2998 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Bliek assistés de MM. Goncalves et Yssembourg Buts :

Cergy-Pontoise : 13.51 Alex Barber (ass Aleksi Hamalainen et Daniels Gorsanovs) ; 52.34 Emils Gegeris (ass Patrick Coulombe et Aleksi Hamalainen) ; 58.17 Emils Gegeris

Angers : ; 37.25 Neil Manning (ass Vincent Llorca) Pénalités 2 minutes contre Cergy-Pontoise 6 minutes contre Angers Les Jokers résistent au bas de fer et, plus réalistes, virent en tête.





Cette chaude alerte mise à part, même si les palets sont vites perdus, les franciliens ne tremblent pas trop. Alex Barber sollicite même Evan Cowley, le gardien angevin, d’une tentative trop excentrée pour le surprendre. La domination territoriale angevine se poursuit donc mais reste infructueuse. Nicholas Ross tente bien de loin mais son tir est bloqué. Matt Prapavessis l’imite ensuite en angle mais Sebastian Ylönen repousse. Nick Moutrey intercepte bien la relance francilienne avant de chercher Robin Gaborit présent devant l’enclave mais, encore une fois, l’action est bien lue par le portier vert.



Finalement la vraie chance de but suivante intervient vers la 9ème minute quand, suite à une mésentente entre 2 Jokers, Marius Serer part en breakaway mais Ylönen remporte avec autorité le duel. Peu après, c’est le grand Nikita Scherbak qui, du haut du slot, oblige le portier vert à jouer de la botte.



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives)

Les cergypontains parviennent enfin ensuite à solliciter Cowley de loin et ce sont des défenseurs, Vincent Melin et Raphaël Faure, qui jouent les artificiers. Finalement, ces banderilles étaient annonciatrices de l’ouverture du score pour les franciliens. En effet, peu après, un autre défenseur, Daniels Gorsanovs, de la bleue sur la droite, lance à la cage. Malheureusement pour les Ducs, le tir bloqué par Olivier Leblanc revient, en plein slot, sur Aleksi Hämäläinen lequel voit Barber esseulé dans le cercle gauche. L’américain ne tergiverse pas et converti d’un joli onetimer le caviar délivré par le finlandais (1-0, 13.51).



Les Jokers prennent le score et sont à un rien de doubler la mise dans la foulée. Sur une rapide incursion sur la gauche, Sayam Limtong remise sur Tristan Crozier dont la déviation ne finit pas au fond. Angers a eu chaud mais continue à tenter sa chance sur des actions insuffisamment dangereuses, par Peter Valier en angle fermé ou Nicolas Ritz de loin. En face, les contres de Cergy peuvent être fulgurants à l’image de la sortie de zone rapide de Théo Gueurif lequel, plein axe, ne surprend pas Cowley.



A moins de 2 minutes de la pause, la première pénalité tombe dans un tiers plutôt propre. Sur une remise en jeu, Moutrey est jugé coupable d’une obstruction sur Hämäläinen qui l’avait remportée. Si le jeu de puissance des franciliens n’est pas transcendant cette saison il progresse un peu et là parvient à s’installer. Que ce soit de Emils Gegeris ou de Barber, les tirs sur réceptions sont bien lus par Cowley. Enfin, juste avant la sirène, Philéas Perrenoud, qui assurait le voile sur une tentative de Melin, réussit une déviation qui fuit le cadre .



Les Jokers repartent comme des balles mais les Ducs inversent la tendance et égalisent





Les Ducs sont même à 2 doigts de prendre les Jokers à leur propre jeu sur un décalage rapide sur le flanc gauche où Cédric Di Dio Balsamo de près ne cadre pas face à Ylönen. Malheureusement, l’attaquant français se blesse tout seul et doit être évacué vers l’infirmerie.



Cela n’empêche pas les angevins de reprendre progressivement l’ascendant et malgré un tir lointain de Gorsanovs, côté Jokers, ce sont plutôt eux qui mettent le gardien francilien à contribution. Vincent Llorca puis Brodie Reid par 2 fois voient toutes leurs tentatives repoussées par le portier.



