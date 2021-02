Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 11ème journée : Bordeaux vs Cergy-Pontoise 2 - 6 (1-1 0-0 1-5) Le 26/02/2021 Bordeaux - Mériadeck [ Bordeaux ] [ Cergy-Pontoise ] Cergy enchaîne à l'extérieur ! Le championnat de France de Synerglace Ligue Magnus se poursuit ce vendredi 26 Février avec une nouvelle grosse rencontre à Mériadeck pour les Boxers de Bordeaux. En effet, les joueurs d'Olivier Dimet, désormais sixièmes au classement, accueillent les Jokers de Cergy-Pontoise, septièmes à deux longueurs de leurs hôtes bordelais. Si les Boxers, avant ce match, restent sur une série de quatre victoires consécutives, les joueurs de Jonathan Paredes multiplient les grandes performances à l'extérieur ces derniers temps (défaite en prolongation à Angers, suivie de deux victoires convaincantes à Mulhouse puis à Gap). Après une coupure de trois semaines, les Boxers seront-ils prêts à relever le défi face à un promu, motivé et déterminé, prêt à chercher un nouveau gros résultat après sa défaite mardi soir à l'Aren'Ice contre l'armada des Dragons de Rouen. Bordeaux - Mériadeck, Hockey Hebdo Julien Nadau le 27/02/2021 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Fabre et Cregut assistés de MM. Fauvel et Goncalves Buts :

Bordeaux : ; 17.38 Mathias Arnaud (ass Julien Guillaume et Marc André Lévesque) ; 53.57 Loïk Poudrier (ass Alexandre Mulle et Maxime Moisand)

Cergy-Pontoise : 01.31 Aku Kestila (ass Joonas Sammalmaa et Kévin Lorcher) ; 41.05 Kévin Lorcher (ass Joonas Sammalmaa et Aku Kestila) ; 45.40 Paul Schmitt (ass Jesse Pelamo et Kévin Da Costa) ; 52.45 Pierre-Charles Hordelalay (ass Alexandre Lubin et Max Kalter) ; 54.41 Norbert Abramov ; 59.32 Jesse Pelamo Pénalités 38 minutes dont 10 à Gallet,Arnaud et Desjardins contre Bordeaux 12 minutes contre Cergy-Pontoise Absents Bordeaux : Bastien Lemaitre – Vince Tartari.

Absents Cergy : Yoanne Lacheny (blessé) – Danny Tirone (entorse du genou) – Sebastian Ylönen (déchirure).



Pour affronter les Boxers ce soir à Mériadeck, l'équipe de Cergy comptera sur un duo de gardiens inhabituel : Trystan Tricoche, jeune étudiant de 18 ans seulement, sera aligné pour le deuxième match en Ligue Magnus de sa carrière. Il sera secondé par Rémi Husson, ancien gardien des Bisons de Neuilly sur Marne (D1) et préparateur physique actuel des Jokers.



1ère période :



Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Trystan Tricoche (Cergy).



Andrew Johnston et Timothée Franck s'affrontent sur le face-off du coup d'envoi. La première montée en zone offensive des Boxers ne donne rien, ce qui permet à la défense de Cergy d'effectuer une relance tranquille. Dès le début de match, les Jokers mettent en place un gros pressing défensif sur le porteur du palet et évitent les premiers tirs bordelais. Les visiteurs bénéficient d'une première situation de power-play après 1'25 et vont pleinement en profiter car Joonas Sammalmaa décoche un tir puissant à ras de glace repoussé vers la droite sur Aku Kestilä, laissé libre de tout marquage. Celui-ci ajuste un lancer qui trouve les filets bordelais (0-1 à 1'31).



En s'appuyant sur un schéma défensif intelligent et solide dès les premiers instants du match, les Jokers contrôlent les diverses offensives bordelaises et empêchent une réaction immédiate des locaux. La domination de l'équipe promue se confirme avec des tirs de Timothée Franck et Pierre-Charles Hordelalay arrêtés par Clément Fouquerel.

La réaction des Boxers intervient d'une occasion non cadrée d'Olivier Labelle sur un gros lancer. Une déviation de Gabriel Desjardins permet ensuite à Trystan Tricoche d'effectuer un sauvetage magnifique. Les Boxers commencent à se procurer de réelles occasions mais le jeune gardien des Jokers ne se laisse pas surprendre et s'impose avec beaucoup de talent. Brien Diffley et Louis Petit tentent à leur tour d'inscrire un deuxième but pour les visiteurs et viennent buter sur Clément Fouquerel. La défense bordelaise connaît de grandes difficultés en ce début de partie dans les relances et laisse échapper des palets en milieu de glace, ce qui confirme le danger apporté systématiquement par les contres-attaques des Jokers.

Il faut attendre les trois dernières minutes de ce tiers-temps pour voir l'égalisation des Boxers. Lancé par une bonne séquence de jeu du duo Julien Guillaume – Marc-André Lévesque, Mathias Arnaud réussit à surprendre Trystan Tricoche (1-1 à 17'38).



Cette première partie de match tourne à l'avantage des lignes défensives, les deux équipes fournissent de gros efforts pour contrôler chaque attaque de l'adversaire à tour de rôle. Philippe Bureau-Blais obtient la dernière grosse occasion pour les Jokers et voit son tir repoussé par Clément Fouquerel.



