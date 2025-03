Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 7 : Rouen vs Amiens 2 - 3 (0-1 2-1 0-1) Le 12/03/2025 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Amiens ] Les Gothiques s’offrent une demi-finale Retour sur l’île Lacroix pour ce match 7 de la série de ¼ de finale face au voisin Amiénois. Les Gothiques ont remporté les deux derniers matches de la série pour recoller à 3 - 3. La patinoire est bien garnie pour ce match, les supporters amiénois ont fait le déplacement en nombre pour soutenir leur équipe. Rouen est toujours privé de nombreux joueurs pour ce match mais réintègre Noa Goncalves qui était absent depuis une longue période. Kozun et Lackovic sont les deux portiers de la soirée dans ce match. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-charles le 13/03/2025 à 18:42 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Rauline assistés de MM. Ugolini et Constntineau Buts :

Rouen : ; 33.43 Quentin Tomasino (ass Tommy Perret et Dylan Yeo) ; 39.19 Tomas Simonsen (ass Anthony Rech et Dylan Yeo)

Amiens : 08.21 Jordan Lepage (ass Julien Tessier) ; 37.33 Julien Tessier ; 54.55 Rudy Matima (ass Gauthier Gibert et Mathieu Mony ) Pénalités 2 minutes contre Rouen 4 minutes contre Amiens



Amiens ouvre le score.

Le match débute fort avec un premier tir de Lindelof dans les premières secondes de jeu suivi d’un contre express de Lavigne qui oblige Lackovic à bloquer le palet.

L’intensité de jeu est présente dès les premières minutes de match. Perron est proche d’ouvrir le score mais Kozun repousse de la botte.

Photographe : Marine Romain Les Amiénois sont les premiers à se mettre à la faute par Mony suite à un cinglage. Le power play Rouennais est stérile et ne parvient pas à s’installer en zone offensive.

Les Dragons prennent le jeu à leur compte dans ce premier tiers mais ne parviennent pas à trouver de situation franche de but. Amiens se projettent rapidement vers l’avant mais disposent de peu de situation de shoot.

Les Gothiques parviennent à ouvrir le score sur une perte de palet d’un défenseur rouennais dans sa zone le long de la bande, Lepage parvient à récupérer le palet et se joue de la défense pour glisser le palet entre les jambière de Lackovic qui s’incline. (08.21 / 0-1 / Lepage ass Tessier).

Malgré une nette domination des Dragons, les Gothiques sont réalistes et ouvrent le score sur un des seuls tirs de ce premier tiers.

Les Dragons essayent de rapidement réagir mais Kozun réalise une belle partie dans ces buts et ne relâche pas les palets. Rouen pousse pour revenir au score dans ce tiers mais n’y parvient pas. Les statistiques sont sans appel 10 tirs à 4 dans ce premier tiers.



Rouen revient au score par deux fois.

Photographe : Marine Romain

Les Dragons entament ce second tiers comme ils ont terminé le premier avec une grosse pression sur la cage de Kozun. Yeo touche la barre, Rech ne parvient pas à lever le palet alors que Kozun est au sol.

L’envie est présente mais la réussite fuit les rouennais dans ce début de tiers. Mario Richer en fin tacticien demande un temps mort pour casser la dynamique rouennaise et remobiliser son équipe.

Malgré cet arrêt de jeu, Rouen continue de pousser et sur une belle combinaison entre Perron et Bengtsson, Perron est tout proche d’inscrire le but égalisateur mais le puck fuit la cage.

La réussite sourit enfin aux Rouennais sur une entrée en zone rapide, Perret se projette vers le but et remet à Tomasino au centre qui trompe Kozun d’un tir du revers (33.43 / 1-1 / Tomasino ass Perret et Yeo).

La patinoire est en ébullition suite à ce but.

Les Gothiques poursuivent leur plan de jeu en contre et LArinmaa est proche de tromper Lackovic.

Cepon offre une nouvelle supériorité aux Dragons dans ce match mais une nouvelle fois les Rouennais ne parviennent pas à scorer malgré de belles tentatives de Vigners.

Photographe : Marine Romain Le manque de réussite des Dragons est rapidement puni par les Gothiques. Sur un engagement en zone Rouennaise, Tessier envoi le palet après la mise et jeu directement vers la cage de Lackovic qui est pris de vitesse et parvient pas à s’interposer. Tessier réalise des prestations d’un très bon niveau depuis le début de la série (37.33 / 1-2 / Tessier).

Ce but intervient comme un coup de massue sur les têtes rouennaises qui pensées avoir fait le plus dure en recollant au score. Mais c’est sans compter sur la technicité et la rapidité de Simonsen.

Simonsen récupère le palet en zone neutre et s’enfonce vers la zone offensive en éliminant un défenseur, il repique vers la cage réalise une belle feinte pour déstabiliser le gardien et remonte le palet en lucarne (39.19 / 2-2 / Simonsen ass Rech et Yeo).



Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de parité même si la domination Rouennaise est encore très nette.



Les Gothiques à la fête.



Les Gothiques reviennent des vestiaires avec l’intention de scorer rapidement, Lackovic réalisent 3 arrêts dans la première minute de jeu du dernier tiers.

Les Rouennais reprennent rapidement la possession du palet et impose leur jeu en zone offensive. Lindelof lance à plusieurs reprises sur Kozun mais ne parvient pas à tromper le portier.

Tomasino avec sa vitesse essaye de déstabiliser la défense et le portier avec un tir très rapide que Kozun parvient à détourner.

Puis s’est au tour de Lackovic de s’interposer sur un tir puissant de l’avant garde Amiénoise. Un arrêt impressionnant puisque le puck se coince dans la grille de son masque.

Le jeu est ouvert, l’ambiance en tribune est tendue on sent que le match peut basculer d’une minute à l’autre dans un camp ou l’autre.

Photographe : Marine Romain Bergeron est proche de libérer les siens d’un tir de la zone neutre qui vient terminer sa course dans la lucarne de Lackovic mais celui-ci est refusé pour un hors-jeu.

Les Rouennais poursuivent leur siège du but Kozun mais le portier parvient à anéantir toutes les tentatives des Dragons.

Les Dragons se font punir sur un palet perdu à la bleue, le contre des gothiques est fulgurant et Matima bien servit par Gibert trompe LAckovic entre les jambes une nouvelle fois (54.55 / 2-3 / Matima ass Gibert et Mony).

Les Gothiques parviennent à prendre l’avantage dans ce match contre le cour du jeu mais avec un réalisme impressionnant de réussite.

Les hommes de Mario Richer ne seront pas rejoints au score cette fois par les Dragons malgré la sortie du portier.



Les Gothiques remportent la série 4-3 et filent en ½ finale face à l’ogre Grenoblois.

Félicitations aux Gothiques d’Amiens pour cette remontée dans la série. La saison des Dragons s’arrête ici.

