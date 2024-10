Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Cergy-Pontoise vs Gap 4 - 3 (1-0 1-3 1-0 1-0) Après prolongation Le 15/10/2024 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Gap ] Les Jokers se libèrent en prolongation Le match opposant les Jokers de Cergy-Pontoise aux Rapaces de Gap a tenu les spectateurs de l’Aren’ice en haleine. Auteurs d’un début de saison poussif, les Gapençais lourdement défaits à Rouen (10-5) venaient à Cergy pour se refaire la cerise. Leurs hôtes, tout de rose vêtus et crédités de 2 victoires lors de leurs 2 derniers matchs, les accueillaient avec la ferme intention de leur maintenir la tête sous l’eau. Finalement Gap donna bien du fil à retordre à Cergy qui dû passer, au terme d’une rencontre pleine de rebondissements, par la prolongation pour se défaire des serres haut-alpines avec une victoire (4-3). Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 16/10/2024 à 19:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1962 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Ernecq assistés de MM. Caillot et Simon Buts :

Cergy-Pontoise : 12.36 Daniels Gorsanovs (ass Danick Bouchard et Tyler Welsh) ; 34.45 Louis Petit (ass Phileas Perrenoud et Patrick Coulombe) ; 55.12 Tyler Welsh (ass Daniels Gorsanovs et Aurélien Dorey) ; 60.36 Aleksi Hamalainen (ass Alex Barber et Daniels Gorsanovs)

Gap : ; 26.56 Axel Tarabusi (ass Paul Nassivet et Sébastien Rohat) ; 29.39 Sébastien Rohat (ass Axel Tarabusi et Loris Chauvin) ; 39.25 Maurin Bouvet (ass Dimitri Thillet) Pénalités 6 minutes contre Cergy-Pontoise 8 minutes contre Gap



Cergy gagne un tiers d’observation joué sur un faux rythme



La première moitié de la période est globalement dominée par les pensionnaires de l’Aren’ice qui contrarient bien les gapençais, cantonnant souvent ces derniers dans leur camp. D’un autre côté, la défense des Rapaces est bien en place et, le rythme du jeu n’étant pas à son maximum, les occasions franches ne sont pas aussi nombreuses qu’elles le pourraient. Après 2 minutes de jeu les franciliens auraient pu nous gratifier d’un but audacieux quand Sebastian Ylönen, leur gardien, lance dans l’axe Louis Petit d’une passe lobée sur laquelle l’attaquant et un peu trop court.



Moins d’une minute plus tard, sur une construction plus classique, un débordement sur la gauche de Sayam Limtong conclu par une remise au centre vers Phileas Perrenoud, Antti Karjalainen réalise le premier gros arrêt de la rencontre. Le portier finlandais de Gap est ensuite vigilant sur un gros tir de Christopher Theodore (03.20).



Les haut-alpins se contentent alors de banderilles, à l’actif de Lucas Colombin notamment, souvent excentrées et peu inquiétantes pour Ylönen. A l’approche de la mi période, les Jokers sont à deux doigts d’enfin briser l’égalité quand Aurélien Dorey est trouvé devant la zone gardien gapençaise, mais la déviation non cadrée du défenseur francilien flirte avec le poteau. Dans le prolongement, c‘est Raphaël Brites, un autre défenseur cergypontain, qui s’illustre avec un gros tir bien repoussé par le portier.



Photographe © Bruno Gouvazé

C’est au moment où les franciliens appuient le plus qu’ils frôlent la correctionnelle. Sur une sortie de zone, presque anodine de Gap, Ylönen semble cueillir de la mitaine un nouveau tir venu de la gauche mais finit par le laisser libre. Un vent de panique souffle alors quand la rondelle est remise en retrait pour Loris Chauvin dont la tentative face à une cage désertée est contrée par la défense.



Les franciliens sont ensuite récompensés de leur domination territoriale quand Jan Dalecky commet une obstruction sur Tyler Welsh. L’arbitre n’aura pas très longtemps le bras levé car le disque reste en possession des roses qui marquent en pénalité différée. Danick Bouchard ressort le puck vers Daniels Gorsanovs qui ferme devant sa bleue d’attaque, récupère l’objet, se recentre et lâche un gros tir ras de glace qui surprend Karjalainen (1-0, 12.35).



