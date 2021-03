Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Cergy-Pontoise vs Gap 2 - 8 (1-3 0-3 1-2) Le 05/03/2021 l’Aren ice de Cergy-Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Gap ] Les Rapaces hors de portée des Jokers. Au match aller, à l’Alp’Arena, les deux équipes s’étaient séparées sur un score serré en faveur des Jokers (2-1). Malgré une dynamique du moment différente, pour les Jokers la digestion de leur nette défaite face à Angers (2-7), pour les Rapaces le retour de la gagne après leur brillante victoire face à Grenoble (6-2), l’opposition du soir promettait d’être spectaculaire. Elle le fut, mais pas comme imaginé. Les franciliens, privés de plusieurs joueurs blessés ou en convalescence, n’ont pas résisté face aux gapençais. Dans cette rencontre où l’ensemble des 2 bancs, gardiens compris, aura pu gouter à la glace, les 19 Rapaces ont rapidement pris de dessus sur les 17 cergypontains pour l’emporter 8 buts à 2. l’Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 07/03/2021 à 08:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Rauline et Furet assistés de Mme Boniface et de M.Yssembourg Buts :

Cergy-Pontoise : ; 19.38 Jesse Pelamo (ass Toni Kluuskeri) ; 57.55 Pierre-Charles Hordelalay (ass Norbert Abramov et Aurélien Dorey)

Gap : 02.07 Paul Joubert (ass Brayden Sherbinin et Dimitri Thillet) ; 02.55 Fabien Colotti (ass Chad Langlais et Julien Correia) ; 18.09 Romain Chapuis (ass Paul Joubert et Dimitri Thillet) ; 27.07 Fabien Colotti ; 27.44 Romain Chapuis (ass Raphaël Faure et Romain Gutierrez) ; 33.28 Romain Gutierrez (ass Mathieu Guertin) ; 48.34 Dimitri Thillet (ass Chad Langlais et Paul Joubert) ; 50.20 Romain Gutierrez (ass Mathieu Guertin) Pénalités 4 minutes contre Cergy-Pontoise 31 minutes dont 5+20 à Guertin contre Gap Photographe : Olivier Bénard Ouverture du score par Gap

Les Rapaces assomment les Jokers.



On ne pouvait imaginer plus mauvais début de rencontre pour les franciliens. Malgré un tout premier tir de leur défenseur, Jérémie Penz, bien capté par Julian Junca le gardien de Gap, les Jokers sont rapidement acculés dans leur zone défensive. Les Rapaces impriment un gros impact physique. Il leur faut moins de 3 minutes pour assommer des cergypontains qui commettent trop d’erreurs. Le premier but de Gap a, malheureusement pour les Jokers et leur gardien Trystan Tricoche, un gout de déjà-vu. Paul Joubert contrôle le palet derrière la cage, la contourne et va glisser le puck au ras du poteau opposé (0-1 ; 2.07).



Pas le temps de digérer ce but que les visiteurs font le break. Dans la même minute, suite à une combinaison conclue par lancer puissant mais non cadré, le palet frôle le poteau et rebondi contre la bande pour revenir sur Fabien Colotti qui bat Tricoche (0-2 ; 2.55). Les Jokers sont dans le dur et perdent trop de palets.



Quand, vers la 8ème minute de jeu, Fabien Bourgeois sanctionné d’une charge tardive offre aux franciliens leur premier powerplay, l’espoir revient chez les locaux mais les Rapaces tuent la pénalité sans trembler. Ils reprennent leur nette domination et accentuent leur avance au score en fin de tiers par Romain Chapuis. L’attaquant gapençais contrôle le palet sur la gauche, amorce un retour vers la zone neutre avant de se retourner et d’adresser un lancer aérien qui, sans être particulièrement puissant, vient se loger sous la barre (0-3 ; 18.09).



Le jeu des cergypontains est méconnaissable mais à force de piocher ils parviennent pourtant à réduire l’écart juste avant le retour aux vestiaires. Le but de Jesse Pelamo, inscrit dans la mêlée devant la cage de Junca, est validé après un contrôle vidéo (1-3 ; 19.38).



A la fin d’un tiers dominé par Gap, 22 tirs contre seulement 6 pour Cergy-Pontoise, tout reste possible.



Photographe : Olivier Bénard Les Rapaces sont restés sereins en défense

La révolte avortée des Jokers.



