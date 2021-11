Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 11ème journée : Bordeaux vs Amiens 2 - 3 (1-2 0-0 1-1) Le 28/11/2021 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Amiens ] Amiens succède à Cergy ! Les Boxers viennent d'enchaîner une nouvelle grosse semaine avec une victoire à Anglet mardi, une qualification mercredi soir à Valenciennes et un succès arraché difficilement vendredi à la maison contre une belle équipe des Pionniers de Chamonix (2-1) en ayant vu les retours au jeu respectivement de Loik Poudrier et Austin Fyten. Pour cette nouvelle rencontre de Synerglace Ligue Magnus, le jeune Louis Vitou fait son grand retour dans les rangs bordelais ce dimanche pour la réception, à Mériadeck, des Gothiques d'Amiens. Boxers et Gothiques étant en concurrence directe dans la lutte pour la 5ème place, le duel promet d'être acharné sur le glaçon bordelais. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 30/11/2021 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2156 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Ernecq assistés de MM. Briolat et Goncalves Buts :

Bordeaux : 05.49 Maxime Legault (ass Enzo Carry et Louis Vitou) ; 58.29 Alex Wideman (ass Loïk Poudrier et Marc André Lévesque)

Amiens : ; 06.52 Stanislav Lopachuk (ass Alexandre Boivin et Tomas Simonsen) ; 10.57 Jérémie Romand (ass Nicolas Leclerc et Aziz Baazzi) ; 57.03 Tomas Simonsen (ass Alexandre Boivin et Stanislav Lopachuk) Pénalités 4 minutes contre Bordeaux 6 minutes contre Amiens Absents Bordeaux : Alexandre Mulle – François Paquin

Absents Amiens : Rudy Matima – Spencer Naas – Adam Rusnak – Taavi Tiala – Joey West



1ère période :



Gardiens : Gaétan Richard (Bordeaux) – Henri-Corentin Buysse (Amiens)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Romain Bault (Amiens)



36 secondes, c'est le temps qu'il faut patienter pour voir Jérémie Romand prendre le premier véritable lancer du match après une situation offensive bordelaise qui ne donne rien devant la cage d'Henri-Corentin Buysse. Maxime Legault manque également le cadre dans les instants qui suivent alors que les deux équipes multiplient les phases d'attaque à tour de rôle. Antonin Plagnat trouve un Gaétan Richard bien positionné devant sa cage (3'50). Le gardien bordelais repousse ensuite de la jambière le tir de Romain Bault (4'00). Pourtant, moins de deux minutes plus tard, les Boxers débloquent la situation. Henri-Corentin Buysse enlève un tir d'Enzo Carry, le palet se dirige côté gauche vers Maxime Legault qui, après une petite feinte sur un défenseur, décoche un tir ras de glace qui surprend le gardien de l'équipe de France (1-0 à 5'49).

Photographe : Laurent Robert

La réaction des visiteurs ne se fait pas attendre et intervient par l'intermédiaire du capitaine Romain Bault mais son tir, à la bleue, est arrêté par Gaétan Richard. Les Gothiques voient finalement leurs efforts payer sur un excellent travail offensif depuis le côté droit de Tomas Simonsen. L'attaquant danois, par une passe dans l'axe donnée dans le bon timing, laisse Klemen Pretnar conclure l'action par une déviation, appuyée par la transversale, sur laquelle Gaétan Richard ne peut rien (1-1 à 6'52).



Le début de rencontre est très équilibré dans les intentions offensives et les tirs à la cage mais aussi très engagé pour la récupération et le contrôle du palet. Gaétan Richard s'interpose en repoussant une déviation dangereuse de Dan Gibb, servi par Alexandre Boivin. Dans l'autre zone, Henri-Corentin Buysse arrête parfaitement la tentative de Jules Boscq, lancé par Marc-André Lévesque (10'18). Les visiteurs reprennent progressivement le contrôle du palet et du jeu. Cela se vérifie réellement neuf minutes avant la fin du tiers, lorsque Aziz Baazzi oriente l'attaque en direction de Jérémie Romand. Le numéro 17 des Gothiques ajuste son lancer et trouve les filets bordelais malgré la présence de Gaétan Richard sur la trajectoire (1-2 à 10'57).



Les Boxers, dans les dernières minutes de ce tiers-temps, commencent à montrer des difficultés sur le plan physique, ce qui est fortement compréhensible, vu le nombre de matchs disputés ces deux dernières semaines. Gaétan Richard stoppe un gros tir d'Aziz Baazzi suite à une bonne récupération du palet (12'36). Le dernier tir de cette période, signé Kevin Spinozzi (15'05) ne permet pas aux Boxers de faire évoluer le score. Les visiteurs terminent cette première période avec un petit but d'avance.



