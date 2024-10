Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Bordeaux vs Chamonix 5 - 0 (1-0 3-0 1-0) Le 15/10/2024 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Chamonix ] Victoire + blanchissage pour les Boxers Actuellement lancés dans une série en cours de trois victoires consécutives, les Boxers retrouvaient Mériadeck ce mardi 15 Octobre pour recevoir les Pionniers de Chamonix, actuellemen dixièmes de la Ligue Magnus. Dans leur patinoire à guichets fermés, les joueurs d'Olivier Dimet chercheront sans le moindre doute, d'une part à poursuivre la bonne série actuelle, mais aussi à conserver l'invincibilité à la maison. Pour réaliser cet objectif, ils ont pu s'appuyer sur le retour au jeu du défenseur canadien Justin Hamonic, remis de sa blessure au dos. De leur côté, les Pionniers ne sont pas épargnés par les blessures en ce début de saison et plusieurs joueurs importants de l'équipe n'ont pas fait le voyage en Gironde. Rentrons maintenant de plein pied dans le match lui-même... Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 16/10/2024 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3500 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Metais assistés de MM. Barthe et Martin Buts :

Bordeaux : 06.06 Maxim Lamarche (ass Kevin Spinozzi) ; 21.39 Kevin Spinozzi (ass Emils Gegeris et Rudolfs Polcs) ; 24.41 Justin Hamonic (ass Loïk Poudrier et Nikita Jevpalovs) ; 33.56 Julius Valtonen (ass Loïk Poudrier et Axel Prissaint) ; 54.30 Kevin Spinozzi (ass Aina Benjamin Rambelo et Justin Hamonic)

Chamonix : Pénalités 10 minutes contre Bordeaux 12 minutes contre Chamonix Absents Bordeaux : Ulysse Tournier (épaule) – Tommy Giroux (Canada, raison familiale) – Baptiste Bruche (bas du corps)



Absents Chamonix : Tristan Thompson – Nils Carnback – Lauric Convert – Ricards Grinbergs – Charlie Simond – Matthew Tugnutt – Malo Ville



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Lucas Mugnier (Chamonix)

Capitaines : Loik Poudrier (Bordeaux) – Clément Masson (Chamonix)



Le match est à peine commencé depuis moins d'une minute que la première pénalité est déjà sifflée. Gabin Ville (retenir) et Maxim Lamarche (coup de coude) partent tous les deux en prison (0'48).

La rencontre ne démarre pas vraiment sur le rythme le plus rapide possible mais les Boxers entrent plutôt bien dans leur sujet en se procurant les premières situations offensives en direction de la cage de Lucas Mugnier. Le gardien des Pionniers bloque un bon tir à la ligne bleue de Kévin Dusseau (4'02). Deux minutes plus tard, alors que les visiteurs n'ont pas encore trouvé de solutions pour déstabiliser la défense bordelaise, une nouvelle attaque lancée par Kevin Spinozzi permet à Maxim Lamarche d'ouvrir le score sur un tir parfaitement placé depuis le côté droit (1-0 à 6'06).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Dans les instants qui suivent, les Boxers montrent tout de suite leur envie de doubler la mise au tableau d'affichage par un tir lointain d'Axel Prissaint bloqué par Lucas Mugnier (7'06). Jordan Mugnier obtient la première véritable occasion chamoniarde mais son tir est repoussé par Quentin Papillon (7'18).

Jusqu'à la mi-période, les Boxers continuent d'être les plus entreprenants offensivement avec deux nouvelles occasions de Mathieu Pompei (9'14) puis Enzo Carry (9'20)... Lucas Mugnier sauve brillamment ses partenaires. Le gardien des Pionniers est à nouveau sollicité sur un lancer de Kévin Dusseau depuis la ligne bleue (10'37).

Les trois minutes qui suivent offrent une présence plus régulière des Pionniers dans la moitié de glace bordelaise, y compris à proximité de la cage de Quentin Papillon, mais les joueurs d'Anatoli Bogdanov se heurtent à une défense bien organisée.

A quelques instants de la pause, une explication musclée intervient entre Gabin Ville et Axel Prissaint. Les deux hommes sortent les poings et l'un des arbitres reçoit même un coup en tentant de séparer les joueurs qui partent chacun sur leur banc de la prison (18'57).

A la fin de la première période, les Boxers conservent ce petit avantage d'un but au bout de vingt minutes bien négociées.



Tirs BORDEAUX 15 CHAMONIX 7



2ème période :



Les visiteurs entament ce tiers-temps avec d'autres intentions et ne tardent pas à le montrer. Un premier tir de Jakub Müller bloqué par Quentin Papillon ouvre les hostilités de ce deuxième acte (21'13). Pourtant, peu de temps après, Jakub Izacky fait trébucher un adversaire et rejoint la prison (21'19). Ce power-play, proposé aux Boxers, va leur être totalement profitable. Emils Gegeris et Rudolfs Polcs organisent une action offensive intéressante avant d'orienter le jeu vers Kevin Spinozzi. Le défenseur bordelais parvient à ajuster un tir d'une grande précision pour tromper Lucas Mugnier (2-0 à 21'39).