Au retour des vestiaires, Rémi Husson prend la place de Tricoche dans le but cergypontain. Les Jokers, sans retrouver leur aisance habituelle, desserrent un peu l’étreinte des Rapaces et bénéficient coup sur coup de 2 nouvelles supériorités numériques. Leurs unités spéciales tournent mieux mais ne parviennent pas à tromper Junca. Les Jokers ne le savent sans doute pas encore mais ils viennent de laisser passer leur chance de revenir dans le match. Peu avant la fin du second powerplay, ils sont contrés et Colotti va inscrire son doublé en fusillant Husson (1-4 ; 27.07). Comme lors du premier tiers, les Rapaces bonifient leurs temps forts et, dans la même minute, prennent le large. C’est Chapuis qui, en angle de la gauche, fait filet pour s’offrir un doublé (1-5 ; 27.44). Les Jokers sont KO debout.



Défensivement ils n’y sont pas et offensivement le collectif reste approximatif et grippé. De leur côté, les Rapaces bien en place jouent simple et efficace. Ils exploitent toutes les opportunités que leur laissent leurs adversaires. Ils inscrivent logiquement un nouveau but par l’intermédiaire de leur capitaine Romain Gutierrez (1-6 ; 33.28).



L’addition aurait pu être encore plus salée pour les Jokers dans ce tiers, les visiteurs y ayant marqué un but jugé illicite par les arbitres. Symbole que rien ne va ce soir pour les locaux, Pierre-Charles Hordelalay, l’attaquant cergypontain, parti sur la droite cherche la lucarne mais ne trouve que le dessus de la barre de Junca qui était pourtant battu. Malgré un net sursaut dans ce tiers, 12 tirs contre 16 pour les Rapaces, les Jokers rentrent au vestiaire largement distancés.



Photographe : Olivier Bénard Les Jokers ont souvent dû jouer en défense

Les Jokers boivent le calice jusqu’à la lie.



Sauf miracle, les dés sont jetés dans une rencontre dont l’issue ne laisse plus planer le moindre doute. Les Jokers le sentent probablement et déjouent, voire s’agacent parfois. Quand Brien Robert Diffley et Louis Petit sont sanctionnés successivement à 7 secondes d’intervalle pour des cinglages, ils offrent une double supériorité numérique à Gap qui n’en demandait pas tant. Au terme d’un décalage d’école Dimitri Thillet propulse le puck dans la cage qui s’ouvrait à lui (1-7 ; 48.34).



Les Rapaces marquent les buts par paire ce soir. Moins de 2 minutes plus tard, Penz sous pression en défense en fond de territoire, perd l’équilibre et surtout le puck. Revirement parfaitement exploité par Mathieu Guertin qui sert son capitaine qui fusille Husson (1-8 ; 50.20).



Eric Blais, le coach de Gap, choisi alors de faire participer son second gardien, Aurélien Bertrand, à la fête. Une minute plus tard, nouveau coup dur pour les franciliens à qui rien ne sera décidément épargné, quand Petit suite à victime d’une charge tête/nuque contre la bande sort sur blessure. Certes ils bénéficient de 5 minutes de supériorité numérique et Guertin, le fautif, qui hérite de 20 minutes doit partir se doucher avant les autres, mais c’est surtout un nouveau blessé que les verts enregistrent dans l’effectif. Hordelalay bonifie tout de même ce powerplay XXL et réduit l’écart en inscrivant son 7ème but de la saison (2-8 ; 57.53).



A la sirène les gapençais peuvent laisser éclater leur joie alors que les Jokers eux savent qu’ils sont passés totalement à coté de leur sujet.



Photographe : Olivier Bénard Les gapençais ont toujours gardé la tête froide

Avec ce succès sans appel, les Rapaces enchainent une seconde victoire probante et montent à la 4ème place. Ils peuvent se rendre avec confiance à Nice mardi prochain pour y défier des Aigles encore défaits ce soir à Rouen (5-1).

Les Jokers reculent à la 7ème place et, quant à eux, doivent retrouver un nouveau souffle ainsi que, souhaitons-leur, au moins une partie de leurs absents pour la réception du Hormadi d’Anglet. Les basques, après avoir étrillé les Pionniers 5 buts à 1 ce soir, auront à cœur de prendre leur revanche sur des cergypontains qui les avaient défaits chez eux à l’aller dans un match plein de rebondissements.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







