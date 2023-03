Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 finale match 1 : Bordeaux vs Angers 1 - 6 (0-2 0-1 1-3) Le 10/03/2023 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Angers ] Une classe d'écart entre Ducs et Boxers ! Les playoffs démarraient en Gironde ce vendredi soir avec la réception des Ducs d'Angers à la patinoire Mériadeck. Finalement délocalisés et inversés, les deux premiers matchs du quart de finale opposant Bordeaux à Angers se déroulent en terre girondine. La tâche sur le papier s'annonce difficile pour les joueurs d'Olivier Dimet, contre une équipe angevine qui fait partie du top 3 du championnat et qui n'a jamais remporté la Ligue Magnus jusqu'à présent. Historiquement, pour les Boxers, il faut remonter à la saison 2018/2019 pour voir le dernier match remporté dans une série de quart de finale, c'était à l'époque contre les Gothiques d'Amiens. La statistique sera-t-elle changée cette saison ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 11/03/2023 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2569 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Ernecq assistés de MM. Barthe et constantineau Buts :

Bordeaux : ; 46.12 Maxime Legault (ass Loïk Poudrier et Marc André Lévesque)

Angers : 14.08 Tommy Giroux (ass Brendan Harms et Philippe Halley) ; 14.23 Jonathan Charbonneau (ass Gints Meija et Zack Torquato) ; 26.09 Brendan Harms (ass Antonin Manavian et Téo Sarliève) ; 49.11 Philippe Halley (ass Brendan Harms et Tommy Giroux) ; 50.49 Jonathan Charbonneau (ass Philippe Halley) ; 58.50 Téo Sarliève (ass Nicolas Ritz) Pénalités 6 minutes contre Bordeaux 6 minutes contre Angers



Absents :

Bordeaux : Kevin Spinozzi – Julien Guillaume – Axel Prissaint

Angers : Nik Simsic – Robin Gaborit

1ère période :

Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Evan Cowley (Angers)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Nicolas Ritz (Angers)





Photographe : © Laurent Robert ©Ice Hockey Pictures Moins de deux minutes plus tard, Nick Ross lance la réaction des Ducs avec un gros lancer juste à gauche de la cage de Clément Fouquerel (6'23). Nick Ross endosse sur l'action qui suit le rôle de passeur et trouve Tommy Giroux sur la droite ; le tir n'est pas cadré. La domination des visiteurs s'intensifie avec un tir de Jonathan Charbonneau parfaitement repoussé par Clément Fouquerel. Après avoir laissé passer la vague et la tempête angevine, les Boxers reprennent le chemin de la cage adverse avec Karri Forsblom qui évite un défenseur avant de venir buter sur Evan Cowley (9'32). Deux minutes plus tard, Antonin Manavian tire à longue distance pour trouver les mains de Clément Fouquerel (11'48). Les occasions commencent à s'enchaîner des deux côtés dans ce premier quart d'heure de match. Niklas Salo (à deux reprises) suivi d'Enzo Carry s'offrent des nouvelles opportunités d'ouvrir le score mais le gardien des Ducs et sa défense s'en sortent remarquablement (12'13).

Les Boxers continuent d'être dangereux avec des tirs de Louis Vitou dans la mitaine d'Evan Cowley (13'10) et Maxime Legault qui manque le cadre (13'39). Dans les secondes suivantes, les Ducs vont être récompensés de leurs efforts et prendre progressivement le contrôle du match. Lancé sur la droite par Philippe Halley, Tommy Giroux décoche un tir puissant dans la lucarne de Clément Fouquerel qui voit le palet rentrer sur sa gauche (0-1 à 14'08).



A peine le face-off effectué, les Ducs repartent à l'attaque et font le break au tableau d'affichage... Jonathan Charbonneau termine dans le coin gauche de la cage bordelaise une action lancée par Gints Meija et Zack Torquato (0-2 à 14'23).



Il faut ensuite attendre un peu plus de deux minutes pour voir une réaction bordelaise sur un tir de Massimo Carozza repoussé par Evan Cowley (17'02). Suite à une prison de Nicolas Ritz (18'31), les Boxers achèvent ce tiers-temps en supériorité numérique mais se retrouvent gênés dans leurs tentatives de relances à cause du pressing haut des visiteurs sur le porteur de la rondelle. Au terme du premier tiers-temps, les Ducs possèdent logiquement deux buts d'avance en ayant réussi à scorer sur deux de leurs premières grosses occasions.



Tirs BORDEAUX 15 ANGERS 11



2ème période



Les Boxers, en retard de deux unités au tableau d'affichage, commencent cette période en supériorité numérique pendant 32 secondes en ne trouvant qu'un seul tir sur le bas du poteau. Le jeu reprend ensuite à 5 contre 5 pendant seulement neuf petites secondes car Antonin Manavian part à son tour en prison et laisse à nouveau ses partenaires en infériorité numérique (20'41). Cette phase de jeu est maîtrisée tranquillement par les visiteurs puisque les Boxers ne se procurent aucune occasion. Une nouvelle attaque des Ducs se déroule plus tard sur la gauche entre le duo Antonin Manavian – Téo Sarliève. Le palet revient finalement devant la cage vers Brendan Harms qui ne laisse aucune chance à Clément Fouquerel avec un tir précis parfaitement placé (0-3 à 26'09).