Quelques instants plus tard, le top scoreur des Pionniers obtient une double occasion de marquer face à Quentin Papillon mais le gardien bordelais, auteur d'un énorme sauvetage, a le dernier mot (23'16).

Dans la minute qui suit, les joueurs d'Olivier Dimet mettent un nouveau coup d'accélérateur sur un lancement de jeu du capitaine Loik Poudrier, appuyé par Nikita Jevpalovs. Placé légèrement sur la droite de l'attaquant letton, Justin Hamonic récupère le palet et le dévie dans le coin droit des filets chamoniards (3-0 à 24'40).



Photographe : © Laurent RobertPhotographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Les bordelais bénéficient plus tard d'une nouvelle supériorité numérique suite à une prison de Gabin Ville (25'32). Au cours de celle-ci, Emils Gegeris cherche une déviation de Rudolfs Polcs devant la cage mais la passe est mal ajustée (26'13). A la mi-match, une crosse haute de Maxim Lamarche donne une supériorité numérique aux visiteurs pour essayer de revenir dans une rencontre qui devient de plus en plus difficile (30'00). Jérémy Fortin et Stanislav Lopachuk organisent les différentes attaques mais rien ne passe, la défense bordelaise verrouille parfaitement la zone devant Quentin Papillon.

Les Boxers ajoutent un quatrième but à 6'05 de la pause. Servi par Axel Prissaint et Julius Valtonen, Loik Poudrier décoche un tir dans la lucarne de Lucas Mugnier (4-0 à 33'55).



Kévin Dusseau est sanctionné de deux minutes pour une crosse haute (34'17). Pendant cette supériorié numérique, les Pionniers n'obtiennent qu'une réelle occasion, sur un gros tir de Saku Kivinen bloqué par la mitaine de Quentin Papillon (35'41). Malgré quelques dernières intentions des visiteurs en fin de tiers-temps, quatre buts séparent les deux formations avant le début du dernier acte d'un match maîtrisé avec beaucoup de sérieux par les Boxers.



Tirs BORDEAUX 15 CHAMONIX 12



3ème période :



Les occasions de buts se font plus rares dans les premières minutes de cette ultime période du match. Du coup, la possession du palet offre une grosse opposition dans tous les coins de la patinoire. Bien que du rythme du match ne soit pas le plus élevé que l'on ait pu voir en Ligue Magnus, les Pionniers continuent de manquer de solutions pour tromper la vigilance de Quentin Papillon mais aussi pour porter le danger au cœur de sa défense.

La supériorité numérique offerte aux visiteurs après la faute d'Enzo Carry (44'24) ne donne rien. En revanche, celle obtenue par les Boxers suite à la sanction de Jakub Izacky qui a accroché un bordelais (48'43), propose un tir de Kevin Spinozzi dans la mitaine de Lucas Mugnier (49'32). La domination bordelaise s'accentue de nouveau avec deux occasions de Samuel Salonen et Enzo Carry, tous proches d'inscrire le cinquième but des Boxers (49'56).



Photographe : © Laurent RobertPhotographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

A cinq minutes de la fin du match, les Boxers vont sceller définitivement le sort de leurs adversaires montagnards. Aina Rambelo et Justin Hamonic orientent le jeu en direction de Kevin Spinozzi. Le n°44 bordelais ne manque pas l'opportunité de placer son palet dans le coin gauche de la cage gardée par Lucas Mugnier (5-0 à 54'30).



Alors que le mach est plié depuis un bon moment, Kévin Dusseau n'est cependant pas loin d'inscrire le sixième but bordelais de la soirée mais son tir frôle le cadre par la gauche (56'08). En maîtrisant chacun des derniers assauts des Pionniers jusqu'à la fin, les Boxers assurent leur quatrième victoire consécutive mais également le premier blanchissage de leur gardien Quentin Papillon, auteur de 23 arrêts.

Avant de prendre la route de Grenoble vendredi soir, les Boxers occupent toujours la cinquième place en revenant à une longueur des Gothiques d'Amiens.



Tirs BORDEAUX 9 CHAMONIX 4



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures



Gardiens

Quentin Papillon 23 arrêts (60'00)

Lucas Mugnier 34 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH



CHAMONIX : 11 Jesper Akerman



BORDEAUX :

1) 44 Kevin Spinozzi

2) 22 Justin Hamonic

3) 32 Quentin Papillon



Prochain match

Grenoble / Bordeaux (Vendredi 18 Octobre 20h15) 11ème journée