La réaction gapençaise ne se fait pas attendre et Loïc Coulaud, par deux fois, puis Romain Bermond-Gonnet obligent Ylönen à faire les arrêts dans les dernières minutes de la période. Le score reste inchangé et les Jokers rentrent au vestiaire avec une petite longueur d’avance. C’est plutôt logique compte tenu de la maitrise du palet, même si au nombre de tirs cadrés, les 2 équipes se tiennent dans un mouchoir de poche (12 pour Cergy – 13 pour Gap).



Les Rapaces métamorphosés renversent la tendance



Dès la reprise, Gap montre un autre visage. Le jeu est plus rapide et surtout c’est au tour de Cergy d’être pris dans la nasse sur les sorties de zones. Les occasions nettes gapençaises sont rares mais les franciliens patinent dans le vide pour récupérer un palet dont ils sont souvent privés. Il faut attendre 3 minutes et demi pour voir Patrick Coulombe tenter, par un tir le loin, de réveiller son groupe. Karjalainen n’est pas surpris et c’est Dalecky qui, peu après, riposte obligeant Ylönen à faire l‘arrêt.



Cergy cherche à reprendre le contrôle du jeu, mais c’est difficile d’autant qu’une pénalité est appelée quand Vincent Melin tombe et fait involontairement trébucher Dimitri Thillet (24.06). Le jeu de puissance haut-alpin n’est pas encore complètement en place cette saison (8ème avec 16.67% de conversion) et, bien que parvenant à s’installer, ne va pas encore faire évoluer positivement la statistique. Mis à part un joli tir de Romain Guttierez, non masqué et trop facile pour le portier rose, et un missile de Brayden Sherbinin repoussé de la jambière, il est bien jugulé par la boite défensive francilienne.



Qu’à cela ne tienne, les Rapaces ne baissent cependant pas les bras et trouvent la faille un peu plus tard sur un lancement de jeu rapide quand Sébastien Rohat trouve Paul Nassivet lequel déborde et centre pour Axel Tarabusi, dans le slot, qui enchaine parfaitement contrôle et tir (1-1, 26.56). Cette fois Ylönen est battu et tout est à refaire pour les Jokers.



Photographe © Bruno Gouvazé

Melin tente ensuite de redonner l’avantage aux siens mais son tir est bien bloqué. S‘engage alors un bras de fer entre les deux équipes et Gap est à un rien de doubler la mise sur un but dont la construction est la copie carbone du premier sauf que cette fois c’est Ylönen qui arrête la tentative de Gutierrez.



Les Jokers essaient toujours de pousser mais sont pris en contre. Après une récupération de Chauvin, Tarabusi et Rohat partent défier les deux défenseurs cergypontains en plein repli. Tarabusi passe vers Rohat qui arrive lancé devant la zone gardien et qui dévie au fond la rondelle de la palette (1-2, 29.39).



Les affaires franciliennes semblent ne pas s’arranger quand Alex Barber, lors d’un repli défensif, accroche Colombin (33.19). Finalement la situation prend une tournure inattendue. Gap pousse et Sherbinin bombarde encore sur un Ylönen qui repousse le danger mais finit par se faire piquer en contre peu après. Coulombe récupère le puck et lance Perrenoud qui s’échappe en compagnie de Petit. Perrenoud fixe un défenseur et sert Petit qui ajuste Karjalainen en pleine lucarne (2-2, 34.45).

Forts de ce but en désavantage numérique, les Jokers tuent le reliquat de pénalité et reprennent vraiment des couleurs.



Les Rapaces qui ne comptent pas en rester là demeurent néanmoins dangereux notamment sur un beau tir de Chad Langlais. Leur abnégation est récompensée à une poignée de secondes de la pause sur un pressing avant payant. En fond de territoire, Thillet presse la défense rose et Maurin Bouvet qui hérite du palet contourne la cage et réussi son coup du tourniquet (2-3, 39.25).



