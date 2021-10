Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Angers vs Rouen 0 - 3 (0-1 0-0 0-2) Le 22/10/2021 Angers - IceParc [ Angers ] [ Rouen ] Pas de point pour les Ducs Retour de la ligue Magnus après les matchs de Coupe de France. Les Ducs d’Angers ambitionnent de prolonger leur invincibilité à domicile face à des Dragons qui capitalisent depuis fin septembre. Angers - IceParc, Hockey Hebdo Jérémy Gorget le 23/10/2021 à 12:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3536 spectateurs Arbitres : MM. Peyre et Barbez assistés de MM. Briolat et Fauvel Buts :

Angers :

Rouen : 08.12 Kelsey Tessier (ass Andrew Johnston et Joris Bedin) ; 45.53 Sacha Guimond (ass Andrew Johnston et Marc-André Dorion) ; 59.06 Anthony Guttig (ass Vincent Nesa) Pénalités 4 minutes contre Angers 8 minutes contre Rouen Photographe : Jérémy Gorget

Et c’est dans un Iceparc à guichets fermés que la rencontre se lançait. Les acteurs du soir mettaient de l’intensité dans chaque action et chaque bataille contre la bande. Se rendant coup pour coup, c’est une 1ère pénalité appelée contre les Ducs qui va permettre aux hommes du duo Lhenry-Thinel de s’établir en zone offensive. Prenant sa chance de la bleue, Tessier ouvrait le score grâce au trafic mis devant le gardien angevin, totalement masqué sur le shoot, 0-1, 8’12’’.



À égalité numérique, les deux équipes continuent de se neutraliser et c’est une seconde pénalité généreusement sifflée qui fît craindre au public angevin de nouvelles grosses occasions pour Rouen. C’était sans compter sur l’infériorité des Ducs qui gérait parfaitement ces 2 minutes. Coulombe et les siens eurent aussi l’opportunité de faire la différence en supériorité numérique en fin de 1er tiers mais Pintaric réussissait à garder sa cage inviolée avant de rentrer au vestiaire.



Photographe : Jérémy Gorget

Des angevins conquérants revenaient sur la glace pour tenter de revenir au score. Prenant le jeu pour eux, les Ducs étaient bien appliqués dans leur système de jeu et mettaient à mal les Dragons. Privé de palet pour tenter de reprendre le match en main, Rouen procédait en contre attaque sur chaque opportunité laissée par Angers. Dangereux dans ces actions éclairs, les visiteurs restaient néanmoins à la merci des angevins qui cherchaient coûte que coûte à faire plier le dernier rempart rouennais. Les 2 supériorités numériques provoquées par les Ducs n’auront pas suffit à débloquer le compteur des locaux, toujours 0-1 à la fin du 2e tiers temps.



Photographe : Jérémy Gorget

Les Dragons de Rouen revenaient en 3e période avec une meilleure opposition à proposer aux Ducs sans pour autant venir dominer des angevins toujours aussi opportunistes et décidés à renverser la situation. Et c’est contre le cour du jeu que les jaunes et noirs venaient augmenter leur avance. Après avoir posé leur jeu quelques secondes en territoire angevin, Guimond trompa Cowley, une nouvelle fois bien masqué sur le tir, 0-2 45’53’’.



Jetant toutes leurs forces dans la bataille, les Ducs d’Angers continuaient d’enchaîner les présences dans la zone rouennaise sans réussir à trouver l’ouverture. La sortie de Cowley pour faire rentrer un joueur de champ pour les dernières secondes n’a pas suffit et a même permis à Rouen de venir scorer en cage vide. 0-3



Un match pendant lequel nous aurons vu une équipe d’Angers un cran supérieur à leur adversaire dans la possession mais trop timide dans les derniers gestes pour prendre des points face à Rouen qui aura joué ses chances, juste ce qu’il faut.



Patrick Coulombe : « Comme chaque défaite c’est frustrant après avoir compétitionné comme ça. Je pense qu’on a manqué un peu d’opportunisme et de hargne autour du filet. On n’a pas su capitaliser sur les avantages numériques, on va revoir ça parce que si on marque ne serait-ce qu’un but dans ces moments là, c’est un tout autre match. 3-0, le score indique pas vraiment l’allure du match mais ils ont été patient et ont réussi à trouver les filets. Nous allons analyser notre match pour en tirer le meilleur et tout de suite penser au match contre Anglet.



Photographe : Jérémy Gorget







