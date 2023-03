Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 finale match 1 : Cergy-Pontoise vs Gap 6 - 5 (2-1 3-2 0-2 1-0) Après prolongation Le 07/03/2023 Aren'Ice de Cergy Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Gap ] Le Jokers ouvrent la série Le premier match de la série des quarts de finale opposant les Jokers de Cergy-Pontoise aux Rapaces de Gap a tenu toutes ses promesses. Comme le veut la tradition, les matchs de play-offs ont une saveur particulière. L’intensité et l’engagement sont sublimés par rapport à la saison régulière. Pas d’entorse à la règle, les 2 équipes, qui sont d’un niveau assez proche, se sont dépouillées et ont livré un très beau spectacle à l’Aren’ice. Si les franciliens marquent le premier point en emportant le match (6-5) en prolongation, les haut-alpins n’ont pas déçu et, en finissant fort, les ont vraiment poussés dans les cordes jusqu’au bout. Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 08/03/2023 à 18:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1657 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Furet assistés de MM. Debuche et Yssembourg Buts :

Cergy-Pontoise : 02.25 Samuel Salonen (ass Loïc Farnier et Will Thompson) ; 04.41 Samuel Salonen (ass Aaron Miller et Will Thompson) ; 27.42 Théo Gueurif (ass Anthony Rinaldi) ; 28.47 Paul Schmitt (ass William Bower et Raphaël Faure) ; 36.02 Louis Petit (ass William Makinen et Antti Kauppila) ; 62.10 Anthony Rinaldi (ass Robert Baillargeon et Antti Kauppila)

Gap : ; 06.01 Bostjan Golicic (ass Paul Joubert et Yegor Gainetdinov) ; 27.15 Romain Gutierrez (ass Julien Correia et Olegs Sislannikovs) ; 36.37 Yegor Gainetdinov (ass Bostjan Golicic et Chad Langlais) ; 47.31 Chad Langlais (ass Julien Correia et Olegs Sislannikovs) ; 51.36 Julien Correia (ass Eetu Paasovaara et Romain Gutierrez) Pénalités 6 minutes contre Cergy-Pontoise 10 minutes contre Gap



Les Jokers commencent fort



Belle première période des Jokers qui partent pied au plancher face à des Rapaces un peu en mode diésel en début de période. Après une première mise en jambe sur un missile de Aurélien Dorey, bien servi par Aaron Miller, les franciliens profitent de ces bonnes dispositions pour rapidement et logiquement ouvrir le score et faire le break sur un doublé de Samuel Salonen. C’est d’abord sur une attaque où Loïc Farnier s’était infiltré au cœur de la défense gapençaise que le finlandais, avec un peu de réussite, brise l’égalité. Décalé par Farnier dans le cercle droit, il oblige Julian Junca à repousser derrière son but sur une première tentative mais, après avoir buté contre la bande, le disque revient dans la palette de l’attaquant qui dans un angle impossible utilise le gardien comme un bumper pour marquer (1-0, 02.25).



Photographe : © Bruno Gouvazé Avec cet auto-goal les gapençais sont menés et sous pression. Ils commettent peu après la première faute, une charge incorrecte contre la bande de Yohan Coulaud sur Thomas Suire. Preuve que les haut-alpins ne sont pas bien rentrés dans le match, leur jeu en box play qui a été parmi les meilleurs de la saison régulière se fait surprendre par le jeu de puissance des cergypontains pourtant en délicatesse cette année. Ainsi, idéalement placé entre les cercles, Miller dont le contrôle ne lui permet pas d’enchainer avec un tir, se détend pour pousser du bout de la palette la rondelle sur la droite à Salonen qui, cette fois, convertit du premier coup (2-0, 04.41).



Les Jokers restent sur de bonnes dispositions mais se font punir sur une action où le puck n’est pas dégagé assez vite. Lors d’une belle attaque des Rapaces, Paul Joubert tire du cercle droit, Antoine Gilbert ne peut geler le disque qu’il repousse et les atermoiements de sa défense pour le dégager profitent à Bostjan Golicic qui avait suivi et marque malgré la forêt de joueurs qui lui fait face (2-1, 06.01).

Cette réduction de l’écart a le mérite de réveiller les gapençais et progressivement le jeu se rééquilibre un peu dans la période. Les 2 nouvelles supériorités numériques des Jokers, ni celle obtenue par les Rapaces, se seront bonifiées. Il est néanmoins temps pour les cergypontains que la pause intervienne car Gap finit plus fort le tiers.



Les Rapaces reviennent avant de subir la furia verte



Les franciliens ont ces derniers temps pris l’habitude de proposer des tiers médians de très bonne facture et c’est encore le cas ce soir. Cela ne les empêche pas de se faire rejoindre sur un but magnifique après un joli travail plein axe de Julien Correia. Le Gapençais vient, de près, obliger Gilbert à l’arrêt mais une fois ce dernier au sol, Romain Gutierrez profite facilement du rebond (2-2, 27.15).



