3586 spectateurs Arbitres : MM Nicolas Crégut et Julien Peyre assistés de MM Joffrey Yssembourg et Jérémie Collin Buts :

Angers : 21.17 Jonathan Charbonneau (ass Vincent Llorca et Zack Torquato) ; 21.32 Kévin Dusseau (ass Zack Torquato) ; 36.27 Maurin Bouvet (ass Kévin Dusseau et Nik Simsic) ; 52.00 Brendan Harms

Bordeaux : ; 56.54 Louis Vitou (ass Karri Forsblom et Miloslav Jachym) Pénalités 12 minutes contre Angers 4 minutes contre Bordeaux Première période



Trop nerveux dans les relances, les Boxers n’arrivent pas à se trouver en zone offensive. À contrario, les locaux réussissent à apporter du trafic devant le cerbère girondin mais il leur manque le cadrage. Pour l’instant, ce sont des shoots lointains que tentent de convertir les Angevins mais Fouquerel ne s’y laisse pas tromper.



Photographe : © Guillaume Munin Cowley de son côté capitalise sur le manque de précision et une mitaine solide pour repousser les chances Bordelaises.

Un peu avant la 13e minute de jeu, 2 minutes de pénalité sont appelés de part et d'autre pour dureté, les choses sérieuses s’amorcent ! Décisif, Fouquerel s’interpose parfaitement devant Di Dio Balsamo en 1 contre 1. Et puis c’est Colotti qui vendange dans le petit filet un caviar devant un deuxième poteau laissé totalement ouvert par Cowley à moins de 5 minutes de la fin du tiers.

Une nouvelle fois impérial sur sa ligne, le gardien des Boxers vient stopper la belle occasion de Charbonneau à seulement 45 secondes du terme. Une partie qui monte crescendo, attention aux zèbres du soir, il va falloir être au niveau des provocations multiples qui surgissent des 2 côtés de la glace.



Deuxième période



Début de 20 nouvelles minutes de joutes et ce sont les angevins qui prennent le palet à leur compte. Bien servi à la bleue, Llorca envoie un shoot tendu parfait sur Fouquerel qui, gêné par Meija, ne peut rien faire sur la déviation de Charbonneau. L’arbitrage vidéo est demandé pour une crosse haute mais ça fait belle et bien 1-0 pour les locaux à 21’17’’.

Battre le fer tant qu’il est chaud : Dusseau vient tromper le gardien bordelais d’un tir croisé, 2-0 après 21’32’’.



Assommés, les Boxers prennent leur temps mort pour tenter de se re-mobiliser mais une pénalité pour dureté vient les obliger à faire le dos rond face aux attaques des équipes spéciales Angevines. A leur tour en supériorité suite à une obstruction de Dusseau, Bordeaux veut trouver la faille mais les Ducs coupent parfaitement les lignes de tirs. Et puis c’est une pénalité appelée contre Sarliève en zone offensive. Attention du côté Angevin, les Boxers ne semblent pas vouloir aller golfer dès la mi-mars et 2 buts d’avance sont loin d’être suffisant, il ne faut pas laisser le momentum aux visiteurs.

Par chance, les unités spéciales de Bordeaux sont trop fébriles pour poser des problèmes à Cowley à l’heure actuelle. Incapable de conclure un 3 contre 1, les Boxers semblent bien en panne de solution ce soir. Fatigue ou écart de niveau ? Certainement les 2. Et un nouveau shoot de la bleue par Dusseau vient solliciter Fouquerel qui fait le 1er arrêt mais ne peut rien sur le rebond pris par Bouvet, 3-0 après 36’27’’.



Une fin de tiers en dents de scie voit les Ducs se rapprocher des demies finales, mais attention.



Troisième période



On espère que le dernier tiers va offrir au public du spectacle et faire vibrer l’Iceparc ! Et une nouvelle fois ce sont les locaux qui prennent les 1ères secondes à leur compte et vont solliciter le talent de Fouquerel. Idéalement positionné, Manning vient dévier la passe de Di Dio Balsamo mais le gardien des Boxers réussit à sortir le puck du bout de la botte.



Nouvelle supériorité pour les visiteurs suite à un faire trébucher de Serrer mais Cowley n’a eu à s’interposer que 2 petites fois et sans avoir à forcer son talent. Un peu plus attentiste, Angers cherche à museler les Boxers grâce à un système défensif bien en place. Reste néanmoins que les Angevins s’exposent plus et font quelques mauvaises relances, Bordeaux peut en profiter. Sur un shoot de Sarliève, Fouquerel reste au sol après avoir sorti le puck de l’épaule, reste 10 minutes à jouer.

Une nouvelle faute en zone offensive envoie Torquato en prison, les girondins vont-ils enfin convertir ? Le petit filet puis la transversale de Cowley font frémir le public mais c’est bien Harms qui vient tromper le cerbère Français entre les bottes sur un contre en infériorité, 4-0 après 52’.



Fatigués en cette fin de rencontre, les 2 équipes portent des assauts moins tranchants même si Sarliève a bien failli tromper Fouquerel sur un caviar de Bouvet. A force de laisser Bordeaux tourner en zone offensive, Angers et Cowley cèdent sur un tir de Vitou, 4-1 après 56’54’’.



Petite consolation pour les Boxers qui voient leur saison s’arrêter une nouvelle fois à l’Iceparc.

Les Ducs d'Angers rejoignent les demies finales en envoyant, comme l'année passée, les Boxers de Bordeaux en vacances. 4 matchs secs, c'est certainement difficile et amère pour les partisans girondins mais logique au vu de l'écart de niveau entre les 2 équipes sur la saison et sur la série : 17 buts à 5. Logique respectée donc, focus sur Rouen pour Angers et sur l'intersaison du côté de Bordeaux.







