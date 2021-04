Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Nice vs Amiens 4 - 5 (2-0 1-1 1-3 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 02/04/2021 Nice [ Nice ] [ Amiens ] Des buts et du spectacle Article, photos et video ! Clap de fin vendredi soir à Jean Bouin ! En disputant la dixième journée, la saison régulière s’est terminée sur la Côte d’Azur pour les Aigles de Nice et les Gothiques. Nice, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 03/04/2021 à 17:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Scolari et Drif assistés de MM. Gielly et Zede Buts :

Nice : 14.21 Peter Hrehorcak (ass Michal Popelka) ; 18.04 Martin Matejicek (ass Jakub Matai et Peter Hrehorcak) ; 28.14 Michal Popelka (ass Peter Hrehorcak) ; 52.47 Michal Popelka (ass Peter Hrehorcak)

Amiens : ; 27.31 Alexandre Boivin (ass Jérémie Romand et Rudy Matima) ; 42.27 Baptiste Bruche (ass Tomas Simonsen et Dan Gibb) ; 47.15 Thomas Suire (ass Antonin Plagnat et Romain Bault) ; 55.36 Baptiste Bruche (ass Rudy Matima et Skylar Pacheco) ; 65.00 Baptiste Bruche Pénalités 8 minutes contre Nice 2 minutes contre Amiens



Photographe : Patrick Giaume

Des Aigles motivés



Le début de match est tonique. Heizer prend le tir mais Buysse intervient du gant droit. Dusek trouvera le poteau où le portier amiénois était battu, tout cela après seulement deux minutes de jeu. Nice contrôle, gêne la construction du jeu des visiteurs. Pressing haut, Bault ne peut lancer correctement ses attaquants où le palet ne dépasse pas la zone neutre. Nice est parfaitement en place en ce début de rencontre. Stojanovic est peu sollicité mais reste vigilant avec deux pucks repoussés de la jambière. Simonsen, bien placé tir en pivot mais ne trouve pas le cadre. Les Gothiques reprennent confiance après dix premières minutes en demi-teinte.

L’ancien niçois Jérémie Romand est précieux en défense où sa détermination fait bloc face aux attaquants locaux. A six minutes du terme de la période, Knotek (très en forme actuellement) se joue de trois défenseurs mais loupe le cadre. C’est Nice qui dans ce match équilibré, va ouvrir le score par l’intermédiaire de Hrehorcak. Ce dernier va scorer de loin après un engagement gagné par Popelka (1-0 14’21).



A 16’39, Nice est en supériorité numérique après un « accrocher » de Romand. Dusek s’essaie à bout portant côté gauche mais Buysse sort une belle parade. Amiens s’écroule avec un nouveau but concédé. Une nouvelle fois côté gauche, Hrehorcak joue rapidement pour Matai. Celui-ci passe pour Matejicek qui d’une frappe lourde, trompe Buysse (2-0 18’04).



En quatre minutes, Nice a fait plier son adversaire du soir.



Photographe : Patrick Giaume

Amiens ne profite pas de l’indiscipline niçoise



Matai attaque d’entrée où après seulement treize secondes, se retrouve en face à face avec Buysse. L’attaquant niçois tente de glisser sous la botte du gardien mais celui-ci stop la rondelle à temps, juste avant de franchir la ligne. Nice perd sur blessure Brincko, qui a pris un mauvais coup de la part d’un adversaire. Bruche se retrouve côté droit face à Stojanovic mais le slovène est parfaitement sur la trajectoire du shoot. Finalement Brincko a récupéré de sa blessure et c’est en prison qu’il ira pour son retour. Boivin s’offre un magnifique raid solitaire au sein de la défense locale. Ses dribbles font perdre la tête aux défenseurs mais son tir ne donnera rien. Dommage car le jeu est supériorité était intéressant côté picard.

Nice souffre, Baazzi tente à la bleue mais personne ne reprend le rebond. Amiens réduit la marque logiquement par Boivin servi intelligemment par Romand dans l’axe. Le tir est maitrisé, le match relancé (2-1 27’31). Contre toute attente, Popelka d’un angle fermé et assez loin de la cage amiénoise, trouve la faille d’un magnifique tir côté droit (28’14 3-1).



Nice assomme Amiens. Matejicek met en difficulté son équipe : sanctionné d’un tir de pénalité suivi de deux minutes, Matima loupe le duel face à Stojanovic. Amiens ne profite pas de la nouvelle supériorité mais Nice est très indiscipliné où Chabert rejoindra lui aussi la prison. West tente sa chance mais ses coéquipiers ne suivent pas. Pachecho mène les attaques mais ses tirs qui sont déviés devant le but ne trouvent pas les filets.

Cette période a été très animée où Amiens qui poussait, est au même point : l’équipe est menée de deux buts.



Photographe : Patrick Giaume

Nice et Amiens font le spectacle



Amiens attaque parfaitement son tiers avec un but signé Bruche assisté de Gibb et de Simonsen. Son tir est hors de portée de Stojanovic (42’27 3-2).



Matai tente de sa chance à 5 mètres de cages mais loupe le puck qui aurait pu à nouveau faire tomber Amiens dans le doute. Une nouvelle fois à l’attaque, Plagnat tire, Stojanovic repousse. Côté gauche, Suire suit bien et tir à l’opposé du gardien qui n’était pas sur ses appuis. Le match est complètement relancé (47’15 3-3).



Les assauts des Gothiques continuent d’affluer sur la cage azuréenne à cause notamment de la pénalité de Popelka pour cinglage. Nice n’arrive pas à sortir de sa zone défensive. Sur une passe pleine de vista à la bleue d’Hrehorcak pour Popelka, ce dernier va défier Buysse et va l’ajuster en lucarne (52’47 4-3). L’avantage sera de courte durée, Bruche inscrira un doublé après l’aide à l’arbitre vidéo (55’36 4-4). Son tir a bel et bien franchi la ligne. Les équipes assurent le spectacle où la rencontre finira en prolongation.



En prolongation donc, les gardiens sont à l’honneur avec des parades décisives de chacun des deux côtés dont notamment Buysse qui sort un bel arrêt à une seconde du terme de la prolongation. Lors de la séance de tirs aux buts, Buysse va écœurer coup sur coup Pascal, Popelka et Hrehrocak. Hormis un échec de Jacome, c’est Bruche, Matima et le jeune Simonsen auteur d’un match très sérieux malgré son jeune âge (19 ans) qui iront scorer dans le but niçois.

Photographe : Patrick Giaume Victoire aux penaltys pour Amiens ! Dans ce match relativement équilibré malgré une domination des Picards au niveau des tirs (44 contre 26) chacune des formations a eu sa période. Les Gothiques ont eu le mental nécessaire pour revenir au score. Cette saison particulière, Nice la finira à la neuvième place après une première partie de saison extraordinaire en étant dans le trio de tête. Quant à Amiens, cette saison 2020-2021 a été en demi-teinte. En finissant à une inhabituelle sixième place (grâce à quatre victoires consécutives lors des quatre derniers matchs) le club aura à cœur de jouer le haut de tableau la saison prochaine.



RESUME VIDEO





© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







