Rouen : ; 21.24 Christophe Boivin (ass Sacha Guimond et Anthony Rech) ; 23.10 Kristaps Sotnieks ; 28.04 Francis Perron (ass Alexandre Mallet) ; 31.28 Francis Perron (ass Florian Chakiachvili) ; 32.21 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et Dylan Yeo) ; 54.06 Francis Perron (ass Christophe Boivin)

Nice : 10.17 Jesper Larinmaa (ass Mikael Kuronen et Andrei Rytchagov) ; 40.51 Ondrej Kopta ; 59.47 Louis Vitou (ass Lucas Vilain et Andrei Rytchagov) Pénalités 10 minutes contre Rouen 6 minutes contre Nice



Les Aigles de Nice opportunistes.



Le match commence sur un bon rythme les Dragons sont à l’offensive et prennent d’assaut la cage Niçoise. Boivin top scorer Rouennais est bien en jambes dans ce début de tiers et se montre dangereux dès le début de la rencontre.

Le trio Boivin, Perron, Mallet est très en vue et met à contribution le portier Niçois à plusieurs reprises.

Les Niçois ne parviennent pas à garder le palet et ont pour seul issue de procéder en contre ce qu’ils mettent parfaitement en place après 5 minutes de jeu et un sauvetage in extremis de Pintaric en trois contre deux.

Photographe : Marine Romain Les Dragons poursuivent leur domination dans ce tiers mais manque de réussite au tir ce qu’il leur fait défaut depuis le début de la série. Les Aigles de Nice font le dos rond et bénéficient de plusieurs contre qui s’avèrent dangereux avec notamment une superbe action de Babka qui dribble plusieurs joueurs Rouennais pour finir du revers devant Pintaric mais le palet passe au-dessus de la cage.

Les Dragons sont avertis, les Niçois cherchent à marquer en contre et vont finissent par réussir quelques minutes plus tard.

En effet, à la suite d’une récupération en zone défensive, Kuronen entre en zone offensive par la droite et fixe son défenseur pour envoyer le palet devant la cage, Larinmaa bien placé parvient à couper la trajectoire du palet et trompe Pintaric (10.17 / 0-1 / Larinmaa ass Kuronen et Rychagov).

Le plan mis en place par les Niçois fonctionne parfaitement et leur permet d’ouvrir la marque.

Les Rouennais tuent le suspens en 12 minutes.



Le début de tiers commence par une pénalité à l’encontre de Larinmaa à la suite d’une charge à la tête. Les Rouennais se retrouvent en power play et trouvent rapidement le chemin des filets à la suite d’un bon travail collectif.

Photographe : Marine Romain Guimond transmet à Boivin sur la droite du but qui feinte le tir en première intension et revient vers l’intérieur pour envoyer un tir puissant dans la lucarne au second poteau (21.24 / 1-1 / Boivin ass Guimond et Rech).

Les Dragons reviennent à égalité et prennent rapidement un but d’avance à la suite d’un mauvais rebond du palet derrière le but Niçois, le palet revient devant le but dans la crosse de Sotnieks qui trompe le portier (23.10 / 2-1 / Sotnieks).

Les Rouennais sont encore plus dominateurs dans ce tiers que dans le précédent, Boivin, Perron et Tomasino sont tous les trois proches d’inscrire le troisième but Rouennais, mais la bonne période Rouennaise est stoppée par l’exclusion de Rech pour faire trébucher à 25 :39 de jeu.

Photographe : Marine Romain Les deux minutes d’infériorités vont être longues pour les Dragons qui vont subir les assauts Niçois à plusieurs reprises. Les unités spéciales Rouennaises vont aux sacrifices à plusieurs reprises pour éviter le but.

Les Niçois ne parviennent pas à marquer et vont être punis quelques minutes plus tard.

Mallet récupére le palet en zone défensive et lance son compère canadien Perron en contre seul à la bleue, Perron termine le travail d’un superbe tir qui trompe une nouvelle fois le protier niçois (28.04 / 3-1 / Perron ass Mallet).

Les Niçois prennent un coup sur la tête après une bonne période en power play précédemment. La situation se complique pour Nice avec l’exclusion de Salve pour cinglage à 29 :39. Les Dragons efficaces depuis le début du second tiers continuent le même rythme avec Perron bien servit par Chakiachvili qui trompe de nouveau Molder (31.27 / 4-1 / Perron ass Chakiachvili).

Les Aigles de Nice sont punis sur chaque erreurs dans ce tiers et n’y sont plus s’en suit un nouveau but de Boivin bien servit par Mallet après un gros travail de Yeo (32.31 / 5-1 / Boivin ass Mallet et Yeo)

Les Dragons en gestion dans le dernier tiers.



Les Aigles ont été blessé durant le précédent et entame ce dernier tiers avec l’envie de bien terminer le match et la saison, à la suite d’une mauvaise relance.

Kopta se retrouve seul face à Pintaric et va remporter son face à face avec un jolie mouvement (40.51 / 5-2 / Kopta).

Photographe : Marine Romain Les Rouennais sont moins offensifs dans ce Tiers et commettent plus de fautes, dans un premier temps par Lampérier, Yeo puis Cantagallo mais les différentes opportunités de Power play pour le niçois ne leurs permettent pas de revenir au score malgré 17 tirs dans cette période.

Les Dragons vont scorer sur une des seules offensives qu’ils vont réaliser dans ce tier par l’infatigable Perron qui réalise un Hat Trick sur un tir au premier poteau qui trompe Molder.

Les Aigles vont d’offrir baroude d’honneur avec un but de Vitou d’un tir de loin à quelques secondes de la fin ( 59.47 / 6-3 / Vitou ass Vilain et Rychagov).

Les Dragons remportent la série 4-1 et s’offrent donc une place en demi-finale reste à connaitre l’adversaire du prochain tour.



