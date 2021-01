Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 11ème journée : Chamonix vs Nice 4 - 6 (2-1 1-1 1-4) Le 08/01/2021 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Nice ] Non sans suspense… En privilégiés, nous avons pu vivre la rencontre à huis clos des Pionniers de Chamonix face aux Aigles de Nice, ce vendredi à 18h30. Match de reprise pour les Chamoniards, qui n’avaient plus joué de match officiel depuis le 23 octobre. Les Niçois se déplaçaient avec l’avantage d’être sans doute plus en jambe, du fait d’avoir joué 5 rencontres entre le 23 octobre et le 8 janvier ! Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 09/01/2021 à 23:08 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Drif et Bergamelli assistés de MM. Zede et Margry Buts :

Chamonix : ; 01.17 Fabien Kazarine (ass Andrei Rychagov et Benjamin Lagarde) ; 13.26 Mathias Terrier (ass Clément Masson et Vincent Kara) ; 31.09 Sami Tavernier (ass Evan Jasper et Malo Ville) ; 54.31 Evan Jasper (ass Vincent Kara et Gasper Susanj)

Nice : 00.42 Ondrej Kopta (ass Tomas Knotek et Antonin Dusek) ; 39.37 Boris Brincko (ass Loïc Chabert) ; 45.42 Valère Vrielynck (ass Alexandre Pascal et Ondrej Kopta) ; 46.55 Ondrej Kopta (ass Alexandre Pascal et Jakub Matai) ; 49.37 Tomas Knotek ; 59.09 Radomir Heizer Pénalités 4 minutes contre Chamonix 14 minutes contre Nice Les locaux en tête



Les Niçois ne tardent pas à prendre leur marque dans cette rencontre si particulière. Dans la première minute de jeu, Kopta envoie le puck au-dessus de la mitaine de Sabol, 0-1 à 0’42.



Dans la foulée, les Chamoniards rentrent dans le camp niçois pour la première fois de la soirée et réagissent très rapidement. Kazarine patiente plein axe et égalise, 1-1 à 1’17.



Les locaux maintiennent leur marche en avant grâce à un power-play, mais se font encore trop timides, à l’image de Lagarde qui manque le cadre, alors qu’il se trouvait pourtant seul plein axe.

Les acteurs avaient à cœur de remonter sur la glace et cela se ressent en terme de rythme, les arrêts de jeu se font rares !



Jasper à deux reprises, se fraye un chemin parfait vers le portier adverse, Stojanovic, mais ne parvient pas à concrétiser. Dans le sens inverse, c’est Dusek qui se distingue en titillant Sabol, qui bloque la rondelle.

Les locaux prennent possession du palet et finissent par parfaire leur finition. Sullivan excentré à la ligne bleue, lance à la cage, Terrier dans le slot, surprend par une déviation le gardien adverse, 2-1 à 13’26.



Les Aigles laissent la possession mais sont explosifs en contre, ce qui provoque des occasions souvent tranchantes, toutefois insuffisantes pour remettre les compteurs à zéro avant la pause.





Ecart inchangé



Comme lors du premier tiers, Nice repart sur les chapeaux de roues, Cepon et Kopta tirent à la cage sans faire pour autant trembler les filets.

Dans la foulée les Pionniers manquent une énorme occasion malgré la cage ouverte, s’en suivra un power-play totalement gâché.

Les débats sont plutôt équilibrés en ce début de second tiers et provoquent une partie plutôt fermée, sans grands nombres d’opportunités mais avec un palet disputé en zone neutre.

Sur un tir lointain de Matejicek, Sabol doit s’employer pour parer au but et se trouvait bien heureux de ne pas voir un niçois au rebond ! Cette occasion redonne du souffle aux joueurs sudistes qui ne sortent plus de la zone chamoniarde et canardent Sabol à de multiples reprises.

L’orage passé, Lagarde esquive la défense niçoise avant de transmettre le puck à Rychagov au second poteau, mais se heurte à Stojanovic, attentif devant ses filets.

Deux occasions plus tard, la vidéo est demandée pour vérifier un but chamoniard, but bien invalidé par le quatuor arbitral.

Ce n’est que partie remise pour les locaux qui profitent enfin d’une supériorité numérique, Sami Tavernier excentré à gauche, envoie le palet dans la lucarne opposée en faisant tinter le poteau, 3-1 à 31’09 [5-4].



A la suite de ce but, ce sont les Chamoniards qui insistent davantage en zone offensive et créent le danger. Les visiteurs sont piégés et commettent des erreurs, leur gardien multiplie alors les arrêts décisifs.

Alors que la pause se profile, Chabert n’entend pas rentrer tranquillement aux vestiaires, il esquive tous ses adversaires et se présente devant Sabol, rempli de malice, il transmet à Brincko qui n’a plus qu’à conclure le travail remarquable de son coéquipier, 3-2 à 39’37.



Les niçois réduisent l’écart, les locaux ne mènent plus que d’un but, 3 buts à 2.





Renversement de situation



Sabol est vite appelé à contrer les attaquants adverses. Ses coéquipiers ouvrent une brèche supplémentaire à leurs adversaires, en étant rappelé à l’ordre par le quatuor arbitral. Les joueurs de Stanislas Sutor finissent par convertir leurs occasions, Vrielynck est à la manœuvre pour égaliser, 3-3 à 45’42 [5-4].



Les locaux perdent le rythme, les Aigles en profitent. Sur la lancée de leur égalisation, Kopta vient ajouter un 4e but et donne l’avantage aux siens pour retourner la situation, 3-4 à 46’55.



Les Chamoniards tentent un sursaut d’orgueil en gardant la rondelle dans le camp adverse, mais Ville perd le puck à la bleue, Knotek se régale et file en break, Sabol est battu, Nice mène 3-5 à 49’37.



La réaction chamoniarde n’est pas flagrante, mais les visiteurs poursuivent les fautes, laissant encore un espoir à leurs hôtes du soir. Kara sur la ligne de but, transmet le palet à Jasper qui s’applique pour réduire l’écart, 4-5 à 54’31 [5-4].



Le temps défile, les locaux accélèrent pour tenter de recoller au score, mais le mal est fait. Sabol est rappelé sur le banc, les Chamoniards perdent le puck en zone neutre et laissent le champ libre à Heizer, qui sonne le glas dans les filets déserts, 4-6.



Les Niçois s’imposent à Chamonix, sur le score de 4 buts à 6 ! Malgré une possession et un jeu davantage en faveur des locaux, les Aigles ont renversé le score dans l’ultime tiers. Dans un match à rebondissement, les Pionniers payent leur manque d’efficacité en supériorité numérique et échouent dans leur quête aux points, pour leur retour à la compétition.

Prochain match prévu ce mardi, toujours à domicile mais face à Briançon. Dans le même temps, Nice recevra Amiens.

