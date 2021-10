Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 11ème journée : Rouen vs Cergy-Pontoise 4 - 2 (0-0 3-2) Le 24/10/2021 Rouen, Patinoire Île lacroix [ Rouen ] [ Cergy-Pontoise ] Les Dragons de Rouen confirment Après leur solide victoire à Angers, les Dragons de Rouen se devaient de confirmer face à une équipe de Cergy plutôt accrocheuse en ce début de saison et qui restait sur une belle victoire face aux Boxers de Bordeaux Rouen, Patinoire Île lacroix, Hockey Hebdo Alexandre Canivet le 25/10/2021 à 15:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2871 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Rauline assistés de MM. Laboulais et Yssembourg Buts :

Rouen : ; 32.14 David Gilbert (ass Kelsey Tessier) ; 33.42 Sacha Guimond (ass Loïc Lamperier et Joël Caron) ; 38.34 Loïc Lamperier (ass Enzo Cantagallo et Joël Caron) ; 55.52 Joris Bedin (ass Andrew Johnston et Enzo Cantagallo)

Cergy-Pontoise : 22.37 Norbert Abramov (ass Tuukka Rajamaki) ; 34.19 Tuukka Rajamaki Pénalités 10 minutes contre Rouen 4 minutes contre Cergy-Pontoise



Domination stérile



Marine Romain C’est devant une patinoire très bien garnie pour un dimanche après-midi que cette rencontre entre Dragons de Rouen et Jokers de Cergy-Pontoise se déroulait. Fort de leur succès sur les Ducs d’Angers deux jours auparavant, les Rouennais avec leurs maillots aux couleurs d’Octobre Rose, entraient les plus forts dans la rencontre. Avec un pressing assez haut, les premières occasions se présentaient rapidement pour les locaux. Caron, décalé par Lampérier, s’offrait une première chance, mais son lancer manquait le cadre (3’25). Toutefois, sur une erreur d’inattention de la défense normande, Hordelay partait en break seulement son tir du poignet frappait le montant gauche de Pintaric (4’18). Les Dragons reprenaient leur marche en avant après cette frayeur et poussaient fortement dans la zone offensive.

Néanmoins, cela ne débouchait pas sur de réelles occasions de but, mais cela poussait la défensive des franciliens à commettre plusieurs dégagements interdits. La première pénalité était sifflée contre Johnston et allait permettre aux visiteurs de desserrer l’emprise adverse à défaut de se montrer dangereux sur la cage de Pintaric. Les Rouennais reprenaient leur échec avant et maintenaient de nouveau leurs adversaires dans leur zone défensive.

Sur un service parfait de Vigners, Lampérier seul dans le slot, reprenait directement, mais Ylonen sauvait les siens du bout de la mitaine (13’28). Les Jokers réagissait un peu par Tait qui trouvait la botte de Pintaric quelques instant après (13’48). Une nouvelle prison Rouennaise voyait cette fois les joueurs de Jonathan Paredes être dangereux, Pintaric devant s’imposer par deux fois devant Levesque et Kearney (15’25). Puis, ce fût au tour des Dragons de bénéficier d’un power play. La première aurait pu être la bonne, mais la barre repoussait le lancer rapide de Guttig (17’49) et voyait les deux équipes rentrer dos à dos à la fin du premiers tiers.

Du Tac au Tac



Marine Romain De retour sur la glace, les Dragons se montraient à nouveau les premiers en action. Yeo trouvait l’épaule d’Ylonen sur un slap puissant (20’57). Globalement dominés dans le premier acte, les visiteurs se devaient de réagir. Ils allaient en avoir l’occasion sur une nouvelle pénalité contre des Rouennais indisciplinés (21’22). Un premier tir d’Hordelalay inquiétait Pintaric (22’03) qui repoussait de la botte. Le portier Slovène, par contre, ne pouvait rien sur le centre d’Abramov qui était dévié par la crosse de Reynaud qui trompait malheureusement son gardien (0-1/22’37/ Abramov Ass. Rajamaki).

Piqués par cette ouverture du score adverse, les locaux repartaient de plus belle aux avants postes. Un lancer de Cantagallo était repoussé difficilement par Ylonen qui faisait le double arrête face à Gilbert à l’affût sur le rebond (23’45). La pression rouennaise s’accentuait dans les minutes suivantes, les actions s’enchainant sur les cages des Jokers. Flood (24’42) et surtout Yeo dont le slap trouvait cette fois le poteau (25’45) étaient proches d’égaliser.

