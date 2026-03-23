Dans une ambiance tendue devant 3 220 spectateurs, Amiens et Rouen ont livré une bataille intense, marquée par un engagement physique et une grande discipline tactique. Après un premier tiers animé ponctué de deux buts, les défenses et les gardiens ont pris le dessus. Malgré une domination nette aux tirs des Dragons, le portier amiénois Taran Kozun a maintenu son équipe en vie jusqu’à la prolongation, où Alexandre Lavoie a délivré Rouen, scellant la qualification des siens.
1er tiers : Un départ animé et équilibré
|© Photo Nicolas Leleu
Dès l’entame, les deux équipes imposent un rythme élevé, avec de nombreuses pénalités traduisant l’intensité des débats. Rouen ouvre le score à 13:15 par Florian Chakiachvili, profitant d’une phase de jeu à égalité numérique. Amiens réagit rapidement : William Lemay égalise à 14:43, récompensant les efforts picards. Ce premier acte, haché mais engagé, se conclut sur un score de parité logique (1-1).
2e tiers : Les gardiens prennent le pouvoir
|© Photographe Nicolas Leleu
Le deuxième tiers voit les défenses se resserrer. Malgré plusieurs situations de part et d’autre et une succession de pénalités, aucune équipe ne parvient à faire la différence. Rouen continue de pousser et domine dans le jeu ainsi qu’aux tirs, mais se heurte à un excellent Kozun. Amiens, plus opportuniste, reste en embuscade mais manque de précision dans le dernier geste.
3e tiers : Une tension maximale sans but
|© Photographe Nicolas Leleu
La dernière période est marquée par une prudence accrue des deux formations, conscientes de l’enjeu. Amiens subit davantage, notamment en infériorité numérique en fin de match, mais tient bon grâce à son gardien et à une défense solidaire. Rouen multiplie les tentatives (52 tirs au total), sans parvenir à tromper la vigilance amiénoise. Le Coliseum retient son souffle : la prolongation est inévitable.
Prolongation : Lavoie libère Rouen
|© Photographe Nicolas Leleu
Il ne faudra qu’1 minute et 34 secondes en prolongation pour voir la décision se faire. Alexandre Lavoie surgit et inscrit le but victorieux, mettant fin aux espoirs amiénois. Une réalisation décisive qui envoie Rouen au tour suivant et conclut une série disputée.
Conclusion :
Solides et plus entreprenants, les Dragons ont su faire la différence dans les moments clés, notamment grâce à leur domination offensive et leur sang-froid en prolongation. Amiens, courageux et bien emmené par un excellent Kozun, quitte néanmoins la compétition avec les honneurs.
Analyse :
Ce match illustre parfaitement la physionomie de la série : Rouen a globalement maîtrisé les débats, comme en témoignent les statistiques (52 tirs contre 26, 59 engagements gagnés contre 29). Leur capacité à maintenir une pression constante a fini par payer.
Cependant, Amiens peut nourrir quelques regrets, notamment sur son indiscipline (26 minutes de pénalité) qui a freiné ses ambitions offensives.