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives)

L’éclaircie pour les cergypontains aurait pu venir de Gegeris lequel, après une interception, part dans le dos de tout le monde et achève son action par un missile qui fuit le cadre. Au contraire, ce sont les Ducs qui obtiennent une munition quand Perrenoud en zone neutre se jette pour dévier un palet mais déséquilibre Braeden Shaw. En prison pour ce « faire trébucher » le jeune attaquant laisse les siens en infériorité numérique pour 2 minutes. Etrangement, depuis le début des play-offs le powerplay d’Angers est méconnaissable. Mis à part, Prapavessis et Nicolas Ritz les unités spéciales angevines n’ont pas l’occasion de s’illustrer et la pénalité est tuée.



Les Ducs ne désarment pourtant pas et Ylönen doit sortir du bouclier un tir de Scherbak. Le travail de sape angevin finit tout de même par être récompensé peu après. Suite à une farouche bataille pour le gain du puck dans l’arrondi droit, l’objet ressort contre la balustrade pour Llorca qui décale immédiatement Manning à la bleue lequel le place hors de portée du gardien dans la lucarne (1-1, 37.25).



Les deux équipes cherchent le chaos mais ce sont les Jokers qui font le break





A se ruer à l’attaque sans concrétiser les Ducs s’exposent au retour de bâton. Vers la 5ème minute Limtong déborde sur la gauche et trouve Gueurif qui lâche une reprise rapide que Cowley ne peut que repousser. Le palet revient à Petit qui démarqué entre les cercles ne cadre pas. Angers a frôlé la correctionnelle.



Cela redonne de l’allant aux Jokers et Hämäläinen se procure une belle opportunité avant d’être imité par Nikita Shalei de loin mais dans les 2 cas Cowley reste impérial. Peu après les Ducs offrent un nouveau powerplay aux Jokers quand, lors d’un pressing offensif, Valier fait trébucher Melin derrière la cage. Pas de conséquences pour Angers car mis à part une tentative de Limtong, bien maitrisée par le gardien, la boite défensive blanche reste hermétique.



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives)

Cela reste néanmoins du temps perdu pour les angevins et cela conforte les Jokers qui veulent faire la différence. Gueurif du cercle gauche voit une belle tentative repoussée du plastron par Cowley puis surtout, sur une action en triangle entre Torrel, Crozier et Barber, qui met hors de position la défense blanche, Barber ne cadre pas. Une très belle occasion de vendangée mais les franciliens sont récompensés peu après.



En zone neutre Shaw et Perrenoud se retrouvent et cette fois les rôles sont inversés c’est le canadien qui fait trébucher le jeune attaquant français. Ce nouveau powerplay est assez rapidement converti. Hämäläinen, sur le flanc gauche, ressort le palet pour Patrick Coulombe qui distribue de l’autre côté pour Gegeris qui crédite l’assistance de « sa spéciale », un missile sol-air en lucarne en ometimer (2-1, 52.34).



L’Aren’ice est aux anges et Gueurif, très actif, se procure 2 nouvelles occasions sauvées par Cowley. Shaw tente bien un revers à bout portant sur le gardien vert mais Limtong, lancé par Melin en contre, ou encore Gueurif et Barber multiplient les lancer à la cage.



A 2 minutes du terme, Angers joue le tout pour le tout. Cowley sort mais malheureusement pour son équipe le palet est quasiment instantanément récupéré par Gegeris lequel, à la rouge, trouve un poteau rentrant dans la cage vide (3-1, 58.17).



La victoire semble avoir choisi son camp et Jason O’Leary, le coach angevin, aura beau prendre un temps mort pour finir le match à 6 contre 4 en cage vide, rien n’y fait.





Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives)

A la sirène l’Aren’ice explose de joie, le tiers s’achève sur 11 tirs cadrés pours Angers contre 10 pour les cergypontains mais les Jokers gagnent la série et éliminent des Ducs globalement méconnaissables sur l’ensemble des 6 matchs.



Meilleurs joueurs du match :



Brodie Reid pour Angers



Emils Gegeris pour Cergy-Pontoise



