus tard il s’inclinera de nouveau.Kozun n’en pouvant plus cède sa place à Fouquerel. Les dragons auront fait plier les gothiques en 10 minutes avec quatre réalisations. La seconde partie du tiers ne sera pas de plus intéressante, les amiénois quelque peu sonné et des dragons en mode gestion.Amiens, bien que sonné, aura quelques occasions par Gibert (32.07) et Lemay (33.18) mais Carruth n’a pas l’intention de s’incliner. L’indiscipline amiénoise reprend le dessus avec deux infériorités coup sur coup (34.26 et 37.23) mais les artificiers normands n’avaient plus trop de cartouches.Rouen rentre à la sirène avec un bon capital au tableau d’affichage. Ils auront su parfaitement gérer les gothiques et leur jeu ultra physique (à la limite du réglementaire) avec quatre réalisations en neuf minutes.Amiens ne veut pas mourir sans combattre et attaque ce dernier tiers avec envie. Mony dans une montée rageuse voir son tir dévier de la crosse par Carruth (41.00). Rouen ne reste pas inactif, Colomban gratte un palet en zone offensive sert seul dans l’axe Perret mais Fouquerel à le dernier mot (41.52).Puis c’est au tour de Lemaitre de lancer vers la cage, Boisson sur la trajectoire dévie la rondelle et il faut toute la vigilance de Carruth pour dévier hors de la cage (44.02).Amiens est de nouveau puni, et va le payer.Amiens ne baisse pas les bras, Lavigne récupère un palet au poteau droit et il oblige Carruth à faire le grand écart (50.25). Carruth sera encore là face à Plagnat suite à un face-off gagné par Amiens (51.29). Ça sera tout pour les gothiques. Rouen va ajouter des filets dans sa besace.La fête n’est pas finie puisqu’un peu plus d’un tour d’horloge que le public va encore festoyer.Le calvaire des gothiques s’arrête enfin avec le coup de sirène.Rouen s’adjuge un troisième point non sans mal pendant le premier tiers avant de dérouler. Amiens aura tenté un coup de poker en jouant très physique (parfois trop) et en payant le prix lors des jeux de puissance. Avec sept buteurs sur les huit réalisations, les dragons ont montré que le danger pouvait venir de partout. Rouen peut valider son billet pour les demi-finales ce lundi chez les gothiques pour le match 6. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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