Ligue Magnus - 1/4 finale match 2 : Rouen vs Amiens 5 - 0 (3-0 0-0 2-0) Le 08/03/2023 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Amiens ] Les dragons confirment. Match numéro deux dans cette série de ¼ finale entre dragons et gothiques qui va se dérouler dans une enceinte copieusement garnie. Après leur succès de la veille, les rouennais voudront enfoncer le clou et se rendre en terre picarde avec deux victoires au compteur. Amiens ne l'entend pas de la même oreille et va tout faire pour grappiller un succès en terre normande. Des dragons toujours privés du meilleur compteur François Beauchemin. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 10/03/2023 à 21:25



3279 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Hauchart assistés de MM. Fauvel et Laboulais Buts :

Rouen : 05.10 Joris Bedin (ass Valentin Claireaux) ; 06.18 Christophe Boivin (ass Florian Chakiachvili et Valentin Claireaux) ; 19.10 Niclas Lucenius (ass Quentin Tomasino et Sacha Guimond) ; 48.53 Rolands Vigners (ass Dylan Yeo et Loïc Lamperier) ; 58.54 Valentin Claireaux (ass Christophe Boivin et Enzo Cantagallo)

Amiens : Pénalités 10 minutes contre Rouen 6 minutes contre Amiens



Des dragons tout en maitrise.



Pas de temps à perdre pour les hommes de Fabrice Lhenry qui attaque fort cette rencontre qui se mettent de suite dans le camp d’Amiens et mitraillent Bodin. Le jeune gardien se met en évidence devant Tessier (00.41) et Vigners (00.49 et 01.04).

Pressé, Amiens se met à la faute et Bodin se fait mitrailler de toute part. Rouen va se retrouver en double avantage pendant 25 secondes, il n’en faudra que 13 pour ouvrir le score.

Plus facile de trouver un décalage en double supériorité et c’est Claireaux trouve esseulé Bedin au poteau droit, qui n’a plus qu’à convertir l’offrande (05.10 / 1-0 / Bedin ass. Claireaux).

Toujours en supériorité, Rouen va doubler la mise. Ce second filet est quasiment la copie conforme du premier.

C’est toujours Claireaux en chef d’orchestre mais cette fois c’est Boivin qui est au poteau droit et qui ne se fait pas prier pour propulser la rondelle derrière la ligne fatidique (06.18 / 2-0 / Boivin ass. Claireaux et Chiakachvili).

Photographe : Marine Romain Le 3ème but signé Lucenius Avec deux buts concédés rapidement, Amiens n’a plus le choix et c’est Lopachuk qui sonne la révolte mais Pintaric repousse difficilement (07.37).

Puis c’est Roussel d’in bon tir qui oblige encore Pintaric à faire l’arrêt et West trop court sur le rebond (09.40).

Avec deux unités au tableau d’affichage, Rouen laisse le palet aux Gothiques qui en font bonne usage, comme Bouchard qui s’infiltre dans la défensive normande et voit son tir stopper par la mitaine de Pintaric (14.31).

Malgré un jeu de puissance, Amiens ne sera plus menaçant pour le gardien Slovène.

On entre dans l’ultime minute, moment que choisi Tomasino pour placé une accélération et de partir seul, puis d’adresser un bon tir que Bedin repousse et c’est Lucenius légèrement à gauche qui le reprend pour tromper Bodin (19.10 / 3-0 / Lucenius ass. Tomasino et Guimond).



Un premier tiers maitrisé par les dragons qui contrairement à la veille, ont su se mettre à l’abri rapidement. L’indiscipline amiénoise aura été fatale aux homme de Mario Richer.



Un tiers sans but



Dès la reprise de ce second tiers, les dragons ne baissent pas leur intensité sur la rencontre et se rendre maître du palet sans que pour autant Bodin soit réellement mis en danger, les nombreux tirs n’étant guère cadrés.

Malgré leur domination, Rouen va se mettre à la faute une première fois. Sur le jeu de puissance Turcotte pensait réduire le score mais Pintaric nous sort une mitaine de fou (24.49). C’est au tour d’Amiens d’avoir un double avantage numérique et pour 48 secondes.

Photographe : Marine Romain Rien ne passera, Pintaric faisant des prouesses bien secondé par ses boys. Sur la sortie de prison, Guimond file défier Bodin qui gagne le duel (26.10). Amiens poursuit son jeu de puissance et le duo Turcotte, Bouchard s’activent pour inscrire un but pour leur équipe mais le mur Pintaric s’oppose à toutes les tentatives.

Les jeux de puissance sont légion et chaque équipe a son moment mais dans chaque supériorité les gardiens font bonne gardent. Amiens dans cette période sera très souvent en mode jeu de puissance sans pour autant parvenir à tromper la vigilance du gardien normand.

C’est même Rouen qui sur un contre, bien qu’en infériorité, à l’initiative de Tessier qui vient défier Bodin mais son tir passe au ras du poteau (32.29) Amiens aura encore trois jeux de puissance mais là encore Pintaric a décidé que ses filets ne trembleraient pas.



Le score n’aura pas évolué durant cette période malgré les nombreux avantages numériques des gothiques. La défensive normande, Pintaric en tête, aura souvent vacillé sans rompre.



Rouen blanchit



Photographe : Marine Romain Amiens à l’entame de ce dernier tiers en en avantage numérique mais comme toutes les précédentes le palet ne franchira jamais la ligne de but.

Revenu en nombre égal de joueurs, Amiens poursuit dans sa domination et reste maître de la rondelle et Tiala idéalement placé pense marquer mais Pintaric repousse (42.27).

Rouen fait le dos rond et surtout affiche une sérénité défensive.

La domination amiénoise reste stérile malgré une grosse débauche d’énergie. Dominé n’est pas marqué, Amiens a laissé sa chance et Rouen va le leur faire payer.

Le palet est en zone offensive pour les rouennais et Yeo s’arrache pour le récupérer, une fois fait il donne à Vigners dans le slot qui d’une feinte trompe le malheureux Bodin (48.53 / 4-0 / Vigners ass. Yeo et Lamperier).

Dur à encaisser pour les gothiques. Amiens tentera bien de sauver l’honneur comme on dit mais rien ne passera à cause du mur Pintaric.

Photographe : Marine Romain C’est encore une fois le réalisme normand qui fera baisser pavillon aux picards.

Sur une remontée de patinoire rapide de Mallet côté droit, une fois en zone offensive voit Boivin bien placé poteau opposé qui remet instantanément plein axe à Claireaux qui fusille Bodin impuissant (58.54 / 5-0 / Claireaux ass. Boivin et Mallet).

La rencontre se termine sur un blanchissage de Pintaric.



Rouen engrange donc un second point dans cette série. Une victoire plus lourde par rapport au score qui démontre bien la supériorité normande. Rouen aura sur faire la différence d’entrée de match afin de se facilité la tâche. Amiens quant à eux auront démontré qu’ils ne lâcheront pas la série. Leur jeu basé sur un gros pressing et une grande intensité risque à la longue de fatiguer fortement les joueurs. Rouen va prendre deux fois la route pour les matchs 3 et 4. A l’issue de cette rencontre se sont les deux gardiens qui été élu meilleur joueur de leur formation.



