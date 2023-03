Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 finale match 4 : Amiens vs Rouen 3 - 4 (2-0 1-1 0-3) Le 12/03/2023 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Rouen ] Poff M4 - Rouen se qualifie pour les 1/2 Retour sur le match 4 des playoff du championnat élite français de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Rouen se qualifier pour les1/2 finales. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Nicolas leleu le 17/03/2023 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2583 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Ernecq assistés de MM. Fauvel et Yssembourg Buts :

Amiens : 09.29 Taavi Tiala (ass Pierre-Olivier Morin) ; 16.33 Tomas Simonsen (ass Baptiste Bruche et Nicolas Ruel) ; 21.45 Baptiste Bruche (ass Tanner Jago et Antonin Plagnat)

Rouen : ; 32.31 Niclas Lucenius (ass Alexandre Mallet et Rolands Vigners) ; 46.35 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et Aleksi Elorinne) ; 48.53 François Beauchemin (ass Alexandre Mallet et Christophe Boivin) ; 51.09 Alexandre Mallet (ass Quentin Tomasino et Dylan Yeo) Pénalités 4 minutes contre Amiens 6 minutes contre Rouen



Reportage photos de la rencontre

© Nicolas Leleu

(cliquer)

Photographe : © Nicolas Leleu

Photographe : © Nicolas Leleu Photographe : © Nicolas Leleu © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.