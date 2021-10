Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Chamonix vs Mulhouse 2 - 1 (0-1 0-0 1-0 1-0) Après prolongation Le 22/10/2021 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Mulhouse ] Succès sur le fil des Pionniers A peine la parenthèse Coupe de France terminée, le championnat reprenait ses droits. Les Pionniers de Chamonix recevaient de nouveau les Scorpions de Mulhouse, ce vendredi, après les avoir éliminés de la Coupe de France trois jours auparavant. Duel de mal classés, entre les deux formations qui souhaitent se replacer au classement de Synerglace Ligue Magnus. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 23/10/2021 à 16:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



624 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Scolari assistés de Mme Boniface et de M. Margry Buts :

Chamonix : ; 57.09 Jarkko Harjula (ass Phil Marinaccio et Christian Silfver) ; 62.45 Phil Marinaccio (ass Tomas Kudelka et Emil Bejmo)

Mulhouse : 15.54 Phil Pietroniro (ass Olivier Labelle et Dante Salituro) Pénalités 29 minutes dont 5+20 à Durand contre Chamonix 10 minutes contre Mulhouse Mulhouse prend la tête



Sabol est de retour dans les cages chamoniardes, le portier doit rapidement se mettre en jambe face à Lessard qui avait intercepté le palet dans sa zone défensive.

L’entame de match est partagée en termes de jeu, les Pionniers profitent d’un powerplay pour s’installer en zone offensive. Marinaccio passe derrière la cage mais ne parvient pas à glisser le puck entre le poteau et Morrone, gardien mulhousien.

Quelques secondes plus tard, Loizeau rétorque par un tir lointain sans réussite.

Après Ginier mardi, Sabol effectue à son tour une partie solide. Face à Salituro, le dernier rempart chamoniard s’interpose en grand écart.

Maxime Richier

Le jeune Perrenoud s’empare de la rondelle en zone neutre, provoque une action qui sera stoppée irrégulièrement par l’intervention de Camil Durand. Ce dernier sera sanctionné de 20 + 5 minutes. Des minutes fatales pour ses partenaires ! En supériorité numérique, Mulhouse ne se laisse pas prier pour asphyxier les joueurs haut-savoyards. Salituro prend sa chance, mais ce sera Pietroniro qui obtiendra une fenêtre de tir plein axe, qui viendra à bout de Sabol, 0-1 à 15’54 [5-4].



Les locaux résistent encore quelques minutes en infériorité. Les équipes rentrent aux vestiaires avec un léger avantage pour les visiteurs.





Score inchangé



Dès le retour sur la glace, Bejmo s’empare du palet et part en contre, en déséquilibre, il manque totalement son tir face à Morrone.

Les Pionniers tentent de prendre le jeu à leur compte afin de revenir dans la partie, mais restent maladroit, à l’image du top scorer chamoniard, Salonen, qui ne parvient pas à concrétiser un tir plein axe, alors qu’il se trouvait seul dans le slot. Jurik rétorque par un tir similaire pour les Scorpions.

Les locaux sont offensifs mais s’exposent à des coutres, Salituro et Pistilli s’en vont en une/deux défier Sabol, qui réalise un bel exploit en s’étirant de tout son large !

Maxime Richier

Les locaux ont également une belle opportunité, la paire Salonen/Marinaccio réalise de belles choses sans pouvoir concrétiser.

Contrairement au match de coupe de France, les duels sont bien plus physiques, chaque équipe à son temps fort sur la glace.

Une pénalité est appelée contre Mulhouse, Chamonix insiste sur la cage adverse durant une bonne minute, avant que l’arbitre ne siffle. Malgré ce temps supplémentaire de powerplay, les joueurs de Marc Lefebvre ne parviennent pas à égaliser.

Morrone résiste devant sa cage pour conserver l’avantage avant la pause.





Egalisation dans les derniers instants



L’ultime tiers débute tranquillement sans grandes occasions, il faut patienter 5 minutes avant de voir Mulhouse s’approcher de Sabol grâce à une double supériorité numérique.

Sabol est dans un grand soir, Hecquefeuille expédie un tir surpuissant, qu’il repousse de fort belle manière.

Bejmo transmet à Salonen en retrait dans son dos, les attaquants chamoniards étaient libres de tout marquage, mais encore fois, le top scorer ne parvient pas à conclure.

Maxime Richier

Les joueurs de Mulhouse laissent le jeu aux Pionniers et évoluent essentiellement en contre, mais ils commettent l’erreur qu’il ne faut pas commettre dans les derniers instants. Harjula offre enfin un but en powerplay pour les siens et égalisent 1-1 à 57’09 [5-4].



Les cartes sont rabattues et les deux formations se dirigent tout droit vers les prolongations !





La victoire change de camp



Marinaccio s’offre la première occasion de la prolongation, le bouclier de Morrone dévie son tir au-dessus de la cage.

Les Pionniers montrent davantage d’envie dans cette prolongation.

Ce sera finalement que partie remise pour Marinaccio, qui obtient une passe parfaite en profondeur de Bejmo. Il s’en va défier Morrone, qui ne peut rien face à la détermination du canadien, 2-1 à 62’45.

Maxime Richier





Les Pionniers chipent donc la victoire à Mulhouse en prolongation, alors que les visiteurs avaient menés durant près de 40 minutes ! Les locaux confirment leur succès en Coupe de France et obtiennent 2 points important dans la lutte de bas de tableau. Un succès d’autant plus important avant d’affronter Anglet, mardi. Dans le même temps, Mulhouse devra aller affronter Angers.



