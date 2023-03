Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 finale match 1 : Rouen vs Amiens 5 - 2 (0-0 2-0 3-1) Le 07/03/2023 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Amiens ] A Rouen la première manche Premier match de play-off dans cette série de ¼ de finale qui voit dragons et gothiques en découdre. Un derby mode play-off qui ne sera pas aisé pour les dragons qui ont sur le dos l’étiquette de favori. Mais un Rouen-Amiens ne ressemble pas à une rencontre ordinaire. Si les gothiques sont au complet, excepté Buysse, Rouen ne sera privé que de son buteur en chef Beauchemin. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 09/03/2023 à 23:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Peyre assistés de MM. Collin et Douchy Buts :

Rouen : 26.54 Christophe Boivin (ass Florian Chakiachvili et Alexandre Mallet) ; 39.12 Sacha Guimond (ass Kelsey Tessier et Niclas Lucenius) ; 42.50 Valentin Claireaux (ass Alexandre Mallet et Christophe Boivin) ; 49.41 Alexandre Mallet (ass Valentin Claireaux et Sacha Guimond) ; 57.56 Kelsey Tessier (ass Florian Chakiachvili et Charlie Dodero)

Amiens : ; 46.21 Florian Sabatier ; 58.45 Danick Bouchard (ass Pierre-Olivier Morin et Stanislav Lopachuk) Pénalités 33 minutes dont 5+20 à Yeo contre Rouen 37 minutes dont 5+20 à Gibb contre Amiens



Amiens fait de la résistance.



Fort de son statut de favori, les dragons attaquent fort et investissent le camp d’Amiens qui se mettent rapidement à la faute. Le jeu de puissance qui en déroule ne donnera pas grand-chose.

Photographe : Marine Romain La rencontre n’est pas encore réellement lancée, surement du fait, que Rouen enregistre les retours de quelques joueurs manquant de rythme et Amiens n’osant pas trop se découvrir.

Il faut presque attendre la mi-tiers pour voir le premier vrai tir qui est à l’initiative de Plagnat que Pintaric dévie du bouclier (08.53). Cette action a réveillé un dragon ronronnant.

Du coup tour à tour les attaquants normands mettent la défensive picarde et surtout son gardien Bodin à rude épreuve, mais le tableau d’affichage reste vierge. Plus les minutes avancent et plus l’intensité et la domination rouennaise s’intensifie et Bodin montre qu’il est un gardien d’avenir.

Rouen domine certes mais reste à la merci des contres amiénois mais Leclerc et West butent sur un Pintaric toujours concentré.



Un premier tiers qui a eu du mal à démarrer mais qui au fur et à mesure que le match avançait voyant les normands plus en jambe. Il n’aura manqué que des buts.



Rouen capitalise.



Rouen débute ce second tiers en supériorité, mais une nouvelle fois celle-ci n’apportera rien. Néanmoins on voit que le rythme des normands est monté d’un voir deux crans.

Bodin se distingue une première fois de la mitaine suite à un tir de Boivin légèrement à gauche (23.22) et une deuxième mitaine sur un shoot de Chiakachvili plein axe à la bleue (24.14).

Photographe : Marine Romain Tomasino ne sera pas plus en réussite le cerbère picard réalisant un arrêt propre et sans rebond (24.59). A force de pousse Rouen va trouver la faille.

Un gros travail de Mallet dans le coin droit avec un relais de Chiakachvili et c’est Boivin qui est à la conclusion qui d’une pichenette trompe Bodin (26.54 / 1-0 / Boivin ass. Chiakachvili et Mallet).

Si Rouen domine largement les contres amiénois sont dangereux. Turcotte (28.11) et Lopachuk (30.45) rappelleront à Pintaric qu’il ne doit pas faire la sieste.

Amiens subit et est de nouveau pris par la patrouille, lors de ce jeu de puissance Bodin en verra de toutes les couleurs ne baissera pas pavillon. Revenu en nombre Bouchard en buteur qu’il est mettra à son Pintaric en danger (34.30).

L’indiscipline gothique va leur être fatale avec un 2+2 en fin de tiers. La première supériorité sera la bonne.

Le palet circule bien et rapidement pour arriver dans la crosse de Guimond à la bleue et plein axe qui d’un gros slap transperce tout (39.12 / 2-0 / Guimond ass. Tessier et Lucenius).



Avec un Rouen qui retrouve ses jambes et son jeu, il est plus difficile à Amiens de faire jeu égal. Si en plus ils y ajoutent des pénalités la tache picarde s’en trouve des plus compliqués.



Rouen conclue et gère.



Rouen démarre cet ultime tiers en supériorité, mais seul Guimond d’un tir lointain inquiètera Bodin (41.10). Photographe : Marine Romain Rouen va accroitre son avance.

A la rouge, Dodero envoie une mine que Bodin repousse comme il peut, Boivin s’en saisit derrière la cage bien aidé par Mallet qui donne à Claireaux dans le slot qui crucifie Bodin (42.50 / 3-0 / Clairaux ass. Mallet et Boivin).

Avec trois unités d’avance, Rouen gère, ce qui donne des opportunités aux gothiques sans succès. Amiens va revenir au score avec un but que l’on peut qualifier de gag.

Au départ Roussel à la rouge juste à côté de son banc met au fond pour changer de ligne, le rebond capricieux sur la balustrade en fond de glace trompe complètement Dodero et profite à Sabatier tout heureux d’en profiter (46.21 / 3-1 / Sabatier).

Rouen va vite éteindre les espoirs des gothiques.

Guimond à sa bleue côté gauche, trouve Claireaux au poteau droit qui remise instantanée à Mallet dans le slot qui trompe Bodin (49.41 / 4-1 / Mallet ass. Claireaux et Boivin).

De nouveau avec trois buts d’avance, Rouen gère. On entre dans les cinq dernières minutes et Rouen laisse le contrôle du palet à Amiens. Mais à ce jeu, Rouen va se faire prendre par la patrouille. Amiens en profite pour sortir son gardien et jouer ainsi à six contre quatre.

Pari osé et risqué si on ne maitrise pas totalement la rondelle. Chakiachvili derrière son but récupère le palet et lance Tessier qui marque facilement dans une cage vide (57.56 / 5-1 / Tessier ass. Chiakachvili et Dodero).

Photographe : Marine Romain Le dernier filet reviendra à Amiens.

Toujours en jeu de puissance, Amiens fait bien tourner la rondelle, à la bleue côté droit Jago lance à la cage pour une déviation, Turcotte le fait mais Pintaric repousse, Lopachuk prend le rebond mais Pintaric toujours là et c’est West qui finit le travail (58.45 / 5-2 / West ass. Lopachuk et Turcotte).

Un Rouen Amiens ne serait pas un vrai derby sans sa traditionnelle bagarre, les protagonistes Yeo et Gibb logiquement renvoyé au vestiaire à quatre secondes du terme.



Rouen remporte cette première rencontre dans la série, si la mise en route fut difficile, plus les minutes s’écoulaient et plus l’emprise normande fut importante. La supériorité rouennaise a été manifeste bien aidé aussi par l’indiscipline amiénoise. Bien que la domination des dragons fut grande, la hargne des gothiques fut énorme tout comme leur débauche d’énergie. A roue de poursuivre et de ne pas laisser Amiens revenir dans la série car nul doute que c’est Rouen qui devra aller la chercher, Amiens ne leur donnera pas. Rendez-vous demain pour le match 2



On recherche une rédacteur ou une rédactrice pour relater les matchs des dragons à domicile. Si vous êtes intéressé, nous contacter sur la boite rédaction : redaction@hockeyhebdo.com







