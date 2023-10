Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 11ème journée : Amiens vs Cergy-Pontoise 4 - 5 (1-3 0-2 3-0) Le 13/10/2023 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Cergy-Pontoise ] Jokers gagnant en picardie Pour le compte de la 11ème journée, après s'être incliné à Marseille, les Gothiques d'Amiens à l'aise à domicile retrouvaient leur antre fort pour une confrontation face aux Jokers de Cergy qui devaient, après trois défaites consécutives, retrouver la victoire. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Aurélie Gentil le 14/10/2023 à 20:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3023 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Levasseur assistés de MM. Collin et Debuche Buts :

Amiens : ; 10.26 Zachary Lavigne (ass Tomas Simonsen et Jaakko Niskala) ; 43.43 Zachary Lavigne (ass Tomas Simonsen et Mathieu Mony ) ; 44.48 Antonin Plagnat (ass Rayan Belharfi et Dan Gibb) ; 45.34 Mathieu Boucher (ass Bastien Maia et Jaakko Niskala)

Cergy-Pontoise : 04.25 Aleksi Hamalainen (ass Vincent Melin et Daniels Gorsanovs) ; 11.11 Tristan Crozier (ass Phileas Perrenoud et Nikita Shalei) ; 18.56 Vincent Melin (ass Aleksi Hamalainen et Alex Barber) ; 26.54 Gage Torrel (ass Patrick Coulombe et Alex Barber) ; 27.32 Nikita Shalei (ass Sayam Limtong et Aurélien Dorey) Pénalités 10 minutes contre Amiens 12 minutes contre Cergy-Pontoise



La première période est marquée par une bonne rentrée dans le match de la part des jokers.

A 3 minutes 14 une pénalité est déclarée contre le défenseur amiénois Jaakko Niskala suivi de près par son coéquipier Romain Bault. Cette double supériorité permet à Aleksi Hämäläinen, attaquant cergypontain, assisté de Vincent Melin et de Daniels Gorsanous, d'ouvrir le score (0-1/4'25").



A 5 minutes 09, l’amiénois Rayan Belharfi écope de deux minutes de pénalité pour « charge incorrecte », qui n’est pas bonifié par les Jokers.

Après un temps fort amiénois, Zakari Lavigne égalise, aidé de Tomas Simonsen et Jaakko Niskala (1-1/10'26").



Photographe : © Nicolas Leleu

La réaction des Jokers est rapide puisque moins d'une minute plus tard, l'attaquant Tristan Crozier, assisté de Phileas Perrenoud et Nikita Shalei, reprend l’avantage en inscrivant le 2ème but cergypontain (1-2/11'11").



Voulant rattraper leur retard, les Gothiques enchaînent plusieurs tirs mais ne parviennent pas à marquer. A 14 minutes 22, Antoine Gilbert remplace son coéquipier Clément Fouquerez devant la cage amiénoise car ce dernier est malade. A 16 minutes 55, le numéro 15 de Cergy-Pontoise, Phileas Perrenoud se retrouve sur le banc de la prison pour « retenir » mais les deux équipes se retrouvent à 4 contre 4 puisque 10 secondes plus tard, en effet, les Gothiques écopent d'une pénalité pour surnombre.

Pour finir ce premier tiers, les Jokers marquent un troisième but par l'intermédiaire de Patrick Coulombe, aidé de ses coéquipiers Alen Barber et Aleksi Hämäläinen (1-3/18'56") mais Vincent Melin, défenseur cergypontain, rejoint la prison pour « obstruction ».



Après la pause, Le défenseur cergypontain Raphaël Faure prend deux minutes de pénalité, ce qui permet aux Gothiques de s’installer mais sans pour autant marquer. Lors de cette deuxième période, les Jokers dominent le jeu et enchainent deux buts de Gage Torrel, assisté de Patrick Coulombe et Alexander Rolf Barber (1-4/26’54’’) et de Nikita Shalei assisté de Sayam Limtong et Aurélien Dorey (1-5/27’32’’).



Photographe : © Nicolas Leleu

Après ce 5ème but cergypontain, le défenseur amiénois Jared Freadrich écope d’une pénalité pour « dureté ». L’équipe de Cergy-pontoise aurait pu creuser encore l’écart à 31 minutes 12, mais le but est finalement refusé. Les Amiénois tentent de revenir mais la défense adverse est bien en place et le gardien, Olivier Richard fait de bons arrêts. A 35 minutes 56, le numéro 82 des Jokers est envoyé sur le banc de la prison pour « crosse haute » mais les Gothiques ne parviennent pas à profiter de cette supériorité.



Les Amiénois reviennent survoltés en troisième période et, en même pas trois minutes, ils marquent trois buts : Le premier de Zachary Lavigne, assisté de Tomas Simonsen et de Justin Bergeron (2-5/43’43’’), le deuxième d’Antonin Plagnat, aidé de ses coéquipiers Rayan Belharfi et Dan Gibb (3-5/44’47’’) et le dernier, inscrit par Mathieu Boucher, assisté de Bastien Maia et Jaakko Niskala (4-5/45’34’’).



Photographe : © Nicolas Leleu

A 50 minutes 05 l’attaquant cergypontain Alexander Rolf Barber prend deux minutes de pénalité pour « dureté », les Gothiques en profitent pour s’installer en zone offensive, tirent à plusieurs reprises mais sans réussir à égaliser car Olivier Richard ne laisse rien passer.

Lors de la dernière minute de jeu, Nikita Shalei écope d’une pénalité pour « obstruction », Mario Richer en profite pour faire sortir le gardien amiénois, ainsi les deux équipes se retrouvent à 6 contre 4, la dernière occasion pour les Gothiques de revenir, mais c’est finalement sur un score de 5 à 4 pour les Jokers que se finit la rencontre.



Photographe : © Nicolas Leleu

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







