Les Boxers poursuivent à la maison ! Battus en prolongation chez l'une des top-teams du moment vendredi soir, à Gap (4-3), les Boxers de Bordeaux reçoivent ce mardi, dans le cadre de la 10ème journée de Synerglace Ligue Magnus, les Pionniers de Chamonix, six points derrière les bordelais au moment du coup d'envoi. Devant leurs supporters, les joueurs d'Olivier Dimet espèrent continuer leur belle entame de saison à la maison en ajoutant trois points supplémentaires, bien que la tâche soit loin d'être évidente contre une équipe chamoniarde, très difficile à affronter en ce premier quart de championnat. Alors que donnera la première confrontation 2022-2023 entre ces deux formations ? La rencontre devrait aussi proposer un très gros duel de gardiens d'expérience puisque Clément Fouquerel gardera la cage bordelaise alors que Richard Sabol, souvent récompensé d'une étoile à Mériadeck, se chargera des filets savoyards. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 12/10/2022 à 11:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2261 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Garbay assistés de MM. Barthe et Fauvel Buts :

Bordeaux : ; 13.14 Peter Valier (ass Hunter Warner et Fabien Colotti) ; 30.19 Nikita Jevpalovs (ass Peter Valier et Kevin Spinozzi) ; 55.54 Nikita Jevpalovs (ass Kevin Spinozzi et Marc André Lévesque) ; 58.37 Niklas Salo

Chamonix : 03.36 Joonas Alanne (ass Christian Silfver et Gabin Ville) Pénalités 11 minutes contre Bordeaux 19 minutes contre Chamonix



Absents Bordeaux : Alexandre Mulle – Vince Tartari – Esteban Ragot

Absents Chamonix : Valentin Coffy – Enzo Baravaglio – Sébastien Delemps

1ère période :



Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Richard Sabol (Chamonix)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Clément Masson (Chamonix)



Le match commence à peine et la première pénalité est sifflée contre les visiteurs, offrant d'entrée une situation de power-play aux Boxers (0'15). Fabien Colotti, Peter Valier et Nikita Jevpalovs organisent le jeu d'attaque autour de la cage mais cela ne donne rien. Moins de trente secondes plus tard, Kevin Spinozzi est pénalisé à son tour et remet les deux équipes à égalité sur la glace : 4 contre 4 (0'40). Richard Sabol rentre parfaitement dans sa rencontre en bloquant le tir de Marc-André Lévesque, concluant une longue et bonne séquence offensive (1'50).

L'indiscipline, régulièrement présente en ce début de partie, ne permet pas véritablement au match de se lancer car le jeu est ralenti à certains moments. Le jeu est arrêté ensuite lorsque Karri Forsblom est stoppé violemment en pleine accélération (3'18). L'attaquant finlandais des Boxers se relève sans problème, aucune faute n'est sifflée. Quand le jeu reprend, Kevin Spinozzi arme un lancer puissant dans les bras de Richard Sabol (3'22). Les Pionniers prennent le contrôle du palet et du jeu dans les instants suivants. En effet, ces derniers organisent une phase de contre-attaque. Le palet arrive dans la crosse de Joonas Alanne. L'attaquant finlandais des Pionniers accélère sur la droite, prend toute la défense de vitesse et trompe Clément Fouquerel d'un tir sous la barre transversale (0-1 à 3'36).



Photographe : Laurent Robert Les premiers tirs des Pionniers ne facilitent pas les choses à Clément Fouquerel pour les stopper. Celui-ci doit parfois s'y reprendre à deux fois afin d'écarter le danger. Cela se confirme sur une occasion de Jakub Cerny (5'51). Une minute plus tard, le capitaine chamoniard Clément Masson trouve le haut du casque du gardien bordelais, beaucoup sollicité en ce début de rencontre (7'00). Clément Fouquerel enchaîne un nouvel arrêt sur une déviation d'Aleksi Poikola (8'45).