Les Gapençais virent en tête au terme d’un tiers radicalement différent d’un premier où ils se procurèrent pratiquement 2 fois plus de tirs cadrés que leurs hôtes (13 tirs pour Gap – 7 pour Cergy).



Les Jokers arrachent la prolongation



Les Jokers connaissent un bon début de période et obtiennent assez rapidement un powerplay quand Julien Correia accroche Welsh (41.22). Leur jeu de puissance (le meilleur de la ligue pour le moment avec 37.5% de conversion) s’installe mais est bien jugulé par la boite défensive bleue. Sur une action personnelle Theodore perfore tout de même bien la défense adverse mais il bute sur Karjalainen.



Non seulement la pénalité est tuée mais Ylönen sauve les siens sur une chaude alerte quand Colombin sert Balint Horvath devant l’enclave. Le but du break a été évité de justesse. Ensuite, Melin pour les Jokers et Gutierrez pour les Rapaces sont les auteurs de gros tirs bien négociés par les gardiens respectifs.



Photographe © Bruno Gouvazé

Plus tard, les esprits s’échauffent un peu et Welsh, pour charge avec la crosse, et Gutierrez, pour dureté, sont priés d’aller reprendre leur calme pendant 2 minutes sur le banc des punis. Le palet va d’un camp à l’autre et Aleksi Hämäläinen bien lancé en profondeur perd son face-à-face avec Karjalainen. Malgré les coups de boutoirs franciliens la défense bleue tient le coup. On craint pourtant pour elle quand Correia est l’auteur d’un faire trébucher assez grossier sur Coulombe (50.32). Heureusement pour Gap la sanction est sans conséquence puisque Cergy ne bonifie pas son nouvel avantage numérique.



Les Rapaces commence à entrevoir la perspective de la victoire mais ils déchantent à 5 minutes de la sirène. Sur un palet récupéré par Dorey et Gorsanovs, Welsh amorce un slalom effréné et, à l’énergie, achève son mouvement en catapultant le puck dans la lucarne de Karjalainen (3-3, 55.12).



Après cette égalisation, les Jokers essaient de plier le match mais finalement les plus grosses opportunités sont pour leurs visiteurs. C’est d’abord Gutierrez qui trouve Correia juste devant l’enclave du gardien mais Ylönen lui vole le but (57.07) puis un peu plus tard c’est Sherbinin qui bombarde une nouvelle fois, mais en vain, le portier cergypontain.



Les deux équipes s’orientent donc vers une prolongation et un partage des points à l’issu d’un tiers où les Jokers ont repris du poil de la bête, ce qui s’est concrétisé par 13 tirs cadrés mais les Rapaces avec seulement 4 tirs cadrés auraient pu obtenir la victoire tant au moins 2 de ces occasions furent franches.



Les Jokers marquent sur leur premier tir



Les cergypontains obtiennent la première possession mais sur une passe imprécise perdent le palet. Les Rapaces se positionnent alors en attaque mais Hämäläinen subtilise le puck dans la palette de Langlais et part en contre avec Barber. Alors que tout laisse penser qu’il va décaler l’américain, il décoche un tir dans la lucarne de Karjalainen qui n’a pas le temps de réagir (4-3, 60.36).



Photographe © Bruno Gouvazé

Avec cette victoire les franciliens enchainent un 3ème succès consécutif alors que les Rapaces, qui n’ont pas démérité, enregistrent leur 5ème défaite de rang. En ramenant un point, qu’ils ont amplement mérité, les haut-alpins ne rentrent pas totalement bredouilles de leur tournée.



Prochaines échéances pour les deux équipes, deux duels au couteau : la réception des Aigles de Nice pour les Rapaces et le déplacement chez les Pionniers de Chamonix pour les Jokers.



