1286 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Furet assistés de Thiebault et Yssembourg Buts :

Cergy-Pontoise : ; 13.28 Pierre-Charles Hordelalay (ass Patrick Coulombe et Thomas Suire) ; 13.40 Louis Petit (ass Paul Schmitt) ; 38.55 Loïc Farnier (ass William Bower et Antti Kauppila) ; 44.50 Will Thompson (ass Robert Baillargeon et Samuel Salonen) ; 47.05 Gage Torrel (ass Patrick Coulombe)

Anglet : 10.58 Thomas Decock (ass Robin Lamboley et Fabien Kazarine) ; 35.25 Alexei Polodyan (ass Olivier Dame-Malka et Arthur Larroque) ; 37.08 Nicolas Arrossamena (ass Michal Gutwald et Fabien Kazarine) ; 41.19 Olivier Dame-Malka (ass Alexei Polodyan et Anton Vasilyev) Pénalités 12 minutes contre Cergy-Pontoise 8 minutes contre Anglet Acte 1 : Les Jokers virent en tête



Bras de fer immédiat entre deux équipes qui mettent beaucoup d’intensité dans les premiers duels. Après moins de 2 minutes de jeu, les Angloys ont la primeur du premier lancer à la cage par Anton Vasilyev. Sebastian Ylönen réalise l’arrêt puis, sur l’action suivante, voit une nouvelle tentative russe, de Alexei Polodyan cette fois, frôler sa cage. Il faut attendre l’approche de la 5ème minute pour voir les Cergypontains se procurer enfin 2 occasions dont une par l’entremise de leur capitaine, Patrick Coulombe qui teste son compatriote Mat Robson d’un vicieux revers. Les Jokers entrent ensuite dans un temps fort et Thomas Suire tire de loin. Mieux en place ils pressent et poussent leurs adversaires dans leurs retranchements. Fabien Kazarine est sanctionné (06.15) et permet aux franciliens d’installer leur jeu de puissance. Les basques tuent pourtant la pénalité malgré 2 occasions concédées. Loïc Farnier a beau se démener c’est Vasilyev qui trouve en contre la botte de Ylönen.

Peu après, Farnier qui se bat comme un beau diable est à son tour appelé au banc des pénalités(08.57). La boite défensive des franciliens gère bien l’infériorité numérique et Antti Kauppila ressort le puck pour Aaron Miller qui se crée une belle opportunité sur laquelle Robson est impeccable. Les jokers pensent avoir fait le plus dur en tuant la pénalité et en n’ayant laissé que des miettes aux unités spéciales angloyes mais le Hormadi finit par frapper dans le prolongement du retour à 5 contre 5 lorque Fabien Kazarine et Robin Lamboley permettent à Thomas Decock d’ouvrir la marque (0-1, 10.58).



Photographe : Bruno Gouvazé

Ayant brisé l’égalité les visiteurs poursuivent sur leur lancée et c’est Nicolas Arrossamena qui sollicite le portier cergypontain.Les Jokers ripostent et entrent alors dans un temps fort.Sur une combinaison entre Suire et Coulombe qui se conclut par un lancer que ne peut contrôler de la mitaine Robson, Pierre-Charles Hordelalay,à l’affut, envoie la rondelle au fond (1-1, 13.27).



Cette égalisation les galvanise et 13 secondes plus tard ils doublent la mise. Sur une sortie de zone ultra rapide Paul Schmitt,parti sur la droite, parvient à servir entre 2 défenseurs Louis Petit démarqué de l’autre côté lequel a le temps d’ajuster et d’attraper la lucarne de Robson (2-1, 13.27).



Les franciliens surfent sur ce momentum et Suire manque de scorer sur une grossière erreur de relance de la défensive du Hormadi. Au cœur de cette domination cergypontaine, l’équipe d’Anglet se crée tout de même une occasion par Vasilyev en angle puis une seconde où Raphaël Faure doit se sacrifier pour bloquer le lancer en se jetant sur la glace.

Etant néanmoins sous pression, les visiteurs se retrouvent à nouveau en infériorité suite à une faute de Hugo Baron (17.34). Nouveau penalty kill pour la boite défensive du Hormadi avant le retour au vestiaire.



La première période fut le théâtre d’un joli bras de fer entre les deux équipes lors duquel les visiteurs prirent l’avantage avant de se faire rejoindre puis dépasser par les hôtes de l’Aren’ice quand ces derniers appuyèrent sur le champignon. En étant plus tueurs les Jokers auraient pu conforter leur avance.



Acte 2 : Le Hormadi réagit et brouille les cartes



Sur attaque l’une des premières attaques de la période pour les Jokers Théo Gueurif est sérieusement secoué lors d’une mise en échec et dans le prolongement de l’action, alors que le cergypontain reprend ses esprits sur la glace, le Hormadi part en contre ce qui pousse William Bower (22.15) à la faute. Le powerplay angloy est bien contenu et la pénalité tuée mais cela laisse les basques reprendre du poil de la bête. Ces derniers poursuivent leur poussée, un peu trop, quand Olivier Dame-Malka est l’auteur d’un coupage sur Miller et fauche un arbitre dans l’action (24.31).

Les 2 équipes se rendent coup pour coup et là c’est la défensive des visiteurs qui neutralise le powerplay des Jokers. Le momentum bascule à nouveau et Anglet se crée plusieurs opportunités à 5 contre 5 par Victor Ranger, Michal Gutwald de la bleue et Polodyan qui provoque un rebond qui ne trouve pas preneur. Anglet est plus que jamais dans le match et William Thompson retient Dame-Malka contre la bande (19.36). Il faut tout le talent de Ylönen pour réaliser 3 arrêts et assurer le penalty kill.



Photographe : Bruno Gouvazé

La rencontre devient encore plus âpre et brouillonne des 2 côtéset, dans cette pagaille organisée,Charles Schmitt et Christiano Versich vont 2 minutes sur le banc des pénalités pour des fautes assez grossières(35.24). Le 4 contre 4 profita à Anglet qui égalise quand sur une action de Arthur Larroque et Dame-Malka, Polodyan bonifie le rebond laissé par le portier francilien (2-2, 35.25).

Le Hormadi a le vent en poupe et est récompensé de ses efforts. Sur une nouvelle attaque placée menée par Kazarine et Gutwald, Arrossamena joue le bumper sur un rebond et fait filoche (2-3, 37.08).



La réaction des Jokers ne tarde alors pas. AnttiKauppila trouve Bower qui contourne la cage pour centrer devant le but où Farnier attend poteau opposé pour marquer en angle (3-3, 38.55). Les Cergypontains sont à nouveau à hauteur.



La deuxième période fut digne des plus grandes montagnes russes avec des hauts et des bas pour les Jokers face à des angloys accrocheurs et très travailleurs. Le jeu fut parfois déstructuré et brouillon en raison des interceptions et contre à répétition pour les uns et les autres. Les visiteurs revinrent à la marque et prirent les devants de façon méritée mais les franciliens démontrèrent de leur côté un sacré caractère en revenant vite à égalité. Le score de parité de fin de tiers fut, somme toute, plutôt logique.



Acte 3 : Le Hormadi échoue de peu



Dès l’entame de l’ultime vingt le Hormadi part à l’assaut du but des roses du jour et Gage Torrel commet une faute contre la bande dans la première minute dejheu (40.29). Le powerplay basque se met en place et Dame-Malka envoie un missile à partir de la bleue. Ylönen gère mais l’angloy est obstiné.Sur une nouvelle séquence, le duo russe Vasilyev/Polodyan lui confie le disque et cette fois, toujours de loin, Dame-Malka fait mouche (3-4, 41.19).



Le tiers ne pouvait plus mal commencer pour les franciliens. Qu’à cela ne tienne, s’ils sont inconstants, ces Jokers ont du caractère et Farnier mène la révolte. Près de 4 minutes plus tard c’est Thompson qui conclue une action de Samuel Salonen et Robert Baillargeon(4-4, 44.50).



Les pensionnaires de l’Aren’ice sont revenus une nouvelle fois et continuent à pousser se créant pour l’occasion 2 belles opportunités annihilées par Robson. Finalement c’est Coulombe, leur capitaine qui fait la différence. Sur un raid sur la gauche, il déborde toute la défensive basque pour se recentrer et délivrer un caviar de passe en retrait à Torrel qui a suivi lequel trompe facilement de près Robson(5-4, 47.05).



Photographe : Bruno Gouvazé

Les franciliens poussent mais se retrouvent à nouveau en infériorité numérique suite à une faute offensive de Versich lors d’unpressing à la bleue (47.32). Il en faut plus pour les démobiliser car, mis à part une occasion de Valilyev, ce sont eux qui en jeu de PK sont les plus dangereux par Gueurif bien servi par Suire puis par Kauppila. Ils tuent donc la pénalité mais auraient pu faire bien plus mal à ce moment du match.

C’est alors que les angloys donnent tout et Arrossamena oblige Ylönen à jouer du plastron, puis le duo russe négocie mal une opportunité cage ouverte et enfin Thomas Decock sollicite lui aussi le gardien international. Les cergypontains attendent les moindres occasions de contre et Farnier est bien prêt de valider cette stratégie.Hélas pour les siens Robson gagne le face à face. Pire encore les franciliens se mettent dans le dur sur une faute offensive de Miller (57.18). La pression monte sur le but cergypontain mais sur un nouveau contre Dame-Malka se met lui aussi à la faute sur Suire lequel ne converti pas le tir de pénalité qui en résulte (58.24). Les Jokers se mettent une nouvelle fois en difficulté sur une dernière faute offensive de Bower (58.38) les obligeant à terminer la rencontre à 3 contre 6 Robson ayant déserté sa cage. Le siège du but d’Ylönen est terrible mais le trio défensif tient jusqu’au bout.



Photographe : Bruno Gouvazé

Très beau dernier tiers où le Hormadi reprit le score dans ce perpétuel chassé-croisé et finit très fort. Les Jokers firent quant à eux preuve de caractère et de portèrent vers l’avant même en infériorité numérique mais leur indiscipline faillit leur jouer des tours. Que retiendra l’histoire : la belle opération comptable des locaux qui doivent maintenant préparer une mini tournée à haut risque à Gap puis à Nice ou la sortie bredouille du Hormadi qui, en plus de traverser une zone de turbulences au niveau de sa gouvernance,s’enlise dans le fond du classement et doit continuer à affuter ses armes pour recevoir Chamonix avant de se rendre à Briançon pour un duel de concurrents directs ?



Meilleurs joueurs du match :

Fabien Kazarinepour le Hormadi

Patrick Coulombe pour les Jokers

Galerie compléte d'Olivier Benard