Après neuf minutes compliquées, les Boxers laissent passer la tempête et récupèrent la possession du palet. Fabien Colotti essaie par deux fois de battre Richard Sabol mais sa défense résiste de belle manière (9'33). Les Boxers se procurent des occasions sans parvenir à concrétiser et trouver la solution dans l'organisation tactique des Pionniers. Les efforts vont finir par payer pour les joueurs d'Olivier Dimet. Peter Valier, placé sur la gauche de Richard Sabol trouve les filets en ajustant sa déviation qui se loge sur la droite du gardien slovaque (1-1 à 13'14).



Aussitôt après cette égalisation, Maxime Legault se présente à pleine vitesse devant la cage et manque de peu son occasion de donner l'avantage aux bordelais (13'29). Les occasions bordelaises se multiplient dans cette fin de tiers car les locaux le terminent mieux qu'ils ne l'avaient commencé. Kevin Spinozzi voit son tir frôler la cage par la droite (14'46), Richard Sabol réussit à sortir in-extremis la déviation de Fabien Colotti (15'20). Dans les ultimes secondes, la défense des Boxers bloque plusieurs tentatives de shoots adverses. Les deux équipes terminent ce premier acte sur un score de parité.



Tirs BORDEAUX 10 CHAMONIX 6



2ème période:



Le second tiers-temps démarre avec une première occasion tout près de la cage des Pionniers signée Hunter Warner (20'56). Les visiteurs réagissent rapidement car Camil Durand décale Gabin Ville ; sa déviation est bloquée par Clément Fouquerel (21'44). Les Boxers obtiennent peu après une nouvelle supériorité numérique (22'57). Kevin Spinozzi oblige Richard Sabol à repousser son tir précis (23'12). Le gardien slovaque des Boxers s'interpose encore sur une nouvelle occasion de Marc-André Lévesque (23'46).

Alors que les Pionniers font preuve d'indiscipline régulièrement, les Boxers bénéficient de supériorités numériques dont ils ne tirent pas tout le profit jusqu'à présent, par manque de réussite dans la finition. Néanmoins, les angles et les positions pour tirer au but sont bien présents et exploités de manière intéressante.

Sur une nouvelle occasion plus tard de Kevin Spinozzi, Aina Rambelo récupère le palet et tente une déviation en se retournant, directement vers Richard Sabol (29'40). La patience et la persévérance des Boxers leur permet, à la mi-match, de passer devant au tableau d'affichage. Kevin Spinozzi décale Nikita Jevpalovs. L'attaquant letton ne laisse aucune chance à Richard Sabol en plaçant son palet dans le coin droit du but (2-1 à 30'18).



Photographe : Laurent Robert Deux minutes plus tard, Clément Fouquerel sauve ses partenaires à deux reprises en repoussant les tirs de Matt Tugnutt (32'22). Dans la minute qui suit, Bastien Lemaitre vise la lucarne et trouve la mitaine du gardien des Pionniers (33'15). Clément Fouquerel effectue un autre double arrêt, cette fois-ci contre le duo Clément Masson – Vincent Kara (34'32). Suite à cette action, les visiteurs semblent retrouver le rythme qu'ils avaient lors des dix premières minutes de la rencontre.

Cette deuxième partie de match ne fera pas l'objet que de belles actions sur la glace, bien au contraire. Aleksi Poikola charge violemment Karri Forsblom avec sa crosse. Le joueur bordelais perd l'équilibre et tombe en arrière. Le premier moment de dureté se produit à la fin duquel le joueur des Pionniers part deux minutes en prison (35'43).