Meilleurs joueurs du match :



Axel Tarabusi pour les Rapaces de Gap



Aleksi Hämäläinen pour les Jokers de Cergy-Pontoise

La première moitié de la période est globalement dominée par les pensionnaires de l’Aren’ice qui contrarient bien les gapençais, cantonnant souvent ces derniers dans leur camp. D’un autre côté, la défense des Rapaces est bien en place et, le rythme du jeu n’étant pas à son maximum, les occasions franches ne sont pas aussi nombreuses qu’elles le pourraient. Après 2 minutes de jeu les franciliens auraient pu nous gratifier d’un but audacieux quand Sebastian Ylönen, leur gardien, lance dans l’axe Louis Petit d’une passe lobée sur laquelle l’attaquant et un peu trop court.Moins d’une minute plus tard, sur une construction plus classique, un débordement sur la gauche de Sayam Limtong conclu par une remise au centre vers Phileas Perrenoud, Antti Karjalainen réalise le premier gros arrêt de la rencontre. Le portier finlandais de Gap est ensuite vigilant sur un gros tir de Christopher Theodore (03.20).Les haut-alpins se contentent alors de banderilles, à l’actif de Lucas Colombin notamment, souvent excentrées et peu inquiétantes pour Ylönen. A l’approche de la mi période, les Jokers sont à deux doigts d’enfin briser l’égalité quand Aurélien Dorey est trouvé devant la zone gardien gapençaise, mais la déviation non cadrée du défenseur francilien flirte avec le poteau. Dans le prolongement, c‘est Raphaël Brites, un autre défenseur cergypontain, qui s’illustre avec un gros tir bien repoussé par le portier.C’est au moment où les franciliens appuient le plus qu’ils frôlent la correctionnelle. Sur une sortie de zone, presque anodine de Gap, Ylönen semble cueillir de la mitaine un nouveau tir venu de la gauche mais finit par le laisser libre. Un vent de panique souffle alors quand la rondelle est remise en retrait pour Loris Chauvin dont la tentative face à une cage désertée est contrée par la défense.Les franciliens sont ensuite récompensés de leur domination territoriale quand Jan Dalecky commet une obstruction sur Tyler Welsh. L’arbitre n’aura pas très longtemps le bras levé car le disque reste en possession des roses qui marquent en pénalité différée.La réaction gapençaise ne se fait pas attendre et Loïc Coulaud, par deux fois, puis Romain Bermond-Gonnet obligent Ylönen à faire les arrêts dans les dernières minutes de la période. Le score reste inchangé et les Jokers rentrent au vestiaire avec une petite longueur d’avance. C’est plutôt logique compte tenu de la maitrise du palet, même si au nombre de tirs cadrés, les 2 équipes se tiennent dans un mouchoir de poche (12 pour Cergy – 13 pour Gap).Dès la reprise, Gap montre un autre visage. Le jeu est plus rapide et surtout c’est au tour de Cergy d’être pris dans la nasse sur les sorties de zones. Les occasions nettes gapençaises sont rares mais les franciliens patinent dans le vide pour récupérer un palet dont ils sont souvent privés. Il faut attendre 3 minutes et demi pour voir Patrick Coulombe tenter, par un tir le loin, de réveiller son groupe. Karjalainen n’est pas surpris et c’est Dalecky qui, peu après, riposte obligeant Ylönen à faire l‘arrêt.Cergy cherche à reprendre le contrôle du jeu, mais c’est difficile d’autant qu’une pénalité est appelée quand Vincent Melin tombe et fait involontairement trébucher Dimitri Thillet (24.06). Le jeu de puissance haut-alpin n’est pas encore complètement en place cette saison (8avec 16.67% de conversion) et, bien que parvenant à s’installer, ne va pas encore faire évoluer positivement la statistique. Mis à part un joli tir de Romain Guttierez, non masqué et trop facile pour le portier rose, et un missile de Brayden Sherbinin repoussé de la jambière, il est bien jugulé par la boite défensive francilienne.. Cette fois Ylönen est battu et tout est à refaire pour les Jokers.Melin tente ensuite de redonner l’avantage aux siens mais son tir est bien bloqué. S‘engage alors un bras de fer entre les deux