Les Dragons allaient être récompensés quelques minutes plus tard, sur une pénalité appelée contre les joueurs de Cergy, l’action se poursuivait en zone offensive et voyait Gilbert trouver le haut du filet d’Ylonen qui ne pouvait rien (1-1/32’14/ Gilbert Ass. Tessier). Le but aurait pu, dû, être refusé car la cage avait quelque peu bougée auparavant. Une égalisation toutefois méritée pour des Rouennais beaucoup plus entreprenants que leurs adversaires.

D’ailleurs les Dragons continuaient d’appuyer, et prenaient la tête dans le match grâce à un but de Guimond venu épauler ses attaquants dans le slot. Bien servi par Lampérier le défenseur québécois trompait Ylonen d’un beau revers entre les bottes (2-1/33’38/ Guimond Ass. Lampérier et Caron). Logiquement, les joueurs de Fabrice Lhenry prenaient les commandes de la rencontre, mais allaient de nouveau se faire peur. Dorion en position de dernier défenseur temporisait trop avec le palet et se faisait chiper la rondelle par Rajamaki qui s’en allait, seul, battre Pintaric entre ses bottes (2-2/34’19/ Rajamaki). Rageant pour les locaux, mais très bien exploité par des visiteurs opportunistes.

Vexés, les Normands repartait de plus belle à l’attaque. Guttig trouvait cette fois la barre (37’22) après une nouvelle bonne séquence offensive. Frustrant. Pas résignés, les Dragons poussaient et étaient récompensés. Sur un lancer de Cantagallo, dévié par Caron, Ylonen repoussait de la botte, mais Lampérier dans son bureau, convertissait le rebond en but (3-2/38’34/ Lampérier Ass. Caron et Cantagallo). Un but mérité pour les locaux qui rentraient avec petit but d’avance aux vestiaires.

Gestion Rouennaise



Marine Romain Installés aux commandes du match, il restait vingt minutes aux Dragons pour valider un nouveau succès en Ligue Magnus. Les Jokers avec un seul but de retard pouvaient encore espérer un succès de prestige sur la glace du champion en titre. Melin s’essayait d’un tir lointain qui inquiétait Pintaric (42’25), le palet passant devant la cage après le rebond laissait libre. Une pénalité de Flood était une bonne opportunité pour les visiteurs, mais Pintaric et la défensive faisait le job pour les rouennais.

Rouen faisait le dos rond et s’évertuait à donner le moins d’espace et de tir facile à leurs adversaires. Diffley toutefois prenait sa chance de la bleue et voyait la plaque de Pintaric faire le travail (49’07). Plutôt serein, les Dragons se faisaient peur sur cette remontée rapide côté gauche de Tait qui servait Abramov dont le tir échouait sur l’inévitable Pintaric (50’31).

Les minutes défilaient et voyaient les franciliens jeter toutes leurs forces dans la batailles. Parfois bousculés, les locaux parvenaient à lancer une bonne contre-attaque. Johnston au centre de la glace lançait sur la gauche Bedin qui pleine balle prenait son défenseur de vitesse et trouvait la lucarne gauche d’Ylonen d’un revers d’école (4-2/55’52/ Bedin Ass. Johnston et Cantagallo).

Le but du break et de la victoire pour des Rouennais qui pouvaient souffler. Les Jokers tentaient le tout pour le tout jusqu’au bout en faisant sortir leur portier à trois minutes de la fin. Cela n’aura pas d’effet sur le tableau d’affichage, puisque Guttig manquait la cage vide à 10 secondes de la fin (59’50).

Nouvelle victoire pour les Dragons de Rouen qui enregistre un nouveau succès en ligue Magnus. Long à se dessiner, ce succès est toutefois largement mérité avec beaucoup de chances de marquer (3 poteaux). Toutefois, l’indiscipline et certaines erreurs individuelles, coutent souvent cher aux Rouennais qui doivent encore travailler sur les sautes de concentration et de constance dans un même match. Offensivement, il y a eu du mieux même si l’absence de leader technique offensif se fait cruellement sentir. La recherche d’un attaquant «star » étant toujours d’actualité…

Coté Cergy, les Jokers n'ont pas à rougir de cette défaite chez le champion. Plutôt solides, les Jokers ont fini par craquer sous les assauts répétés de leurs adversaires sans jamais baisser la tête et offensivement ont su se montrer opportunistes. Une place en play-off étant largement à la portée de cet effectif homogène.