2ème période :



Après le face-off, ce sont les Jokers, ce coup-ci, qui se portent les premiers dans la zone offensive mais l'attaque ne donne rien de dangereux sur la cage bordelaise. Les Boxers semblent avoir du mal à prendre le dessus sur une équipe de Cergy qui propose un jeu bien construit visant à ramener un résultat de cette soirée en Aquitaine.

La première supériorité numérique bordelaise, concédée par Kévin Da Costa (crosse haute) montre plusieurs grosses occasions : Alexandre Mulle, Olivier Labelle ou encore Andrew Johnston butent sur un remarquable Trystan Tricoche. Les Jokers réussissent à tenir le coup à 4 contre 5 malgré les nombreux assauts des Boxers. Les joueurs d'Olivier Dimet exercent une forte domination pour faire craquer leurs adversaires par des lancers de Marc-André Lévesque, Louis Bélisle puis Johan Skinnars mais l'efficacité fait défaut et le score n'évolue pas.

Peu après la mi-match, les Boxers bénéficient d'une double supériorité numérique (5 contre 3) mais n'en profitent pas et continuent de buter sur Trystan Tricoche, appuyé par ses lignes défensives. Le jeune gardien des Jokers se montre à nouveau héroïque en sortant de la mitaine un tir d'Alexandre Mulle qui prenait la direction de la lucarne. Malgré leur manque de discipline avec plusieurs pénalités concédées durant ce deuxième acte (10 minutes au total), les hommes de Jonathan Paredes restent très vigilants et concentrés sur le jeu défensif ce qui n'arrange en aucune manière les affaires des Boxers, réels dominateurs de ces vingt minutes. Trystan Tricoche stoppe ensuite un tir du capitaine des Boxers, Simon Bourque.

Dans l'ultime minute, Olivier Labelle obtient une prison pour un cinglage et offre un power-play aux Jokers. Le jeu d'attaque dirigé par le trio Norbert Abramov – Pierre-Charles Hordelalay – Timothée Franck ne fera pas évoluer le score.



3ème période :



Le face-off du troisième tiers-temps oppose Julien Guillaume à Alexandre Lubin. Les visiteurs entament cette période en supériorité numérique pendant 1'05. Sur la première attaque, Aku Kestilä tente de reproduire le même geste qu'au moment de l'ouverture du score mais trouve finalement le petit filet. Kévin Lorcher, appuyé par Joonas Sammalmaa et Aku Kestilä redonne l'avantage aux Jokers (1-2 à 41'05).



La réaction bordelaise, après ce but, intervient sur un tir de Loik Poudrier dans la mitaine de Trystan Tricoche. De l'autre côté, Norbert Abramov semble tout prêt d'inscrire le troisième but et tire légèrement à gauche de la cage. Ce troisième tiers-temps ressemble au premier dans la physionomie avec une équipe de Cergy plus dangereuse offensivement et présente dans les duels pour le contrôle du palet. Quelques instants plus tard, Paul Schmitt, servi par Kévin Da Costa, réussit à surprendre Clément Fouquerel en faisant passer le palet à ras de glace sous le bras du gardien des Boxers (1-3 à 45'39).



Les minutes passent et sont à l'avantage des visiteurs, partis pour réaliser un troisième gros coup à l'extérieur après Mulhouse et Gap chez une équipe de Bordeaux qui n'arrive pas à répondre totalement au défi proposé sur cette rencontre. Les dix dernières minutes seront très animées et vont encore faire évoluer le tableau d'affichage. Sur une nouvelle attaque très rapide des Jokers lancée par Alexandre Lubin et Max Kalter, Pierre-Charles Hordelalay termine parfaitement le travail en ajoutant un quatrième but (1-4 à 52'44).

Une minute plus tard, Loik Poudrier entre dans la zone offensive sur le côté gauche, récupère une passe d'Alexandre Mulle et décoche un tir précis sur lequel Trystan Tricoche doit s'incliner (2-4 à 53'57).



Et cela n'est pas terminé car une quarantaine de secondes plus tard, les Jokers sont récompensés une nouvelle fois. Une mauvaise relance bordelaise profite à Norbert Abramov qui part seul défier Clément Fouquerel. L'ex-attaquant des Rapaces de Gap et des Lions de Lyon ne laisse aucune chance au malheureux gardien bordelais (2-5 à 54'40).



Les Boxers n'abdiquent pas et tentent de réagir par Andrew Johnston (déviation manquée) ou Alexandre Mulle mais le gardien des Jokers poursuit son excellent match. Il remplit sa mission à merveille depuis le début de la soirée. Le dernier but de la rencontre arrive dans les trente dernières secondes. Positionné dans sa zone de jeu, Jesse Pelamo récupère le palet après une offensive bordelaise et décoche un lancer à ras de glace suffisamment précis pour trouver la cage laissée vide (2-6 à 59'32).



Les Jokers remportent donc trois points à Mériadeck logiquement en ayant livré un match maîtrisé du début à la fin et en s'appuyant sur un excellent Trystan Tricoche ainsi que sur une solide défense. Ce succès (6-2) en terre bordelaise permet aux joueurs de Jonathan Paredes de s'emparer de la sixième place avec un petit point d'avance sur les Boxers.



Tirs

Bordeaux 33 (8, 19, 6)

Cergy 24 (10, 4, 10)



Gardiens

Clément Fouquerel : 18 arrêts (59'24)

Trystan Tricoche : 31 arrêts (60'00)