A peine revenus à hauteur, les Rapaces n’ont pas le temps de savourer leur bonheur car ils subissent immédiatement la foudre des Jokers et encaissent 2 buts en une minute. C’est d’abord Anthony Rinaldi qui bien lancé déborde sur la droite et délivre un caviar à Théo Gueurif qui conclut du bas du slot (3-2, 27.42).



Ensuite, sur un revirement en zone neutre et le jeu en triangle initié par Raphaël Faure qui s’en suit, c’est Paul Schmitt qui, après avoir été servi de la gauche par William Bower, en déséquilibre et de façon peu académique marque à bout portant et, tout comme le palet, termine lui aussi au fond du but (4-2, 28.47). Éric Blais le coach gapençais demande un temps mort pour remettre les têtes à l’endroit.



Photographe : © Bruno Gouvazé Cela ralentit un peu le processus mais son équipe continue à être secouée et encaisse un nouveau but sur une transition rapide initiée par la paire de défenseurs finlandais de Cergy, William Mäkinen et Antti Kauppila. Louis Petit déborde sur la gauche pour s’arrêter dans le cercle gauche où la défense, un peu attentiste, le laisse armer et surprendre Junca (5-.2, 36.02).



Alors que l’on pense que les Rapaces sont au fond du trou, ils démontrent qu’ils ont de la moelle et réduisent l’écart dans la minute. Les gapençais contournent le but de Gilbert et lancent à la cage, le portier repousse et se jette pour récupérer le rebond mais dans le cafouillage avec son défenseur le puck qui reste libre revient à Egor Gainetdinov tout heureux d’exploiter l’offrande (5-3, 36.37). Les Jokers virent en tête à la pause mais, dommage pour eux, ils donnent un but facile aux haut-alpins qui ne sont du coup qu’à 2 longueurs.



Des Rapaces tout feu tout flammes



Les gapençais sont revenus sur la glace le mors aux dents mais aussi avec un nouveau gardien, Junca ayant confié la garde de sa cage à Jimmy Darier, son backup. Ils livrent alors un très gros 3ème tiers. Les équipes s’y rendent les coups mais les cergypontains sont un peu moins incisifs. Après 7 minutes et demi, les visiteurs sont récompensés de leurs effort sur un but magnifique après un jeu de transition ultra rapide que les Jokers n’auraient eux-mêmes pas renié. Sislannikovs, très bas en défense, trouve une diagonale lumineuse pour Correia sur la gauche lequel, magnifiquement lancé, remet dans l’axe à Chad Langlais qui a bien suivi et crucifie Gilbert (5-4, 47.31).



Photographe : © Bruno Gouvazé Au plus fort de la poussée gapençaise les Jokers obtiennent néanmoins une supériorité numérique suite à un slashing de Gutierrez. Mais les Rapaces sont bien en place et rendent totalement indolore le powerplay cergypontain. Mieux encore, juste après la sortie de prison du puni ils égalisent. Une sortie de zone rapide amène Etu Paasovaara dans le cercle droit où il n’a pas d’angle de tir, l’ex-niçois poursuit alors vers le coin et se retourne pour servir Correia qui contrôle et se décale sur la gauche avant d’expédier un missile dans la lucarne (5-5, 51.36).



Les 2 équipes sont dos à dos et les Jokers serrent les fesses quand Gage Torrel va en prison pour cinglage. Ils réussissent néanmoins le penalty kill et tiennent bon face à la domination des Rapaces jusqu’à la fin du temps réglementaire.



Les Jokers finissent en overtime



La prolongation débute prudemment de part et d’autre jusqu’à ce que Miller qui s’infiltre, oblige Darier à repousser son vicieux revers. Dans le prolongement, Sislannikovs repart suivi par Miller qui est sanctionné pour l’avoir accroché, cela ressemblait plus à un cinglage par l’arrière, mais comme le letton a exagéré la faute et réalisé un magnifique plongeon il est puni également.

Toujours à nombre égal les 2 équipes cherchent la faille et le toujours très remuant Rinaldi pense avoir marqué quand les arbitres qui ont consulté la vidéo pour vérifier ne peuvent trancher et, comme le règlement le prévoit, refusent le but (ndlr qui était pourtant rentré au pied du poteau). Ce n’est que partie remise car peu après sur une nouvelle sortie de zone rapide des Jokers, Rinaldi se fait justice et libère les siens. Il remonte toute la glace sur la gauche et trouve Robert Baillargeon au centre qui lui remet instantanément pour le but victorieux en angle (6-5, 62.10). En plein replacement, Darier n’a rien pu faire.



Photographe : © Bruno Gouvazé Belle soirée pour les Jokers qui avec cette victoire ouvrent le score dans la série qu’ils mènent 1 manche à rien. C’est toujours bon pour le moral même si rien n’est fait. La rencontre aurait pu être plus facile pour eux mais les Rapaces qui ont non seulement beaucoup de talent ont aussi un gros caractère et sont revenus pour les faire trembler jusqu’au bout. Avec plus de réussite, les gapençais qui finirent comme des balles auraient même pu les coiffer sur le fil. Si elle constitue dans la même veine, la série promet d’être spectaculaire, très serrée et indécise jusqu’au bout.

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