Tirs BORDEAUX 9 AMIENS 9



2ème période :



Comme dans la période précédente, les Gothiques empochent le face-off du coup d'envoi. Ces derniers partent immédiatement dans la zone bordelaise en multipliant les temps d'attaque sans toutefois parvenir à accentuer leur avance au tableau d'affichage grâce aux gros efforts défensifs de l'arrière-garde des Boxers. Le gardien bordelais met un terme à ce temps fort avec un arrêt plongeant pour stopper le tir de Tomas Simonsen. Malheureusement dévié par la crosse d'un défenseur des Gothiques, le tir de Marc-André Lévesque termine sa course au-dessus dans le filet de protection (24'02).

Photographe : Jean Christophe Salomé Les Boxers reprennent ensuite le chemin de la zone de jeu adverse, d'abord par un tir difficile depuis la bleue de Robin Lamboley, bien marqué par Nicolas Leclerc. Quelques minutes plus tard, Henri-Corentin Buysse se montre déterminant devant Louis Bélisle, Bastien Lemaitre ou encore Loik Poudrier (29'16). Dans le power-play qui suit, Maxime Legault, suivi de Loik Poudrier, butent encore sur le grand gardien de l'équipe de France. Placé devant la cage, Enzo Carry voit son tir sorti par la crosse d'Henri-Corentin Buysse.

Les occasions bordelaises sont nombreuses mais la finition continue de faire défaut ce soir. Après le dernier tir Gothique de Skylar Pacheco difficilement repoussé par Gaétan Richard (37'28), les Boxers exercent une nouvelle grosse pression sur la cage d'Henri-Corentin Buysse. Loik Poudrier, Alex Wideman, Maxime Legault ou Jules Boscq tombent sur un remarquable gardien, ainsi qu'un bloc défensif solide, très regroupé et efficace.



Tirs BORDEAUX 7 AMIENS 6



3ème période :



Les Gothiques remportent un nouveau face-off d'engagement (3/3 ce soir). Pourtant, les Boxers s'offrent la première occasion d'égaliser sur un tir finalement non cadré de Loik Poudrier (40'47). Ensuite, le gardien bordelais effectue une nouvelle intervention décisive devant Loïc Coulaud (41'34). Sur une passe un peu longue près de la cage, Elgin Pearce, trop court, ne parvient pas à récupérer le palet. Les occasions s'enchaînent à nouveau avec un nouvel échec de Maxime Moisand, avant un arrêt supplémentaire de Gaétan Richard sur un lancer du jeune Yaniss Moktari. À la mi-période, Henri-Corentin Buysse sort encore vainqueur face à Robin Lamboley et Aina Rambelo.

Photographe : Laurent Robert Les Boxers continuent de montrer de réelles intentions et de ne surtout pas abandonner le combat malgré la fatigue des matchs précédents qui se fait sentir, surtout depuis le deuxième tiers-temps. Alors que Maxime Legault reste quelques secondes au sol après avoir reçu un mauvais coup (51'56), un départ de bagarre impliquant plusieurs joueurs des deux équipes se déroule au milieu de la glace de Mériadeck. Le public n'hésite pas à faire savoir son mécontentement durant cet arrêt de jeu par des sifflets réguliers.

Quelques instants après un tir de Louis Bélisle, les Gothiques, par l'intermédiaire d'Aziz Baazzi, ont deux grosses opportunités de faire le break : le premier tir du numéro 11 des Gothiques est stoppé par le gardien bordelais tandis que l'autre passe au-dessus de la transversale (54'13). Bordeaux réagit ensuite sur des tentatives toujours sans succès de Marc-André Lévesque et Louis Bélisle. Trois minutes avant la fin du match, sur une action lancée côté droit, les visiteurs ajoutent un nouveau but signé Alexandre Boivin. L'attaquant canadien trouve en effet les filets avec un tir du côté gauche parfaitement placé qui ne laisse pas la moindre chance à Gaétan Richard (1-3 à 57'03).



Pourtant, une minute plus tard, les Boxers, sur une nouvelle grosse pression offensive exercée devant Henri-Corentin Buysse, vont réduire le score. Le palet, mal dégagé par la défense picarde, après un tir dangereux de Loik Poudrier, finit par revenir à proximité de la cage. L'attaquant américain des Boxers Alex Wideman s'en empare et achève de belle manière cette longue action (2-3 à 58'29).



Les Gothiques auront dans les ultimes secondes de la rencontre, à deux reprises l'occasion de marquer en cage vide mais sans succès. Les hommes d'Anthony Mortas remportent ce match et trois points précieux (3-2) en terre bordelaise, et deviennent, après les Jokers de Cergy-Pontoise, la deuxième équipe à s'imposer cette saison à Mériadeck.



Tirs BORDEAUX 14 AMIENS 7



Prochaines rencontres

Bordeaux / Rouen (Coupe de France 1/4) (01/12 à 20h15)

Amiens / Mulhouse (J25) (03/12 à 20h15)



Gardiens

Gaétan Richard : 19 arrêts (57'58)

Henri-Corentin Buysse : 28 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH

AMIENS : 35 Henri-Corentin Buysse



BORDEAUX : 71 Louis Bélisle (1ère)

21 Enzo Carry (2ème)

54 Maxime Legault (3ème)

