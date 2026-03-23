Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 6 : Amiens vs Rouen 1 - 2 (1-1 0-0 0-0 0-1) Après prolongation Le 23/03/2026 Amiens (Le Colyséum) [ Amiens ] [ Rouen ] Les Gothiques restent sur leur faim (fin) Au terme d’un match 6 extrêmement disputé au Coliseum, les Gothiques d’Amiens se sont inclinés en prolongation face aux Dragons de Rouen (1-2). Une victoire qui permet aux Normands de remporter la série (4-2) et de se qualifier pour la suite des playoffs de Ligue Magnus. Amiens (Le Colyséum), Hockey Hebdo Gaëtan Boucheret / Photographes © Munin Photographie - Video © Magnus.tv le 25/03/2026 à 19:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3220 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Herrault assistés de MM. Cady et Simon Buts :

Amiens : ; 14.43 William Lemay (ass Antonin Plagnat et Kristjan Cepon)

Rouen : 13.15 Florian Chakiachvili (ass Simon Lafrance et Tomas Simonsen) ; 61.34 Alexandre Lavoie (ass Patrick Holway et Chase Gresock) Pénalités 26 minutes contre Amiens 18 minutes contre Rouen



Rouen s’impose au bout du suspense et valide son billet

Dans une ambiance tendue devant 3 220 spectateurs, Amiens et Rouen ont livré une bataille intense, marquée par un engagement physique et une grande discipline tactique. Après un premier tiers animé ponctué de deux buts, les défenses et les gardiens ont pris le dessus. Malgré une domination nette aux tirs des Dragons, le portier amiénois Taran Kozun a maintenu son équipe en vie jusqu’à la prolongation, où Alexandre Lavoie a délivré Rouen, scellant la qualification des siens.



© Photo Nicolas Leleu



1er tiers : Un départ animé et équilibré

Dès l’entame, les deux équipes imposent un rythme élevé, avec de nombreuses pénalités traduisant l’intensité des débats. Rouen ouvre le score à 13:15 par Florian Chakiachvili, profitant d’une phase de jeu à égalité numérique. Amiens réagit rapidement : William Lemay égalise à 14:43, récompensant les efforts picards. Ce premier acte, haché mais engagé, se conclut sur un score de parité logique (1-1).



© Photographe Nicolas Leleu



2e tiers : Les gardiens prennent le pouvoir

Le deuxième tiers voit les défenses se resserrer. Malgré plusieurs situations de part et d’autre et une succession de pénalités, aucune équipe ne parvient à faire la différence. Rouen continue de pousser et domine dans le jeu ainsi qu’aux tirs, mais se heurte à un excellent Kozun. Amiens, plus opportuniste, reste en embuscade mais manque de précision dans le dernier geste.



© Photographe Nicolas Leleu



3e tiers : Une tension maximale sans but

La dernière période est marquée par une prudence accrue des deux formations, conscientes de l’enjeu. Amiens subit davantage, notamment en infériorité numérique en fin de match, mais tient bon grâce à son gardien et à une défense solidaire. Rouen multiplie les tentatives (52 tirs au total), sans parvenir à tromper la vigilance amiénoise. Le Coliseum retient son souffle : la prolongation est inévitable.



© Photographe Nicolas Leleu



Prolongation : Lavoie libère Rouen

Il ne faudra qu’1 minute et 34 secondes en prolongation pour voir la décision se faire. Alexandre Lavoie surgit et inscrit le but victorieux, mettant fin aux espoirs amiénois. Une réalisation décisive qui envoie Rouen au tour suivant et conclut une série disputée.



Conclusion :

Solides et plus entreprenants, les Dragons ont su faire la différence dans les moments clés, notamment grâce à leur domination offensive et leur sang-froid en prolongation. Amiens, courageux et bien emmené par un excellent Kozun, quitte néanmoins la compétition avec les honneurs.



Analyse :

Ce match illustre parfaitement la physionomie de la série : Rouen a globalement maîtrisé les débats, comme en témoignent les statistiques (52 tirs contre 26, 59 engagements gagnés contre 29). Leur capacité à maintenir une pression constante a fini par payer.

Cependant, Amiens peut nourrir quelques regrets, notamment sur son indiscipline (26 minutes de pénalité) qui a freiné ses ambitions offensives. Dans une ambiance tendue devant 3 220 spectateurs, Amiens et Rouen ont livré une bataille intense, marquée par un engagement physique et une grande discipline tactique. Après un premier tiers animé ponctué de deux buts, les défenses et les gardiens ont pris le dessus. Malgré une domination nette aux tirs des Dragons, le portier amiénois Taran Kozun a maintenu son équipe en vie jusqu’à la prolongation, où Alexandre Lavoie a délivré Rouen, scellant la qualification des siens.Dès l’entame, les deux équipes imposent un rythme élevé, avec de nombreuses pénalités traduisant l’intensité des débats. Rouen ouvre le score à 13:15 par Florian Chakiachvili, profitant d’une phase de jeu à égalité numérique. Amiens réagit rapidement : William Lemay égalise à 14:43, récompensant les efforts picards. Ce premier acte, haché mais engagé, se conclut sur un score de parité logique (1-1).Le deuxième tiers voit les défenses se resserrer. Malgré plusieurs situations de part et d’autre et une succession de pénalités, aucune équipe ne parvient à faire la différence. Rouen continue de pousser et domine dans le jeu ainsi qu’aux tirs, mais se heurte à un excellent Kozun. Amiens, plus opportuniste, reste en embuscade mais manque de précision dans le dernier geste.La dernière période est marquée par une prudence accrue des deux formations, conscientes de l’enjeu. Amiens subit davantage, notamment en infériorité numérique en fin de match, mais tient bon grâce à son gardien et à une défense solidaire. Rouen multiplie les tentatives (52 tirs au total), sans parvenir à tromper la vigilance amiénoise. Le Coliseum retient son souffle : la prolongation est inévitable.Il ne faudra qu’1 minute et 34 secondes en prolongation pour voir la décision se faire. Alexandre Lavoie surgit et inscrit le but victorieux, mettant fin aux espoirs amiénois. Une réalisation décisive qui envoie Rouen au tour suivant et conclut une série disputée.Solides et plus entreprenants, les Dragons ont su faire la différence dans les moments clés, notamment grâce à leur domination offensive et leur sang-froid en prolongation. Amiens, courageux et bien emmené par un excellent Kozun, quitte néanmoins la compétition avec les honneurs.Ce match illustre parfaitement la physionomie de la série : Rouen a globalement maîtrisé les débats, comme en témoignent les statistiques (52 tirs contre 26, 59 engagements gagnés contre 29). Leur capacité à maintenir une pression constante a fini par payer.Cependant, Amiens peut nourrir quelques regrets, notamment sur son indiscipline (26 minutes de pénalité) qui a freiné ses ambitions offensives. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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