équipes et Gap est à un rien de doubler la mise sur un but dont la construction est la copie carbone du premier sauf que cette fois c’est Ylönen qui arrête la tentative de Gutierrez.Les Jokers essaient toujours de pousser mais sont pris en contre. Après une récupération de Chauvin, Tarabusi et Rohat partent défier les deux défenseurs cergypontains en plein repli.Les affaires franciliennes semblent ne pas s’arranger quand Alex Barber, lors d’un repli défensif, accroche Colombin (33.19). Finalement la situation prend une tournure inattendue. Gap pousse et Sherbinin bombarde encore sur un Ylönen qui repousse le danger mais finit par se faire piquer en contre peu après.Forts de ce but en désavantage numérique, les Jokers tuent le reliquat de pénalité et reprennent vraiment des couleurs.Les Rapaces qui ne comptent pas en rester là demeurent néanmoins dangereux notamment sur un beau tir de Chad Langlais. Leur abnégation est récompensée à une poignée de secondes de la pause sur un pressing avant payant.Les Gapençais virent en tête au terme d’un tiers radicalement différent d’un premier où ils se procurèrent pratiquement 2 fois plus de tirs cadrés que leurs hôtes (13 tirs pour Gap – 7 pour Cergy).Les Jokers connaissent un bon début de période et obtiennent assez rapidement un powerplay quand Julien Correia accroche Welsh (41.22). Leur jeu de puissance (le meilleur de la ligue pour le moment avec 37.5% de conversion) s’installe mais est bien jugulé par la boite défensive bleue. Sur une action personnelle Theodore perfore tout de même bien la défense adverse mais il bute sur Karjalainen.Non seulement la pénalité est tuée mais Ylönen sauve les siens sur une chaude alerte quand Colombin sert Balint Horvath devant l’enclave. Le but du break a été évité de justesse. Ensuite, Melin pour les Jokers et Gutierrez pour les Rapaces sont les auteurs de gros tirs bien négociés par les gardiens respectifs.Plus tard, les esprits s’échauffent un peu et Welsh, pour charge avec la crosse, et Gutierrez, pour dureté, sont priés d’aller reprendre leur calme pendant 2 minutes sur le banc des punis. Le palet va d’un camp à l’autre et Aleksi Hämäläinen bien lancé en profondeur perd son face-à-face avec Karjalainen. Malgré les coups de boutoirs franciliens la défense bleue tient le coup. On craint pourtant pour elle quand Correia est l’auteur d’un faire trébucher assez grossier sur Coulombe (50.32). Heureusement pour Gap la sanction est sans conséquence puisque Cergy ne bonifie pas son nouvel avantage numérique.Les Rapaces commence à entrevoir la perspective de la victoire mais ils déchantent à 5 minutes de la sirène.Après cette égalisation, les Jokers essaient de plier le match mais finalement les plus grosses opportunités sont pour leurs visiteurs. C’est d’abord Gutierrez qui trouve Correia juste devant l’enclave du gardien mais Ylönen lui vole le but (57.07) puis un peu plus tard c’est Sherbinin qui bombarde une nouvelle fois, mais en vain, le portier cergypontain.Les deux équipes s’orientent donc vers une prolongation et un partage des points à l’issu d’un tiers où les Jokers ont repris du poil de la bête, ce qui s’est concrétisé par 13 tirs cadrés mais les Rapaces avec seulement 4 tirs cadrés auraient pu obtenir la victoire tant au moins 2 de ces occasions furent franches.Les cergypontains obtiennent la première possession mais sur une passe imprécise perdent le palet.Avec cette victoire les franciliens enchainent un 3succès consécutif alors que les Rapaces, qui n’ont pas démérité, enregistrent leur 5défaite de rang. En ramenant un point, qu’ils ont amplement mérité, les haut-alpins ne rentrent pas totalement bredouilles de leur tournée.Prochaines échéances pour les deux équipes, deux duels au couteau : la réception des Aigles de Nice pour les Rapaces et le déplacement chez les Pionniers de Chamonix pour les Jokers.pour les Rapaces de Gappour les Jokers de Cergy-Pontoise © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo