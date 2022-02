Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Amiens vs Anglet 5 - 0 (2-0 3-0 0-0) Le 21/02/2022 Le Coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Anglet ] Le même tarif ou presque Les Gothiques se sont imposés, comme la veille, face à Anglet sans prendre le moindre but (5-0). En étant cette fois-ci un peu plus convaincants. Le Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 22/02/2022 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1609 spectateurs Arbitres : MM. Rauline et Peyre assistés de MM. Douchy et Yssembourg Buts :

Amiens : 14.31 Jesper Ohrvall (ass Alexandre Boivin et Rudy Matima) ; 15.33 Donat Szita (ass Joey West et Florian Sabatier) ; 25.45 Florian Sabatier (ass Donat Szita et Joey West) ; 34.38 Alexandre Boivin (ass Stanislav Lopachuk et Klemen Pretnar) ; 37.09 Spencer Naas (ass Aziz Baazzi et Taavi Tiala)

Anglet : Pénalités 16 minutes dont 10 à Pearce contre Amiens 4 minutes contre Anglet Onze buts encaissés, aucun marqué, l'addition est lourde pour Anglet après sa double confrontation avec Amiens où les Basques sont tombés sur une équipe gothique qui, sans survoler son sujet, a fait preuve d'une incontestable efficacité et d'une défense solide derrière laquelle Henri-Corentin Buysse a régné en maître.



Si pour ce second match, les Amiénois enregistraient le retour de leur défenseur canadien Dan Gibb, par contre Skylar Pacheco et Jeremy Romand manquaient, eux, à l'appel et Anthony Mortas avait choisi d'appeler le jeune Yaniss Moktari pour compléter l'attaque picarde.

Anglet de son côté était encore privé de Jura Mazeka, blessé dimanche, et David Dostal confiait la garde du filet à Léo Bertein à la place de Florian Hardy qui était effectivement apparu un peu en difficulté lors du match précédent.



Le premier tiers ressembla fort à celui de la veille avec des Angloys qui partaient à l'abordage face à des Gothiques une nouvelle fois assez empruntés. L'Hormadi pensa toutefois avoir enfin trouvé l'ouverture lors d'une supériorité numérique (7mn36s) mais après une très longue consultation de la vidéo, les arbitres décidaient de ne pas valider ce but, estimant que le palet n'avait pas franchi la ligne.

Et comme la veille, ce sont les Gothiques qui allaient trouver l'ouverture, contre le cours du jeu. Un superbe mouvement à trois, Alexandre Boivin, Stanislav Lopachuk avec le Suédois Jesper Ohrvall à la conclusion (1-0, 14mn31).

Le problème pour les Angloys c'est qu'une minute plus tard, Joe West récupérait un palet en zone neutre qui permettait à Donat Szita de venir tromper Léo Bertein en logeant le palet en lucarne. (2-0, 15mn37).



Ça commençait à faire beaucoup pour Anglet qui accusa clairement le coup et subit alors les assauts amiénois jusqu'à la fin du tiers, sans autres dégâts toutefois.



Les dégâts arrivèrent dans la deuxième période pendant laquelle les Basques prirent une leçon de réalisme. Alors qu'ils continuaient à butter invariablement sur la défense gothique et un Henri-Corentin Buysse une nouvelle fois impérial, ils payaient cash la moindre erreur. Ainsi quand West venait échouer sur Léo Bertein, Donat Szita récupérait le palet derrière la cage pour adresser une offrande à Florian Sabatier qui ne se faisait pas prier pour la convertir en but. (3-0, 25mn45).

Mais le coup de grâce survenait alors que les Gothiques jouaient en infériorité numérique. Stanislav Lopachuk récupérait un palet à la sortie de sa zone défensive et jouait avec Alexandre Boivin, une merveille de deux contre un pour permettre à l'attaquant canadien de donner encore un peu plus d'air à son équipe (4-0, 34mn38). Et ce n'était pas fini : Aziz Baazi débordait sur l'aile, adressait une transversale parfaite à Spencer Nass dont la reprise immédiate faisait mouche. (5-0, 37mn09).



Dès lors la messe était dite et la question avant le dernier tiers était de savoir si l'Hormadi allait enfin réussir à tromper Henri-Corentin Buysse. Et la réponse fut non au terme d'une période qui n'apporta pas grand chose de plus à cette double confrontation. En 120 minutes de jeu, Anglet n'aura donc pas réussi à marquer le moindre but à Amiens qui faute de s'être montré vraiment souverain a fait preuve d'une belle solidité offensive et d'un réalisme qu'on ne lui pas toujours connu.



Photographe : Nicolas Leleu (Archives)