Photographe : © Laurent Robert ©Ice Hockey Pictures Les visiteurs maîtrisent désormais la totalité des secteurs de jeu et sont également bien plus forts en terme de vitesse de patinage. Cédric Di Dio Balsamo tire quelques centimètres au-dessus de la cage bordelaise (28'09). Peu après la mi-match, suite à une bonne séquence offensive de Massimo Carozza, Nikita Jevpalovs tire directement sur Evan Cowley, toujours omniprésent devant sa cage (30'51). Quelques secondes plus tard, Massimo Carozza accélère sur la gauche et choisit le tir au lieu de servir Loik Poudrier, venu lui prêter main forte devant la cage des Ducs (31'21). Les visiteurs vont avoir l'occasion de se montrer encore dangereux quelques minutes plus tard, d'abord par un tir de Matthew Prapavessis juste au-dessus (35'08) suivi de deux nouvelles occasions de Maurin Bouvet qui vient se heurter à Clément Fouquerel (36'00). Les dernières véritables occasions de cette période sont signées dans un premier temps Kévin Dusseau qui voit son tir repoussé par Clément Fouquerel (38'15) et enfin Henri Auvinen, servi par Peter Valier, qui trouve les bras d'Evan Cowley (39'48).



Tirs BORDEAUX 13 ANGERS 11



3ème période :



Alexandre Mulle s'offre la toute première occasion bordelaise de ce tiers-temps, finalement sortie par le gardien des Ducs du Maine et Loire (40'13). Les Boxers rentrent assez bien dans cette dernière période et cela se vérifie à nouveau lorsque Peter Valier offre un nouveau tir permettant au gardien angevin de briller à nouveau (42'13). Dans les instants qui suivent, les Ducs repartent en mode offensif avec de longs relais derrière la cage des Boxers entre Nicolas Ritz et Maurin Bouvet. Clément Fouquerel intervient et bloque le tir d'Antonin Manavian (45'00). Une nouvelle supériorité numérique est offerte aux locaux peu de temps après car Baptiste Couturier rejoint le banc de la prison (45'14). La sanction arrive rapidement. En recevant une passe de Loik Poudrier, Maxime Legault décoche un tir à longue distance et surprend Evan Cowley en trouvant la lucarne (1-3 à 46'12).



Photographe : © Laurent Robert ©Ice Hockey Pictures Cette réduction du score va-t-elle remettre les Boxers sur le bon chemin ? Pendant un moment en tout cas. Fabien Colotti accélère sur la droite, prend de vitesse la défense angevine et vient buter devant Evan Cowley (48'45). Les Boxers vont finalement être punis une quatrième fois ce soir. Brendan Harms et Tommy Giroux organisent une phase offensive partie du côté gauche. La rondelle arrive devant la cage jusqu'à Philippe Halley qui, à l'aide d'une déviation parfaite, trompe Clément Fouquerel (1-4 à 49'11).



Moins de deux minutes après ce but, c'est au tour des joueurs d'Olivier Dimet de prendre une prison. Henri Auvinen est sanctionné (50'46). Il ne faut pas longtemps aux Ducs pour convertir ce power-play car sur le face-off, Jonathan Charbonneau fusille Clément Fouquerel et marque son second but personnel de la soirée (1-5 à 50'49).



Les Boxers ne parviennent pas à relever la tête face à cette solide formation angevine qui justifie pleinement son rang de troisième force du championnat. Dans les quatre dernières minutes, Karri Forsblom remonte la glace à grande vitesse avant que son tir soit repoussé par Evan Cowley (56'57). Le dernier but du match, en faveur des visiteurs, arrive à 1'10 de la fin alors que la rencontre est à présent pliée depuis un bon moment. Téo Sarliève tire en force dans la lucarne de Clément Fouquerel et marque un but presque identique au premier (1-6 à 58'50).



Le match se termine finalement avec cet écart de cinq buts. Les Ducs s'imposent sans aucune discussion possible et en toute logique au bout d'un match qu'ils ont intégralement dominé et maîtrisé. En revanche, les Boxers devront véritablement montrer un autre visage demain pour offrir au public, espérons-le, un autre duel que celui-ci. Dès le début de la rencontre, les deux équipes mettent beaucoup d'engagement dans les premiers duels qui se situent principalement derrière la cage bordelaise. Le palet circule très rapidement d'une zone de jeu à l'autre et les deux équipes proposent une bonne vitesse de patinage sans pouvoir cependant trouver d'opportunités de tirs pendant plusieurs minutes. Les gardiens voient rarement le palet parvenir jusqu'à eux car les défenses se positionnent bien sur la glace pour contrôler les premiers assauts. Tirs BORDEAUX 11 ANGERS 17



Photographe : © Laurent Robert ©Ice Hockey Pictures



Gardiens

Clément Fouquerel 33 arrêts (60'00)

Evan Cowley 38 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH

ANGERS : 88 Brendan Harms



BORDEAUX : 54 Maxime Legault



Prochain match

Bordeaux / Angers (quart de finale 2) (11/03 18h30)



