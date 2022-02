Hockey sur glace - Ligue Magnus : 11ème journée : Chamonix vs Nice 3 - 4 (0-2 1-0 2-1 0-1) Après prolongation Le 15/02/2022 Chamonix [ Chamonix ] [ Nice ] Nice s'impose en prolongation Retour photos et résumé vidéo de la rencontre du 15 février du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Les Pionniers de Chamonix s'incliner en prolongation sur la glace de Nice. Chamonix, Hockey Hebdo Photos Maxime Richier / Vidéo Fanseat le 17/02/2022 à 08:38 Tweeter FICHE TECHNIQUE



188 spectateurs Arbitres : MM. Gremion et Scolari assistés de MM. Zede et Ugolini Buts :

Chamonix : ; 21.43 Emil Bejmo (ass Samuel Salonen) ; 48.08 Samuel Salonen (ass Jarkko Harjula et Christian Silfver) ; 50.5 Phil Marinaccio (ass Samuel Salonen)

Nice : 02.39 Rémi Thomas (ass Ondrej Kopta et Mikael Kuronen) ; 09.40 Loïc Chabert (ass Valère Vrielynck et Boris Brincko) ; 41.31 Julius Valtonen (ass Lucas Bonnardel et Jesse Pelamo) ; 64.22 Mikael Kuronen (ass Ondrej Kopta et Jakub Matai) Pénalités 2 minutes contre Chamonix 18 minutes dont 10à Matai contre Nice



Retrouver la Galerie photos

de la rencontre (cliquer)



Photographe : Maxime Richier

RESUME VIDEO © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.