Fabien Colotti s'offre un face à face contre Richard Sabol. Au moment de frapper au but, une crosse adverse réussit à lui subtiliser le palet (36'25). Loik Poudrier tire plus tard en force... juste au-dessus tandis que Richard Sabol semblait battu (37'04). La tension augmente sur la glace, les charges et les duels deviennent de plus en plus rugueux au fil des secondes. Après un enchaînement de passes, Peter Valier voit son tir bloqué par Richard Sabol (37'33). Les Pionniers multiplient les fautes et concèdent des pénalités mais restent cependant dans le match car les Boxers manquent de réussite en supériorité numérique principalement pour creuser un écart plus conséquent et se mettre à l'abri. Les dernières munitions offensives de Maxime Legault et Niklas Salo (39'00) ne feront pas évoluer le score.



Tirs BORDEAUX 14 CHAMONIX 7



3ème période :



Ce tiers-temps commencé depuis une dizaine de secondes, les visiteurs se retrouvent à leur tour en supériorité numérique (40'11). Yevgeni Nikiforov et Gabin Ville ajoutent deux tirs à la statistique de leur équipe. L'arbitre vient calmer la tension devant la cage entre les deux équipes (41'06). Clément Fouquerel repousse un tir dangereux d'Aleksi Poikola (42'56).

La réponse, signée Maxime Legault, ne se fait pas attendre avant d'être sortie par la crosse d'un défenseur chamoniard. Au moment ou les Boxers s'emparent du palet, Julien Guillaume accélère sur la droite, accompagné dans l'axe de Niklas Salo. La passe du numéro 13 bordelais, trop longue, passe devant la cage (43'56). Manquant souvent de réussite offensivement ce soir, les Boxers n'oublient pas de défendre et cela se vérifie avec deux charges régulières parfaites de Hunter Warner sur Joonas Alanne, puis de Jules Boscq sur Matt Tugnutt (47'05).

Cinq minutes plus tard, Enzo Carry accélère dans la zone chamoniarde, conserve bien le palet avant de tirer à ras de glace sans inquiéter Richard Sabol (52'39). La possession et le contrôle du palet font toujours l'objet de duels extrêmement physiques et acharnés depuis le début de la partie. Les cinq dernières minutes vont poser bien des problèmes aux Pionniers et permettre aux joueurs d'Olivier Dimet de conclure l'affaire avant une éventuelle prolongation. Nikita Jevpalovs inscrit grâce à une déviation dans le coin gauche de la cage, son deuxième but de la partie et porte son total actuel à cinq depuis son arrivée à Bordeaux cet été (3-1 à 55'54).



Photographe : Laurent Robert Trente secondes plus tard, Enzo Carry, lancé dans son action, est percuté puis déséquilibré par Gabin Ville. Hunter Warner arrive à la balustrade derrière le fautif, se saisit de l'attaquant des Pionniers et la bagarre éclate entre les deux hommes. Sanction : 5 minutes pour chacun (56'25). Les Pionniers lancent leurs dernières forces dans la bataille avec un gros tir de Malo Ville qui ne trouve pas le cadre (57'20). Dans la minute suivante, alors qu'il se trouve en haut de la zone offensive, sur la droite, Niklas Salo prend le temps de décocher un tir à ras de glace qu'il expédie directement dans la cage laissée vide (4-1 à 58'37).



Le brouillard, venu s'inviter à la fin de match, à cause d'une porte laissée ouverte, est de plus en plus présent jusqu'au buzzer final. Le score n'évolue plus et les Boxers remportent donc une quatrième victoire à domicile en cinq rencontres contre une très valeureuse et dangereuse équipe de Chamonix qui a alterné les bonnes phases offensives et l'indiscipline durant cette partie.



Tirs BORDEAUX 9 CHAMONIX 5



Photographe : Laurent Robert

Gardiens

Clément Fouquerel 17 arrêts (60'00)

Richard Sabol : 29 arrêts (58'44)



ETOILES DU MATCH

CHAMONIX : 25 Joonas Alanne

BORDEAUX : 1) 71 Nikita Jevpalovs – 2) 21 Peter Valier – 3) 44 Kevin Spinozzi



Prochain match

Briançon / Bordeaux (14/10 20h)



